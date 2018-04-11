«Подъём» с Сергеем Доренко от 10 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 38 минут. Вторник, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко. Доброе утро!

С. ДОРЕНКО: Что там после тридцати пяти с мозгом, скажи мне.

А. ОНОШКО: Всё!

С. ДОРЕНКО: Ты меня расстроила совершенно. Это потому что тебе больше тридцати пяти, мне — пятнадцать.

А. ОНОШКО: В «Аргументах и фактах» написано, что мозг — инородный объект для иммунной системы организма. Это они у Черниговской, мне кажется, почерпнули, это она рассказывает, это известная наша дама, которая всё про мозг рассказывает.

С. ДОРЕНКО: Черниговская — это мадам Блаватская современности.

А. ОНОШКО: У нее вроде бы без экзотики.

С. ДОРЕНКО: Да конечно! Как послушаешь, так… кошмар какой-то.

А. ОНОШКО: Мы только Савельева любим с вами.

С. ДОРЕНКО: Да, Савельева любим, больше никого не любим. Мозг — это жир, вот в чём дело. Когда ты худеешь, мне кажется, мозг…

А. ОНОШКО: В первую очередь.

С. ДОРЕНКО: Что уменьшается при похудании, я быстро тебе расскажу. Поскольку при похудании количество тканей в организме уменьшается и радикальным образом… Ты весила, например, 120, а стала 60, значит у количество тканей, объем твой уменьшился вдвое. Правильно рассуждаю?

А. ОНОШКО: Ну да, правильно.

С. ДОРЕНКО: Тебя меньше вдвое, значит у тебя кровеносная сеть тоже стала меньше вдвое. Я правильно рассуждаю?

А. ОНОШКО: Наверно да.

С. ДОРЕНКО: Не наверно, а точно. Давай прекратим эти «наверно». У тебя кровеносная сеть стала в два раза меньше. Она стала наполняться в два раза меньшим количеством жидкости.

А. ОНОШКО: Почему? А можно сказать, что в два раза быстрее.

С. ДОРЕНКО: Нет. Кровь обеспечивает эту ткань. Если надо обеспечить вдвое меньше ткани, соответственно жидкости будет вдвое меньше. Нафига организму держать всё это барахло про запас, правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это первое. Меньше жидкости, меньше крови, меньше плазмы, меньше всего становится. Соответственно, должны страдать кровенаполняющиеся органы. Ты не поняла про что я?

А. ОНОШКО: Я поняла.

С. ДОРЕНКО: Ну, конечно. То есть они не наполняются кровью, потому что ее мало. Такое маленькое наполнение, как колпачок от шариковой ручки Big. Колпачок от шариковой ручки Big видела?

А. ОНОШКО: Видела. И я более скажу, вы видели колпачки, которые на гелевой ручке?

С. ДОРЕНКО: Вот такая штучка становится, когда похудеешь. Вторая фигня, которая страдает, когда ты похудеешь, — это мозг. Мозг состоит из жира, и жир естественно задействуется для производства кетоновых тел, когда ты переходишь на кетонос, то есть у тебя нет гликогена больше, печень начинает вырабатывать гликоген сама. Откуда? Из белков и из жиров, из жирных кислот, которые растворяют собственно мозг. Таким образом, внизу у тебя штучка похожая на колпачок от шариковой ручки Big, а наверху у тебя грохот между ушами, потому что усохший мозг начинает телепаться и маленечко звуки издавать. Когда ты похудел, помотаешь головой — и там что-то шмяк-шмяк, шмяк-шмяк между черепной коробкой. Ты поняла или нет?

А. ОНОШКО: Да!

С. ДОРЕНКО: Я сел вчера на мотоцикл!

А. ОНОШКО: И как вам?

С. ДОРЕНКО: Надо сказать, что я понял, что право мотоциклистов на нарушение оспаривается теперь огромным количеством автомобилистов. Я вчера ехал, например, по Новорижскому тоннелю, и три машины меняли ряд, резко ускоряясь внутри тоннеля, играли в шашечки.

А. ОНОШКО: Она просто про вас забыли.

С. ДОРЕНКО: Слаломом занимались. То есть у них там сплошная линия, которая приглашает мотоциклиста нарушать. Мотоциклист едет либо по сплошной, если она не очень скользкая, либо тудым-сюдым. Но когда это же самое делает автомобилист — это оскорбительно выглядит, как если бы какой-то ковбой приехал на ковбойские соревнования на корове и начал бы на корове скакать среди лошадей. Все бы очень удивились. Вот примерно так же выглядят автомобилисты на своих «коровах». Это ужасно, это вызывает отвращение. Мы живем в отвращении. Мы смотрим на вас с отвращением, я говорю сейчас автомобилистам, которые нарушают правила. Это первое.

Второе, я должен сейчас сказать некие вещи, которые заставят вас заподозрить во мне ксенофоба, но я, наоборот, ксенофил. Эти товарищи, которые не смотрят в зеркала и которые ездят на желтых машинках…

А. ОНОШКО: Вы имеете в виду такси?

С. ДОРЕНКО: Таксисты, которые приезжие таксисты. Мы знаем, что Тамерлан выдающийся человек, у них много ученых было в Узбекистане, это великая нация абсолютно. Но в момент, когда они садятся в такси, я сейчас в хорошем смысле абсолютно, они забывают маленькую деталь — зеркало. Они в него не смотрят. Поэтому таксисты делают странные вещи для мотоциклистов. То есть мы, мотоциклисты, думаем, что таксисты чуть-чуть странные. Они не смотрят никогда в зеркало, поэтому вдруг перед тобой начинают перестраиваться влево.

Почему? Зачем? Что ему в голову приходит? У них блуждающее состояние такое. Одним словом, я думаю, они нас будут убивать месяца два. Сколько-то убьют, потом может быть привыкнут. А?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Может быть привыкнут. Я стараюсь потише ездить либо сразу побыстрей. То есть ты уходишь сразу вперед и почесал, и никого, дорога твоя, и ты один, либо аккуратненько: в пробочке, где-то и зацепить, не будем говорить слово «встречные», аккуратненько, тихонечко.

«Они думают, что зеркало на машине для женщин. Мужчина зачем станет смотреть в зеркало?», «Как вы ОСАГО оформляли?» А я не оформлял, у меня этот мотоцикл куплен в июне… Кстати, а где у меня ОСАГО?! Наверное, в сейфе. А я катаюсь, как додик, с мыслью, что ОСАГО где-то рядом, а его нет.

А. ОНОШКО: Вас хоть раз останавливали?

С. ДОРЕНКО: Да, один раз за всю жизнь. Я вожу мотоцикл с 1998 года, и за двадцать лет меня один раз остановил очень симпатичный человек, такой пухленький, очень домашний «пузырёк», гаец. Знаешь, где — около Дома правительства. Я Дом правительства проехал и налево на набережную, и он там стоит, красавчик на тысяча двухсотом «гусе», мнётся, трётся, делать не черта ему бедному. Я ему говорю: слушай, первый раз в жизни меня остановили, можно сфоткаться с тобой?

«ОСАГО можно сейчас не возить». Ах, можно не возить! «По ОСАГОО есть электронная база у гайцев, теперь можно не возить с собой». Ну всё, я не буду возить, а я и не буду возить, прекрасно! Может быть я его и потерял, но я думаю, что у меня до июня ОСАГО, а может нет, надо проверить.

Давайте говорить про трагедию.

«Wallet посмотри. В Wallet надо класть». Видишь, вместо карточки страховку туда, не знаю. Вы кладете страховку в Wallet? Первый раз слышу! Я кладу всю эту фигню не в Wallet, а в Stocard — вот софт для всякой ахинеи. У меня в Stocard лежит всё. Ты в Stocard кладёшь?

А. ОНОШКО: Я…

С. ДОРЕНКО: У меня МЕТRО, «Спортмастер», «Перекрёсток», «Ригла», ВР, «М. Видео», «Аптека в Павлове», «Детский мир», «Красное/Белое».

А. ОНОШКО: В бардачок — есть такое предложение.

С. ДОРЕНКО: В Stocard, и всё работает. Если они не хотят сканировать у тебя в некоторых местах, ты говоришь «тогда по номеру». «Я работаю в ДПС, ОСАГО возить надо». Буду возить тогда. Что мне трудно ОСАГО возить, что ли, господи помилуй! Я ее скручу в сигаретку маленькую и засуну под седло в мотоцикле, засуну между аккумулятором и чем-нибудь, и пусть она там будет такой маленькой сигареткой. Если надо — развернём, почитаем.

Ребята, вы хотите говорить о Дерипаске, о трагедии страны или вы хотите всё время развесёлую, разудалую программу: здесь анекдоты про Чапаева, мотоциклы. Давайте серьезным делом займёмся.

50 богатейших россиян, соль от соли земли русской, гордость наша и надежда, лучшие из нас потеряли 12 млрд долларов за вчерашний день благодаря Трампу. Я вам сейчас буду рассказывать, только вы останьтесь в живых, я прошу, к концу моей речи. Обвал фондового рынка привел к серьезному сокращению капитала богатейших людей, совокупное состояние снизилось на 12 млрд, говорит Forbes. Лидером оказался Олег Дерипаска, состояние которого снизилось на 1,3 млрд долларов. Также потерял 1,3 млрд долларов Владимир Потанин, которого в отличие Дерипаски Минфин не отнёс к числу олигархов, плохих, тем не менее у него всё рухнуло тоже. У всех рухнуло.

А. ОНОШКО: На самом деле, не только у богатейших людей вчера был грустный день, но и у тех…

С. ДОРЕНКО: Вексельберг потерял почти миллиард, Сулейман Керимов потерял около миллиарда долларов. Владимир Богданов — всего 47 млн долларов, видишь, как легко ему и приятно. Леонид Михельсон потерял 755 млн долларов, Геннадий Тимченко — 716 млн долларов, Владимир Лисин — 578 млн долларов, Роман Абрамович — 534 млн долларов, Вагит Алекперов — 519 млн долларов. Дали бы нам накануне. Человек всё равно их потерял, лучше бы отдал мне.

А. ОНОШКО: Кто знал-то?

С. ДОРЕНКО: Неделю назад позвонил бы мне Роман Аркадьевич например (если бы видеть всё это, Ванга какая-то) и сказал: Серёж, я через неделю потеряю 534 млн долларов, хоть десятку возьми у меня, я раздаю нормальным ребятам. Я скажу: Ром, может двадцать, не надо пятьсот, дай двадцать. Он скажет: да бери, у вас же на даче канализацию чинят, тебе же надо сдать 90 тысяч; возьми 20 млн долларов. Я скажу: хорошо. И мне Алекперов чуть-чуть, Мордашов чуть-чуть, каждый бы дал чуть-чуть, всё равно им терять. Зачем впустую?

США берёт на прицел российскую элиту. Вашингтон усилил давление на Москву с помощью санкций. Я хочу понять, это закончилось или это продолжается? Мой вопрос. Вчера отгремели санкции, они оказались очень серьезными. Ну да, мы привыкли шутить над санкциями, вчера было нешутливо, нет. И вам потом следующие несколько лет будет нешутливо. Я хочу всех предупредить, что вам всем будет тяжеловато, мы же им всем теперь будем помогать, Дерипаске и всем остальным мы будем помогать, то есть скинемся.

Мы скинемся, и вы скинетесь, ваши деньги пойдут на то, чтобы им помочь. Сейчас объясню, почему. Не потому что им надо икру подавать к ужину, а потому что у них системообразующие предприятия, в том числе градообразующие предприятия. И нам придется им помочь. Мы их заложники. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Я думаю, на самом деле это только начало, если глобально думать и говорить. Они начали действительно с того, что нас немножко посмешили, мы посмеялись — санкции ничего не значат и так далее. Дальше они просто наращивают, наращивают это давление. Самое главное, никто из нас не знает, какая это стадия — начало или финал. Мое мнение, что это только начало, потому что у них может быть масса рычагов любых. Мы говорим о международном праве, наши руководители говорят, что нарушается международное право…

С. ДОРЕНКО: К сожалению, я не знаю ни одного века, когда бы оно не нарушалось.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно. И здесь бесполезно на него ориентироваться и ожидать, что кто-то будет его соблюдать. Потому что в отношении нас идет серьезный каток, нас просто укатывают.

С. ДОРЕНКО: Да, нас сносят. А чем кончится? Мне хотелось бы понять, у них цель какая, то есть где их флажок на холме? Чего они хотят в конечном итоге?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я вижу два варианта. Первый вариант, что мы сдадимся и скажем «да, мы неправы».

С. ДОРЕНКО: «Сдадимся» это что значит?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это значит, что мы скажем «мы неправы, виноват, исправлюсь, накажите нас».

С. ДОРЕНКО: Где флажок на холме? Я всегда хочу конечность видеть, наблюдать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Договорятся каким-то образом. Я не говорю о возврате каких-то территорий и так далее. Я думаю, будет какая-то сделка, которую Трамп хотел заключить с Путиным, когда пришёл к власти. Он говорил «заключу с ним сделку». Может быть, будет какая-то сделка. Второй вариант, если сделки не будет, то я думаю, будет совсем фатальный военный вариант, будет конфликт. Два варианта, других я не вижу.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Насть, когда я тебя душу… я бы прыгнул тебя душить с утра, я бы завалил Настю на диван и стал бы душить. Я бы какие-то слова приговаривал, я бы тебе говорил «сволочь ты, Настя». А дальше?

А. ОНОШКО: А я такая «это провокация, инсценировка, вы неправильно поняли!»

С. ДОРЕНКО: Это не то, что ты думал. Это совсем не то, что ты подумал. Я бы душил и приговаривал. А что бы я приговаривал-то? Ведь надо понимать, что я приговариваю. Например я говорил бы «пожалуйста, больше никогда не бери мою чашку». Это конечное требование: не бери чашку — не буду душить. Какое-то конечно требование нужно, понять и всё. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Как далеко пойдут санкции и что там в конце?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вчерашняя статья Суркова, по-моему, она очень хорошо…

С. ДОРЕНКО: Мы к ней вернемся. Я вас прошу всё-таки про санкции.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сейчас впервые, когда это коснулось денег конкретных людей. Это уже больно.

С. ДОРЕНКО: Вот что должен сделать Дерипаска? Он получил сигнал. Это же информация, он получил информацию: Олег Владимирович, мы у вас забрали 1,3 млрд долларов, и дальше мы вас будем корячить, как насекомое на огне; Олег Владимирович, вы должны сделать вывод. Что должен сделать Дерипаска? Напасть на Путина, что он должен сделать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По их замыслу, Дерипаска берет Вексельберга за руку, они идут к Абрамовичу…

С. ДОРЕНКО: Они подкрадываются.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дальше всем кагалом они садятся в длинную машину, едут к Вексельбергу…

С. ДОРЕНКО: А потом нападают на Путина. А какие-то геройские люди, наоборот, в этот момент их отбивают: Володин…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И весь этот кагал, включая Тимченко, едет к Дмитрию Анатольевичу, потому что нельзя же попасть напрямую к Владимиру Владимировичу. — Дмитрий Анатольевич, вот мы все собрались, пошли к Владимиру Владимировичу, будем разговаривать. Я думаю, что мысль у наших американских партнёров такая. Они придут и скажут: Владимир Владимирович, мы деньги теряем, может изменим где-нибудь…

С. ДОРЕНКО: Америка дает информацию Дерипаске, чтобы он сделал что? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Настя. Они всё-таки хотят повиновать, но Америка сейчас ведет себя как раненый зверь, на мой взгляд.

С. ДОРЕНКО: Чёй-то?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потому что Китай начал торговать, если вы заметили, нефть покупать за юань. И Америка в этом году на 500 млрд должна продать своих долговых обязательств, которые, как мы видим, с такой доходностью никому не нужны. Идет борьба за доллар, на мой взгляд.

С. ДОРЕНКО: И Америка раненый зверь.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, она на грани фола действует. Я смотрю по новостям, не только по нашим, я смотрю и западные телеканалы. Они просто начинают вести себя как слон в посудной лавке, и что наделает Трамп…

С. ДОРЕНКО: Мне надо будет обдумать ваши слова. И, кстати говоря, надеюсь, нас слышит Дерипаска, который теперь поймет, что Америка раненый зверь, и Дерипаске станет легче на душе. Правда же? Америка ведет себя как раненый зверь. Дерипаска не знал об этом! Сидит, плачет где-то в кусточке. Олег, вставай, всё, хватит! Америка раненый зверь! Олег, всё нормально. Он должен воспрянуть и сказать «ха-ха-ха, раненый зверь!»

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Настя, облако «токсичности» меня интересует, и что будет происходить с русской экономикой дальше. Ты знаешь, у нас рубль упал, биржа упала, это как бы ничего особенного, упала и упала. В смысле, мы сегодня проснулись — солнце светит. Почему даже очень быстрые изменения мы не воспринимаем, не хотим воспринимать ввиду того, что они происходят, тем не менее, не мгновенно. Ты вчера ложишься спать, на Россию опустилось облако «токсичности». Ты просыпаешься: солнышко, девки красивые, машина заводится, мотоцикл заводится.

Я сегодня выкатывал его из двора на руках, можешь себе представить. На меня смотрят все — у виска крутят. Таджики идут с какими-то корытами, у них такие корыта оцинкованные на колясочке, на которой мусор возят, это корыто грохочет так, что святых выноси, страшно грохочет, больше ХХС, как будто в колокола лупят. А я при этом веду навстречу им на руках мотоцикл. Почему? Я боюсь, что если я заведу, то это может травмировать кого-то во дворе звуком и так далее. Я настолько деликатное существо (я говорю о себе в этот момент, если позволишь), настолько образованный и заботливый человек — я тихонечко иду, иду. И уже мне сторож, который ворота открывает (у нас человек видит специальный), машет — да заводи уже, Серёж, хватит кривляться. Я говорю: нет, я выведу его на улицу и только там я прорежу просторы города. Какой я молодец.

А. ОНОШКО: Да!

С. ДОРЕНКО: Я говорю, что город живет так же. И где чёртово облако «токсичности»? Первые последствия не заставили себя ожидать. Остановлены торги бумагами En+, «Русал» предупредил о дефолтах, «Ренова» сокращает долю в иностранных «дочках» до уровня ниже 50%. Если 50% и более, то там «правило 50%», с ними запрещено контачить, американцы запретили. Но проблема-то не в том, будет 45%, какая тебе разница. Например, ты западный бизнесмен и тебе говорят: у них было 50%, стало 45%. Я всё равно стрематься буду, зачем мне геморр? От них все бегут, как он прокажённых. В мире!

«Правило 50%» объясню, что это значит. В пятницу США ввели блокирующие санкции против семи российских миллиардеров и двенадцати их компаний, но на самом деле под санкции попало гораздо больше структур. Я читаю по РБК. По «правилу 50%» американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим или юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому я буду стрематься, если мне скажут: здесь Вексельберга всего 45%; я скажу: может там закамуфлировано какие-нибудь 5%. Понимаешь, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну их нафиг. В мире не осталось людей, что ли, кроме Вексельберга. Зачем он мне нужен? Семь миллиардов идиотов населяют эту планету, я обязательно должен обделаться контрактом с Вексельбергом, зачем это нужно? Именно поэтому группа «Ренова» Вексельберга планирует в ближайшие дни сократить долю в швейцарском производителе насосов ниже 50% и так далее. Будут всюду снижать. Но я думаю, что эффекта это не даст.

