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Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу
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Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча прошла в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви. Александр Лукашенко и митрополит Филарет тепло приветствовали друг друга.
Глава белорусского государства вместе с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме в честь Собора Белорусских святых.
Президент и митрополит Филарет обменялись подарками и продолжили общение за чаепитием.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси поздравил верующих и патриарха Кирилла с Пасхой.
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