«Доить козу училась в интернете». Как горожанам живется в деревне

Печальная тенденция современности — люди массово покидают деревни и переселяются в города. А те, у кого не получилось это сделать, продолжают лелеять мечту о переезде и копить для этого средства. Но во всяком правиле есть исключения. «АиФ-Черноземье» встретился с теми, кто никуда не собирается с малой родины и в проживании вдали от суеты находят немало плюсов.

Другой мир После дождя проехать в деревню Котовец Курского района сложно, да и пройти — только в резиновых сапогах. Машину приходится оставить у окраины и осторожно пробираться в другой конец деревни, где огромная колея контрастирует с расписанными яркими красками домами. Нас встречает местный житель Александр Сохин.

«Об асфальте мы не мечтаем, — улыбается мужчина. — Как раз посередине улицы проложены газопровод, водопровод. Хотя бы гравием дорогу засыпали. А так с благами цивилизации у нас в порядке… »

Обращались к районным властям, но воз и ныне там. Бороться со снежной стихией селяне научились самостоятельно. Александр купил снегоочиститель, и проблема сугробов решена, а вот в дождь его Opel регулярно застревает в слякоти. Благо, соседи — родня и друзья, да и просто люди понимающие. Сегодня поможешь ты, а завтра сам окажешься в подобной ситуации и выталкивать на большую дорогу будут уже тебя. Но в деревне живут не только молодые и сильные, но и старики, больные люди.

«Моему отцу 93 года, он старше всех в селе, у матери больное сердце, — говорит Сохин. — Скорую приходится вызывать часто, и проехать она может не всегда».

«Молодежи в деревне непросто, — вздыхает старшая сестра Александра Елена Синицына . Она живет по соседству с братом. — Моя дочь с семьёй здесь жила, а когда внук в школу пошёл, мы полностью стали зависимы от погоды. Дождь пройдёт, иди три километра по грязи… Вот молодые и переехали в город. Мне самой после онкологии тяжело сумки с продуктами носить. Магазина рядом нет. Муж — не помощник, ходит с костылем — инвалид первой группы. А еще и дрова тягать приходится, да мало ли чего… »

Однако, несмотря на все тяготы, о городской жизни женщина не помышляет. Говорит, что по натуре — деревенская. Да и не место красит человека, а наоборот. Об этом свидетельствует даже отделка её дома — «под чешую дракона». Эту красоту женщина сотворила своими руками из обыкновенных поленьев. Лебеди возле скамейки у дома — еще одна поделка селянки.

Кормит земля

Александр Сохин приехал на малую родину не так давно. Поначалу он стремился к городской жизни. Выучившись на строителя и отслужив в горячих точках, обосновался в Курске. Служил в правоохранительных органах . обзавёлся жильём. Затем решил открыть свой бизнес. Дела шли как по маслу, но как-то, вернувшись с работы, обнаружил только обгоревшие стены. За уничтоженное стихией жильё получил символическую компенсацию. Родные звали в деревню, но мужчина ещё несколько лет раздумывал. А потом судьба не оставила выбора — серьёзно заболел отец.

«Нужно было ухаживать за родителями, вот и вернулся, — признаётся мужчина. — Но сейчас к сельской жизни я привык и ни за что не променяю ее на городскую».

Как опекун отца Александр получает всего 1200 рублей в месяц, но, говорит, что кормит земля. В яблоневом саду посадил груши, выращивает картошку, капусту, другие овощи и зелень. Обзавелся теплицей, собирается завести козу.

Пригодилась в деревне и приобретенная в юности профессия строителя. Возле деревянного родительского дома строит большой кирпичный дом и просторный гараж, внутри которого планирует открыть свой автосервис. Родные идею поддерживают.

«В деревне, когда созданы для этого условия, можно жить хорошо и весело, — убеждена его сестра. — Недавно к нам ещё одна семья переехала из города, купили дом на окраине. Вырастили детей и решили жить в деревне. Мы здесь хорошим соседям только рады».

Училась доить козу по Интернету

На снег, сыплющий хлопьями за дверями сарая, любопытно поглядывают два козленка — самец беленький, его сестренка с узором на спинке. Ещё недавно сама покупка козы стала для горожанки Вероники Беловой, матери троих детей, настоящим испытанием. Признается, что за полгода, проведенные здесь, деревня сделала её сильнее — и физически и морально.

«Козу продам только если правильно подоишь её при мне, иначе на мучение не отдам», — строго предупредила продавщица.

Научиться доить козу с помощью видео из интернета — задача не из легких. До поздней ночи искала женщина в Сети видеоматериалы, которые могли бы помочь в этой ситуации. И не напрасно.

«Молодец», — похвалила её коренная селянка, вверяя белую породистую козу. А через месяц продала ещё одну — черную Катю. Теперь она держит весь двор, даже бультерьер Мася относится к ней с должным почтением. Знает, если что может и боднуть, такое уже случалось. Гуси, утки тоже обходят рогатую стороной. Только гордым индюками и экзотическим цесаркам, поглядывающим на простых сельских кур, все нипочем.

Муж Юрий родился в Праге, вырос в Курске. Недавно он стал орловчанином — полгода назад купили с женой дом в деревне Становое Орловской области. Пятнадцать километров от областного центра не так уж далеко, каждый день ездить в город на работу — не проблема, вот только в сильный дождь приходится каждый раз преодолевать сельскую хлябь.

Тем не менее о переезде семья не жалеет. Стены у дома добротные, но внутри работы ещё много, зато от прежнего хозяина осталась большая библиотека. Есть сад, огород.

«Детям лучше расти в деревне, — считает глава многодетного семейства. — Простор, воздух чище, натуральные продукты, рядом лес, пруд. Есть возможность побыть наедине с природой, то, чего не хватает в городе, наверное, каждому. Деревня — другой мир, где все друг друга знают. Всегда надо пробовать в жизни что-то новое, смело открывать новую страницу».

В планах семьи построить баню и завести корову.

Комментарии экспертов

«Когда говорят, что на десять девчонок по статистике девять ребят, это верно только в отношении городов. В деревнях ситуация иная — женский пол в дефиците. Жизненная стратегия девушек — уехать в большой город и там найти пару. А ребята или домоседы, или спиваются, — говорит кандидат экономических наук Николай Кликунов. — Во втором случае о благоприятных перспективах жизни в деревне говорить, конечно, не приходится. А вот если человек любит малую родину и стремится сделать её и свою жизнь лучше, тогда уровень доходов мотивированного сельского жителя сопоставим с городским и выше. Если же брать средний арифметический показатель, то в деревне люди живут скромнее, но всё равно так или иначе выручает натуральное хозяйство».

«Иногда, достигнув каких-то вершин, человек понимает, что выполнял не свою собственную, а какую-то другую программу, заложенную в него извне — родителями или социальными установками, — считает психолог Леонид Доконт. — Некая калька, общепринятое представление о том, что такое успех, подменяет какое-то время собственные переживания и представления. Но если вы проживаете не собственную жизнь, то нередко возникает разочарование. Отсюда как протест стремление уехать подальше от урбанистического общества. Когда человек долгое время работает в крупной компании, то нередко он, становясь частью конвейера, теряет свою самость, индивидуальность. А цельность изначально была важна нашим предкам. Гончар, например, чтобы сделать горшок, сам выбирал глину, сам вращал круг, обжигал и даже нередко сам продавал. Участвуя в конвейере, мы не видим целого, от нас скрыт целостный образ нашего вклада в изменение мира. Переезд в сельскую местность в этом смысле возвращение к природе, к себе настоящему».