«Доброе дело» и реальная польза: участники благотворительной акции дарят гаджеты тем, кому они действительно нужны

В рамках проекта «Доброе дело», который реализуется при поддержке правительства Москвы , в Центре профессионального и карьерного развития состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого 19 жителей столицы получили в подарок электронные устройства.

Проект «Доброе дело» — инициатива, реализации которой способствует не только правительство Москвы, но и ряд крупных российских компаний. Любой житель столицы может присоединиться к ней и внести свой вклад в помощь социально незащищенным слоям населения. Члены многодетных семей, инвалиды и пенсионеры не могут самостоятельно приобрести электронные устройства, хотя порой очень в них нуждается. Поэтому, собираясь выкинуть устаревший смартфон или планшет, подумайте, не лучше ли будет сделать «Доброе дело», подарив кому-то ранее недоступную для него вещь и сделав небольшой вклад в защиту окружающей среды?

Гаджеты помогают учиться, оплачивать ЖКХ, записываться к врачу, общаться и быть в курсе актуальных новостей. В рамках проекта нуждающиеся москвичи получают планшеты, смартфоны, компьютеры и другие устройства, которые делают их жизнь проще и комфортнее. Присоединяйтесь, «Доброе дело» — это очень просто!

В роли дарителей могут выступить все желающие — как организации, так и частные лица, неравнодушные к чужим трудностям. Они могут отдать свои электронные устройства, находящиеся в исправном состоянии, тем самым подарив гаджету вторую жизнь и принеся реальную пользу его новому владельцу. Кроме того, проект способствует защите окружающей среды, ведь устаревшие устройства не выбрасываются на свалку, а достаются тем, кому могут пригодиться.

4 апреля в Центре профессионального и карьерного развития состоялось торжественное мероприятие акции «Доброе дело». 19 человек получили телефоны, планшеты и ноутбуки.

В этот же день начался флешмоб под названием «Начни с себя»: его открыл первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Вячеслав Шуленин . Чиновник вручил три планшета детям из многодетных семей и передал эстафету коллегам. Приглашаем всех желающих присоединиться к флешмобу! В социальных сетях акция проходит под хэштегами #ДоброеДело, #Начниссебя — ставьте их и отмечайте своих знакомых!

Электронные устройства для нуждающихся принимаются в территориальных центрах соцобслуживания. Кроме того, для участия в акции «Доброе дело» вовсе нет необходимости куда-то идти. Можно прибегнуть к помощи бесплатного курьера YouDo.com, который доставит его в пункт приема. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо заполнить специальную форму, указав, какое устройство вы планируете передать, а также адрес, контактные данные и желаемое время приезда курьера.