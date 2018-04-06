Экстремальный спасательный поплавок мгновенно надувается при контакте с водой

Авторы стартапа OneUp полагают, что старый добрый спасательный круг из плавучего материала может в одночасье устареть, если у каждого под рукой будет их изделие. Это поплавок, который при контакте с водой надувается быстрее, чем утопающий успеет растеряться. И его гораздо проще носить с собой, чем любое иное спасательное средство. Конструктивно OneUp состоит из полиуретанового поплавка в форме разомкнутого круга, баллона с CO2 под давлением, чехла и механизма активации. В последнем находится химический компонент, который реагирует на влагу, мгновенно растворяясь и открывая замок. Газ устремляется в емкость, поплавок выталкивается из чехла и полностью надувается в течение 2 секунд.

При скромных габаритах (экстремальный поплавок в чехле размером со стакан кофе и весит всего 363 грамма), в надутом состоянии устройство удерживает на плаву до 150 кг веса. Его можно надеть на шею, продеть через плечо, обернуть вокруг пояса или состыковать несколько поплавков вместе. Когда опасность миновала, OneUp сдувается, складывается обратно в чехол и готов к повторному использованию. Цена устройства — $49 за экземпляр.

В силу компактных габаритов OneUp может быть весьма полезен профессиональным спасателям — тренированный человек легко и точно метнет чехол с поплавком на большое расстояние. А при наличии станции обслуживания не составляет проблемы держать под рукой «боезапас» из десятков заряженных поплавков.