Пасха: неизбежность радости

Пасха не случайно считается главным христианским праздником. Пасхальные торжества — это напоминание всем нам, что Бог не смотрит безразлично на то, что происходит в мире. Он активно вмешивается в судьбу как отдельного человека, так и целых народов. А потому пасхальный сюжет — это вечное напоминание о том, что Богу нравится в этом мире, а что — категорически неприемлемо. Или, говоря другими словами, какие наши решения и поступки приносят нам созидание и процветание, а какие — проблемы, деградацию и разрушение. Трагедия в Кемерове, которая произошла в предпасхальные дни, с особой остротой указывает нам, насколько тонка эта грань. И с особой силой заставляет нас задуматься и о ценности человеческой жизни, и о цене человеческой ошибки…

Пасха не случайно считается главным христианским праздником. Пасхальные торжества — это напоминание всем нам, что Бог не смотрит безразлично на то, что происходит в мире. Он активно вмешивается в судьбу как отдельного человека, так и целых народов. А потому пасхальный сюжет — это вечное напоминание о том, что Богу нравится в этом мире, а что — категорически неприемлемо. Или, говоря другими словами, какие наши решения и поступки приносят нам созидание и процветание, а какие — проблемы, деградацию и разрушение. Трагедия в Кемерове, которая произошла в предпасхальные дни, с особой остротой указывает нам, насколько тонка эта грань. И с особой силой заставляет нас задуматься и о ценности человеческой жизни, и о цене человеческой ошибки…

Пасха прежде всего — это праздник свободы. История праздника восходит к освобождению евреев от египетского рабства. Библейское повествование позволяет заглянуть в глубь веков и почувствовать, что происходило в Египте 3500 лет назад. Египетская цивилизация столкнулась с очередным кризисом — каких немало бывает в истории любого государства. Решение проблемы, казалось, лежало на поверхности: нужно сделать виноватыми тех, кто поклоняется «неправильному Богу». Бог вступился за тех, кого сделали «без вины виноватыми». Но ошибочное решение дорого стоило фараону: экономика величайшей империи того времени была разрушена, после чего Египет уже никогда не смог достичь прежнего величия. Иными словами, Пасха напоминает нам, что Бог — всегда на стороне угнетенных, нуждающихся. Он — Тот, Кто видит страдания людей и идет избавить их. Возможно, это не происходит немедленно (даже в библейском повествовании прошло, по меньшей мере, сорок лет!). Но рано или поздно, Он вмешивается. Потому долгосрочное процветание — будь то своей семьи, компании или страны — невозможно построить на угнетении и обмане. История многократно подтвердила истинность этого принципа.

Пасха — это также и праздник справедливости. Или, если говорить языком Священного Писания, праведности, мерилом которой являются наши отношения с Богом и ближним. В человеческом сердце живет желание правды. Мы остро чувствуем ложь, фальшь, несправедливость. Однако наша борьба за справедливость редко приносит добрые плоды. Почти сто лет назад Максимилиан Волошин написал:

Не веривший ли в справедливость

Приходил

К сознанию, что надо уничтожить

Для торжества ее Сначала всех людей?

Проблема в том, что мы хотим справедливости по отношению к себе. Желание это понятно и даже законно. Но если мы хотим действительно добрых перемен в нашей жизни, нам нужно прежде всего освободиться от той неправды, которую творим мы сами. Исправить несправедливость, допущенную нами в отношении других. Вернуть долг. Примириться с близкими. Простить тех, кто причинил нам боль. Наконец, восстановить отношения с Богом. Казалось бы, простые действия. Но именно они определяют, какой будет наша жизнь в следующем, после Пасхи, году.

Пасха — это праздник служения. Накануне Своего распятия Иисус Христос говорил, что Он пришел «послужить и отдать душу Свою». В служении ближнему проявляется подлинное величие. Мы по-настоящему становимся людьми, когда готовы пожертвовать чем-то ради тех, кто в нужде. Когда-то я говорил о том, что самой опасной угрозой для нашей страны является наше собственное равнодушие, безразличие к боли ближнего. Нельзя сказать, что мы полностью изжили эту угрозу. Холодное, циничное отношение к людям, к сожалению, все еще — не редкость в нашем обществе. Но оттого — еще ярче радость видеть тех, для кого чужая боль стала своей. Волонтерское движение, которое набирает все большую силу — это, говоря евангельским языком, та закваска, которая созидает новую культуру в нашей стране. Пример этих людей показывает простой принцип: часто бывает достаточно совсем небольших усилий, чтобы кардинально изменить ситуацию. Важно только, чтобы эти усилия сделали как можно больше людей. Возможно, самым лучшим способом отметить Светлое Христово Воскресение и будет такое небольшое усилие: найти возможность поделиться пасхальной радостью с кем-то, кто в нужде. Для этого не нужно далеко ходить. Таких людей всегда много рядом с нами — важно только держать глаза и сердце открытыми к чужой боли.

И конечно же, Пасха — это праздник надежды! Воскресение Иисуса Христа из мертвых, Его победа над смертью — это победа и всех нас. Его воскресение дает надежду на преодоление мертвенной реальности этого мира, в котором не прекращаются войны и голод, в котором стоимость одной ракеты равняется годовому бюджету довольно большой африканской страны, в котором дети могут сгореть во время праздника… Христос в Своей любви входит в нашу боль, разделяет ее с нами… Но Его любовь помогает нам пройти и дальше, пройти за эту боль — туда, где рождается надежда. Потому что Его воскресение свидетельствует нам: смерть больше — не последняя реальность. В Нем мы обретаем победу над смертью. Она уже совершилась. И пусть нам приходится ожидать, пока наши глаза увидят эту победу: возглас в пасхальное утро «Христос воскресе» — это предвкушение ее неизбежности!

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