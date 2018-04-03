Мои впечатления о России: сигнал опасности

Я задумываюсь о том непродолжительном времени, что мне довелось провести в России. После отравления бывшего шпиона и его дочери, когда одна страна за другой высылает россиян, я вспоминаю свои впечатления об этой стране.

В 2011 году я решил отправиться путем шведских викингов. Дорога привела меня к устью реки Невы на северо-восточном (так в тексте — прим. перев.) побережье России, а затем к озеру Ладога и к тому месту, где река Ладожка впадает в Волхов.

Примерно в 753 году н.э. там возникло поселение. Оно называется Старая Ладога — и это самое древнее село в России. К созданию Старой Ладоги причастны очень многие народы, среди которых прибалты, финны и славяне. Среди первых посетителей этого поселения были викинги из Швеции, которые направлялись в дальние места, такие как Константинополь.

Мне трудно найти слова, чтобы объяснить, насколько разрушена там цивилизация. Учитывая то место, которое Старая Ладога занимает в истории матушки России, казалось бы, что это историческое место будут тщательно сохранять, поддерживать и показывать туристам. Археологи неоднократно проводили в Старой Ладоге раскопки, но то, что я там увидел, больше напоминало мусорную свалку, чем важную с точки зрения истории достопримечательность.

Ближайший современный город называется Волхов, и это не город, а трагедия. По его периметру расположились отвратительного вида заводы и нечто похожее на электростанцию. Почерневшие заводские трубы изрыгают клубы дыма. Люди живут в деревянных хибарах и в наводящих тоску бетонных многоэтажках, которые вспоминаешь всякий раз, когда слышишь слова «Советский Союз».

Инфраструктура там полуразрушена: дороги в ямах и колдобинах, тротуары в плачевном состоянии. Из проржавевших магистральных труб течет вода. В воздухе стоит отвратительный запах запустения.

Больше всего я запомнил тот день, когда отправился искать магазин, чтобы купить еды. Единственное, что я нашел, это бункер, оставшийся со времен войны. На нем была корона из колючей проволоки. А окон не было.

Внутри владелец магазина хранил свои запасы в невидимом для покупателя месте. Он посмотрел на меня через крошечный люк, и мне пришлось пальцем показывать, что я хочу купить: батончики «Марс», печенье, банки с «Кока-Колой» и так далее. Волхов такой же бедный город, как и многие другие увиденные мною места. Все, что я видел, было обшарпанное и серое. В глаза людям лучше было не смотреть.

Я приехал туда вместе со съемочной группой, и за несколько проведенных там дней мы постарались сделать максимум. Потом мы направились в Санкт-Петербург и в аэропорт. Неожиданностью для нас стала сумма оплаты за лишний багаж (4 000 долларов), но мы поняли, что заплатить придется.

Наши командировочные закончились, и мне пришлось на собственные деньги выбираться из этой убогой и безрадостной дыры. Мы полетели в Турцию. Когда наш самолет сел в Стамбуле, мне показалось, что я сбежал из ада в рай.

Вот что я помню о России, и эти воспоминания снова и снова прокручиваются у меня в голове. Будь Россия человеком, это был бы такой человек, которому нельзя доверять; который говорит одно, а делает другое. Которого следует игнорировать, но с которого нельзя спускать глаз — так, на всякий случай.

Когда в прошлом месяце появились новости о том, как в Манчестере в загородном клубе «Стэлибридж Лейбор» вывесили красный флаг, я вспомнил эти убогие места, и кровь в моих жилах застыла.

Я перечитывал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына . Эта книга больше, чем что бы то ни было помогла разрушить Советский Союз и разоблачить ложь русского коммунизма.

Если кремлевские агенты действительно шныряли по Солсбери с ядовитыми пробирками в карманах, то в этом нет ничего неожиданного. Солженицын жаловался на то, что никого не привлекли к ответственности за те ужасы, которые творили коммунисты в 20-м веке. Россия до сих пор остается не вскрытым нарывом.