Кроме этого, продавать активы детям больше нет смысла. Игорь Ротенберг стал четвертым членом семейства Ротенбергов (я читаю по РБК), попавшим в список, после своего отца Аркадия, дяди Бориса и двоюродного брата Романа. В этом же списке есть и другие братья — Фурсенко. Сергей Фурсенко внесен в санкционный список как член совета директоров «Газпромнефти» (бывший глава Российского футбольного союза). И дальше вся эта история.

Личные самолеты под угрозой. «Санкции проявляются самым причудливым образом. Например, американская компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства, прекратив полеты моего самолета, купленного у нее же за немалые деньги», — признавался некоторое время назад Геннадий Тимченко, который одним из первых попал в список.

Ты знаешь, что Агаларов вынужден был выкупить сейчас за личные средства свой самолет, потому что банк, в котором был кредит, заявил, что он арестует его самолет, если тот не выплатит немедленно. То есть никаких кредитов Агаларову, который не в списке! Он просто русский бизнесмен, он оперирует в России в качестве бизнесмена, «Крокус»… Ему сказали: раз вы из России, товарищ, вы должны выкупить свой самолет или мы его сейчас арестуем. — А почему? — Да просто так. И он выкупил: 20 млн долларов заплатил из своих личных денег.

По данным Private-jet-fan, попавший под санкции в пятницу Сулейман Керимов владеет двумя самолетами Boeing 737-7BJ и 737-8LX. Тоже проблемы. Олег Дерипаска использует бизнес-джет Gulfstream-550. Это такие пузатенькие, Gulfstream сарделечки такие. Летала на Gulfstream? Я сейчас буду щеголять знакомством с олигархами. Межу прочим, мне скоро придется стыдиться этого и говорить, что нет. Товарищи, мои олигархи все уже померли или обеднели. Часть померла, часть обеднела, так что всё в порядке.

Владимир Богданов из «Сургутнефтегаза» летает на Gulfstream IV-SP. И так далее. Американские компании обязаны прекратить их обслуживание. Ку-ку! Ты поняла?

А. ОНОШКО: Да, поняла.

С. ДОРЕНКО: Они сами-то не могут их обслуживать. Там в двигатель кто-нибудь положит ключ на тринадцать. Можешь себе представить? Хотя в самолете нет ни одного болта на тринадцать. Ты знала об этом?

А. ОНОШКО: Нет. Почему?

С. ДОРЕНКО: Запрещено.

А. ОНОШКО: Суеверие?!

С. ДОРЕНКО: Авиация — это квинтэссенция суеверия. Ни одного ключа на тринадцать нет в самолете, ни одного болта, ни одной гайки на тринадцать, чтобы ты знала. Просто поверь мне. Есть на десять, есть на двенадцать, есть на семнадцать.

А. ОНОШКО: Во дают!

С. ДОРЕНКО: Что хочешь есть, но на тринадцать нет! Значит, их перестанут обслуживать. Кроме того, новое измерение рисков, так называемые вторичные санкции. Теперь законодательство США прямо говорит бизнесу из любых стран мира: дальнейшее сотрудничество с российскими Specially Designated Nationals and Blocked Persons нежелательно.

То есть любая китайская компания, не имеет значения, если она работает с этими людьми и с любыми их компаниями, где они аффилированы, любой, кто с ними работает, могут быть блокированы в Америке все его активы, запрет на корреспондентские счета в США, никаких переводов в долларах и так далее.

А. ОНОШКО: Есть ли мир без США, у меня вопрос? Они что, с Тегераном…

С. ДОРЕНКО: С Тегераном могут сотрудничать, с Северной Кореей. Т.е. есть страны, которые живут без США — в значительной степени Иран может жить без США; без США живет Северная Корея.

А. ОНОШКО: Куба.

С. ДОРЕНКО: Куба — нет, Куба уже не живет без США. На Кубе можно что-то делать наверно, но вряд ли. И Венесуэла наверно, но вряд ли. То есть мир как бы сужается сразу.

Что такое вторичные санкции. Критерии значимости транзакции и содействия очень широкие. Например, если предоставляют валюту, если предоставляют финансовые инструменты, если предоставляют ценные бумаги, любую «передачу ценностей», а также любую услугу этим людям или их компаниям, США по закону будет репрессировать.

А. ОНОШКО: А мы не сомневаемся.

С. ДОРЕНКО: Нельзя им платить дивиденды. Например, у структуры «Ренова» Lamesa Holding владеет почти 10% кипрского Bank of Cyprus. В сущности, «Ренова» владеет Bank of Cyprus. Если она выплатит дивиденды, то банк будет арестован Соединенными Штатами, лишен корсчетов, загнан в подполье.

Структура Дерипаски Rasperia Trading владеет 25,9% акций австрийского строительного концерна Strabag. Выплата дивидендов в пользу Rasperia сразу означает, что Strabag будет арестован. И так далее. На самом деле это очень серьезно. Сам Strabag не фигурирует в санкционных правилах, но если он окажет услугу любой структуре, связанной с Дерипаской, его арестуют. Это как клеймо прокаженных.

«Токсичность» вокруг любых активов SDN (Specially Designated Nationals).

А. ОНОШКО: Они могут убить таким образом нашу экономику?

С. ДОРЕНКО: Не знаю, давай спросим. Секунду, я дочитаю: учитывая попадание в санкционный список нескольких богатейших российских бизнесменов и огромное количество подконтрольных им юрлиц, иностранный бизнес будет теперь внимательно проверять любые компании, в которых Дерипаске, Вексельбергу, Керимову или другим принадлежит значительная доля. Это следствие «правила 50%». Например, в Rusal входите «Норникель», всего 27,8%, однако всё равно последствия — «Норникель упала на 16,8%.

Есть неопределенности в правилах. Дерипаска судится в США с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, которого обвиняют в мошенничестве. Интересы компании Surf, которая принадлежит Дерипаски, защищает американская фирма. Могут ли юристы оказывать содействие Дерипаске? Вероятно, нет. То есть Дерипаска не сможет даже судиться. Дерипаска считает, что его обманули, он судится, но юридическая компания, которая защищает его интересы, не сможет или сможет оказывать ему услуги. Ведь услуги тоже запрещены.

А. ОНОШКО: Придется российских нанимать.

С. ДОРЕНКО: Но российские не смогут защищать интересы, потому что они не аккредитованы в Соединенных Штатах. Там какой-то вал проблем. Настя, еще раз сформулируй.

А. ОНОШКО: Убьет ли это российскую экономику?

С. ДОРЕНКО: Убьет или, по крайней мере, серьезный ущерб российской экономике нанесет или нет? 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, Москва. По большому счету то, что вы прочитали и то, что мы слышим за последний день-полтора, ощущение, что именно за кордоном понижаются, убиваются его интересы. Вы сейчас перечислили Gulfstream всякие, адвокаты, их виллы и прочее. По большому счету, все, кто слышит, давайте будем честными, простой народ, на кухне говорит „так им и надо“. У меня такое ощущение, что так говорят.

