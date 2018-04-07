Ещё
Цифросексуалы: кто может прийти на смену «натуралам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Цифросексуалы: кто может прийти на смену «натуралам» 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Если разделить людей по сексуальным предпочтениям, то в большинстве окажутся гетеросексуалы — то есть те, кто предпочитает людей противоположного пола. Казалось бы, меньше всего технологии влияют на то, каких сексуальных партнеров мы предпочитаем — но в ближайшее время это может измениться.
Эксперты из Университета Манитобы в канадском Виннипеге утверждают, что количество цифросексуалов вырастет в ближайшие годы. Кто такие цифросексуалы? Это калька английского слова digisexuals, обозначающего людей, которые выбирают для секса только роботов. И их становится все больше.
Опубликованное в Journal of Sexual and Relationship исследование пытается объяснить причины такого выбора. «Можно с уверенностью сказать, что наступила эпоха виртуального виртуального секса», — пишет доктор Нил Маккартур, директор центра профессиональной и прикладной этики университета.
«Многие люди осознают, что их опыт взаимодействия с технологией становится неотъемлемой частью их сексуальной идентичности. Другие, как и раньше, будут предпочитать сексуальное взаимодействие с людьми»
Почему люди выбирают роботов?
Секс-роботы предлагают людям возможность исполнения любых фантазий. Даже сейчас, учитывая несовершенство технологии, инженеры из нескольких стран производят вполне реалистичные модели.
Пока что они ощутимо дорогие: движущиеся и говорящие модели стоят порядка 20 000, но со временем технология станет дешевле.
Модель под названием Android Love Doll знает 50 сексуальных позиций, а кукла Harmony от Abyss Creations синхронизируется с приложением, которое учится в процессе общения с пользователем.
В течение следующих десяти лет американская фирма надеется выпустить на рынок ходячую версию своей куклы.
Есть и более сомнительные модели — в первую очередь, с моральной стороны вопроса. Например, примерно за 10 тысяч долларов можно приобрести робота Frigid Farrah — или «Фригидная Фарра», которая позволяет мужчинам имитировать изнасилование.
Роботы будут адаптированы для удовлетворения желаний людей и будут делать то, что обычные партнеры не могут или не будут делать. Поэтому значительное число людей, скорее всего, предпочтет использовать робота, а не знакомиться с реальным человеком.
Сообщение Цифросексуалы: кто может прийти на смену «натуралам» появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Как я преодолела смертельную болезнь Как я столкнулась с онлайн-сталкингом Зачем в СССР брили годовалых детей наголо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Таки да!»: понимаете ли вы одесский язык?31
В Архангельской области заметили снежного человека51
Почему монголы хотели истребить всех татар15
«Могу собрать бомбу и взорвать рядом с Белым домом»56
История одесской мафии: шокирующие факты77
Видео
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
04:05
Пес в гамаке развеселил Сеть
Безумный мир
01:11
Британка уверена, что в её пабе живет призрак
Безумный мир
00:45
На Гавайях «запело» небо
Безумный мир
01:51
Вечноцветущую сакуру сделали в Японии
Вещи
03:44
Близняшки с идеальными телами покорили мир трюками
Люди
01:38
Странное поведение телеведущих озадачило уфологов
Безумный мир
01:26
В Архангельской области заметили снежного человека
Безумный мир
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение