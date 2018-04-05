Давайте, расслабляясь, помнить о ближнем

МЦК — другой мир. Вроде та же Москва, тот же транспорт, а мир другой. Еду утром на работу, рядом садится девушка. В руках — стаканчик кофе и гамбургер из популярного фастфуда. Откидывает столик, ставит на него стаканчик. Сидит, ест, кофе запивает. Одновременно переписывается в смартфоне.

И никто не удивляется! Жизнь в Москве стремительная, и время от времени я вижу, как в вагоне метро кто-то быстро жует. Вид при этом у человека виноватый. Все-таки процесс принятия пищи, как уверяют психологи, один из самых интимных. Ну и стесняются люди.

А в МЦК — нет проблем. Может, потому что и сиденья мягкие, и столики, и туалет есть, где руки помыть. И вообще атмосфера какая-то домашняя. Но в этом, наверное, есть и минус.

Вдруг в середине вагона неизвестный мужик басовитым голосом начинает нудить про какие-то накладные, потом что-то про жену, потом я узнал, куда он собрался на майские праздники. Граждане, почему я должен слушать ваши разговоры, а? Я что — таксист, а вы мне два счетчика платите, чтобы я стал участником вашей не интересной мне жизни? Странные люди.

Неужели трудно сказать — «я в транспорте, перезвоню»? А то скоро я и про ваш геморрой узнаю, и что теща — дура.

А еще в МЦК поражают люди без наушников. Сидит такой небритый хам и на весь вагон песню из мобильника слушает. Или кино смотрит. А что — интернет-то бесплатный, хоть весь день в экран пялься!

А вообще МЦК — это очень уютно. Еще бы вот мы научились друг друга уважать. Думаю, это несложно. Особенно если охрана получит инструкции как минимум делать хамам замечания.