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Энергичной Касандре из приюта «Химки-2» ищут дом
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Энергичной Касандре из приюта «Химки-2» ищут дом 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В зооприюте «Химки-2» живет энергичная собака по кличке Кася (Касандра). По словам волонтеров, девочка очень позитивная.
— Правда, Кася совсем не любит сородичей, но безумно любит людей, — делятся волонтеры. — На прогулках и просто на встречах суетиться, торопиться и все думает, а как бы еще удивить.
Касе очень нравится учить команды, половину знала и так, до приюта — и дай лапу, и сидеть. А сейчас мы выучили лежать, голос.
Собака очень чистоплотна. Касе около 3 лет, она стерилизована, привита, здорова.
Прежде чем принять решение забрать собаку домой, волонтеры советуют присмотреться к потенциальному питомцу, несколько раз навестив его в приюте.
Чтобы больше узнать о Касандре, можно связаться с куратором животного по телефону: 8 (915) 203-80-85 (Лена). (то)
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