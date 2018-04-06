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Вот она, культура вождения по-владивостокски
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Вот она, культура вождения по-владивостокски 

Primpress 40 минут назад
Фото: Primpress
В соцсетях обсуждают видеоролик под названием «Культура вождения по-владивостокски», сообщает PRIMPRESS.
На кадрах, снятых на видеорегистратор в районе кольца Инструментального завода, видно, как внедорожник разворачивается со встречной полосы, создавая аварийную ситуацию.
Интернет-пользователи в обсуждении поступка автомобилиста разделились. Одни осудили такие действия на дороге, а другие посчитали, что в этом нет ничего страшного.
«Культура вождения и Владивосток...понятия не совместимые…»
«Последнее время прям много таких. По сторонам не смотрят, едут, как по зелёной везде, ну и классика — это долбиться в телефон, прямо в тупую, посреди дороги, аж бомбит».
«Он по старой памяти: там когда-то было двустороннее до заправки. Потом убрали».
«Срочно нужно повернуть. У нас в городе транспортный коллапс, что теперь умирать в пробках как стадо».
«Ну бывает, ничего страшного не произошло. Представь сколько по правилам ему там объезжать нужно! А тут дорога пустая, пробки нет, ну приостановился ты на секунду, в следующий раз тебя так пропустят».
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Apr 6, 2018 at 4:04am PDT
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