С. ДОРЕНКО: Давайте проголосуем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, проголосуйте.

С. ДОРЕНКО: Сформулируйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы рады, что на них это повлияло, только не с точки зрения, что за ними стоят 10-100 тысяч людей, которые в этом бизнесе.

С. ДОРЕНКО: Но стоят, стоят, это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы говорим про их личные интересы.

С. ДОРЕНКО: Давайте по совокупности. Простое телефонное голосование. Эти новые санкции Америки, которые были против Specially Designated Nationals, против наших бизнесменов, крупных олигархов, против их компаний. Скажите, пожалуйста, вам это приятно; вам это неприятно. Вам эти санкции приятны — 134-21-35; вам эти санкции неприятны — 134-21-36.

Вы слышали, Трамп объявил санкции, рушится русская биржа. Очевидно, поскольку эти прекрасные предприниматели системообразующие для русской экономики, то русская экономика должна будет помогать этим предприятиям, а следовательно, помогать за ваш счет, вся нация будет помогать. Однако же они не смогут чинить свои самолеты, все их компании на Кипре и везде в мире практически будут блокированы. Вы знаете все обстоятельства, зримые, очевидные обстоятельства, и эти санкции, которые ударили по русским богатым людям и по их предприятиям, и по экономике вдобавок, они вам приятны — 134-21-35; они вам неприятны — 134-21-36.

Сергей из Москвы дал нам блистательный вопрос. Я скажу, что количество позвонивших уже 700 за одну минуту, и голосование несется как бешеное. Сказать вам, какой результат пока что. Сергей, 80% приятны санкции, сейчас 79%; 21% — неприятны. Голосование продолжается. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Василий. Ситуация получается двойственная. С одной стороны, нас боятся, видимо, в военном отношении, потому что последний инцидент с ракетами, и все кричали „это не мы, не мы“, и Америка, и Европа. С другой стороны, видимо, нас решили не военными методами поставить на место. Вопрос возникает, как нам выйти с этой ситуации с наименьшими потерями?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю, скажите вы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, нам надо тогда, как сказал наш президент „надо всё возвращать в Россию, пыль замучаетесь глотать“.

С. ДОРЕНКО: Давайте скажем прямо, это я знаю от экономистов, а не сам. Для того чтобы наша экономика была самодостаточной, существовала так, как она существовала в Советском Союзе, в 50-е годы или XIX веке, для этого на нужно население (сейчас это не шутка, просто поверьте) 400-500 млн человек. То есть меньше 400 млн человек эта экономика не выдержит, не сможет. Мы просто не потребители. Давайте возвращаться все сюда, закроемся и будем самодостаточными, тогда „ляжем“. Через пять лет наденем гимнастёрки, а через десять — рухнем. Если бы было 400 млн человек, их нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Может, тогда нужно предложить миру такое, чтобы мы заняли лидирующие позиции.

С. ДОРЕНКО: А что?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Развить свои высокие технологии, свои достижения сделать.

А. ОНОШКО: Легко сказать „развить“. Они уже с той стороны развили всё, что только можно.

С. ДОРЕНКО: Есть два гигантских очага развития, один из них Дальний Восток, там Пекин, Шанхай, Сеул, Токио, Гонконг — эта группа, гигантский прорыв совершает как бешеные. При этом в политики себя вообще никак не заявляют, им просто плевать. У Японии до сих пор нет армии, есть силы самообороны и всё, они оккупированная страна. При этом они растут как бешеные все. Япония меньше растет, но неважно. Развивается в смысле научно-технического прогресса и так далее. И есть другой узел — это условно Великобритания, Северная Атлантика, там Калифорния — это второй узел, который двигает человечество вперед. Что мы можем им предложить, когда мы отстали глобально всюду, мы отстали во всём. Можно предложить красить яйца, но это…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если мы так отстали, может быть, расслабиться и получать удовольствие от происходящего.

С. ДОРЕНКО: Мы можем предложить красить яйца всем, на этом основании мир прильнёт к нам.

А. ОНОШКО: Луковой шелухой. Ее можно бесплатно в гипермаркете набирать снизу ящика.

С. ДОРЕНКО: А так и сделал у меня садовник, долго искал — где купить, потом набрал и всё. Мелькиадес принес в Макондо знание такое, что луковой шелухой можно красить яйца. Мне кажется, на этом основании мир сплотится вокруг России.

А. ОНОШКО: Безусловно.

С. ДОРЕНКО: Это важное знание.

А. ОНОШКО: А страны СНГ, там кумулятивно 282 млн человек.

С. ДОРЕНКО: Прямо сейчас зайди ко мне в Instagram.

А. ОНОШКО: Зашла.

С. ДОРЕНКО: Умница, хорошая девочка. Посмотри, пожалуйста, верхний пост: это табло вылетов в минском аэропорту сегодня утром (7:11, 7:55, 8:00, 8:35) — это самолеты „Белавиа“, которые вылетают из Минска. Видишь, на каком языке всё это написано.

А. ОНОШКО: На китайском.

С. ДОРЕНКО: В Минске табло работает на китайском языке (иногда на белорусском) для тех, кто вылетает, прилетает и так далее. Почему?

А. ОНОШКО: Есть предположение, что летают они в Китай.

С. ДОРЕНКО: Потому что Лукашенко китайцев туда завозит массово. Знаешь, сколько уже? Он завозит их уже десять лет, бесконечно Лукашенко просит китайцев войти. А китайцам это нужно? Да. Потому что китайцам нужна такая маленькая европейская страна, которую они купят и которая таким буфером лежит. Какое СНГ, что ты сейчас говорить про СНГ? Чушь собачья! СНГ за то время, которое я ее видел, уже скоро будет 30 лет этому СНГ, она деградировала всегда.

А. ОНОШКО: С председателем Совета глав государств Эмомали Рахмоном во главе.

С. ДОРЕНКО: Занимался Павел Павлович Бородин СНГ в качестве почетной пенсии. Все органы СНГ — это почетная пенсия, пустая организация. Зачем вы ерундой занимаетесь? Не надо себя обманывать. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Я думаю, что нам Сирией надо утереться просто.

С. ДОРЕНКО: Нет, это тоже обидно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Быть хитрее и торговать тем, чем мы можем. Мы сейчас можем торговать своими вооруженными силами, своей армией. Вот этим и торгуем. Больше пока нечем.

С. ДОРЕНКО: То есть затаиться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, естественно. Мы же всегда так делали.

С. ДОРЕНКО: „Делали“? Напомните.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тот же Петро I со Швецией; та же советская власть, которая была в кругу, потом как-то воспрянула.

С. ДОРЕНКО: А, пока мы слабые — подзатаиться и накапливать силы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Естественно, наращивать силы. Людям что-то надо дать, вот и рассказывают, что кругом все враги, что надо подтянуть пояс. Ну и подтянут пояс.

С. ДОРЕНКО: Я остановлю голосование и скажу вам результат. Вам доставили удовольствие санкции, которые приняты против русского бизнеса, русской экономики, русских богатейших людей — 79%; недовольны — 21%. Это о чём говорит?

А. ОНОШКО: Слепость.

С. ДОРЕНКО: Товарищи, вы слепцы! „Слепые карлики“, помнишь, была фраза, откуда это? А, из Линь Цзы „слепые карлики, приходящие ко мне, я бью вас по губам“. Не помнишь эту фразу прекрасную?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Прекрасная фраза Линь Цзы, великого учителя.

А. ОНОШКО: Надо запомнить.

С. ДОРЕНКО: „Слепые карлики, приходящие ко мне отовсюду, я бью вас по губам, я бью вас по глазам, я бью вас по рукам“.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Есть представление у 79% о том, что мы можем прожить сами. Я должен сказать, что сейчас я понимаю, что ведь Северная Корея построила некую собственную экономику, ну построила же.

А. ОНОШКО: Да! Говорят: они живут с трудом…

С. ДОРЕНКО: Но зато честные, бедные, с величайшим человеческим достоинством.

А. ОНОШКО: Они всё время готовятся к параду. Они живут от парада до парада; один закончится, и они начинают подготовку к следующему. Мы тоже можем в такой концепции жить, мы практически на нее пытались перейти в последнее время.

С. ДОРЕНКО: Сделать побольше парадов. Изъян большой в парадах: совершенно нет ни одного праздника с 12 июня аж до 4 ноября.

А. ОНОШКО: Ну, начало вероломного вторжения можно начать отмечать.

С. ДОРЕНКО: Начало не отмечается, нет. Надо какие-то даты придумывать: 1 сентября делать парад.

А. ОНОШКО: Корейцам хватает одного парада в год.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Это Александр, Москва. По поводу того, что сейчас происходит. Во-первых, на капиталистической поляне нам Запад не переиграть никогда, потому что они в эти игры играют уже лет пятьсот, а мы только последние лет двадцать. Они в любом случае нас переиграют в экономике. То, что мы сейчас видим, по существу, говоря борцовским термином, они нас просто „дожимают“ в экономическом плане. Буквально „дожимают“, потому что, по существу, капиталистические правила, так называемые законы рынка, сейчас работают против нас.

С. ДОРЕНКО: А какие еще правила существуют? Каких других не существует. Как если бы мы жили с вами в Каменном веке и говорили…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, так как у нас была коммунистическая и социалистическая система в Советском Союзе, нам было наплевать, какой курс доллара. По-моему, один доллар стоил 60 копеек до определенного момента, потому что у нас экономика была завязана сама на себя.

С. ДОРЕНКО: Мы были тюрьмой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но у нас были очень хорошие танки.

С. ДОРЕНКО: В тюрьме тоже не очень волнует, какой курс доллара.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Самая главная ошибка была еще тогда, когда мы ввязались в эти игры капиталистические.

С. ДОРЕНКО: Вот Китай начал развиваться, а мы значит ошибочно…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, я вам одну историю про Китай расскажу, это исторический факт. Когда в 1985 году Михаил Сергеевич Горбачёв стал генеральным секретарем, в Китае очень умные ребята провели анализ руководства Советского Союза. Они сделали специальную записку для руководства КПК, в которой говорилось, что КПК будет поступать ровно противоположно действиям советского правительства. Потому что системы одинаковые были и КПК, и КПСС. Они написали записку Дэн Сяопину, что нужно поступать ровно противоположно тому, что будет делать Советский Союз.

У нас остались военные наработки. У нас, к сожалению, времени, пока эти наработки совсем не превратятся в хлам, осталось совсем мало, потому что технологии. Запад закрывает экономику, закрывает технологии, значит, возможность экономического и прежде всего научного развития. С этой стороны нас дожимают. Поэтому что нужно делать в данной ситуации.

С. ДОРЕНКО: Вот вы скажите, что нужно делать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нужно договариваться, другого выхода нет.

С. ДОРЕНКО: В капиталистической структуре мы неопытны, мы дети, мы деревенские дурачки, еще что-то. Это всё никак не прокатит. Что значит „дурачки“? Представь себе, что ты играешь в „Цивилизацию“ (игра). Ты развиваешь свою цивилизацию, у тебя есть какое-то время до атаки соседних цивилизаций. Например, играешь с двумя другими цивилизациями, и у тебя есть какое-то время. Ты в углу где-то, около Северного полюса живешь, поэтому у тебя есть время, потому что всем не до тебя, и ты можешь что-то накопить-накопить.

Потом они начинают на тебя нападать, атакуют. Ты говоришь: ребята, вы знаете, я неопытен в вашем капиталистическом мире. Ну, неопытен — значит проиграл. Не бывает такого: ты неопытен, тогда мы пока не будем на тебя нападать. Неопытен — значит проиграл. Правильно я говорю?

А. ОНОШКО: Правильно наверно.

С. ДОРЕНКО: Когда советская армия в Великой Отечественной войне освобождает какую-то страну, а у нее нет опыта государственного управления, они не умеют управлять собой, мы им поможем, освободили вас, только на других условиях уже. Мы же помогли чехам, словакам, полякам. После Великой Отечественной войны мы помогли им наладить государственное управление, правильно. Они не умели, а мы научили их. Болгарам помогли, научили. Они говорят: ребята, мы не умеем, не знаем, за что ни схватись — у нас не получается; вы как-то подучите нас.

Разговор простой. Мы не можем говорить: мы играем в эту игру, но мы пока не научились. Ну, это детский разговор. Вы дети? Тогда, извините, почему вы ведете себя как взрослые? Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Назову две основные проблемы. Первая проблема: у нас нет станков, которые изготавливают станки, на которых можно работать. И самая главная проблема — их не было никогда. Левша еще, который подковал блоху. Ему сказали „ты же ни математики не знаешь, ничего“. Она легла, она не может поднять ноги, потому что пудовые подковы из свинца ей наковал и всё испортилось. Он говорит „неважно, что я не знаю арифметику, зато я дюже царю-батюшке преданный“. Так и у нас. Разрушили все средства на средства производства, раз.

Во-вторых, нет семян. Мы запретили снабжение. Но у нас яички завозят, которые желтки никогда не родят цыплят. У нас форель привозят, икру которая… У нас опыление помидоров и прочего, шмели одноразовые. Всё одноразовое везем, только на одну секунду. Картошку тоже завозим.

С. ДОРЕНКО: Какие вы страшные вещи говорите. Как это „шмели одноразовые“?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, шмели, которые не дают потомство, а нужно опылять растения. Даже в теплице они же не могу сами опылиться, не могу дать завязи и прочее. Ну, неважно, это не суть. Просто так во всём. Конечно есть интересные вещи. Вот Дерипаска, все смеются. А у него и радостные моменты были: ведь он жене и тёще отдал в акциях.

С. ДОРЕНКО: Полмиллиарда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А они в два раза упали. Тоже приятно, казалось бы.

С. ДОРЕНКО: Ну ладно! Вы научите жить! Что вы описываете: тут сломано, тут сломано, тут сломано. А делать-то что? Ферта ке? Как говорил одногруппник Игоря Сечина Игорёк Барышников. Когда напивался, он переходил на французский, и он всё время говорил „а ке ферта, ферта ке?“

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Что сейчас выигрывает — это скорость. Ведь наши процессоры, которые в десять раз на шаг меньше скорость и прочее, они не смогут. Пока наша лампа нагреется…

С. ДОРЕНКО: А ферта ке? У нас в компании был Игорь Барышников, одногруппник Игоря Сечина, и Коля Конюшков, тоже одногруппник Игоря Сечина. Коле мы звонили из эфира недавно, а Игоря потерял след. Когда он напивался, он говорил по-французски, и всегда была одна и та же фраза, по которой точно понимали, что Игорьку не наливать. Он говорил „келёр этиль, ваще“; и потом он кричал „а ферта ке?“ Все-таки он добывал водку каким-то образом и продолжал употреблять, то он переходил на эстонский, потому что он родился в Таллине и у него эстонский был второй язык. Он переходил на эстонский и начинал грязно ругаться „куррат, куррат!“

А. ОНОШКО: Не в эфире.

С. ДОРЕНКО: „Куррат!“ и дальше делался невменяемым.

А. ОНОШКО: И мы также сейчас на мировой арене будем ходить, сначала „фэрта ке“, а потом „куррат“ начнем кричать.

С. ДОРЕНКО: Я вас спрашиваю, товарищи. Вы мне не рассказывайте, что плохо. „Такой солнечный день и в это не верится“. Сегодня последний день украинского ветра, ветер с Украины юго-западный сегодня. А завтра уже ветер будет из России, такой суровый, с Северного Урала пойдёт, поэтому похолодает. Я хочу сказать, а ферта ке? Это мне скажите. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. В принципе, мы же знали, что это возможно, наверно знали против кого будут введены в первую очередь. Потом удивляться тому, что так произошло… Мы можем удивляться только почему именно сейчас, а не раньше.

С. ДОРЕНКО: (Смеется) Какой вы справедливый!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потом не надо думать, что сейчас наше государство будет уничтожено сразу.

С. ДОРЕНКО: Ни в коем случае!

А. ОНОШКО: Ни сразу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ни сразу вообще. Продукт, который эти олигархи производили, был вполне себе конкурентный. Его покупали по-настоящему именно за конкурентные преимущества.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И так его будут и дальше покупать.

С. ДОРЕНКО: Конечно — нет! Он не сможет продать ни одного грамма алюминия в Америке.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А он в Америке только 10% продает.

С. ДОРЕНКО: Тридцать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вчера я слышал, что 10%. Ну хорошо, он ни одного грамма не сумеет продать, он продаст это всё в Китай в два раза дешевле.

С. ДОРЕНКО: Я не думаю. Я сейчас скажу серьезную вещь: китайцы — это часть американской экономики.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но им же нужен алюминий всё равно, как ни крути алюминий нужен. Его будут покупать не потому, что он не нужен. Он нужен. Смысл в том, что как-то изменят „крышу“, „шапку“, перевернут. Алюминий будет продаваться.

С. ДОРЕНКО: Вы сторонник циничного мира, вы марксист.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это рынок. Если не продается это за доллар, значит продастся за полдоллара. У ИГИЛ даже нефть покупали…

С. ДОРЕНКО: ИГИЛ, о котором говорит наш слушатель, это террористическая организация, запрещенная на территории России. А, так может быть действительно продать террористической организации.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, можно организовать какую-нибудь организацию запрещенную, типа „Русала“, во всем мире.

С. ДОРЕНКО: Запрещенную на территории Российской Федерации. Она продает „люмень“ ИГИЛу — террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И дальше всё в Израиль поедет спокойно.

С. ДОРЕНКО: Через сына Эрдогана. Помните, у нас Первый канал рассказывал, что сын Эрдогана торгует с террористами и продает нефть через Турцию.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Для меня один вопрос только: вернут ли они 1 трлн долларов в Россию, который на американских счетах лежит, наши олигархи. Если они хотя бы 500 млрд вернут, это спасет нашу экономику на долги-долги годы.

С. ДОРЕНКО: Ответ — нэт. Почему это спасет экономику? Деньги — это деньги, когда на них можно что-то купить.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: На доллары мы сможем купить что угодно.

С. ДОРЕНКО: Не сможем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: На доллары что угодно сто процентов. Нет такой страны, которая нам что-то за доллары не продала.

С. ДОРЕНКО: Представьте себе ситуацию, когда вы заперты в цементном бункере и вокруг вас миллиард долларов рассыпан. Вы просто умрете от голода.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть Северная Корея, которая спокойно заходит в Триполи, грузится нефтью северокорейский танкер и уплывает в Северную Корею. За доллары спокойно он это делает.

С. ДОРЕНКО: А я знаю, как они получают доллары. Вы знаете тоже наверно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, наверно. Где надо они работают, хотя находятся под страшными санкциями.

С. ДОРЕНКО: Тяжеловато им.

А. ОНОШКО: Но наркотиками в основном приходится торговать.

С. ДОРЕНКО: Настя взяла и сказала то, о чём все боятся сказать. В основном приходится торговать наркотиками. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро, Сергей, Настя. Михаил. Конечно, как много наивного в рассуждениях.

С. ДОРЕНКО: Это же хорошо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дело заключается в том, что государство Россия падёт…

С. ДОРЕНКО: Никто не падёт. Мы не можем упасть, потому что мы прилегли уже всё равно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здесь речь идет о том, что сейчас, во время неполитической эпохи, всё-таки основными, которые потом принимаются за детские положения „победил-проиграл“ является социально-гуманитарная сфера. Есть только один нормальный способ конкуренции — доказывать в медицине, в науке, в образовании, а всё вместе — это благополучие жизни граждан. Этот фактор единственный результирующий, который проистекает, выходит, вылупляется как цыпленок из скорлупы, в сегодняшнем мире.

