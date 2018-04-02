«И я уже на дне». Автозаводские пятиклассники сняли клип в помощь МЧС

\Идею и слова придумал пятиклассник Женя Коптев в соавторстве с мамой. Текст положили на мелодию популярной песни «Тает лед», ставшей предметом для множества пародий, группы «Грибы».

— Мысль о создании ролика пришла ребятам на последнем перед каникулами классном часу. Тему подсказала сама природа: гимназия №136 находится в непосредственной близости от озера «777» Парка культуры и отдыха в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ученики постоянно видят, что на лед часто выходят не только дети, но и взрослые, — рассказали в управлении МЧС по Нижегородской области. — Ребята решили доступно объяснить всем, как опасен выход на лед, и то, что далеко не всегда помощь может оказаться рядом.

По сюжету песни на этот раз помощь подоспела. Тонущего мальчика заметил свидетель и позвонил в МЧС. Тем временем тонущий подросток поет свою паритю:

Мама, голос твой,

Он как будто колыбель.

Предупреждала ты меня,

Что началась капель.

Курточка моя Так тяжело сидит на мне И тянет камнем вниз меня,

И я уже на дне.

Тут на сцену выходит сотрудник МЧС. Он спасает ребенка и намекает, что у него много работы и без безалаберных мальчишек.

Я делаю навстречу к тебе шаг,

Чтобы на поверхности тебя удержать.

Под нашими ногами ледяной жар,

И мне уже пора на пожар

Следующая сцена — ребенок заболел. Он лежит «профессионально» в кровати в теплых носках, принимает таблетки, ест бульон и делает правильный вывод из случившегося:

Почему я не послушал,

Что быстро тает лед.

Припев:

Осторожно, тает лед!

Тонкий лед вас не держит, народ.

Вас не видно подо льдом,

Провалиться так просто вдвоем.

В конце клипа уточняется, что утонуть можно и втроем, и вчетвером, и впятером. «Мы не пойдем гулять на водоем». Конец.