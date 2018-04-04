Снова 20: как создали самый модный Instagram-проект с историями российских пенсионеров

Маркетолог Роман Зарипов, придумавший сервисы по аренде букетов для селфи и обмену банальных подарков к 23 февраля на цветы к 8 марта, запустил новый проект совместно с благотворительным фондом «София», помогающим одиноким старикам. В Instagram-аккаунте «Снова 20» он публикует истории российских пенсионеров, которые понимают, что цифры в паспорте — это еще не конец. Историю создания проекта Роман рассказал в Facebook. Людмила Чуйко 70 лет ⠀ С молодости я шью. Тридцатилетней давности что-нибудь беру и перешиваю. Получается современно. ⠀ По образованию инженер. В 90-е была начальником лицензионного отдела. Потом открыла свою турфирму. Мы делали поездки по историческим местам. До сих пор, кстати, работает. ⠀ Путешествовала немного. Самой выдающейся поездкой — была Америка. Когда подавала на визу, думала откажут. Но прошел месяц после собеседования и приезжает ко мне курьер с конвертом. Открываю, а там виза. ⠀ Мне интересно было, как там жизнь устроена. Убедилась, что совершенно по-другому. Такое впечатление богатой красивой страны осталось. Я была в девяти штатах. Хотелось узнать, какие у них дома престарелых. Не сравнить, конечно. Видела, как фильмы снимают, в Голливуде была. В казино ходила. Сама не играла, но было любопытно. ⠀ Предлагали остаться. Звали сразу на три работы. В турагентство, Гжель возить и в газету. Писать о современной жизни в России. Я не согласилась. Хочу быть рядом с семьей в Москве. ⠀ Я пишу стихи и мечтаю выпустить сборник. Сейчас есть возможность подумать, что-то философское написать. Приглядеться к природе, выразить, насколько она красива. Пока книги нет, приходится публиковать на сайте, но это не то. Хотелось бы, чтобы люди шуршали страницами, как осенними листочками, читая мои стихи, задумывались о жизни, учились замечать прекрасное. Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 5 Мар 2018 в 1:07 PST Май 2017 года. Я сижу за покерным столом в Лас-Вегасе и проигрываю по 50 долларов каждые 10 минут. Но раз за разом банк забирают себе не какие-то профессиональные игроки в покер, а обычные американские пенсионеры, которые пьют виски, блефуют с двумя парами на руках и обсуждают между собой политику разных стран.

Всем этим людям за 70 лет, но жизнь для них только начинается. После очередной раздачи я начинаю беседу с одной из женщин, чтобы понять, чем она живет и что ее мотивирует.

Во время разговора моя собеседница заводит речь о понятии «третий возраст», которое существует на Западе — это период активной жизни, который начинается после выхода на пенсию. Именно в «третьем возрасте» она начала путешествовать, играть в покер и заводить новые интересы. Алексей Сдобнов 61 год ⠀ Уже 50 лет я байкер. Любовь началась с отцовского Урала. Папа научил, и я катался по деревне. Мне тогда было 11. Долго мечтал купить свой, подрабатывал, где только можно: почтальону помогал письма разносить, отцовскому другу в гараже чинить автомобили. После школы работал в мастерской. ⠀ В 20 лет купил собственный мотоцикл. Это был лучший день в моей жизни. Стал первым парнем на деревне. Непередаваемые ощущения. С тех пор я уже три мотоцикла сменил, а тот, первый, навсегда в сердце. ⠀ Много где бывал. Видел восток и запад. На дальнем востоке больше духовного. Там люди созидают. Не знаю, почему такая разница в мировоззрении, но это очень чувствуется. ⠀ У индейцев есть поговорка: «человек начинает стареть, когда перестает мечтать». Я стареть не хочу, мне 61, но я до сих пор хожу в спортзал, езжу на горных лыжах и мечтаю. Самое главное, чего хочу — проехаться на байке по Road 66 в Америке. Это подходит для моего возраста. Когда были молоды, хотелось комфорта и понтов каких-то. Тот же мотоцикл я хотел, потому что ездить удобно, потому что все девушки сразу мои. Теперь хочется познакомиться с собой. А это особенно удобно, когда оказываешься в бескрайних просторах природы, где чувствуешь себя песчинкой на контрасте с величием. Каньон — отличное место для этого. Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 2 Мар 2018 в 1:31 PST Спустя пару дней я вернулся домой, но противоречия с российской реальность остались в моей голове на все лето. Мне не давал покоя вопрос, где же наши граждане «третьего возраста»? Они, конечно, существуют, но как очень большое исключение из правил.

Я отдавал себе отчет, что в наших условиях выход на пенсию почти всегда является вынужденным: здоровье или семейные обстоятельства уже не позволяют работать в полную силу, а материальное положение резко стремится к худшему. Но я был абсолютно убежден, что даже среди наших стариков с выходом на пенсию у многих открывается второе дыхание. Они начинают осваивать новые профессии, открывать для себя новые возможности и находят себя в занятиях, о которых раньше не могли и подумать.

