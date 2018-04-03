Ещё
Памяти дрона «Почты России»: самые эпичные падения беспилотников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памяти дрона «Почты России»: самые эпичные падения беспилотников 

PlayboyRussia.com 3 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Мы понимаем, что дронам еще далеко до птиц, а человеку еще придется немало потренироваться, чтобы умело запускать беспилотники в воздух. Чтобы «Почте России» не было так обидно за свой беспилотник, Playboy составил эпичную подборку с крушениями дронов по самым неожиданным причинам.
@drone
В Бурятии при первом запуске потерпел крушение дрон российской компании «Рудрон/Экспедитор 3М». Его задачей было доставить посылку «Почты России» в соседнее село, находящееся в 16 км от места запуска.
Беспилотник не успел набрать нужную высоту и через несколько секунд после взлета врезался в стену ближайшего дома. Размер нанесенного ущерба составил 1,2 млн рублей.
Дрон vs Злой фермер
«Когда на твою ферму проникает злоумышленник, первым делом ты бежишь в сарай за ружьем» — негласное правило всех фермеров. Вряд ли этот дрон что-то замышлял, однако у мужика сработал инстинкт типичного фермера.
Дрон vs Пожарная служба
Многие дроны суют свой нос куда не надо. В этот раз беспилотник решил понаблюдать за пожаром в одном из домов Флориды. Пожарным это не понравилось, поэтому, ссылаясь на нарушение конфиденциальности, дрон был облит из шланга.
Дрон vs Рейвер
Южноамериканский рейвер увидел дрон в небе и побежал его ловить. Вероятно, он хотел взять его себе в качестве трофея, а может быть он подумал, что это НЛО, которое необходимо обезвредить. В конце видео его задерживают охранники, а он слегка недоумевает от происходящего.
Дрон vs Маунтинбайк
На этом видео дрон решил потягаться с маунтинбайком, но не рассчитал свои силы. Ничего, дроны вам еще покажут.
Дрон vs Мотоцикл
Здесь мотоциклисту не удалось устоять от неприятельского дрона, и он вместе с беспилотником повалился на землю.
1:1 байкеры!
Дрон vs Гоночная машина
На полной скорости гоночная машина сметает дрона со своего пути. Сопротивление бесполезно.
1:2 в пользу крупногабаритных машин.
Дрон vs Гидроцикл
Дрон мстит гидроциклу за гоночную машину.
2:2!
Дрон vs Баскетбольное кольцо
Дрон и баскетбол вещи несовместимые, по крайней мере, для этих парней. Видимо, кто-то из них перепутал мяч с дроном и захотел забросить беспилотником трехочковый.
Дрон vs Орел
Птицам не нравится, что их пространство занимают эти назойливые дроны. Кажется, война против роботов уже понемногу начинается.
Дрон vs Ветряная мельница
Любопытного дрона свалила ветряная мельница. Наповал.
Дрон vs Дикая природа
Дроны уже просто запутались. Им надо передохнуть.
PlayboyRussia.com: последние новости
Ты не поверишь: 6 бытовых приборов, которые были изобретены более 100 лет назад Появилась первая в мире зубная щетка-психолог (хотите поговорить об этом?) Вертикальная мышь — что это за зверь и почему она нужна?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у русских высокий болевой порог67
Какие привычки есть только у русского народа66
Что произойдёт с человеком, если он будет молчать год1
Девушка почти 20 лет считала себя парнем13
В торговом центре нашли тайную комнату8
Видео
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение