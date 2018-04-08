Ненавижу увольнять

В этот раз героем нашей постоянной рубрики «Начистоту» стала директор Московского зоопарка Светлана Акулова

— Моя первая работа — промоутер. Работа несложная, но приобретенный навык общения с самыми разными людьми потом пригодился. На защите степени магистра это помогло справиться с волнением.

— Когда я только-только переехала в Москву, не сразу поняла, что красивые каменные ворота на Баррикадной — это зоопарк. Раз прошла мимо, другой. В один момент думаю: дай зайду, не оставляет он мое любопытство в покое. Кто бы мог подумать…

— Стать директором зоопарка — самый безумный поступок в моей жизни.

— Мечтать нужно аккуратно.

— У равнодушных людей засыхают кактусы.

— Иногда в кабинете я включаю музыку на максимальную громкость. Кому-то это мешает, а мне, наоборот, помогает полностью погрузиться в дела.

— Колесо должно катиться.

— Детство проходит, но в душе мы все равно остаемся детьми.

— Именно мудрость позволяет иначе смотреть на некоторые вещи. Приятно осознавать, что многие решения зависят от тебя самой.

— Больше всего я хотела бы быть полезной.

— Только живущие сердцем могут вызвать доверие и любовь у животного.

— Если лев когда-нибудь откажется от гордого звания царя зверей, то его место займет слон. Он мудрый и сильный. Хотя и злопамятный. Если почувствует, что вы его предали, ни за что не забудет об этом.

— Огромных мадагаскарских тараканов я совсем не боюсь. А вот обычных, рыжих, — очень.

— Каждый мой день — это какое-нибудь новое открытие. Вчера, к примеру, я прочитала, что человекообразных обезьян правильнее на английском называть не Monkey, а Ape. А сегодня я изучала проблему браконьерства и узнала, в какие части тела животного чаще всего стреляют. Узнала, и какие есть протезы для животных, какие инновации существуют на мировом рынке в этом направлении. Сложно себе представить, что сегодня, в цивилизованном мире, мы вынуждены бороться с этой проблемой. Но, к сожалению, это так.

— Конечно, я люблю котиков. Я же девочка.

— Действовать нужно не революционно, а эволюционно.

— Я ненавижу увольнять людей. Но то, что человек хороший, вовсе не значит, что он хороший специалист.

— Наверное, не хватит всей жизни на то, что я планирую сделать.

— Мне иногда кажется, что сколько бы ты ни изучал, скольким бы ни интересовался — все равно мало.

— Я жалею только о том, что мало говорила с мамой перед ее смертью.

— Мне нравится, как звучит слово «невероятный». Невероятный проект, невероятный день, невероятная идея! Только вслушайтесь: «Не-ве-роят-ный!» 23 Мечтаю о своей конюшне где-нибудь в деревне.

— В школе я была хорошисткой. В институте — отличницей. А сейчас я максималистка.

— За любым достижением стоит большая воля к действию.

ДОСЬЕ

Светлана Акулова родилась в 1980 году в Шадринске. С красным дипломом окончила Ростовский государственный строительный университет. В 2004 году получила степень магистра техники и технологии по направлению «Защита окружающей среды» в РГСУ. С 2015 года обучается в МГЮА на факультете юриспруденции, а также в Российском аграрном заочном университете по направлению «биология». В Московском зоопарке начала работать в 2013 году в должности заместителя гендиректора по коммерческим вопросам. В октябре 2016 года назначена гендиректором зоопарка.