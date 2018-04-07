Сержант Лара: симпатичная блондинка служит в армии и одна воспитывает 3 дочек

Лариса Пискарёва первым делом предупреждает вопрос, как она всё успевает, — да никак. Конечно, старается всё записывать в блокнот, но это мало помогает, учитывая сложный рабочий график в армии и расписание трёх дочерей: 12-летних Даши и Насти и 4-летней Ники.

Не получится назвать 37-летнюю Ларису замученной жизнью матерью-одиночкой — она будто светится, особенно когда дочки тянутся обниматься с ней, и хохочет со своими девочками. На работе сибирячка, конечно, совсем другая. Уже 15 лет она работает санинструктором в армии — ездила в командировки, в том числе на Северный Кавказ, и получила медали за отличие.

«Родилась я не в Новосибирске, в Камне-на-Оби в Алтайском крае. Сюда переехала, когда мне было 20 лет, когда закончила медицинский колледж», — рассказывает она. Поработав медсестрой в туберкулёзной больнице и в ГКБ № 34, Лариса поняла, что нужно что-то менять — зарплаты были совсем маленькими.

Воинскую часть, ставшую за 15 лет службы уже родной, она встретила случайно — просто шла мимо.

«Я зашла, поинтересовалась, требуются ли кадры Работа, мягко говоря, не совсем лёгкая, график ненормированный, и, честно сказать, желающих особо не было. Там требовались санинструктора, я прошла комиссию за три месяца, всё что нужно. И так я оказалась в армии.

Ещё романтика была — в 20 лет хотелось и пострелять, и побегать. Спасти кого-то, кому-то первую помощь оказать, быть нужной… Это наша работа и человеческий долг», — говорит Лариса Пискарёва.

Вскоре она вышла замуж и забеременела двойней. Настя и Даша родились шестимесячными — в 10 месяцев им поставили диагноз «детский церебральный паралич». Сибирячка в этом никого не винит, мягко отмечая, что виновато «множество факторов», а не отношения с мужем или сложности на работе.

«В своё время мне врачи говорили, что будут [дети] «овощи», что ничего из них не получится… Я медик, но не детский невролог. Для меня то, что я столкнулась с ДЦП, с детьми с такими проблемами неврологическими, — для меня это было как снег на голову, потому что я не знала, что с ними делать», — рассказывает она.

Постепенно Ларисе пришлось узнать на практике, что значит воспитывать детей с таким диагнозом. Она бесконечно возит их на массаж, иппотерапию и лечение, часто тратя на это большие деньги (по её оценкам, хороший реабилитационный курс в частной клинике стоит около 300 тысяч рублей).

Несмотря на инвалидность, двойняшки учатся в обычной школе. Даше полегче, она хорошо разговаривает и лучше ходит, чем сестра. У Насти ощутимые проблемы с речью, передвигается она только на инвалидной коляске и обучается у учителей индивидуально.

Их мама признаётся, что трудности возникли не только с деньгами, но и с мнением знакомых людей — на неё посыпались непрошеные советы.

«Многие думают: меня это никогда не коснётся. Я, что ли, думала, что меня это коснется? Никогда. Я не пила, не курила. А раз — и получилось. Когда люди начинают коситься, не так смотреть, говорить, что этим детям не нужна социализация, что у них должно быть своё общество, я всегда говорю: «Все мы ходим под Богом».

Сегодня вот мы с вами ходим. Завтра может случиться всё что угодно. Кто-то ударил тебя по голове палкой — и ты оказался тем же инвалидом, в которого тыкал пальцем, ты в инвалидной коляске и перед тобой закрыты все двери»,

— переживает Лариса.

Младшая Ника, дочка от второго мужа, родилась здоровой. По словам матери, она вообще не боялась второй беременности — можно сказать, доверилась судьбе. Красавице Веронике уже 4, она снимается для журналов и танцует на сцене. Лариса подчёркивает, что гордится всеми дочками — Настя, например, скоро пойдёт в театральный кружок, а Даша любит петь и играет на фортепиано.

Бывшие мужья совсем не помогают деньгами, признаётся Лариса Пискарёва. Но она всё равно не разочаровалась в мужчинах и надеется, что ещё встретит себе достойную пару.

«Многие спрашивают: «Вот почему вы развелись?». Но не бывает, что виноват кто-то один, виноваты оба. Люди расходятся — бывает в жизни всякое. Не получилось и не получилось, пусть каждый идёт своей дорогой.

Наверное, и моя вина есть. У меня нехороший характер — я это знаю. Я люблю взвалить на себя всё и тащить, а мужчины начинают садиться тебе на шею! Это была моя самая большая ошибка — что с первым, что со вторым мужем.

Сейчас я стала это понимать», — заверила собеседница SHE.

Лариса производит впечатление очень спокойного и доброжелательного человека. На прямой вопрос, позволяет ли она себе хотя бы поплакать, сибирячка удивляется — нет, для слёз нет повода. Но признаётся, что в последнее время стало тяжело разрываться между детьми и работой с её длинными командировками, хотя помогают её мама и няни. Просто хочется иногда побыть женщиной.

«Хотя бы раз в неделю нужно выделять время для себя. Хотелось бы и туфли на каблуках надевать, и платье.

Но с моими детьми и работой — особо не до платьев Если бы решился жилищный вопрос у меня (Лариса живёт с дочерьми в служебной квартире. — М. М.) — я бы уже ушла на пенсию», — добавила она.

Когда Лариса пойдёт на заслуженный от работы отдых, дома сидеть всё равно не будет — скорее всего, займётся общественной деятельностью. Уже сейчас она охотно даёт советы девушкам, которые столкнулись с похожими проблемами в жизни, и общается с благотворительными фондами.

Сибирячка даже выучилась на педагога-психолога начальных классов и прошла курсы ведущего-конферансье, так что ни она, ни её девочки точно не пропадут.

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