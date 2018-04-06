Wi-Fi может заменить собой охранные системы

Сотрудники Технического университета Дании и IT-Университета Копенгагена предложили заменить дорогое спецоборудование для сигнализации возможностями радиоволн Wi-Fi. Ученые отметили, что им удалось создать приложение, способное распознавать движение в охраняемом объекте при помощи беспроводной сети.

Зафиксировать движущийся объект предлагается через изменение радиосигнала между двумя коммуникационными точками. Так, если устройство обнаружит проникновение в помещение, в охранную службу поступит автоматический сигнал. Детали работы подобных сигнализаций остаются неизвестными, однако ясно, что зафиксировать лицо человека для дальнейшего его поиска такая система навряд ли сможет.

Wi-Fi можно использовать как для защиты от преступников, так и для взлома. В 2017 году сотрудники китайской охранной фирмы Qihoo 360 разработали средство для угона автомобилей стоимостью в $22 — технология позволяет перехватить сигнал иммобилайзера или брелока сигнализации, подменить его и, соответственно, открыть двери автомобиля. Радиус действия составляет более 300 метров.