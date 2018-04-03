Попробовать может каждый

Блогер — явление для российского рынка, в отличие, например, от североамериканского, пока относительно редкое и малоизученное. И это несмотря на то, что это занятие может быть не только интересным, но и прибыльным. Антоний Нечаев давно это понял и основал собственную продюсерскую компанию My Empire, помогающую активным молодым людям, ведущим видеоблоги, получить известность, а заодно и заработать на рекламе.

Продюсерский центр My Empire появился в мае 2017 года. «Все началось достаточно спонтанно. Я сам долгое время работал в индустрии видеоблогинга и YouTube и у меня есть большое количество друзей, которые также заняты в этой области. В какой-то момент начали поступать предложения от рекламодателей о размещении рекламы у наших блогеров. Мы поняли, что это новый интересный рынок для нас и что на нем можно преуспеть. Так мы нашли новую интересную нишу для себя», — рассказывает Антоний.

По его мнению, блоги — это новые медиа XXI века, и хотя в России этот рынок еще только начал развиваться, яркий пример того, как интернет приходит на смену привычному всем телевидению, уже есть. «В России интересных ютуберов, которые делают привлекательный контент, очень мало, в отличие от, например, США, где на любую интересующую вас тему есть видеоблог», — замечает Антоний. В Соединенных Штатах ютуберы, по его словам, пошли еще дальше и занялись производством целых сериалов, и именно такой формат, по мнению Антония, станет очень востребованным в будущем — не только за океаном, но и у нас. «Либо телевидение подстроится под YouTube-формат и начнет делать свои проекты на платформе YouTube, либо этим займемся мы, а к нам просто будут приходить и предлагать совместную работу в генерации такого контента», — рассказывает он. Пока, как считает Антоний, у телевидения есть шанс зайти на эту площадку, но в целом на российском рынке будет так же, как в США, где телеканалы не успели отследить переход аудитории с ТВ-сериалов на сериалы на платформе YouTube, которые завоевывают популярность.

Пока же в My Empire все внимание сфокусировано на поиске и продвижении ярких, талантливых людей, которым есть, о чем рассказать этому миру. «Назовем это talent-менеджер — люди, которые общаются с талантливыми, интересными блогерами и занимаются тем, что помогают ютуберам находить рекламодателей и интегрировать ролики в свой продукт, создавая новый интересный контент, который привлечет большую аудиторию», — рассказывает Антоний. В компании работают как с уже известными блогерами, так и с начинающими, которых раскручивают, что называется, с нуля. «В наше агентство может обратиться любой человек, которому интересно заниматься YouTube и медиа в целом. Мы можем его спродюсировать и довести, скажем, до миллиона подписчиков, — говорит Антоний. — Если мы видим, что человек горит, что у него есть желание поделиться своим внутренним миром, информацией, мы понимаем, что у него есть потенциал, что мы можем с ним работать и помочь ему сделать аудиторию, а инструменты для этого у нас есть!»

Для реализации идеи создания продюсерского центра ее авторы взяли заем в два миллиона рублей на закупку техники, аренду помещения у фонда «Капитаны России», однако в настоящее время проект уже вышел на самоокупаемость.

Сейчас в компании работает около 18 человек, однако, как рассказал Антоний, к ребятам практически ежедневно приходят интересные молодые люди, желающие развиваться в сфере видеоблогинга, продвигать себя. «У людей есть желание себя проявить, реализоваться, и те, кто хочет стать журналистом, телеведущим, они просто сменяют площадку ТВ на YouTube. Поэтому мы получаем огромное количество предложений по тому, что можно снимать. И поскольку у людей есть такое желание, мы будем дальше продолжать работать в этом направлении, расти и развиваться», — рассказывает он.

Попробовать, уверен Антоний, может каждый. «Сейчас формат профессионалов в съемках немного утерян и размыт. Если еще три-четыре года назад, чтобы снимать какое-то кино, красивые рекламные ролики, делать фотографии, надо было нанимать людей, которые в этом деле давно, этому учились, то сейчас все стало настолько просто, что любой человек с iPhone может делать и сериалы, и видео, и фотографии и зарабатывать на этом», — утверждает он.

Это, по его словам, не приход дилетантов, а смена формата, новая технологическая платформа. «Знаете, раньше люди на фабрике закручивали руками тюбики для шампуней, теперь это делают роботы, а сотрудников заводу требуется гораздо меньше. Так что тренд на ускорение, роботизацию сегодня не только в медиа, он во всех сферах. Ведь сейчас все развивается с космической скоростью — если сегодня я могу научиться чему-то за пару дней, раньше на это нужно было потратить много времени и денег, — говорит он. — Например, я могу самостоятельно научиться работать в разных программах и открыть для себя много разных возможностей».

Продолжением продюсерского бизнеса для Антония стал и другой — собственная кофейня My Empire Coffee. «Мы открыли кофейню для того, чтобы люди, которые приходят к нам со своими новыми идеями, могли найти себе единомышленников, завести новые интересные знакомства, возможно, найти будущих коллег, партнеров», — рассказывает Антоний. Прохожие, конечно, тоже заходят посидеть за чашечкой кофе и иногда даже заражаются блогерскими идеями. «Пару раз случалось так, что люди приходили в наше кафе провести какую-то свою встречу или просто посидеть и поработать, а потом, послушав людей вокруг, говорили: „А это интересная история! Антоний, расскажите, чем вы занимаетесь и как можно с вами посотрудничать?“ Многие ведь интересуются чем-то новым, прогрессивным, а тут они зашли к нам и их заинтересовали какие-то идеи», — рассказывает он.

Сейчас у продюсерского центра только одна такая точка, но в планах у блогеров — расширяться. «Мы не против расширения и даже хотим с помощью Портала Бизнес-навигатора МСП найти новые интересные для нас точки и с кем-то в коллаборации открыть ее несколько кофеен, потому что, мне кажется, такой формат будет популярен у людей, — говорит Антоний. — Здесь можно завести полезные контакты, не будучи, скажем, сыном человека, который занимается медиа. Тебе не нужно быть в этой среде сегодня, чтобы начать в ней работать. Ты можешь завтра прийти в нашу кофейню и, если ты хочешь заниматься медиа, интернет-рекламой или, скажем, криптовалютой, ты всегда можешь найти людей со схожими интересами».

О Портале Бизнес-навигатора МСП Антоний, по его словам, услышал около полугода назад. «Мы узнали, что есть такая очень интересная площадка, агрегатор, который может помочь предпринимателю, например, найти подходящее помещение, выгодные точки для кофейни или шоурума. Он помогает заранее определить, насколько место выгодно для предпринимателя, заранее просчитать риски, проанализировав спрос и предложение в конкретной локации», — отметил Антоний.

Но и на этом круг интересов Антония и его друзей не замыкается. Совместно с другими блогерами он создал большую коллекцию молодежной одежды, которая была представлена на прошедшей в марте в Москве Неделе моды. «Это был интересный опыт: мы со своими друзьями-блогерами выпустили коллекцию одежды, которую продавали среди наших подписчиков, и организаторы Mercedes-Benz Fashion Week предложили нам поучаствовать в показе в качестве молодых дизайнеров», — рассказал он. В отличие от сегодняшнего тренда в одежде на минимализм и деконструктивизм, молодые люди создали яркую эффектную коллекцию, посвященную нынешнему году, объявленному Годом азиатской культуры в России. «Так что, — резюмировал он, — мы еще попутно решили заняться тем, что будем делать людей красивыми».