Александр Ревва: «Мои девочки — мои хвостики. Без них я никак!»

Александр и Анжелика в апреле отмечают стальную свадьбу — они поженились 11 лет назад. Сейчас супруги полностью погружены в увлекательный процесс воспитания 10-летней Алисы и 5-летней Амели, при этом Ревве удается роль заботливого отца совмещать с многочисленными кино— и телепроектами. «Саша учит ко всем подходить со знаком плюс» — 11 лет назад 20 апреля вы сыграли свадьбу. Что запомнилось больше всего? Александр: — Самый яркий и запоминающийся эпизод — когда я увидел ее в свадебном платье. Анжелика была фантастическая, волшебная, и невозможно было оторвать глаз — я этот момент никогда не забуду. Платье мы, кстати, до сих пор храним. Пусть это прозвучит странно, но я бы хотел увидеть старшую дочь в этом платье, когда она подрастет и придет время отдавать ее замуж. Конечно, это будут уже другие чувства и эмоции, но те светлые воспоминания, которые хранятся в подсознании, спустя много лет поднимутся из глубины души и напомнят мне о том прекрасном дне. Анжелика: — У нас была потрясающая свадьба в европейском стиле, без длинных тостов и речей, которые порой утомляют гостей и молодоженов. У нас с Сашей тогда не было даже своего жилья, но мы организовали красивую и веселую свадьбу: много пели, танцевали. Помню, как выхожу я в пышном золотом платье, сажусь в машину, а на улице накрапывает дождь, и я четко вижу на стекле двери автомобиля множество сердец из капель дождя. Решила, что это хороший знак. Никогда об этом не рассказывала — думала, что меня сочтут сентиментальной, но до сих пор вспоминаю эти капли-сердечки. — Какой сюрприз или подарок второй половинки недавно вас удивил? Александр: — Анжелика устроила мне романтический ужин со свечами в очень красивом ресторане. Александр Ревва с дочерью Алисой и персонажем своего мультсериала «Колобанга». Анжелика: — А Саша недавно организовал для меня необычный сюрприз — мы посетили в Лондоне музыкальную премию Brit Awards. Я получила ни с чем не сравнимое удовольствие благодаря возможности соприкоснуться с миром музыки, которую люблю, пообщаться с артистами. — Александр, вы часто советуетесь с Анжеликой? Александр: — Постоянно обращаюсь к ней за советами. Начиная с утра, когда решаю, в чем пойти на съемку, и заканчивая вопросами о творчестве. Анжелика адепт здорового питания, поэтому часто обсуждаю с ней и эту тему. Вы заметили, что я с каждым годом все молодею и хорошею? Ну вот, это не без ее советов. — За рационом в семье строгий контроль? Анжелика: — В плане питания для своей семьи я диктатор, мягко говоря, задолбала всех. Но я придумываю такие блюда, чтобы всем было интересно и вкусно. Детей строго не ограничиваю, понимаю, что рано или поздно ребенок все равно попробует пищу, которую едят сверстники в школе или в саду, невозможно везде ходить с коробками со своей едой. У нас исключен только джанкфуд (фастфуд и прочая нездоровая пища. — Ред.). Сосиски иногда у детей в рационе появляются, но редко. Александр путешествует с семьей. На этом фото из Таиланда он хвалится уловом — макрель весом 15 кг. — Не хотите воплотить свои знания в жизнь — превратить это в бизнес? Анжелика: — Я много экспериментирую в питании в поисках состояния внутренней гармонии. Самые потрясающие результаты увидела в сыроедении. Не скажу, что я тотальный сыроед, но я вегетарианка. Я уже участвую в сладкой сыроеднической истории (Анжелика участвует в производстве сыроеднических десертов. — Ред.), но не афиширую это. Есть и другие предложения о сотрудничестве. — А у мужа чему научились? Анжелика: — Я не знаю, из какого мира Саша пришел на эту землю: он мудрый, добрый, светлый. Он научил меня к каждому человеку, даже если о нем рассказывают плохое, подходить со знаком плюс. Давать шанс и оценивать человека по поступкам. Я многих людей открываю для себя и окружающих с другой стороны. — Когда супруг — известный артист, который часто уезжает на съемки, фестивали, гастроли, не ревновать сложно. Анжелика, вы научились? Анжелика: — Были моменты, когда видела, как реагируют женщины на моего мужчину, и ревновала. Я прошу прощения у Саши за то, что допускала