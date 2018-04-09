Бизнес в декрете: история тюменки, ставшей блогером после рождения второго ребёнка

Люся Тюменцева начала работать в инжиниринговой компании своего отца, когда ей было 16 лет. Девушка занималась переводами, выполняла небольшие поручения. После вуза стала бухгалтером, затем перешла в отдел продаж. А потом случился декретный отпуск. С первой дочкой почти не было хлопот, а вот младшая родилась недоношенной. Сейчас малышка, которая когда-то весила всего 1200 граммов, развивается не по дням, а по часам. А её мама, чтобы не скучать по офисным будням, нашла себе занятие по душе. Что было дальше, Люся рассказала 72.ru, а мы — вам.

Бизнес в декрете, ЛТ_2018_04_08 Моё сокровище. Моё вдохновение

— Сейчас я в декретном отпуске, но с работой в офисе не распрощалась насовсем. Когда старшей дочке было четыре месяца, я вновь ненадолго погрузилась в режим будни-выходные с будильниками и понедельниками. А вот с младшей крошкой так уже не вышло. При рождении она весила чуть больше килограмма. Сверстников по росту и весу она быстро нагнала, а мне о рабочих буднях пришлось забыть. Дни и ночи проводила рядом с моими девочками.

Самые любимые девочки и муж Люси в одном кадре

Чтобы не только всецело посвящать себя материнству, но и найти способ самореализовываться, стала думать над вариантами. Альтернативой офисным будням стало ведение личного блога в Instagram. Вместе с мужем мы придумали персонажа, которого он нарисовал для меня. Так я в прошлом году начала вещать о шопинге на просторах этой соцсети. И вдохновила на это меня моя младшая.

Вот такую мультяшку Константин, муж нашей героини, нарисовал для блога жены. Нам кажется, или рисованная дама очень похожа на Люсю?

Хайпанём немножко?

— Мой блог — @gorojanka72 — изначально был о покупках всяких разностей. Я делала обзоры чужих тюменских аккаунтов в виде гида, навигатора по ним. И так удачно угадала с нишей, что за первые три месяца на меня подписались 10 тысяч человек. Получилось хайпануть, как говорится. Сейчас за моими постами ежедневно следят около 24 тысяч инстаграм-пользователей.

Всё начиналось с полезных подборок на разные тематики. Где выпить кофе? Как сэкономить на одежде? Эта картинка — из поста про клининговые компании города

Со временем решила менять концепцию своих постов, решив сделать свой блог более новостным. Рассказываю тюменцам о мероприятиях, которые проходят или ещё только будут проходить в нашем городе. Это не афиша с ассорти разных ивентов. Про каждое событие я пишу отдельно, с важными деталями и интересными подробностями.

С этого года молодая мама не только с удовольствием посещает местные мероприятия, но и участвует в их создании

Это принесло свои плоды: меня пригласили в соорганизаторы нескольких тюменских проектов. Я устраивала модные показы на Igolka Market, а сейчас помогаю подготовиться к проведению конкурса «Народный кутюрье», женского бизнес-форума и фестиваля «Жара», где будет гала-шоу дизайнеров из УрФО. Мне нравится, что я делаю, и на всё хватает времени — и на семью, и на блог, и на подготовку мероприятий.

Старшая дочь может запросто составить маме компанию на фотосессии или походе на интересное городское событие

Про заветные лайки и муки создания постов

— С тех пор, как я завела свой блог, соцсеть полностью поменяла свой алгоритм работы. Исчезла хронологическая лента, когда публикации отображаются по мере их появления, пропали бесплатные методы продвижения. Раньше, например, можно было вовремя попасть в нужный хештэг, было очень важно указывать свою геолокацию.

Сейчас кроме всех прочих нововведений в Instagram стали большую роль играть комментарии. Нужно постоянно мотивировать как-то людей общаться с тобой. А это достаточно трудно, когда у тебя не мамская тематика.

На шумных праздниках блогеры беспрерывно снимают видео, делают кучу кадров, пока другие просто наслаждаются отдыхом

Кстати, сознательно ещё на старте решила, что не буду пытаться рассказывать другим про подгузники, кашки, ползунки и всё такое прочее. Тех, кто пишет на эту тему, уже предостаточно. К тому же мне не интересно писать про воспитание детей, хотя знаю я об этом довольно много.

В публикациях, как и на вешалке с одеждой, должен царить порядок. Важно не однократно сотворить красоту, а делать это постоянно

Чтобы подписчики не потеряли тебя из виду, новые записи с красивыми кадрами нужно выпускать ежедневно. Иногда я делаю заготовки будущих постов. В ином случае в течение дня урывками создаю свою публикацию — сначала делаю удачный снимок, обрабатываю его, пишу текст. А после — соединяю всё это вместе при помощи красивого оформления. Суммарно в среднем на подготовку одной новой записи у меня уходит 2-2,5 часа.

Когда есть заготовки грядущих постов, можно ещё больше времени уделять детям. Люся поступает именно так Извините, а что у вас тут модно сейчас? Про свет, цвет и лица в кадре

— В Instagram до сих пор очень актуально оформление всех постов в едином стиле. Это выглядит привлекательно, что очень ценят пользователи этой соцсети с картинками. Вот взять, к примеру, тех же мамочек-блогеров. Все они делают похожие кадры, на которых — разные мамы и дети. Секрет популярных публикаций про воспитание детей — в обработке фотографий в том числе. Выбеленный фон и ключевые цветовые пятна, оттенок, который меняется со сменой сезонов года. К фишкам таких аккаунтов можно отнести бассейны с шариками, трогательные одеялки, красивые детские комнаты с идеальным в них порядком. И всё в таком духе.

Ещё одна условная категория блогеров — путешественники. В их профиле вы найдёте миллион головокружительно красивых пейзажей

Есть ещё одна условная категория блогеров. Это безупречно красивые, ухоженные до кончиков пальцев женщины. Не всегда понятно, чем они в жизни занимаются. На каждом фото они демонстрируют свою точёную фигуру, хвастаются подарками или показывают подписчикам, как им отдыхается на очередном курорте.

И про качков с фитоняшками забывать не стоит. В их профилях оооочень много фоток из спортзала, полезной еды и напитков до/после/во время тренировок. Они тщательно выбирают цвет формы для занятий, шейкер, фигурно раскладывают полезные печеньки, чтобы всё это сфотографировать.

Секрет удачного селфи у каждого свой. И очень важно грамотно обработать снимок, выбрав лучший из нескольких

Между тем не обязательно самому мелькать в кадре, чтобы стать обладателем популярного инстаблога. Некоторые делают шикарные раскладки предметов на плоской поверхности. Это красиво, а автор этих творений выкладывает свои портреты раз в 30-50 кадров. Или иллюстраторы. Они выкладывают только фотографии своих рисунков. Очень красивые, качественные фотографии. Это важно, если нужно подписчиков.

Типичная блогерская спальня. Всё очень красиво расставлено и разложено так, будто автор кадра вовсе даже специально ничего не делал. Ну-ну!

В мечтах о популярности. Про эротику, юмор и трешак

— Как и всегда это было в Instagram, крутизна блогеров тут измеряется в количестве сердечек под фото. Но всё не так просто. Важно соотношение числа этих самых лайков и подписчиков. Если ваш пост посчитали отличным и оценили 10-15% тех, кто на вас подписан, то вы неплохо потрудились. Если процент больше — то всё супер, и ты — вообще молодец.

Иногда местные блогеры и медийные персоны города устраивают уютные междусобойчики. Отдохнуть, поболтать обо всём на свете

Способы привлечь как можно больше почитателей в инстаблог у каждого свои. На всякий случай запомните, что лучше всего люди реагируют на юмор и эротику. Если взглянуть на самые топовые аккаунты, то они как раз с уклоном в одну из этих тематик. Замечали это?

Коротенькие смешные ролики люди смотрят, советуют их знакомым и друзьям. Такие видео считаются wow-контентом, который соцсеть сама продвигает и показывает многим пользователям даже без рекламы. Трешак тоже заходит очень хорошо, но уже на YouTube. Такое часто смотрят дети и подростки. Я бы это запретила, если бы могла.

Получают хороший отклик и как минимум обращают на себя внимание вот такие эмоциональные кадры

Про доходы от рекламы и злобных завистников

— Сколько зарабатываю на размещении рекламы в блоге — я не считаю. Деньги моментально растрачиваются: часто делаю благотворительные взносы. Покупаю дочкам наряды, игрушки. Всегда относилась к деньгам очень легко, не пугаясь трат. Сейчас у меня нет бизнес-плана по развитию блога, хотя изначально он был. Потом я поняла, что хочется меняться, развиваться, а не просто зарабатывать на блоге. Мечтаю делать для тюменцев действительно полезный и интересный контент. Надеюсь, у меня получается.

Именно с этого кадра начинался инстаблог Люси Тюменцевой. Тогда она ещё носила другую фамилию и радовалась семейному отпуску на курорте

Да, есть те, кто считает, что блогеры занимаются неведомой ерундой. Про многие профессии так говорят, и что с того? Фотографов люди почему-то представляют лентяями, который только бродят везде с камерой. И мало кто видит весь процесс отбора, выгрузки и обработки кадров. Это не так-то быстро и просто, как кажется. Растиражированные стереотипы.

Размещение одного коммерческого поста у раскрученного блогера стоит от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей

Ещё я слышала от кого-то, что блогер — это ругательство. Между тем наравне со СМИ мы несём ответственность за то, что транслируем нашей аудитории. Такое правило действует в том случае, если охват публикаций — свыше 3000 живых, настоящих пользователей. Нужно следить за тем, что выкладываешь с эту соцсеть, чтобы не попасть на штрафы. Совсем не ерунда, правда? Но это уже совсем другая история.

Молодая мама пока не торопится вернуться в офис, наслаждаясь материнством и интересными проектами

Предлагаем вам познакомиться и с другими тюменскими мамами, которые превратили своё хобби в бизнес. Валерия делает красивые альбомы и детские папки ручной работы в технике скрапбукинг. Ольга бросила работу менеджером и открыла мастерскую, где теперь делает чудесные вещицы из дерева. Наталья шьёт шубы, на создании которых уже заработала солидную сумму, а Ирина открыла свой пункт проката платьев. Вы — одна из тюменских мам, которая во время декрета занялась интересным делом? Расскажите нам о себе в WhatsApp, Telegram или Viber по номеру +7 919 922-88-82, чтобы стать героиней одного из следующих материалов. Или отправьте сообщение в нашу группу в VK.