Пасха — это радость Царства Божия

Христос Воскресе! Пасха несет всему миру радость Царства Божия, радость его доступности для каждого человека, радость призвания нашей человеческой природы к вечному единству со своим Творцом.

Ангельский мир неумолчно ликует о Воскресении Спасителя. И мы, люди, стремимся прославить Воскресшего Христа в чистоте наших сердец. Подобно женам-мироносицам, в темноте ночи мы идем в Божий храм. Но если они, придя ко Гробу, увидели, что он пуст, и их объял страх, то наши храмы сияют светом спасительного Воскресения Христова, исполняющим радостью сердце каждого человека. И как актуальны в эти дни слова Христа: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его!» (Мф. 6, 33)!

Его Царство Славы открыто всем людям, без исключения. Воскресение Христово как дар свыше является достоянием всего человечества. Всем уготована вечность, но от каждого в отдельности зависит, сможет ли он ухватиться за простертую длань Сына Божия, захочет ли вырваться из сени смертной своего эгоизма и нажитых страстей.

Празднуя Воскресение Христово, следует помнить, какой ценой добыта нам пасхальная радость. Это памятование убережет наши сердца от отягчения «объедением и пьянством, и заботами житейскими» (Лк. 21, 34), готовыми разорить все приобретенные постом добродетели, незаметно похитив у нас вечное блаженство. Радость Воскресения приобретена всецелым послушанием Сына Божия «даже до смерти» на Кресте (Фил. 2, 8). Это подчеркивает важнейший аспект Дня Господня: Пасха — праздник послушания Богу. В этом средоточие и главный ориентир жизненного пути каждого христианина.

Навыкая послушанию, мы следуем за Христом, Который в Гефсиманском саду до кровавого пота троекратно молил Бога Отца исполнить не то, чего человеческая природа хочет, а что определено «советом предвечным». «Не чего Я хочу, а чего Ты!», — такие слова обращал Христос к Богу Отцу (Мк. 14, 36). Тогда Его окружали апостолы, боязливые до предательства и немощные в бдении и молитве. Ныне же в таинствах Церкви Христовой всем верующим подается великая сила Божественной благодати, которая явилась в мире благодаря смиренному пролитию крови Богочеловека за род людской.

Через послушание воле Божией в нашей жизни начинает действовать Господь. Указывая на красоту природы, преподобный Нектарий Оптинский подчеркивал, что все это Господь сотворил из ничего, так и из человека Бог начинает творить великое, только когда тот «искренно придет в сознание, что он — ничто». Из наставлений старца Нектария митрополит Вениамин (Федченков) вынес правило всей своей жизни: выполнять любое поручение начальствующих, даже трудноисполнимое, помня, что «Бог за послушание поможет».

Это было общим учением Оптинских старцев. В одном из пасхальных поздравлений преподобного Амвросия говорится, что «всякая поручаемая должность есть не что иное, как послушание Богу».

Постараемся хранить и возделывать эту добродетель в своих семьях. Даже родительская власть — это послушание Богу в воспитании детей. Главное — привить подрастающему поколению любовь ко Христу и навык молитвы. Общая молитва должна войти в практику каждой православной семьи. Всей семьей надо с надеждой просить у Бога о вечной жизни, ведь, как писал святитель Григорий Палама , «она даруется тем, кто всей душою и всем помышлением молят о ней».

Проявляя послушание Матери-Церкви, мы прошли поприще Великого поста, стараясь очистить сердце от страстей для встречи с Воскресшим Господом. Предстоя Его светоносному Гробу, будем помнить, что, приступая к Святым Тайнам, мы умерли для греха и совоскресли вместе со Христом в жизнь новую, святую.

Пасхальную радость да не отнимет у нас нерадение о спасении! Пусть и впредь в нашей жизни, в наших семьях, в нашем отношении ко всем без исключения людям умножается радость Пасхи Господней — зримого предвосхищения Царства Божия и вкушения плодов послушания Его Святой воле. Имейте радость о Господе и делитесь ею со всеми — идет Пасха Господня, неизреченные блага уготовал Воскресший Бог всем любящим Его!