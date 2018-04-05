Ещё
50‐летнюю китаянку считают сестрой ее сына. ВИДЕО
Далее:
Читайте также:
Ещё

50‐летнюю китаянку считают сестрой ее сына. ВИДЕО 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Занятия на холодном воздухе помогут вам выглядеть на несколько десятилетий моложе, считает 50‐летняя китаянка Лю Йелин, которая продемонстрировала, как она занимается спортом на берегу озера возле города Синьян.
Лю Йелин обрела популярность после того как в прошлом году китайская пресса обратила внимание на ее снимки в социальной сети Weibo.
На протяжении 30 лет ежедневно женщина совершает заплыв в озере, невзирая на погодные условия.
«Думаю, что при русских холодах зимой, я смогла бы плавать около 5 минут. Надеюсь, Владимир Путин примет мое испытание, ведь он тоже выглядит очень молодо для своих лет», — пошутила однажды Лю.
По ее словам, низкие температуры позволили ей сохранить красоту. Ее  23-летний
сын признается, что люди зачастую принимают Лю за его сестру. Недавно она поделилась фотографиями, на которых она позирует возле озера Байкал.
Ранее «360 сообщал о том, что ученые обнаружили способ продления молодости у женщин. Согласно исследованиям, несколько видов овощей благоприятно сказываются на состоянии артерий и приносят пользу здоровью.
360tv.ru: последние новости
В Московской области появятся 200 фонарей с зарядками для электромобилей Зубная щетка сдала экзамен на верность Канадцы создали ласты со сменными лопастями
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: выживете ли вы в открытом море?52
В Архангельской области заметили снежного человека39
Почему у русских высокий болевой порог82
Что русские выращивали в огороде до картошки6
Девушка почти 20 лет считала себя парнем21
Видео
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение