Команда голландских роботов-сварщиков самостоятельно создала стальной пешеходный мост

Еще в 2015 году голландская компания MX3D решила перебросить через канал «Oudezijds Achterburgwal» в исторической части Амстердама пешеходный мост принципиально новой конструкции. Изначально планировалось, что инновационные сварочные роботы по миллиметру «напечатают» конструкцию прямо на месте, в буквальном смысле выстроив переправу над водой. Но в силу организационных причин пришлось сделать мост отдельно, хотя и по тому же принципу. Сварочные роботы MX3D-Metal работают как элементы 3D-принтера — рабочее сопло размещает в нужной точке каплю расплавленного металла, а когда она остынет, добавляет еще одну, и еще одну. Несколько машин могут работать сообща, поочередно добавляя капли и тем самым «печатая» металлическое изделие произвольной формы. Точность позиционирования сопел так велика, что позволяет роботам создать конструкцию со сколь угодно сложной архитектурой.

Этим четверо роботов MX3D-Metal и занимались целых шесть месяцев, по капле металла печатая дизайнерский пешеходный мост. В нем 12,5 м длины и 6,3 м ширины, 4500 кг нержавеющей стали, а суммарная протяженность всех ажурных деталей превышает 1100 км. Мост напечатан без использования лесов, подпорок и иных вспомогательных механизмов, просто за счет перемещения капель металла в пространстве.

Теперь конструкцию подвергнут разнообразным тестам, в том числе, на структурную прочность. В случае успеха в Амстердаме станет одной достопримечательностью больше. Проект носит рекламный характер, его авторы хотят показать размах и потенциал новой технологии, поэтому о стоимости работы не упоминается.