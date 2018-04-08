Посетители парка развлечений в Лондоне могут заряжать смартфоны с помощью крика

Какие только возможности не дают человеку технологии современного мира. Люди стали заряжать телефоны в поездах метро, в торговых центрах, да и просто в кармане с помощью портативного устройства. А создатели лондонского парка развлечений отличились оригинальностью, позволив своим посетителям заряжать смартфоны довольно необычным способом.

Любители пощекотать себе нервы являются завсегдатаями лондонского парка развлечений «Thorpe Park». Там располагается один из самых устрашающих аттракционов, который славится зомби и вводит людей в состояние испуга, заставляя кричать. Но посетители могут получить не только невероятные эмоции, но и извлечь реальную пользу. Благодаря специальной установке их крики преобразовываются в электричество, таким образом отдыхающие имеют возможность зарядить смартфоны. Люди сдают свои гаджеты перед тем, как попасть на аттракцион, а после крикливой поездки получают их обратно заряженными. И посетители действительно с удовольствием пользуются такой услугой, ведь, как правило, они приходят в парк на целый день.

Многие из туристов целенаправленно идут именно на этот аттракцион, закрывая глаза на свои страхи. Они готовы подвергнуть себя ужасу ради того, чтобы продлить жизнь своему устройству, и в результате получают двойную пользу. Правда, многие, планирующие отправиться в это интересное место, озадачены вопросом безопасности своих телефонов. Люди беспокоятся, что их могут украсть или просто перепутать, поэтому не каждый рискнул бы оставить дорогостоящий смартфон без личного присмотра.

Разряженный телефон — довольно большая проблема для современного человека. Люди порой не могут оторваться от своих устройств, разряжая их до нуля, а затем ищут способы пополнения батареи, ведь до дома ещё много времени. В таких случаях на помощь приходят такие замечательные технологии. Так что теперь отдыхающие в парке развлечений смогут беспрестанно фотографироваться и публиковать фотографии в сети, не переживая из-за возможности остаться без связи.