Мы решили найти таких людей и рассказать о них. Так появилась идея проекта «Снова 20». Все лето мы искали стариков, которые прожили интересную жизнь и не собираются останавливаться. Получив отказ от десятка благотворительных организаций, мы познакомились с фондом «София», который занимается поддержкой одиноких стариков, в том числе и находящихся в домах престарелых. Коллеги согласились поддержать идею и познакомить нас со своими подопечными. Елена Позрез, 64 года ⠀ Я после школы работала на фабрике, но мне там не нравилось. Однажды увидела объявление о наборе в театральную студию. Пошла, ни секунды не сомневаясь. Меня взяли, и с тех пор я живу театром. Теперь я заслуженная артистка России: 35 лет на сцене Академического театра. ⠀ Сейчас я на пенсии и почти все свободное время уделяю внукам. Старший у меня хоккеист, играет в воротах детской команды Динамо. Родители настаивали заняться чем-нибудь полезным, но вот ему захотелось в спорт. Ходил сначала на футбол, а потом, попал в Динамо. Сейчас там всего три вратаря, и он среди них. Очень горжусь им. ⠀ У младшей внучки тоже своя клюшка есть: она за братом повторяет. На коньках уже в свои три года стоит. В хоккей, конечно, не пойдет, но фигурным катанием занимается. Воображает очень. Крутится перед зеркалом, поет в лейку от душа. ⠀ Мы путешествуем периодически. Благодаря этому я становлюсь моложе. Меня каждая новая страна обновляет. Сын меня часто водит по молодежным магазинам одежды — не выгляжу я как бабушка, хотя здоровье, конечно, часто напоминает, сколько мне лет. ⠀ Мы много где были, но хотелось бы успеть увидеть весь мир разом. Мечтаю всей семьей съездить в кругосветное путешествие. Взять так и махнуть. Увидеть весь мир. Маловероятно, конечно, но если получится накопить денег, и сын сможет взять отпуск, мы поедем. Тогда душа будет на месте: моя мечта осуществится рядом с самыми близкими людьми. Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 24 Фев 2018 в 2:38 PST Осенью наша команда начала посещать мероприятия фонда. Вместе со старичками мы ездили на экскурсии, искали интересные истории из жизни и придумывали сюжеты для фото, в которых каждый молодой человек мог увидеть себя. Задача оказалась не из легких: в силу своего возраста, многим пенсионерами было сложно выйти из дома или добраться до фотостудии, где проходили съемки. Тогда героическая Маргарита Фильчина взяла все на себя и начала самостоятельно всех доставлять до места проведения съемок.

В течение двух месяцев каждые выходные мы фотографировали старичков, записывали с ними интервью и удивлялись, насколько интересной может быть жизнь. Часто во время разговора приходилось сдерживать слезы, чтобы не показывать слабость перед этими сильными людьми, которые, несмотря на свой возраст, идут вперед.

Проект долго не могли запустить, т.к. нужно было расшифровать почти 30 часов материала и превратить истории в текст. Но зимой старт был дан. Александр Пеккер 67 лет ⠀ Я часто хожу по выставкам. На Болотной столько картин о природе. Часами смотрю, прислушиваюсь к ощущениям. Недавно посетил Еврейский музее в центре толерантности. Там воспоминания о Холокосте. Тяжелая выставка. ⠀ В детстве жил летом на даче. Знаете, грибы, березки, солнце сквозь деревья пробивается — детские воспоминания, которые на всю жизнь. Вроде ничего, но потом когда видишь, как на картине березовые чечевички прорисованы или луч солнца, сразу уносит потоком воспоминаний далеко-далеко, не хочется возвращаться. ⠀ Во Флоренции впечатлили музеи. Там Боттичелли, Рафаэль — завораживают их картины. Можно без экскурсовода ходить, просто эстетическое удовольствие получать. 15 лет подряд ездил в рекламные туры, когда в туризме работал. Много чего повидал. ⠀ Осталась одна мечта. Увлекаюсь настольным теннисом. Давно играю. Хотел бы открыть свою школу для взрослых. Знаете, говорят, единственный способ стать сильнее — играть с сильным соперником. Не стремлюсь брать первые места на соревнованиях, хочу просто приобщить к этому людей. Я легко обучаю. Всех друзей и знакомых могу на соревнования отправлять. Если успею найти деньги на это, пока живой, думаю, многие скажут мне спасибо. Публикация от Жизнь только начинается (@snova20) 25 Мар 2018 в 12:49 PDT Мы рассказали 20 историй пенсионеров, которые понимают, что цифры в паспорте — это еще не конец. Они живут, мечтают и создают. Они как никто другой понимают, что все барьеры и ограничения находятся главным образом в головах. И если можно в 100 лет летать на параплане, то почему нельзя начать новую жизнь в 70?

Наши герои своим примером показывают, что к жизни после 60 нельзя относиться как к периоду доживания. Но все они, одинокие пожилые люди, особо нуждаются во внимании, поддержке и заботе. Наша цель — дать им почувствовать, что они не брошены и не забыты. Многим из них не так сильно нужны деньги, как внимание и слова поддержки.

Невероятно радостно видеть, когда у инвалида появляется коляска, и теперь он может гулять на улице. Когда в дом престарелых приезжает известный артист, и звучат любимые стариками песни. Давайте поддержим их и поможем исполнить мечты. Ведь в возрасте за 60 есть еще 30 лет жизни, которые нужно прожить счастливо.