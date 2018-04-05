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Пес расстроился, что статуя не стала с ним играть
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Пес расстроился, что статуя не стала с ним играть 

Рамблер 54 минуты назад
Трогательная история произошла с восьмилетним псом по имени Херли. Он был на прогулке с хозяином Адамом Шором на пляже Кросби в Ливерпуле, когда внезапно заметил скульптуру человека. Херли бросил в направлении изваяния мячик и искренне ждал, что скульптура даст ему пасс в ответ.
Шор, который является академическим директором Бизнес-школы Ливерпуля, говорит, что для Херли это типичное поведение: его собака уверена, что она все еще щенок. В мяч животное готово играть постоянно и смело предлагает игрушку прохожим, когда хозяин устает от «футбола» с питомцем. Обычно это люди, сидящие на скамейках, но в этот раз пес выбрал не ту цель.
После нескольких безуспешных попыток заставить чугунную статую играть с ним, Херли в замешательстве посмотрел на хозяина. Он не привык, чтобы его игнорировали, и таким образом как бы спрашивал: «Что происходит?». Порядка минуты собака пыталась заставить статую присоединиться к игре, прежде чем побежала дальше.
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