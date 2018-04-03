50-летняя китаянка снимается в бикини в мороз и ее форме завидуют буквально все

Кто даст этой китаянке 50 лет? В свои годы Лю Елин выглядит максимум на 20 — она постоянно занимается спортом и даже выходит на мороз в одном бикини.

Совсем недавно Лю вышла на лед Байкала в купальнике. Температура -40 нисколько не испугала девушку, которая собирается сняться в каждом уголке мира именно в этом наряде.

В бикини я чувствую себя, как в доспехах. Оно придаёт мне уверенности — я чувствую себя молодой и здоровой. Думаете, я не ощущала холода? Моё тело чувствовало все –40. Ощущение, будто в тебя вонзили сотни ножей — Лю Елин

Пронизывающий ветер и жуткий холод не смогли поколебать ее уверенность.

Лю не побоялась окунуться в прорубь, отдав дань старой русской традиции.

В последнем интервью Лю призналась, что ей просто нравится показывать свое идеальное тело другим.