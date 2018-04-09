Локализация: сказка о повторах

Приходит как-то инди-разработчик в студию локализации и решает заказать перевод. В дверях его встречает наш директор производства Надя и говорит, что у него есть возможность неплохо сэкономить на повторах слов и фраз, которые встречаются в том же значении в тексте. Клиент хлопает в ладоши и удаляется. Конец первого акта. После объявления цены с учетом скидки на повторы клиент недоумевает: «Как же так, вы говорили, что цена будет ниже, а на самом деле вот повтор и вот повтор, а вы его не посчитали! Ничестна!» И в этот момент наша Надя надевает плащ и волшебную шляпу, посыпает волосы позолотой и начинает свой рассказ. Давным давно, когда клиенты были не такими хитрыми, а директоры производства — добрыми, в одной параллельной галактике скидок на повторы не было. Говаривали, что где-то в чужих землях черные локализаторы все еще берут с бедных индиков дань, не рассказывая им о скидках. Мы не хотим думать про эти страшные места. Так было долгое время, пока один белый маг локализации не придумал не брать деньги за повторы. Но все оказалось не так просто, потому что чаще всего повторы — не то, чем кажутся. Перед нами предстает идеального графона картина: HDR явно на максимуме, а анизотропная фильтрация выкручена на все x128, и это при 4k разрешении с детализацией частиц! И вот во всем этом великолепии высокий маг в белом одеянии плывет по залитому солнцем лесу. За ним семенит группа добрых, белых локализаторов, ростом едва достающих магу до пояса. Вдруг маг остановился. Он наколдовал флипчарт и написал маркером: «Петя купил Свете гвоздики». Ниже он написал: «Петя купил Ане розы». «Вы думаете, что „Петя купил“ в этих двух предложениях — повторы?» — локализаторы, знавшие мага, скромно молчали. Индик, пробегавший мимо по лужайке, решил вмешаться. «Да! Ведь „Петя купил“ — это повторяющиеся слова и даже повторяющееся словосочетание!» — инди-разработчик был очень доволен собой. Маг по-доброму улыбнулся и сказал: «Нет, это не так. „Петя купил“ не будет являться повтором в данном случае, несмотря на то, что эти части предложения идентичны. И никакая конструкция в этом примере не будет являться повтором. Ведь все дело в том, что повтором считается законченная по смыслу единица текста». Индик смотрел во все глаза, а потом достал тетрадку и стал усердно записывать. Маг глубоким басом продолжил: «А знаете, что будет являться повтором? Например, если у нас есть два предложения: „Петя купил Свете гвоздики. А потом они пошли в кино. “ и второе: „Петя купил Ане розы. А потом они пошли в кино. “ Вот в этом случае фраза „А потом они пошли в кино“ будет повтором. Почему, скажи?» Инди-разработчик на этот раз со знающим видом ответил: «Потому что в этом случае данное предложение является законченной смысловой единицей!» Маг улыбнулся: «Молодец, инди-разработчик, твой проект я локализую бесплатно, а если расскажешь о том, что сегодня узнал, своим соратникам, еще и озвучу твой квест про Гендальфа». Инди-разработчик был вне себя от счастья и побежал рассказывать об этом друзьям. — Вы что, меня держите за идиота? Зачем все эти сказки? — инди-разработчик схватился за рюкзак, собираясь уходить. — Вовсе нет, просто нам тоже иногда хочется рассказать сказки, не все же время это делать нашим клиентам, — улыбнулась Надя, складывая плащ и шляпу на стул. Все ведь действительно не так просто. Допустим, в разных меню с одной и той же смысловой нагрузкой будет кнопка с надписью «Выход» — да, это можно считать повтором. Или вот, как вы думаете, будет ли «Обратиться в техподдержку» повтором? При условии, что в разных элементах меню и в тексте эта фраза может встречается отдельно по несколько раз. Предположим, у нас есть кнопка «Обратиться в техподдержку» и отдельное предложение в сплошном тексте: «Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете обратиться в техподдержку». Так вот, в этом случае фраза не является повтором, потому как в контекстно-зависимых языках (таких как, например, китайский) эти фразы необходимо переводить совершенно по-разному. Понимаете? — Да, непросто у вас тут все… — Ну вот, а вы говорите — «сказки», — Надя продолжала. — Обязательно должны совпадать смысловые единицы, и только тогда такие единицы считаются повторами. — Погодите, а как вы все это считаете, ну, повторы? Вручную что ли? — Конечно, не вручную, нет. У нас есть программа, называется memoQ, которая автоматически выявляет количество повторов. Вообще бывает два вида повторов: внутритекстовые и межтекстовые. Вот второе — это когда мы перевели какой-то объем текстов, подгружаем их в программу и смотрим, есть ли совпадения c предыдущими переведенными для клиента текстами. И в качестве скидки мы считаем как внутритекстовые повторы, так и межтекстовые. — Круто, то есть с вами выгодно работать в долгосрочной перспективе? Надя просияла: — Конечно, и поэтому клиенту выгодно заказывать у нас на регулярной основе дополнения, потому что для него у нас пополняется так называемая база памяти переводов, которые мы уже выполняли для него, а следовательно, плату за них не возьмем. — Но ведь наверняка есть нюансы? — насторожился разработчик. — Как и везде, — вздохнула Надя. — Все очень сильно зависит от типа игры, так, например, у одного нашего крупного клиента каждое обновление — это каждый раз новый, уникальный мир и сюжет. Там вряд ли будут 100% повторы, кроме, разве что, пунктов меню. Или вот, например, мы переводим статьи для еще одних ребят. Там у них есть стандартная «шапка» приветствия и стандартное заключение. Эти повторы мы для них вычитаем на регулярной основе. Разработчик задумался. Но вдруг в его глазах промелькнуло что-то, что Надя заметила и, честно говоря, ждала с самого начала. — Смотрите, а вот эти «базы переводов», которые для программы… как она там? — memoQ, — кивнула Надя. — Да, memoQ. Вот поработал я с вами, но все же нашел кого-то получше, — он явно ждал реакции. Надя кивнула. — Вы отдадите мне базу переводов для работы с другими локализаторами? — Что ж, спасибо за честность. В индустрии все используют базу для очевидной цели удержания клиента, но мы запросто можем отдать эту базу вам, используйте ее по своему усмотрению, — она пожала плечами, подошла к двери и взялась за ручку. — Иными словами, если захотите уйти, мы не будем вам в этом препятствовать. Разрабу стало не по себе. Такая откровенность подкупала и заставляла задуматься — а может, и правда… — Спасибо, мне нужно все обдумать. Спасибо за такой плотный рассказ! — он решительно засобирался и быстро закрыл за собой дверь. Надежда проводила его вздохом. — Пожалуйста, — ответила она и улыбнулась. Надя не знала, вернется этот клиент в компанию позже или нет, но в одном она была уверена: сегодня на одного чуть глубже понимающего локализацию разработчика в мире стало больше, а значит, все усилия не напрасны.