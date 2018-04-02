Перебросить наркотики, напугать политика и снять порно: самые необычные применения квадрокоптеров

За последние несколько лет дроны стали одним из самых популярных изобретений, вышедших на массовый рынок. Эксперты делятся прогнозами о том, как они изменят нашу жизнь и ускорят торговлю, а рядовые владельцы выкладывают видео с нелепыми происшествиями.

В большинстве стран использование квадрокоптеров до сих пор не урегулировано законом — в первую очередь потому, что с их помощью легко можно проникнуть на запретную территорию, посягнуть на частную собственность или чье-нибудь здоровье, а вот должных средств защиты от них пока не придумали.

Как следует из недавних новостей, над управлением дронами еще нужно поработать. А пока предлагаем вам подборку самых одиозных инцидентов с использованием беспилотных аппаратов.

Источник: Oddee

Во время отборочного матча по футболу между сборными Сербии и Албании стычки между фанатами достигли такого уровня, что болельщиков сборной Албании решили попросту не пускать на стадион, чтобы избежать насилия.

Запрет на вход не остановил одного из фанатов, у которого под рукой оказался коптер. На середине матча он запустил дрон в полет над полем, прицепив к нему провокационный флаг с картой «Великой Албании», где страна включает в себя территорию Сербии.

Результат не заставил себя ждать: игроки сборной Сербии попытались сорвать флаг, и между футболистами с обеих сторон завязалась драка. Игра была остановлена.

Первый порнофильм, снятый при помощи дрона

Сперва все происходит как в обычной видеосъемке с дрона: камера летит где-то над виноградниками, лучи солнечного света преломляются и свет отражается от листвы. Как вдруг коптер начинает идти на снижение и задерживает объектив на предающейся любви между рядами винограда парочке.

А на этом видео ястреб, недовольный покушением на свое воздушное пространство, решительно обезвреживает своего беспилотного конкурента.

Наркокоптеры

Использование дронов для доставки в коммерческих целях до сих не урегулировано и потому является незаконным в большинстве стран, но там, где закон уже давно нарушен, ничто не ограничивает изобретательность.

Например, в тюрьмах в Канаде и в Ирландии преступники регулярно доставляют наркотики своим приятелям за решетку. В одном из первых инцидентов охранники тюрьмы в Канаде заметили, как дрон пролетает над спортивной площадкой и что-то сбрасывает, но на момент обыска площадки ничего обнаружить не удалось.

Дроны также используют и с целью оборота наркотиков в более крупных масштабах. Как видно из участившихся инцидентов на границе Мексики и США, прогресс не обошел стороной и международный рынок сбыта.

Вот только коптеры пока не способны везти на себе больше нескольких килограммов, как того хотелось бы жадным наркодилерам. Беспилотный бедолага на фотографии был обнаружен на границе Сан-Диего и Тихуаны — он пал под грузом двух с половиной килограммов метамфетамина.

А в январе 2015 года чей-то летающий гаджет угодил на лужайку Белого дома. Как позже сообщила служба безопасности, президента Обамы в тот момент не было дома.

Как выяснили журналисты, инцидент списали на бывшего чиновника в отставке, живущего неподалеку, который был в состоянии алкогольного опьянения и потому не справился с управлением.

С тех пор фирма-производитель горе-коптера DJI ввела в прошивку программы код, который запрещает их дронам летать на всей территории Вашингтона. И все же хотелось бы знать, что это был за человек и почему его дрон упал на лужайке Белого дома в 3 часа ночи?

А во время мероприятия в Дрездене, посвященного предвыборной кампании Христианско-Демократического союза Германии в 2014 году, представитель Пиратской партии Германии в знак протеста пилотировал дрон вплотную к Ангеле Меркель во время ее выступления.

Акция была цивильной — хоть и вызывающей, но, как и в случае с падением дрона на лужайке Белого дома, вызвала большой резонанс, а дроны — пристальное внимание со стороны законодательных органов.