День, когда я стал миллионером

Я вырос в бедной семье на окраине Копенгагена. К счастью, датские системы безопасности и поддержки очень нам помогли.

Не переживайте: это не классическая история «из грязи в князи». Я ненавижу героические рассказы о том, как «я добился всего сам». Я обязан всем финансируемому государством декретному отпуску, медицинскому обслуживанию, образованию и даже финансовой поддержке. Моя мама сводила концы с концами.

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Я извлек из своего детства два урока. Во-первых, если ваши базовые потребности удовлетворены, качество вашего жизненного опыта лишь смутно связано с атрибутами материального успеха. У меня было счастливое детство, несмотря на бедность. Во-вторых, я не смог бы понять первый урок, если бы не оказался по ту сторону «золотого» забора.

Я помню, как играл с братом в игру «Что бы ты сделал, если бы выиграл миллион крон?» Мы часами могли мечтать о фантастических покупках. Можете ли вы представить себе, что вам не нужно экономить несколько лет, чтобы купить новый автомобиль для семьи? Или летать в отпуск за границу каждое лето?

Мы все время думали о том, какой бы замечательной была жизнь, если бы мы не были ограничены в средствах.

С тех пор прошло много лет, но эти мысли никак не покидали мой разум. Я всегда хотел больше, чем мог себе позволить. Я верил, что для полного блаженства мне не хватает Amiga 1200 («домашний» компьютер третьего поколения Commodore, был выпущен в октябре 1992 года — прим. ред.). Как только я купил его, я понял, что на самом деле хочу Amiga 4000. Это повторялось постоянно.

Затем в 2006 году все изменилось. Джефф Безос заинтересовался Basecamp, и мы вместе с Джейсоном (сооснователем) продали небольшую часть акций компании за несколько миллионов долларов. Я стал миллионером!

Фото: basecamp.com Я достиг своей мечты. У меня были деньги купить все компьютеры и камеры, которые я только хотел.

Кроме того, теперь мне не нужно было работать. Я мог всю оставшуюся жизнь отдыхать. Я считал, что вечный отдых принесет мне то самое блаженство, о котором всегда мечтал. Я долго об этом думал и сделал все необходимые вычисления: если я вложу деньги в акции и облигации, я смогу жить комфортно, если даже не экстравагантно, не ударив палец о палец.

Я недолго этому радовался. Затем последовал кризис веры. Неужели это то, чего я так хотел? Почему мир никак не изменился?

Не поймите меня неправильно: очень приятно больше не смотреть на цену блюда в ресторане (хотя я все равно это делаю). Я бы сравнил это с очень раскрученным фильмом: ты видишь рекламы, афиши, и как только решаешься прийти в кинотеатр, просто разочаровываешься в том, что только что увидел.

Несколько месяцев я практически не прикасался к деньгам. Конечно, я купил новый телевизор, но я бы мог это сделать и не будучи миллионером. В прошлом году я купил новую желтую Lamborghini. Все было здорово и замечательно, но я не стал от этого счастливее.

Фото: Medium

Я был счастлив, когда программировал, строил Basecamp, делал фотографии, писал статьи и наслаждался возможностями обучения и развлечения.

Я понял, что движение и спокойствие были основными источниками счастья. Я стал миллионером и понял, что уже до этого обладал большинством вещей, которые делали меня счастливыми. Важнее всего не деньги, а наши цели.

Я помню, как многие богатые люди говорили мне это раньше. И я помню, как всегда думал: «ну да, конечно, вам легко говорить — у вас есть деньги». Я думаю, вы сейчас подумаете так же. Это нормальная реакция.

Новые цифры на моем банковском счету, размер телевизора или марка машины не дополняют меня. Мне предстоит еще узнать, что делает меня счастливым.

Конечно, я понимаю, что в мире есть более серьезные проблемы. Я никогда не ложился спать голодным. Не боялся, что меня застрелят. Не переживал, что всю жизнь проработаю обычным офисным клерком за минимальную зарплату. Жизнь в Дании оградила меня от забот о базовой безопасности и комфорте. Не буду даже притворяться, что знаю, каково это.

Я просто делюсь опытом с людьми, которые хотят попасть по ту сторону «золотого» забора и стать богаче. Мы быстро привыкаем к хорошему. Восторг не будет длиться долго. Лучшие в мире вещи бесплатны.

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