моменты ревности. Была неопытна, но вскоре научилась понимать, что реакция женщин на артиста — тоже часть профессии, часть образа. Ценить нужно только то, как к тебе относится человек, а я всегда чувствовала искренность Саши — спасибо ему за это. Женщина должна следить не за мужем, а за собой: быть интересной для себя и окружающих. Тогда и мужчине будет интересно рядом с женой, у которой есть друзья, свои интересы, и у него не возникнет мысли, что есть кто-то лучше. Пятилетие Амели семья отпраздновала в Париже. — Случалось, что вы звонили и проверяли, где муж находится вечером? Анжелика: — Конечно, вечером хочется позвонить, услышать голос Саши, спросить, как прошел концерт, мероприятие. Звоню со словами поддержки, ни в коем случае не с намеком: «А где ты сейчас? С кем ты?» В начале отношений, когда я была юной, такие интонации могли проскальзывать, но тогда они добавляли огня отношениям. Сейчас хочется уважать и любить друг друга, а не выносить мозг. Замечаю, что если не звоню первой, то муж набирает сам: хочет узнать, как его вторая половинка поживает, ему интересно, почему не звоню. — И все же в любой семье случаются разногласия на бытовой почве. Как вы разрешаете споры? Анжелика: — Да, у нас случаются и ссоры, и споры, но мы быстро договариваемся. Я стараюсь как можно меньше говорить на бытовые темы. К примеру, не обсуждаю с Сашей покупку продуктов, замену лампочек и тому подобное… Мы говорим о воспитании детей, о планах, интересах, творчестве — обо всем на свете. Я, например, наслаждаюсь, делая ремонт, и могу решить любой вопрос, связанный с этим процессом. Мне необязательно привлекать к этому мужчину. Он у меня во многом другом хорош. Я убрала быт из наших отношений. — То есть, если нужно повесить полку, вы не ждете мужа со съемок? Анжелика: — Даже когда муж дома, лучше, если он будет играть на гитаре, и под его пение профессиональный человек эту полку повесит. «Дочки скучают по нежному взгляду папы» — Александр, у вас своя киностудия Voice Media. Многие известные режиссеры, продюсеры в фильмах снимают своих жен. У вас нет таких планов? Александр: — Я снимал Анжелику в нескольких своих проектах, но лишь в эпизодах. У нее были небольшие роли в фильмах «Дублер» и «Бабушка легкого поведения» — кстати, уже сейчас мы с режиссером Марюсом Вайсбергом начинаем готовиться к съемкам второй части «Бабушки…». В кино должны играть профессиональные артисты, у меня нет цели снимать в своих проектах близких, родных. Если только в эпизодах или, может быть, для какой-то семейной истории. — Не все знают о том, что у Александра Реввы есть и анимационная студия, на которой вы делаете мультсериал «Колобанга». Студия находится в Орске, актеры местного драмтеатра озвучили персонажей мультика… Александр: — Проект «Колобанга» стал вторым отечественным мультиком, после фильма «Маша и Медведь», который купили более ста стран мира. Проект я развиваю более пяти лет, мы добились больших результатов: наш мультфильм смотрят практически во всем мире. Сейчас мы выходим на китайский рынок. Несмотря на то что студия находится в Орске, она одна из лучших на территории постсоветского пространства, и я горжусь людьми, которые создают анимацию мирового уровня. И то ли еще будет! Сейчас мы готовим масштабный проект, это уже будет полнометражная история. Мы весь отечественный анимационный рынок поднимем на высочайший уровень. — Говорят, если артист часто бывает дома, значит, у него проблемы с работой — мало съемок, гастролей. Вы очень востребованы, но подчеркиваете, что деньги для вас не главное. Отказываетесь от выгодной работы ради семьи? Александр: — Для меня семья всегда остается в приоритете — делаю все возможное, чтобы бывать с ней почаще и подольше. Все, что я делаю, все ради них: хочу, чтобы они ни в чем не нуждались. У меня большая семья, я стараюсь помогать родственникам, близким. Работать приходится много, но я очень люблю то, чем занимаюсь, в этом плане я счастливый человек. Но если ставить деньги на первое место, то они становятся злом. Знаю истории, когда люди менялись, разбогатев, и из-за этого их семьи распадались… В моей жизни случались истории, о