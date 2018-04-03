Памяти дрона «Почты России»: самые эпичные падения беспилотников

Мы понимаем, что дронам еще далеко до птиц, а человеку еще придется немало потренироваться, чтобы умело запускать беспилотники в воздух. Чтобы « Почте России » не было так обидно за свой беспилотник, Playboy составил эпичную подборку с крушениями дронов по самым неожиданным причинам.

@drone

В Бурятии при первом запуске потерпел крушение дрон российской компании «Рудрон/Экспедитор 3М». Его задачей было доставить посылку «Почты России» в соседнее село, находящееся в 16 км от места запуска.

Беспилотник не успел набрать нужную высоту и через несколько секунд после взлета врезался в стену ближайшего дома. Размер нанесенного ущерба составил 1,2 млн рублей.

Дрон vs Злой фермер

«Когда на твою ферму проникает злоумышленник, первым делом ты бежишь в сарай за ружьем» — негласное правило всех фермеров. Вряд ли этот дрон что-то замышлял, однако у мужика сработал инстинкт типичного фермера.

Дрон vs Пожарная служба

Многие дроны суют свой нос куда не надо. В этот раз беспилотник решил понаблюдать за пожаром в одном из домов Флориды. Пожарным это не понравилось, поэтому, ссылаясь на нарушение конфиденциальности, дрон был облит из шланга.

Дрон vs Рейвер

Южноамериканский рейвер увидел дрон в небе и побежал его ловить. Вероятно, он хотел взять его себе в качестве трофея, а может быть он подумал, что это НЛО, которое необходимо обезвредить. В конце видео его задерживают охранники, а он слегка недоумевает от происходящего.

Дрон vs Маунтинбайк

На этом видео дрон решил потягаться с маунтинбайком, но не рассчитал свои силы. Ничего, дроны вам еще покажут.

Дрон vs Мотоцикл

Здесь мотоциклисту не удалось устоять от неприятельского дрона, и он вместе с беспилотником повалился на землю.

1:1 байкеры!

Дрон vs Гоночная машина

На полной скорости гоночная машина сметает дрона со своего пути. Сопротивление бесполезно.

1:2 в пользу крупногабаритных машин.

Дрон vs Гидроцикл

Дрон мстит гидроциклу за гоночную машину.

2:2!

Дрон vs Баскетбольное кольцо

Дрон и баскетбол вещи несовместимые, по крайней мере, для этих парней. Видимо, кто-то из них перепутал мяч с дроном и захотел забросить беспилотником трехочковый.

Дрон vs Орел

Птицам не нравится, что их пространство занимают эти назойливые дроны. Кажется, война против роботов уже понемногу начинается.

Дрон vs Ветряная мельница

Любопытного дрона свалила ветряная мельница. Наповал.

Дрон vs Дикая природа

Дроны уже просто запутались. Им надо передохнуть.