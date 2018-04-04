Как взращивать инициативных подчиненных

На наличие инициативы сотрудников, в первую очередь, влияет корпоративная культура и стиль руководства. Однако, если по своей природе человек не инициативный, то даже в благоприятной среде придется приложить много усилий, чтобы раскрыть его потенциал.

Бывают такие гибридные ситуации, когда существующая в компании культура не способствует проявлению инициативы со стороны персонала, или, к примеру, сотрудники могут быть очень активными в каком-то одном из подразделений — это зависит от руководителя конкретного отдела. Как правило, наиболее самостоятельные и идейные сотрудники встречаются либо при демократическом стиле управления, либо при либеральном. Авторитетный руководитель, если и поддерживает какие-то начинания, то только формально — окончательное решение всегда остается за ним.

Если руководитель ставит задачи императивно, подробно расписывая их формат исполнения, то в таких случаях сотруднику будет сложно проявить себя. Как говорила Маргарет Тэтчер : «Я очень терпеливая, если, в конце концов, все будет так, как я хочу», — такому начальнику инициатива от сотрудников просто не нужна.

Оптимальный вариант — озвучивать цели, к которым стремится компания, задачи подразделения, а с помощью каких способов они будет достигнуты — пусть предложат сами сотрудники. Для развития инициативы очень полезны групповые мозговые штурмы, во время которых происходит обмен мнениями, у каждого сотрудника появляется возможность высказаться. Важно во время таких мероприятий опрашивать каждого, чтобы дать любому сотруднику возможность почувствовать, что его мнение ценится.

Харизматичный руководитель ведет себя как равноправный член команды, стимулирует и поддерживает любые инициативы. Однако важно не только уметь «подхватить идею», но и реализовать ее, иначе все инициативы сойдут на «нет», если сотрудники увидят, что дальше разговоров дело не идет.

Когда человек видит, что его предложение нашло отклик, это стимулирует его предлагать еще больше нововведений. Возможность высказаться должна быть у каждого человека, потому что большинство сотрудников стремится работать хорошо, а значит у них есть и соображения, как сделать их работу лучше. Идеи не всегда могут быть рациональными, но мы же работаем с самим процессом — важно объяснять сотруднику, почему та или иная идея не подходит для реализации, не отказывать сразу, а помогать понять наводящими вопросами о пользе нововведений, экономическом эффекте, затратах на реализацию. Не всегда хорошие идеи получится реализовать, но нужно уметь объяснить, почему, чтобы не вызвать у активного подчиненного разочарования.

Ошибка, которую может допустить руководитель в таком случае — ругать за неудачи. Если вы хотите, чтобы сотрудники вашей компании проявляли инициативу, то ругая человека за какой-то промах, вы наоборот, формируете у него «мотивацию избегания». Зачем что-то делать, если за это будут отчитывать, — так будет рассуждать ваш сотрудник.

Понять, насколько эффективны ваши методы по воспитанию инициативы у сотрудников, достаточно сложно, так как процесс больше творческий. Самый верный показатель — это когда решаются бизнес-проблемы и то, насколько быстро они решаются, что выигрывает компания, клиент, каков экономический или организационный эффект.

Однако, если руководитель пассивен, инертен, не стоит ждать подвигов и от его сотрудников. Слабая мотивация руководителя заражает этим и своих сотрудников. В такой среде инициатива вряд ли появится, ведь это не приветствуется и никак не поддерживается «сверху». В трудовом коллективе проявлению активности мешает консервативность, мнение «зачем что-то делать, если никто этого не требует». Если за ошибки еще и ругают, то это убьет инициативу в любой компании.

Возможно ли поспособствовать проявлению инициативы у пассивных сотрудников? Определенно, да. Поведение людей корректировать можно, изменить нельзя только ценности. Если у человека не было повода проявить инициативу, это нужно развивать путем вовлечения и поощрения и ему, при желании, будет несложно измениться. «Новая кровь» всегда положительно влияет на рабочую среду, так как новые сотрудники приносят новые идеи. Однако если они попадают в коллектив, где инициативу осуждают, то и у новеньких рано или поздно погаснут глаза.

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