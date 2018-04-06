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Как на КАМАЗе перевоспитывали пьяниц во времена СССР
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Как на КАМАЗе перевоспитывали пьяниц во времена СССР 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Вот воспоминания Александра Никитина, работавшего в цехе станкостроения Агрегатного завода в 1978 году, которые опубликовал Чухонцев:
" — Пришёл к нам в бригаду парень. Представился красиво, с выпадом: «Прошу любить и жаловать — пан Владек». Владек, так Владек, милости просим. Покажи, как умеешь трудиться.
Работал, прямо скажу, неплохо. Но вскоре заметили за ним: нет-нет да и появится утром с запахом перегара. Комсорг сделал предупреждение. Через пару дней снова старое повторилось. Потом ещё. Тогда в бытовке собралась бригада.
Казанцев (бригадир): «Что скажете, парни?»
Серёжа Тахтомир: «Уволить».
Витя Поляков: «Пусть ищет собутыльников, нам такие не нужны».
Я тогда в бригаде только начинал работать, не понял, куда гнут ребята. Развеселился было: «Ну, нашли наказание, ему лишь того и надо».
Посмотрел на Владека и …обомлел: он плакал.
Заглядывал всем в глаза и повторял: «Ребята, не гоните. Ребята, куда я без вас? Куда?»
За открытой дверью бытовки шумела стройка, от края до края — сотни бригад. «Выбирай!»
Но не было, выходит, для человека другой бригады. Вот так и воспитывали: строго, по-мужски".
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