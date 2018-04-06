Я послушал наушники Sennheiser Orpheus HE-1, которые стоят как Мерседес

Я послушал наушники Sennheiser Orpheus HE-1, которые стоят как МерседесВчера 4 апреля в знаменитом отеле Астория в Санкт-Петербурге продемонстрировали наследника легендарной модели Sennheiser Orpheus — наушники HE1. Мне посчастливилось их послушать.

События, которые я точно запомню на всю жизнь.

Непередаваемые эмоции

Центр Санкт-Петербурга. Вечер. Гостиница Астория. Приглашают в президентские апартаменты. Лифт. Подъем на третий этаж. Проходишь в гостиную. Располагаешься в мягком антикварном кресле. Передо тобой на столике стоит Sennheiser Orpheus HE1. Самые совершенные наушники в мире.

Ассистент нажимает кнопку включения. Вся система оживает. Прямо из плиты каррарского мрамора плавно и бесшумно выдвигаются ручки управления и два ряда вакуумных ламп усилителя. После чего медленно открывается стеклянная крышка, где лежат сами наушники.

Томительное, но недолгое ожидание пока восемь ламп прогреются.

Аккуратно берёшь в руки наушники, надеваешь. Амбушюры ручной работы приятно обволакивают уши. Ассистент даёт в руки пульт и спрашивает — какую музыку Вы предпочитаете.

Ты говоришь лишь два слова. Pink. Floyd.

Откидываешься на спинку кресла, закрываешь глаза и расслабляешься. Абсолютно чистые волшебные звуки гениальной игры на гитаре Дэвида Гилмора буквально растекаются внутри твоей головы.

Начинаешь пытаться уловить то, что раньше не слышал. Очень стараешься. Ты обязательно должен услышать знакомую мелодию иначе. Совершеннее.

Инженеры Sennheiser разрабатывали эту модель почти 10 лет. Это лучшие наушники, которые когда-либо создавались для эталонной передачи звука. Они стоят 4,1 миллиона рублей. Стоят ли?

Про что вообще речь?

Sennheiser Orpheus HE-1 — удивительное творение немецких мастеров, оценить которое дано не каждому и вовсе не из-за цены в 4 миллиона. Причина намного глубже и кроется в человеческом слухе и сложности подбора композиций которые реально смогут «звучать».

Дьявол Orpheus кроется в конструкции излучателей (динамиков). Всем пытливым умам с детства знакомо устройство «обычных» динамических наушников. Принцип их работы прост и понятен. Есть магнит и электромагнитная катушка, надетая на направляющий керн, подается напряжение на катушку, и она пытается выскочить из магнита, тем самым толкая мембрану. Это и порождает звук.

Самое главное здесь, что катушка толкает очень толстую «относительно» мембрану в одном локальном месте. И чтобы вся мембрана зазвучала, удар должен быть сильным (именно поэтому большинство динамических наушников плохо воспроизводят тихие и деликатные звуки). Так же тяжёлая толстая мембрана долго останавливается и меняет направление. Из-за чего мы теряем красивый и хлёсткий бас.

Orpheus устроен иначе от слова совсем, есть, конечно, мембрана, но она огромна и так тонка (толщина составляет всего 2,4 мкм), что почти ничего не весит. Есть два плоских электрода (размером с мембрану), они синфазно перемешают мембрану в электромагнитном поле. Движется она вся разом, и это даёт чистый без искажений звук от самых тихих и нежных нот до самых тяжёлых и сложных басов.

За такое волшебство приходится платить очень сложным усилителем стоимостью сотнями тысяч рублей.

В привычных электростатических моделях большая часть мощности усилителя теряется в кабеле, соединяющем его с наушниками. Поэтому инженеры Sennheiser решили усиливать переменное напряжение до высокого уровня не в начале кабеля, а непосредственно на позолоченных керамических электродах в самих наушниках.

В результате наушникам требуется намного меньше энергии для смены полярности заряда, поскольку текущие значения электрической ёмкости в них намного ниже. При напряжении лишь около 5 вольт сбалансированный музыкальный сигнал передаётся на высоковольтный усилитель, интегрированный в наушники, и там усиливается.

Это гарантирует чрезвычайно высокую точность обработки импульсного сигнала при относительно низком энергопотреблении.

Слишком сложно, давай проще

Такое звучание тяжело объяснить словами. В наушниках HE1 буквально оказываешься в центре оркестра, музыкальной сцены, комнаты звукозаписывающей студии.

HE1 имеют частотную характеристику от 8 Гц до более чем 100 кГц. Этот диапазон частот выходит далеко за пределы возможностей человеческого слуха. Такой подход гарантирует практически полное отсутствие каких-либо искажений звучания в слышимом диапазоне.

Я послушал всего несколько композиций разного жанра. Больше всего выделю джаз. В таких наушниках он звучит магически. Глубина, особенности звучания каждого инструмента, общая картина и никаких искажений. Космос.

Это идеальный продукт для миллиардера-аудиофила. Под заказ, от 40 дней на изготовление, возможность частично выбрать материалы изготовления. Напоминает, заказ спорткара.

Подобные технологии недоступны практически всем жителям нашей планеты. Вопрос — нужны ли? Ответ нет. Но послушать лучшие композиции, которые когда-либо создало человечество, в самых совершенных наушниках в мире захотят многие.

Я вот снова хочу прикоснуться к этой магии. Но увы. Нищеброд.

Немного фотографий с презентации. Sennheiser, спасибо, что дали возможность прикоснуться к совершенству.