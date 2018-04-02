Хвост пистолетом

Два года назад Елена Ермакова увидела в соцсети пост о бельчонке, упавшем с дерева у общежития на улице Пирогова. «Я сразу решила его забрать, — вспоминает жительница Академгородка. — Он пролежал там, можно сказать, целый день: утром знакомая его увидела, а в четыре часа я приехала за ним. Это было 18 апреля 2016 года. У нас просто с мужем была годовщина, и я такой подарок ему сделала. Ну как подарок — сюрприз».

Муж и сын Елены бельчонку (а точнее, белочке) обрадовались. «Она была очень пушистая, — вспоминает Елена. — Вы знаете, когда видишь этот маленький комочек, в него невозможно не влюбиться!». Соне было примерно полтора месяца, и она легко помещалась в ладошку.

Бельчонка отвезли к ветеринару, чтобы проверить на паразитов. «Блох не было, — говорит хозяйка. — А что касается бешенства, то я, как говорится, звон слышала, а откуда он пошёл… Это, знаете, как родители детей бабайкой пугают. Я к этому отношусь именно так, по крайней мере по Новосибирской области. У нас такого я не слышала, чтобы белка кого-то укусила, он не проставил уколы и заболел».

Сложнее всего было выкормить Соню: бельчонку нужно давать молоко из пипетки каждые три часа, причём коровье не подходит — слишком жирное. «Кормили козьим, которое удавалось найти в некоторых супермаркетах, — вспоминает Елена Ермакова. — Так я кормила её до трёх — трёх с половиной месяцев, и до четырёх месяцев она ходила со мной на работу. Там сидела либо в кармане, либо в капюшоне, либо просто ползала по столу».

В первые месяцы белка была очень неуклюжей и толком не умела прыгать, поэтому всё время проводила рядом с хозяйкой. «Я без неё вообще никуда не ходила: в город с ней ездили, сидели в кафе. Я ей заменила маму. А уже в четыре месяца она стала проявлять любопытство и начала исследовать мир».

О том, что у Елены живёт белка, постепенно узнали не только знакомые. Случайные знакомые начали просить у девушки помощи, если находили под деревом зверька (что в Академгородке не такая уж редкость). «Выпадают [из дупла] они примерно в полтора месяца, когда у них открываются глаза и появляется желание посмотреть, что происходит за пределами „дома“, — говорит хозяйка Сони. — Всего у меня было, кажется, четыре белки. Я их всех раздала».

Елена хотела взять Соне подружку, но животные не поладили. «Когда у меня появилась вторая белка, Ева, я решила, что оставлю её, если Соне будет с ней интересно играть. Но, к сожалению, белки довольно асоциальные животные, им не нужна какая-то дружба». К примеру, Соня недовольно пищала, когда маленькая Ева пристраивалась спать у неё под боком.

Елена утверждает, что у зверьков разный характер, а Соню и вовсе называет исключением из-за её общительности. «Другим белкам я то же самое пыталась прививать — и не было такого. Соня сразу пошла на руки, её спокойно можно было гладить, — поясняет сибирячка. — Другие бельчата на руки идут, но долго не сидят. А она могла там засыпать без проблем. Вообще, первое время Соня спала на кровати, у меня под боком. Уткнётся либо носом в руку, либо пяткой, чтобы какая-то её часть тела соприкасалась с моей».

Соня довольно умна: она хорошо запоминает, где лежат вкусняшки, и всегда замечает, если их перенесли на новое место. А ещё белка научилась рассчитывать силы при игре. «У неё очень острые зубы: если укусит, то прокусит палец, — говорит Елена. — Но во время игры я могу ей позволить, чтобы она прикусывала руку. В детстве она кусала немного сильнее, чем надо, и я ей объяснила это фразой „Соня, мне больно“. Она, видимо, поняла, что у меня немножко меняется голос. И потом, когда начинала прикусывать слегка и слышала эту фразу, она сразу отпускала руку и убегала. Сейчас больно она никогда не кусает».

Когда все дома, Соня свободно гуляет по квартире. Её любимые развлечения: взбираться по двухметровой когтеточке из куска линолеума и бегать в деревянном колесе, которое сделали на заказ.

Пирожные Соня на самом деле не ест — к торту её подпустили только ради красивого снимка для Instagram. «Естественно, я знаю, что белку со стола кормить нельзя», — улыбается хозяйка. Рацион Сони разнообразен: она ест семечки, фундук, грецкие орехи, сухофрукты, яблоневые и берёзовые веточки, шишки, овощи.

Разумеется, в меню есть и кедровые орешки, но много их зверьку давать опасно. «Это как для детей шоколад, — поясняет Елена Ермакова. — Орехи ведь очень жирные». Тонкости ухода за диким животным девушка почерпнула на форуме «Белка в доме»: «Я там очень много информации узнала — например, о том, что ей нельзя миндаль и грибы вешенки».

Соня не против гостей, но к хозяевам относится по-особому — однажды это спасло ей жизнь. Как-то летом белка выпрыгнула в окно, открытое на проветривание. «До этого она никогда не пыталась туда выглянуть, но настал тот возраст, когда она заинтересовалась и выбежала, — вспоминает Елена. — Мы сразу пошли её искать, обходили вокруг дома по десять раз, но не нашли».

Не обнаружили Соню и утром следующего дня. После работы Елена решила ещё раз прочесать окрестности и увидела, как женщина рассматривает что-то на дереве. Она сразу поняла: там Соня. Белка услышала призыв хозяйки, спрыгнула к ней, и они вместе вернулись домой.

Соня активно интересуется делами своей «мамы». «Если я на кухне, она старается часто прибегать и смотреть, чем я занимаюсь. Если я в комнате, она за мной бегает», — улыбается девушка.

В хорошую погоду Елена гуляет с Соней, вдохновившись примером хозяина белки Тин-Тин из Дании: «Я сшила шлейку из кошачьего поводка, и мы стали выходить во двор. Ей хватает буквально минут десять, потом она хочет обратно домой». Гладить белку прохожим девушка не разрешает: на улице Соня всё время настороже, и хозяйка не хочет усиливать стресс.

Конечно, держать дома белку — это не только радость, но и неудобства. Главная сложность в том, что зверёк не умеет пользоваться лотком. При этом Елена уверяет, что от самой Сони запаха нет: она тщательно следит за собой, часто умываясь и вычёсывая лапками шерсть.

Весной хозяевам особенно непросто: белка начинает метить территорию, становится нервной и непоседливой. По наблюдениям Елены, это длится с февраля по конец марта или даже середину апреля.

«Сейчас она на руки, конечно, идёт, но терпения у неё хватает ненадолго. А когда это закончится, я буду приходить домой, она будет запрыгивать ко мне на руки, я её буду гладить и она будет засыпать. Мы можем часами так сидеть. Когда этот период вредный проходит, она становится прямо как кошка, наверное, — с гордостью рассказывает о своей питомице Елена Ермакова. — Но она только ко мне так идёт. Соня очень не любит, когда её держат в руках все, кроме меня».

Читайте также: Пушистые любовницы Фоторепортаж НГС о том, как белки Академгородка выбирают идеального мужчину: учёные рассказали, как симпатичные грызуны проводят брачный период, какими коварными они могут быть и на что способны ради лакомства.