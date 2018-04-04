Предательство

С Великой Среды церковное богослужение Страстной седмицы концентрируется на кратком отрезке евангельской истории, кульминацией которого являются искупительные страдания Христа Спасителя . Началом цепи событий, непосредственно предшествующих трагическому апогею, стало предательство Иуды.

Раскрывая эту тему, Церковь делает главный акцент не на осуждении предателя, а на проблеме отречения человека от Бога. Мотивами предательства Иуды стали его сребролюбие, мирские заботы. Стремление к земному благополучию превратило ученика Христова в предателя. Также еще в раю попечения плоти лишили общения с Богом Адама и Еву.

Духовное падение Иуды наиболее рельефно раскрывается в церковном песнопении через антитезу. Его образ противопоставляется образу женщины, помазавшей Христа благоуханным нардом (см. Мк. 14, 3—11). Ближайший Ученик Спасителя, Иуда Искариот был одним из двенадцати апостолов, наделенных дарами благодати (см. Мф. 10, 1—8). Женщина, напротив, как сказано в Евангелии, была грешницей (Лк. 7, 37).

Однако она жертвует драгоценное благовоние как знак своего покаяния, в то время как Иуда за деньги соглашается на страшный грех, «тщашеся продати Безценнаго». В результате, поет Церковь, «сия Владыку познаваше, а сей от Владыки разлучашеся». Иуда не смог покаяться в своем грехе и впал в отчаяние, а грешница достигла прощения и оправдания (Лк. 7, 47). «Люто есть леность, велие покаяние», — подытоживается в данном песнопении, а в другом говорится, что Иуда при виде кающейся женщины пришел в ярость. Так через свои дела она получила свободу, а он оказался в рабстве у диавола: «раб бываше врагу».

От контраста образов отпавшего ученика и покаявшейся грешницы Церковь подводит к осмыслению внутреннего состояния Иуды, выявляя духовные язвы, через которые он стал чуждым Господу: неблагодарность, примирение со злом, алчность, лукавство. Все это наглядно и красноречиво доказывает, что для христианской жизни важны не наше положение в Церкви и даже не внешнее благообразие и добрая репутация среди людей. Христианство — это чистая совесть пред всеведущим Господом, постоянные труды по раскрытию Его Царства в своем сердце, обретению способности к общению с Ним.

Пример падения близкого ученика Христа предостерегает нас от пристрастий к временным удовольствиям, чтобы не оказаться в числе людей, некогда служивших Господу, но потом отвернувшихся от Него. Ведь в предательстве Иуды отражается внутренняя трагедия избранного народа, имевшего Священное Писание, завет, пророчества и многочисленные свидетельства Божественного промысла о себе, но оказавшегося неготовым ко дню посещения его Богом.

Это созвучно и трагедии отдельных христиан, которые получают в церковных таинствах полноту благодати Святого Духа, но продолжают жить по прихотям тела. Это касается множества современных людей, которые некогда приняли Крещение и какое-то время были причастны литургической жизни Церкви, но теперь предали свои обещания при Купели и пребывают вне спасительного единения со Христом.

В Великую Среду Церковь напоминает нам об апостольском наставлении: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы» (2 Кор. 13, 5). Надо быть внимательными к состоянию своей души, чаще задаваться вопросом: действительно ли я стремлюсь жить по правде, всегда быть устремленным к Творцу? Или я ищу спокойной и безмятежной жизни, в которой нет места состраданию чужой беде, самоотверженной помощи ближним, великодушию, снисхождению к немощам окружающих, необходимости отвечать добром на зло?

Эти отрезвляющие вопросы следует задавать себе на протяжении всей жизни, чтобы сохранить верность Христу и не быть Его предателем, несмотря ни на какие обстоятельства и испытания нашей веры. Мы должны принести Богу самое драгоценное миро — доброе, преданное сердце, которое Он требует от человека (см. Прит. 23, 26).