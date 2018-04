Вот она, культура вождения по-владивостокски 

В соцсетях обсуждают видеоролик под названием «Культура вождения по-владивостокски», сообщает PRIMPRESS.

На кадрах, снятых на видеорегистратор в районе кольца Инструментального завода, видно, как внедорожник разворачивается со встречной полосы, создавая аварийную ситуацию.

Интернет-пользователи в обсуждении поступка автомобилиста разделились. Одни осудили такие действия на дороге, а другие посчитали, что в этом нет ничего страшного.

«Культура вождения и Владивосток...понятия не совместимые…»

«Последнее время прям много таких. По сторонам не смотрят, едут, как по зелёной везде, ну и классика — это долбиться в телефон, прямо в тупую, посреди дороги, аж бомбит».

«Он по старой памяти: там когда-то было двустороннее до заправки. Потом убрали».

«Срочно нужно повернуть. У нас в городе транспортный коллапс, что теперь умирать в пробках как стадо».

«Ну бывает, ничего страшного не произошло. Представь сколько по правилам ему там объезжать нужно! А тут дорога пустая, пробки нет, ну приостановился ты на секунду, в следующий раз тебя так пропустят».

