Всем выйти из сумрака

Конгресс ведьм прошел в центре столицы. Неожиданно, согласитесь. Но по-хорошему возрадоваться надо. Девушки добровольно из подполья вылезли, кворум играючи собрали и даже не передрались.

Да и цель благороднейшая: избавить от шарлатанов потребителей потустороннего сервиса и напитать федеральный бюджет колдовскими налогами. Для этого и из сумрака выйти не грех. А уж на легальных-то просторах, да с административной поддержкой пользы обществу можно принести немерено! Вот как сегодня нерадивых коммунальщиков наказывают: премий нерадивых лишают, выговоры за плохую уборку выносят… И мало это помогает. А что если ввести должность ведьмы? Да с делегированием прав на моментальное воздаяние? Это ж какой рост коммунального самосознания сразу начнется! Не очистил двор от снега — вот тебе ячмень на глаз. Сосульку с крыши не сколол — получи еще и бородавку. Мусор вовремя не вывез — мучиться тебе, молодец, от хронического полшестого, пока пятно на карме добела не ототрешь…

Дух парламентаризма, кстати, с помощью волшебных дам тоже воспрять может. Ведь одно дело, жать на кнопку бездумно, и совсем другое — с оглядкой на последствия. Особенно если прейскурант последствий будет висеть в депутатской приемной. Тут, понятно, одними бородавками не обойдешь, нужны меры покруче: заговоры на лишение мигалки, отвороты от привилегий, наложение «венца минимальной зарплаты» и прочие спецсредства.

Глядишь, таким магическим макаром и поднимем экономику. Ведь как ни крути, а разруха — она в головах. Это вам любой выпускник Хогвартса скажет.