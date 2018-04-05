«МК»: родным погибших в катастрофе Ан-148 сообщили, что из-за пожара в Кемерово отложат экспертизу тел

Родственникам погибших при крушении

самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 сообщили, что из-за пожара

в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» экспертизу тел жертв авиакатастрофы «отодвинут на неопределенный срок», сообщает газета

Лайнер, направлявшийся из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово» . Погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Пожар в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В первые дни после авиакатастрофы родным погибших обещали, что генетическую экспертизу останков проведут в максимально короткие сроки. Однако прошли уже 50 дней, а они до сих пор не могут похоронить своих близких, отмечает «МК». Как рассказала изданию мать 22-летней погибшей жительницы Новосибирска Дарьи Толмасовой , родственникам жертв сказали, что придется ждать еще полгода, а то и год. По словам Анны Толмасовой, тем, кто ждать больше не может, предложили хоронить жертв авиакатастрофы по частям — по мере опознания останков.

Материал для ДНК-исследований родные Даши, летевшей в Орск к жениху, хоккеисту «Адмирала» Сергею Ильину , сдавали в Новосибирске. По словам матери, их заверили, что на всю процедуру опознания уйдет максимум три месяца.

"Сама я к следователю не ходила, пойду только 9 апреля. Но потерпевшие из Москвы, с которыми мы поддерживаем связь, уже были в Следственном комитете . И им сказали, что ждать выдачи тел придется еще как минимум несколько месяцев. А то и год", — рассказал женщина.

Следователь объяснил, что к настоящему времени идентифицированы все погибшие, но общий объем работ по опознанию сделан только на 25%. Родственникам, по его словам, готовы отдать только те части тел, которые уже опознаны. «Только вдумайтесь в это: нам предложили дважды хоронить своих родных! — возмущается Анна Толмасова.

Мать Дарьи написала

петицию, адресованную президенту РФ, под документов уже подписались более 9 тыс. человек. В петиции она попросила главу государства увеличить количество сотрудников, принимающих участие в в работах по идентификации останков жертв рейса в Орск, чтобы люди могли похоронить своих близких.

»После трагедии обещали, что будет работать 150 экспертов, по факту работает всего 9! Неужели в нашей стране так сложно найти экспертов, которые оперативно и максимально быстро все сделают? " — говорится в петиции. Анна Толмасова пояснила, что о 9 специалистах были сделаны выводы после того, как потерпевшим из Москвы выдали бланки на подпись, в которых были указаны эти эксперты.

По словам женщины, на днях родным сообщили, что из-за пожара в «Зимней вишне» их экспертизу отодвинут на неопределенный срок. «Это сказал на камеру в штабе представитель одного из ведомств, какого, не помню. Он разговаривал с родными погибших в торговом центре и заверил их, что хотя еще не закончена экспертиза по недавней авиакатастрофе, ее отодвинут, чтобы заняться погибшими детьми», — пояснила Анна Толмасова. Она отметила, что хотя и понимает, что в Кемерово погибли дети, но и в авиакатастрофе Ан-148 тоже погибли их родные, и это не менее страшная трагедия. По ее данным, пока никому из родных не отдали останки погибших.

заявила, что для опознания большинства погибших потребуется «очень серьезная генетическая экспертиза», которая займет минимум три недели.

Скворцова тогда сообщила, что работы по опознанию «будут продолжаться круглосуточно, и понадобится не менее 21 дня. В то же время Путин попросил министра не затягивать эту работу. Скворцова в ответ отметила, что названный ею срок и так был сокращен с 35 дней, „а быстрее трех недель может не получиться, так как предстоит „серьезная работа“. Глава Минздрава тогда уведомила президента, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы.

Позже стало известно, что опознаны

27 жертв пожара. 28 марта в Кемерово прошли похороны 22 погибших. В тот же день занимавший тогда пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев

сообщил, что его задача как главы региона — помочь семьям достойно похоронить близких. Он указал, что из Москвы по распоряжению Путина приехали специалисты для исследования останков, добавив, что для экспертизы нужно около трех недель.