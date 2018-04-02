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«И я уже на дне». Автозаводские пятиклассники сняли клип в помощь МЧС
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«И я уже на дне». Автозаводские пятиклассники сняли клип в помощь МЧС 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
\Идею и слова придумал пятиклассник Женя Коптев в соавторстве с мамой. Текст положили на мелодию популярной песни «Тает лед», ставшей предметом для множества пародий, группы «Грибы».
— Мысль о создании ролика пришла ребятам на последнем перед каникулами классном часу. Тему подсказала сама природа: гимназия №136 находится в непосредственной близости от озера «777» Парка культуры и отдыха в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ученики постоянно видят, что на лед часто выходят не только дети, но и взрослые, — рассказали в управлении МЧС по Нижегородской области. — Ребята решили доступно объяснить всем, как опасен выход на лед, и то, что далеко не всегда помощь может оказаться рядом.
По сюжету песни на этот раз помощь подоспела. Тонущего мальчика заметил свидетель и позвонил в МЧС. Тем временем тонущий подросток поет свою паритю:
Мама, голос твой,
Он как будто колыбель.
Предупреждала ты меня,
Что началась капель.
Курточка моя  Так тяжело сидит на мне  И тянет камнем вниз меня,
И я уже на дне.
Тут на сцену выходит сотрудник МЧС. Он спасает ребенка и намекает, что у него много работы и без безалаберных мальчишек.
Я делаю навстречу к тебе шаг,
Чтобы на поверхности тебя удержать.
Под нашими ногами ледяной жар,
И мне уже пора на пожар
Следующая сцена — ребенок заболел. Он лежит «профессионально» в кровати в теплых носках, принимает таблетки, ест бульон и делает правильный вывод из случившегося:
Почему я не послушал,
Что быстро тает лед.
Припев:
Осторожно, тает лед!
Тонкий лед вас не держит, народ.
Вас не видно подо льдом,
Провалиться так просто вдвоем.
В конце клипа уточняется, что утонуть можно и втроем, и вчетвером, и впятером. «Мы не пойдем гулять на водоем». Конец.
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