Солженицын писал: «Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтоб только не выпер наружу, — мы сеем его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость — мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости…. Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказуется, но всегда приносит благополучие. И неуютно же, и страшно будет в такой стране жить!»

Наверное, конца этому мы не увидим.

Комментарии читателей

Did You Ring Sir Любой, кто знает русских, кто бывал у них дома, согласится, что в основном это прекрасные люди, образованные намного лучше многих, кого я знаю на Западе. Но многие из них пострадали от ужасающей истории, от идеологии (им было невыносимо от того, что их мечты в реальной жизни неосуществимы), которая сегодня просачивается в «партию» Корбина. А эта самая партия слишком бестолкова и не понимает, что на самом деле произошло в России при коммунизме, и, что еще важнее, почему.

karlos Я несколько раз бывал в сельской России, а также в маленьких городах. Что за чушь вы здесь напечатали? Да, в инфраструктуру надо срочно вкладывать деньги, но основные дороги между городами в довольно приличном состоянии, хотя многополосных дорог мало. Нет и заправок в известном нам виде, так что будьте готовы выскочить из автобуса и пописать на дерево, если вы мужчина, либо присесть в кустах, если вы женщина (туалетную бумагу возите с собой, иначе вам придется пользоваться газетами, как в старые школьные времена). В городах и поселках вас будут подстерегать опасности типа неровных тротуаров, которые иногда вообще отсутствуют, а вместо них просто утоптанные тропинки. Здания действительно довольно интересные, а магазины необычные. Но это современные магазины для России, и там интересный декор. Но за вами будут следить на каждом шагу, потому что воровство в России — это образ жизни. В ювелирных магазинах, банках и так далее есть вооруженная охрана, имеющая слабую подготовку и покупающая лицензию за деньги, так что такой охранник вполне может подстрелить самого себя, а не вора! Есть там современные многоэтажные рынки и традиционные базары под открытым небом, где можно купить все что угодно, начиная с мяса и кончая кожаными куртками. Есть там и современные супермаркеты, но там вам придется оставить свой рюкзак или сумку при входе в бесплатном запирающемся шкафчике. В деревнях, где можно увидеть настоящую Россию, туалеты на улице. Есть ванные комнаты внутри дома, но очень часто они отдельно строят бани. Это часть повседневной жизни и великолепная возможность пообщаться, потому что одна семья топит свою баню, а потом приглашает друзей, они парятся по очереди, беседуют, а потом выпивают и едят барбекю. Лучшее, что есть в России, это ее народ. Снаружи это зачастую суровые люди, но за внешностью прячутся золотые сердца, они любят свои семьи, приветствуют новых друзей, стараются заботиться о вас. Они даже готовы забить скот, чтобы угостить вас свежим мясом. Если у вас будет такая возможность, я очень рекомендую.

L G Karlos, ты говоришь, что в статье напечатана чушь, а потом на 90% все подтверждаешь. Автор говорил о конкретном месте, он не утверждал, что вся страна такая.

Karlos В отличие от автора, я выражал справедливое мнение, а его статья — о крошечной части огромной территории, и он смотрел на нее глазами западного привилегированного человека. Я много раз бывал в этой стране, и не стал бы подтверждать каждую его мысль. Он говорит о России так, что она начинает казаться ужасным местом, но это лишь малая часть целого, и меня раздражает то, что он рисует население огромной страны своей большой грязной кистью. Н. Оливер провел пару дней в одном месте, и ему вообще не следовало писать эту статью. Это позор.

Lindsay Carpenter Karlos, я не уверен, что ты понял смысл этой статьи. На мой взгляд, Оливер использовал одно место в качестве метафоры, чтобы описать проблемы нынешнего российского руководства. Я бы не стал истолковывать смысл статьи как критику всей страны и ее населения, и я удивлен той позицией, которую ты занял. А может, он попал не в бровь, а в глаз?