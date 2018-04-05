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Пермский робот-промоутер расскажет в Австралии о спортивных соревнованиях
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Пермский робот-промоутер расскажет в Австралии о спортивных соревнованиях 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Пермского робота-промоутера отправили в Австралию, где до 15 апреля на соревнованиях Commonwealth Games 2018 в городе Голд Кост штата Квинсленд он будет рассказывать об играх и сообщать гостям мероприятия последние новости спортивных состязаний, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе пермской компании Promobot.
Робота-промоутера второго поколения у пермских производителей купила австралийская компания Сountaround, чтобы сдавать робота в аренду и стимулировать тем самым развитие сервисной робототехники на континенте. Первым таким мероприятием для пермского робота в Австралии станут спортивные соревнования в городе Гол Кост, которые проходят с 4 по 15 апреля. Помимо рассказа о самом мероприятии, по словам создателей, робот сможет посоветовать интересные места тем, кто в городе впервые.
"Пока в Австралию улетел только один робот с важной миссией — продемонстрировать свои возможности и стать частым гостем на различных мероприятиях в Сиднее, Мельбурне, Брисбене. Он положит начало развитию сервисной робототехники в Австралии", — рассказал директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.
Как рассказали создатели робота, Promobot предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, где он помогает с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем общается. Робот внешне несколько напоминает знаменитого мультипликационного персонажа Валли, но значительно больше в размерах — робот практически человеческого роста. Он также имеет два экрана, на одном из которых изображены глаза, а другой нужен для показа промо-материалов, кроме того, у робота есть руки.
"Это первый автономный сервисный робот, доступный для аренды и покупки на австралийском рынке. В первую очередь мы хотим, чтобы гости, особенно собственники бизнеса и маркетологи, оценили его функциональные возможности и захотели применять на своих мероприятиях и в бизнес— процессах организаций", — передали слова технического директора компании Сountaround PTY LTD Дэвида Макмейхона в пресс-службе Promobot.
Пермская компания Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в Великобритании, Ирландии, Испании, Казахстане, Китае, США, Чили и в других странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, музейных гидов.
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