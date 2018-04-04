Не можешь жить без путешествий? Топ-7 профессий, которые подходят для фриланса

Фриланс дает свободу самостоятельно выбирать заказчиков и партнеров, заниматься творчеством за денежное вознаграждение, продвигать себя как специалиста, учиться и зарабатывать деньги. Здесь ты можешь работать над серьезным проектом, учась на первом курсе, зарабатывать деньги в декретном отпуске, жить там, где тебе нравится, работая с клиентами любых стран мира. Все, что тебе нужно, — компьютер и Интернет, считает предприниматель и бизнес-эксперт Алина Рейзельман.

Возможен ли реальный заработок в Интернете?

Сейчас мир настолько оцифрован, что человеку, решившему стать фрилансером, нет нужды беспокоиться о доходе, достаточно иметь желание, навыки и знания, которые могут быть полезны другим.

Уже после нескольких месяцев усердной работы у фрилансера формируется профессиональная репутация и свой круг заказчиков. После этого можно выполнять интересные, хорошо оплачиваемые задания. Выполняешь работу регулярно и добросовестно — рейтинг и доход постоянно растут.

Среднемесячная зарплата фрилансера не уступает средней зарплате коллег, «привязанных» к конкретному офису, а порой и превосходит ее. В качестве отличного бонуса фрилансер получает гибкий и комфортный график работы, возможность совмещения работы онлайн и офлайн с учебой или воспитанием детей, возможность жить в любой точке земного шара, где есть Интернет.

Какие профессии подходят для фриланса?

Зарабатывать деньги онлайн могут люди многих профессий. При грамотном подходе в прибыльное дело можно превратить даже обычное хобби, например транслируя в Интернете собственные мастер-классы по вязанию, квиллингу, компьютерным играм и многому другому.

Вот список наиболее популярных специальностей для фриланса:

Не думай, что сайты уже есть у всех. Каждый день появляется множество новых организаций и ИП с самозанятыми специалистами, которым требуются сайты. Кроме того, интернет-ресурсы нуждаются в постоянном техническом обслуживании и обновлении.

Услуги веб-дизайнеров, не имеющих физического офиса, дешевле аналогичных услуг в агентствах, ведь фрилансеру не надо оплачивать аренду офиса, платить зарплату сотрудникам, нанимать уборщицу. Те, кому необходим дизайн иконок, интерфейса, страничек в соцсетях, баннеров, предпочитают сотрудничать с исполнителями через Интернет. Для заказчика это выгодное соотношение цены/качества, возможность общаться с исполнителем столько, сколько потребуется, отсутствие бумажной волокиты, сжатые сроки.

Эти специалисты нужны любой организации, но позволить себе держать такого сотрудника в офисе могут не все. Мелкому и среднему бизнесу гораздо выгоднее нанять удаленного специалиста с почасовой оплатой или с оплатой за фиксированный объем работы.

Современному деловому человеку сложно обойтись без помощников. Часто люди физически не успевают отвечать на письма, подбирать персонал, принимать звонки, заниматься организацией встреч, составлять технические задания для подчиненных и выполнять иную работу. Удаленный помощник как раз становится «соломинкой» в пучине рутинных дел. Можно сотрудничать с конкретной организацией или работать с разными людьми, с полной занятостью или по несколько часов в день.

Если по образованию ты педагог или коучер, если ты прекрасно разбираешься в какой-то области и способна обучать других, то можешь давать скайп-уроки, проводить онлайн-тренинги или записывать мастер-классы на видео и продавать через YouTube.

Каждому сайту нужен качественный контент, который необходимо регулярно обновлять. Здесь на помощь приходит команда копирайтеров. Нанимать удаленных профессиональных писателей выгодно. На просторах Интернета легко найти специалистов, компетентных в любой области, — они умеют грамотно, четко и красиво излагать свои мысли. Услугами копирайтеров пользуются все компании, частные лица и агентства по SEO-продвижению сайтов. Развив в себе писательский талант, ты будешь обеспечена работой в любой точке света.

Передовые разработки в области электронного перевода не сделали программное обеспечение совершенным. Люди по-прежнему нуждаются в качественном «ручном» переводе. Услугами переводчиков пользуются многие международные компании, частные лица и бюро переводов. Кроме того, удаленные переводчики могут выполнять последовательный перевод в скайп-переговорах и конференциях.

Если ты решила уехать за границу надолго или вообще навсегда, то фриланс позволит тебе зарабатывать деньги в незнакомой стране в период языковой и культурной адаптации. Впоследствии у тебя будет выбор: пройти обучение и получить офлайн-работу на новом месте либо продолжить карьеру удаленного работника.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK