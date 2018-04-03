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50-летняя китаянка снимается в бикини в мороз и ее форме завидуют буквально все
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50-летняя китаянка снимается в бикини в мороз и ее форме завидуют буквально все 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Кто даст этой китаянке 50 лет? В свои годы Лю Елин выглядит максимум на 20 — она постоянно занимается спортом и даже выходит на мороз в одном бикини.
Совсем недавно Лю вышла на лед Байкала в купальнике. Температура -40 нисколько не испугала девушку, которая собирается сняться в каждом уголке мира именно в этом наряде.
В бикини я чувствую себя, как в доспехах. Оно придаёт мне уверенности — я чувствую себя молодой и здоровой. Думаете, я не ощущала холода? Моё тело чувствовало все –40. Ощущение, будто в тебя вонзили сотни ножей — Лю Елин
Пронизывающий ветер и жуткий холод не смогли поколебать ее уверенность.
Лю не побоялась окунуться в прорубь, отдав дань старой русской традиции.
В последнем интервью Лю призналась, что ей просто нравится показывать свое идеальное тело другим.
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