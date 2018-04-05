50‐летнюю китаянку считают сестрой ее сына. ВИДЕО

Занятия на холодном воздухе помогут вам выглядеть на несколько десятилетий моложе, считает 50‐летняя китаянка Лю Йелин, которая продемонстрировала, как она занимается спортом на берегу озера возле города Синьян.

Лю Йелин обрела популярность после того как в прошлом году китайская пресса обратила внимание на ее снимки в социальной сети Weibo.

На протяжении 30 лет ежедневно женщина совершает заплыв в озере, невзирая на погодные условия.

«Думаю, что при русских холодах зимой, я смогла бы плавать около 5 минут. Надеюсь, Владимир Путин примет мое испытание, ведь он тоже выглядит очень молодо для своих лет», — пошутила однажды Лю.

По ее словам, низкие температуры позволили ей сохранить красоту. Ее 23-летний

сын признается, что люди зачастую принимают Лю за его сестру. Недавно она поделилась фотографиями, на которых она позирует возле озера Байкал.

Ранее «360 сообщал о том, что ученые обнаружили способ продления молодости у женщин. Согласно исследованиям, несколько видов овощей благоприятно сказываются на состоянии артерий и приносят пользу здоровью.