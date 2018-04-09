Apple, хватить кормить нас эмодзи

Apple , хватить кормить нас эмодзиВ древние века, когда по земле бродили мамонты и даже телевизоры были сделаны из камня, первобытные люди рисовали на скалах значки вместо слов, рассказывая о своих подвигах и переживаниях.

Их можно понять — ведь алфавит придумали гораздо позже. ✍️👀

Сегодня мы возвращаемся к корням благодаря Эмодзи, которые придумали инженеры японской сотовой компании DoCoMo в 1995 году.

В тему: Энциклопедия Эмодзи: значения всех 1427 смайликов iOS 10.3 И если ещё лет 5 назад общение с помощью жёлтых рожиц было уделом подростков, то сегодня Эмодзи используют все — от топ-менеджеров крупных компаний до твоей бабули. 👵

Вы замечаете, как мир деградирует? 🤭

Печально, что мы почти разучились выражать мысли словами. 😓

Эмодзи — это эпидемия

В 2010 году все придуманные на тот момент Эмодзи были внесены в базу Unicode. Каждому графическому элементу был присвоен свой универсальный код, который ассоциировался с этим элементом и корректно отображался в web-интерфейсах, сайтах и программах, имеющих поддержку Unicode-символов.

Сегодня коллекция Эмодзи только у Apple насчитывает более 1400 штук, разобраться с которыми помогают специально созданные сайты. И действительно — послал не ту рожицу, и испортил впечатление о себе у собеседника.

Вы только вдумайтесь: более 1400 значков, каждый из которых может придать общению тот или иной оттенок 🤬.

А через год Эмодзи будет ещё больше, ведь если раньше нужно было доказать популярность нового символа, чтобы добавить его в базу Unicode, то сегодня достаточно логического обоснования в необходимости нового символа.

Проще говоря, любой может нарисовать какую-нибудь пуму и попросить добавить её к существующим Эмодзи, потому что лев-то уже есть! 🦁

Возможно, для кого-то Эмодзи действительно незаменимы вследствие ограниченного словарного запаса или неумении выражать свои чувства в письменном виде. Учитывая, что сейчас можно даже выбрать расово правильный цвет кожи некоторых Эмодзи в iOS.

То есть, вот на полном серьёзе, расовая толерантность в наборе Эмодзи — это важно.

Графический способ общения убивает язык

Среди Эмодзи попадаются откровенно странные: понятно, что эмоциональные рожицы ещё могут пригодиться в некоторых случаях, но в каких диалогах использовать, например, «две рыбы на флагштоке»? 🎏

Несмотря на это, Эмодзи продолжают пользоваться популярностью. Поставишь стандартный смайлик «:)» — превратишься в глазах собеседника в пещерного человека.

И тебя будут спрашивать: «-а когда динозавры умирали, ты плакал?»

Возможно, через несколько десятков лет графические символы окончательно вытеснят буквенный алфавит, человечество воссоздаст динозавров из останков, найденных в янтаре, и мы действительно окажемся в пещерном веке, только с кока-колой и умными электрокарами.

Сегодня Эмодзи — это графический дезодорант для текстовых сообщений. Пусть таковым и остаётся.

Я использую Эмодзи очень редко, потому что могу передать любую свою эмоцию при помощи слов. Считаю, что злоупотребление картинками ведёт к деградации полноценного общения. Не делайте так.

А если вам кажется, что всё вышенаписанное глупость, просто знайте: среди Эмодзи есть 10 картинок, иллюстрирующих поезд.

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