«Не любит, когда ломают её игрушки»: сеть сошла с ума по персонажу Екатеринбург-тян и городам-людям

Уже несколько дней пользователи социальных сетей делятся рисунками, на которых российские города изображены в виде молодых людей. Все рисунки — в стиле японской анимации, да ещё с характерными обращениями — Москва-сан (уважительное обращение), Питер-кун (обращение к другу или молодому человеку), Екатеринбург-тян (что-то вроде «мисс» на японский манер).

А началось всё с того, что 28 марта сетевая художница под ником @MagnieMackoyana с припиской «я дико извиняюсь» выложила в Twitter три рисунка с этими персонажами, снабжённые меткими и забавными ассоциативными подписями. Потом в коллекции появились Пермь, Тюмень, Челябинск и другие города — как близкие, так и далёкие от Урала. Но внимание к Уралу неслучайно — ведь под ником Makoyana скрывается 24-летняя екатеринбурженка по имени Екатерина, которая согласилась немного рассказать нам о своих персонажах.

— Мы уже который день видим, как наши друзья в Facebook один за другим делают перепосты с портретом и описанием Екатеринбург-тян.

— А теперь представьте, как автор удивляется уже почти неделю тому, что творится в Twitter.

— Страны в виде людей, насколько я знаю, уже рисовали, был целый аниме-сериал, где Россию представили в виде парня Вани… Вы вспоминали его, когда рисовали города?

— Этот сериал называется Hetalia, и это было 10 лет назад, но с ним это не связано. У меня давно уже есть такое увлечение — «очеловечивать» всё подряд — что я вижу и что не вижу. Когда-то у меня была серия подобных рисунков с программами и веб-сайтами, прошлой весной была похожая серия с инертными газами — немного таблицы Менделеева.

— Вы оканчивали УрГАХУ?

— У меня вообще нет художественного образования. Я оканчивала УрГПУ, иняз, сейчас преподаю английский, а в интернете «живу» под своим творческим псевдонимом. Коммерческих заказов я сейчас не беру. Во-первых, для меня рисование — просто хобби, во-вторых, и без рисования работы хватает — просто нет времени…

— Первой вы придумали Екатеринбург-тян или кого-то другого?

— Вообще у меня в голове уже давно сложились образы Москвы и Петербурга — им года 2–3, но раньше я их никогда особенно не рисовала, а тут решила поделать наброски — как я их вижу. И плюс у меня образ Екатеринбурга тоже давно начал складываться. Если что, это младшая сестрёнка Питера, хотя это нигде не указано.

— Так вот в чём связь! А я думала, что мы как раз под него часто «косим».

— Кстати, насчёт подписи, что Екатеринбург-тян «косит под Москву» — это в первую очередь личные ассоциации. Потому что у нас есть улица Вайнера, которая похожа на московский Арбат, есть «Екатеринбург-Сити», который похож на «Москва-Сити», то есть некие отдельные элементы.

— Что означает характеристика Екатеринбург-тян — «Не любит, когда ломают её игрушки»?

— Это — в свете последних событий. Моё очень субъективное отношение к взрыву башни. Я рисовала после, и вот эта фраза просто очень сюда просилась.

— Вы будете продолжать серию?

— Да, но не факт, что это будет скоро. В том же Twitter мне уже накидали много идей про разные города, среди них есть очень интересные, но пока их образы у меня не вырисовываются в голове чётко и ярко. Но если вдохновение найдёт на какие-то города — то почему бы нет.

— А на вас в интернете не обижались за «косит под Москву», или как про Пермь было — соревнуется с Екатеринбургом, но всегда проигрывает?

— Вообще — нет. Дело в том, что такие вещи — кто под кого «косит», кто у кого что-то подсматривает, соперничает — их все мне предлагали разные люди, большая часть которых — жители этих городов. Многие эти идеи взяты из сообщений, которые мне присылали. «Моего» там очень мало, скажем так.

— А почему Екатеринбург — «тян», а не «кун»?

— Это опять же субъективное мнение — во-первых, роль сыграли разные героини бажовских сказов — та же Медной горы хозяйка или Огневушка-поскакушка. Плюс Екатерина I, именем которой назван наш город. Все эти ассоциации в конце концов показали, что наш город — это всё-таки «девочка».

— Вы Пермь с таким удовольствием рисуете, чувствуется, потому что уже несколько картинок есть. А по Екатеринбургу всего один рисунок…

— Да, но планируется как минимум ещё один. Или даже два.

И как вы думаете, кто это?