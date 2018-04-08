Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви . Александр Лукашенко и митрополит Филарет тепло приветствовали друг друга.

Глава белорусского государства вместе с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме в честь Собора Белорусских святых.

Президент и митрополит Филарет обменялись подарками и продолжили общение за чаепитием.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси поздравил верующих и патриарха Кирилла с Пасхой.