Стартап обещает AR-шлем с уникальной особенностью за $100

Компания Leap Motion анонсировала новую платформу дополненной реальности, в основе которой лежит высокоточная система отслеживания движений рук и пальцев. Амбициозный проект Project North Star ставить перед собой задачу создания AR-шлема, сквозь стекла которого человек сможет видеть и взаимодействовать с виртуальной картиной, наложенной на объекты реального мира.

cube! pic.twitter.com/ydZaPYxSxT

— Keiichi Matsuda (@keiichiban) 8 марта 2018 г.

Концепт шлема обладает двумя 3,5-дюймовыми ЖК-экранами с разрешением 1600х1440 пикселей каждый. Угол обзора: 95° по вертикали и 70° по горизонтали — это больше, чем у большинства существующих сегодня AR-систем. Над глазами пользователям установлен датчик, который отслеживает движения человека. На опытом устройстве картинка отображается с частотой 120 Гц, пишет The Verge.

Introducing Virtual Wearables pic.twitter.com/LPvknKBlnO

— Keiichi Matsuda (@keiichiban) 22 марта 2018 г.

Если новая AR-гарнитура поступит в серийное производство, стоить она будет меньше $100, ожидают в компании. Однако сама Leap Motion выпускать «железо» пока не намерена. Необходимая программно-аппаратная документация, которая позволит разработчикам экспериментировать с виртуальным интерфейсом, будет выпущена на следующей неделе.

Leap Motion известна как создатель крошечного USB-приемника с датчиками и камерой, позволяющего управлять компьютером жестами, отслеживая положение отдельных пальцев и небольших предметов в режиме реального времени. Эту же идею стартап хочет реализовать в виртуальном пространстве.

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Платформа Project North Star, например, способна спроецировать на ладонь объемный куб, которым пользователь может вращать, или прикрепить к руке «надеваемой» гаджет.