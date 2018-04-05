Симоньян назвала Россию олицетворением здорового консерватизма для мира

«Другое дело, что мы рассказываем об этом мало», — заявила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым » на канале «Россия 1», добавив, что «нужно рассказывать больше», так как «впервые со времен распада Советского Союза нам есть что миру предъявить», передает РИА «Новости».

Симоньян отметила, что «консервативные ценности разделяет» достаточное количество людей, для многих Россия, «и Путин конкретно, становится неким здоровым берегом, который… не дрейфует к ультраконсервативному». Симоньян отметила, что в России «не запрещена миграция, но она контролируется лучше и разумнее, чем это происходит во многих странах Европы».

Симоньян пожаловалась на нехватку российской «мягкой силой». Она отметила, что долгое время считалось, будто «как ты им ни объясняй и как ты с ними ни разговаривай, плетью обуха не перешибешь».

«Оказалось, перешибешь. Мы это видим по нашей аудитории. Буквально за последнее время, когда они открыли кампанию против RT и Sputnik , нам буквально вчера пришли цифры рейтинга международной компании, у нас за это время аудитория выросла на треть», — отметила она.

Симоньян напомнила, что Дональд Трамп победил на выборах в том числе и благодаря обещаниям наладить отношения с Россией.

Кроме того, она вспомнила о временах Советского Союза, когда люди, которым были близки идеи СССР, распространяли их в своих государствах. На «много лет» Россия стала «как все», но сейчас стала «для просвещенного западного общества» носителем «идеи здорового консерватизма и здоровых семейных ценностей». Российский президент Владимир Путин нравится зарубежным «врачам, экономистам, предпринимателям» за готовность «остановить безумное распространение культа либерализма, который многие даже называют либеральным фашизмом», сказала Симоньян.

Она прокомментировала запрет использования в государственных СМИ Латвии материалов агентства Sputnik.

«Это такой страх, что а вдруг это «мягкая сила», а вдруг они что-то у нас натворят, вдруг наши люди их почитают, к ним придут, заразятся бациллой и станут больше любить Россию, чем мы это разрешаем, чем это положено», — сказала Симоньян.

Она сообщила, что иностранные посольства, в частности, американские, в третьих странах препятствуют развитию русских учебных заведений, так как «наши оппоненты своей „мягкой силой“ добились того, что во многих этих странах, несамостоятельных странах, элиты работают на них».

Симоньян пояснила, насколько значима в таких случаях «мягкая сила»: «Что им говорит маленький человек — посол, то делает большой человек — премьер-министр или президент в иных странах». Россия, занимаясь внутренними проблемами, упустила этот момент, но «если ты не занимаешься своей „мягкой силой“, то рано или поздно тобой займется чужая „мягкая сила“, сказала Симоньян.