которых я жалею — к примеру, я пропускал несколько праздников Алисы, а она, сидя за роялем или танцуя на сцене, искала взглядом в зале папу. Естественно, в зале в тот момент была мама, но дочке хотелось видеть еще и меня. Поэтому, прежде чем согласиться на интересный проект, всегда прикидываю, сколько это займет времени, смотрю по датам, не совпадают ли они с важными событиями в моей семье. Точно знаю, что девочкам необходимо внимание и восхищение отца. — Вы к ним очень привязаны… Александр: — Да, очень привязан к своим девочкам, можно сказать, что они мои хвостики, моя энергия, без них я никак! Мысленно я всегда с ними: даже если я на другом конце планеты, то, как только появляется возможность, всегда звоню им по facetime (видеозвонок, доступный на некоторых моделях смартфонов. — Ред.), потому что мне важно их не только слышать, но и видеть. Когда я в Москве, всегда посещаю все мероприятия, связанные с моими девочками. Я не соглашаюсь на работу, когда у дочерей какое-то важное событие. Могу отказаться от работы, чтобы прийти на выступление к Алисе и поддержать ее — это очень важно для ребенка. Не могу сказать, что я делаю это очень часто, но всегда очень стараюсь. Читаю сказки на ночь, пою с ними песни, разучиваю стихи… Читаю дочкам сказки на ночь, пою с ними песни, разучиваю стихи Анжелика: — Девочки очень скучают по папе. Им нужны мужские наставления, папин нежный взгляд. Вроде бы все неплохо у нас (в школе оценки хорошие, первые места занимаем на конкурсах), а я иногда вижу печаль в глазах Алисы и Амели, потому что папа уехал. Такая у Саши профессия, которая занимает очень много времени. Слава богу, что она любимая! Каждую свободную минуту мы проводим с папой — отменяем ради этого все, иногда даже школу, чтобы просто обняться и побыть всей семьей. Ничего нет на свете важнее. Мы считаем так. — Алиса и Амели растут артистичными девочками? Как дела с учебой? Анжелика: — Алиса учится охотно. Что касается дополнительных занятий, то за четыре года она чем только не пробовала заниматься: от шахмат, гитары и французского языка до балета и конного спорта! Приоритетными стали занятия, которые ребенок обожает. Алиса безумно любит театральные постановки: она и актриса, и певица, также пишет сценарии и учит их наизусть. Амели подражает старшей сестре, но она самодостаточная и харизматичная личность. Амели прекрасно импровизирует, удивительно похоже копирует разных исполнителей. Она еще и режиссирует домашние постановки: всем придумает номера, раздаст роли, обозначит, кто в какой момент должен вступать. Подписчики в Инстаграме дали нам понять, что номера Амели пользуются популярностью. — Анжелика, у вас с Александром в вопросах воспитания дочерей разногласий нет? Анжелика: — У нас общие взгляды, цели, мы все решения принимаем вместе. Даже если Саша в другой части земного шара, мы на связи, он меня направляет, дает советы. Я чаще исполнитель, так как из-за его загруженности больше времени провожу с детьми. Наверное, единственное разногласие у нас по поводу учебы. Наш папа достаточно лоялен, никогда не ругает за не самые хорошие оценки. Саша говорит, что учеба должна быть ребенку в удовольствие, главное, чтобы в голове что-то оставалось, а оценки — это не самое важное, а я, наоборот, переживаю по этому поводу. — Дети у вас удивительно красивые. Грех не подумать об увеличении семьи… Александр: — Спасибо за комплимент! Девочки действительно получились невероятными, можно шутя сказать «все в папу», но и в маму, конечно, тоже (смеется). Нахваливать не буду: понятно, что свои дети самые красивые, самые умные и самые лучшие… Недавно намекал Анжелике на то, на что намекаете вы. Но, как говорится, все на небесах уже предрешено — пусть будет так, как будет… Фото: личный архив. Личное дело Александр Ревва родился 10 сентября 1974 года. Окончил техникум промышленной автоматики, факультет менеджмента Донецкого государственного университета управления. С 2000 по 2006 год участник команды КВН «Утомленные солнцем». Резидент Comedy Club. Продюсер. Выпускает на собственной анимационной студии мультсериал «Колобанга». Владелец киностудии Voice Media.