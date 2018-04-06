Энергичной Касандре из приюта «Химки-2» ищут дом

В зооприюте «Химки-2» живет энергичная собака по кличке Кася (Касандра). По словам волонтеров, девочка очень позитивная.

— Правда, Кася совсем не любит сородичей, но безумно любит людей, — делятся волонтеры. — На прогулках и просто на встречах суетиться, торопиться и все думает, а как бы еще удивить.

Касе очень нравится учить команды, половину знала и так, до приюта — и дай лапу, и сидеть. А сейчас мы выучили лежать, голос.

Собака очень чистоплотна. Касе около 3 лет, она стерилизована, привита, здорова.

Прежде чем принять решение забрать собаку домой, волонтеры советуют присмотреться к потенциальному питомцу, несколько раз навестив его в приюте.

Чтобы больше узнать о Касандре, можно связаться с куратором животного по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (то)