Пусть гаджеты говорят: «умная» техника, с которой можно вести диалог

Гаджеты с голосовым управлением не новинка, но далеко не все из них могут комментировать свои действия, давать советы и вести диалог. С одной стороны, подобный интерактив должен упростить взаимодействие с техникой. С другой стороны, чрезмерная «болтливость» может стать дополнительным раздражителем. Так должны гаджеты говорить или тихо выполнять свою работу? Решать вам.

Зубная щетка поднимет настроение

Один из первых помощников, который мы используем в начале дня, — конечно зубная щетка. И кому, как не ей, стоит перекинуться с владельцем парочкой фраз для поднятия утреннего настроения. Умная щетка с искусственным интеллектом ISSALEXA анализирует слюну владельца для определения его эмоционального состояния, и способна оказать поддержку подбадривающими фразами в духе: «Антон, расслабься. Ты работаешь, чтобы жить, а не наоборот!». А обнаружив повышенное содержание гормона стресса — кортизола, ISSALEXA подбодрит словами: «Выше нос! Все не так плохо, как кажется!».

ISSALEXA имеет еще одну интересную функцию — «детектор верности», которая, правда, способна надолго испортить настроение. Щетка определяет наличие посторонних частиц в слюне и способна обнаружить, целовался ли с кем-нибудь ваш партнер. Настроение также может подпортить и цена ISSALEXA — 16 999 руб.

Дорогая, я дома

«Дорогая Bianca! Я дома, и я пролил на футболку кофе. Что делать?», — так может начаться ваш вечерний диалог… со стиральной машиной. Не удивляйтесь, если в ответ вы услышите: «Возьмите 5 грамм стирального порошка, смешайте его со стаканом теплой воды, нанесите на пятно и оставьте на 30 минут. Затем положите футболку в барабан машины и запустите режим „Хлопок“ при температуре 500С». Ведь Candy Bianca с интеллектуальным управлением не только управляется посредством голоса, но и дает практические советы по стирке в ходе естественной беседы.

Для начала диалога нужно установить мобильное приложение Candy Simpli-Fi на смартфон или планшет (поддерживается как Android, так и iOS) и синхронизировать устройства. Отметим, что при подключении смартфона количество программ стирки расширяется почти до 9 тыс.

Цена Candy Bianca — около 25 тыс. рублей.

Робот-пылесос: а поговорить?

«Умные» пылесосы уже прочно прижились во многих квартирах и стали излюбленными «игрушками», как самих владельцев, так и домашних животных. Без лишнего шума и пыли они в автоматическом режиме выполняют уборку помещения. Но теперь они стали еще умнее и оснащаются функцией голосового оповещения. Идея не нова, но получила развитие в современных моделях.

В частности робот-пылесос POLARIS PVCR 0920WV просит владельца включить его при постановке на базовую станцию и оповещает о необходимости установить или очистить мусорный контейнер. Есть и такие оповещения, как «Начало движения», «Зарядка началась» и «Зарядка завершена». Правда, последнее сообщение в ночной тиши может напугать спящего хозяина, если он неосмотрительно поставил заряжать робот на ночь. Удобно, что данный аппарат попробует самостоятельно выбраться из клубков проводов, попавших под колеса во время уборки. А если все попытки выбраться оказались исчерпаны, устройство обреченно сообщит, что «Обнаружена проблема в работе колес» или «Пожалуйста, поставьте робот на пол». Последнее звучит, если вы подняли робот-пылесос во время его уборки.

Цена POLARIS PVCR 0920WV — около 16 тыс. рублей

Центр «умной» кухни

Холодильник Viomi Smart Refrigerator iLive Voice Edition хоть и не болтлив, но призван стать мультимедийным центром «умной» кухни. Он позволяет управлять другими совместимыми бытовыми приборами: изменять и контролировать работу вытяжки, фильтра воды или варочной панели.

iLive оснащен функцией голосового управления, которая позволяет принимать голосовые команды и вести диалог с пользователем, предоставляя ответы на односложные запросы, такие как наличие продуктов или прогноз погоды на сегодня.

iLive оснащен 10,1-дюймовым сенсорным экраном, микрофоном, динамиками и большим количеством предустановленных приложений. С их помощью можно узнать рецепты приготовления любимых блюд, послушать музыку и посмотреть видео. А приложение для связи позволит сделать видеозвонок и пообщаться с собеседником либо с помощью подключенного смартфона, либо по громкой связи.

Остается вопрос в степени и качестве локализации. Например, возможность заказа продуктов, присутствующая в холодильнике, скорее всего, в России работать не будет. Также пока не известна стоимость данной модели в розничной продаже.

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Гаджеты будущего: уже сегодня Автор: Антон Мокрецов; Фото: компании-производители