Если кто-то начинает тащить сюда представления о мире, как о площадке войны, где кто-то кого-то будет побеждать, это прежде всего является причиной такого отношения к этому политическому агенту мира. Об этих санкциях вам просто рассказано, как о следствии каких-то определенных неправильных, плохих шагов, которые мы начинаем оспаривать в правовом пространстве, которого никогда во внешнеполитическом ракурсе не существовало. В отличие от внутреннего права, которое должно быть справедливо.

С. ДОРЕНКО: Разрешите, я зачитаю вам „Ведомости“ сегодняшние: одной из мер поддержки, которую власти РФ обещали оказать бизнесменам, попавшим в американский санкционный список, может быть создание оффшорных зон, куда они быстро и без налогов вернут капиталы.

Я не понимаю, что такое капиталы без развития. Представьте себе, что в какую-нибудь пещерную культуру привозят миллиард долларов и кладут в пещере. Они будут ими топить. Как бы это ничего не дает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Даже не хочется это обсуждать. Деньги — это форма мышления, и они не терпят никаких границ, никаких препятствий. Ведь что нам сейчас подсовывает наша пропаганда. Если власть денег называть капитализмом, а социализм, например, волю к тому, чтобы вызвать к жизни возвышающийся над всеми классовый интерес, политико-экономический порядок. А на самом деле нам подсовывают систему благородного попечения и долга, которая должна удержать всё в целом в стабильной форме для каких-то решающих битв истории.

Но это в то же время принимает формы борьбы между деньгами и правом — вот где проблема. Никакого права на нашей территории нет. Ваши деньги — это не ваши деньги, а наши, если нам это будет выгодно. Вот почему все эти санкции. Потому что неравенство, так называемое агрессивное государство выступает агентом бизнеса. Видите, раздает им деньги, которые лежат в основе решающих битв истории. А население? А население подождет. Вот что не нравится агентам капитализма, которые привыкли на своих площадках действовать с точки зрения права. Вот где решающая проблема. Нас с вами как общество приносят в жертву этим потенциальным решающим битвам истории. А на самом деле это всего лишь прикрытия консервации одного — отсутствия политической конкуренции.

С. ДОРЕНКО: Михаил, вы сказали настолько серьезные вещи, что я надеюсь, что вас никто не понял.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я не знаю. Мне это даже очень понятно.

С. ДОРЕНКО: Я надеюсь, что вас никто не понял. Он сказал глубокую вещь в качестве тезиса. Я не говорю, в качестве правды, в качестве тезиса он сказал очень глубокую вещь. Поэтому я надеюсь, что его никто не понял. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Возвращаясь к вопросу, что делать? Помните случай, когда сын турецкого подданного вел игру по слабо знакомым ему правилам против большого количества противников и начал проигрывать.

С. ДОРЕНКО: Да, кидать шахматные доски и сплавляться по реке.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если ты проигрываешь в шахматы, то можно перевести матч в бокс.

С. ДОРЕНКО: Эта иллюстрация нам понятна. Попробуйте, пожалуйста, дать пример из жизни.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я рассказал вам стратегию, с тактикой…

С. ДОРЕНКО: Какой вы хитрый! Раз мы проиграли в шахматы, мы можем начать драться досками. А как? Я не знаю.

А. ОНОШКО: Мы еще не начали разве?

С. ДОРЕНКО: Нет, мы не начали. Мы всё время говорим, что у нас есть эта опция, но я не видел, чтобы мы начали. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, вы всё еще санкции обсуждаете?

С. ДОРЕНКО: Мы обсуждаем санкции. Мы хотим понять, чего нам делать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, вы немножко преувеличиваете в силу серьезности этой проблемы. Потому что на самом деле Трамп объявил, что будет помогать своим американским компаниям. На сегодняшний момент есть возможность развиваться алюминиевым компаниям в Америке. И эти санкции не направлены против России. Эти санкции на сегодняшний день направлены против фирм, которые поставляют алюминий на американский рынок. Поэтому всё не так страшно. И на сегодняшний момент те консолидированные пакеты акций, которые есть у Дерипаски, они так и останутся у него. Акции, которые есть у американцев, будут проданы с большим дисконтом, и их купит тот же Дерипаска на деньги, которые предоставит государство. Через неделю всё успокоится, и всё будет так идти, как шло до сих пор.

С. ДОРЕНКО: Точно уверен, что нет. То, что вы говорите, привлекательно, интересно и здоровски, но я думаю, что нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Спорим, как с Михаилом, на соточку.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, соточек не напасёшься. Как вас зовут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Валерий.

С. ДОРЕНКО: Валерий, а вы заметили, что армянские обменочки все позакрывали?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Деньги сейчас можно поменять только у ФСБ, больше нигде.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: То, что государство прикроет к концу года, как вы и говорили, что останется несколько государственных банков либо совсем лояльных из крупных, типа „Альфы“. И потихонечку всё будет зажиматься внутри страны, это совершенно точно.

С. ДОРЕНКО: Поэтому на соточки нельзя уже спорить будет, потому что скоро соточек не будет… Я думаю, что я хотел бы с вами поспорить, но вы на самом деле оптимист, и вы видите часть проблемы, и главное, что вы приписываете Трампу мотивацию, которую только что Михаил приписал нашим. То есть Михаил приписал нашим мотивацию, в сущности, государство защиты бизнес-интересов. Михаил сейчас описал государство как корпорацию, которая использует всё, в том числе население, для защиты собственных бизнес-интересов. А вы, в сущности, сказали, что Трамп таков же.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: По большому счету — да. Потому что любую страну можно рассматривать как корпорацию.

С. ДОРЕНКО: Но это неофеодальный взгляд на вещи, когда страны становятся корпорациями, орденами. Большие страны включают в себя несколько орденов, условно говоря, Lockheed, Boeing, Coca-Cola, Exxon Mobil. А малые страны, как мы — маленькая страна, мы единая корпорация, единственная корпорация.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, американцы не рассматривают на сегодняшний день сегодняшнюю Россию не просто как агрессора, как противника, они рассматривают ее как небольшую проблему на тех вопросах, которые они решают. Они так к ней и относятся: они так щелкнули по носу — это даже не против страны направлено. Кстати, вы задавали вопрос: когда это всё закончится? Закончится только тогда, когда уйдет Путин, сразу всё изменится.

С. ДОРЕНКО: Подождите, а перед этим вы сказали „через неделю“.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: (Смеется)

С. ДОРЕНКО: Раскройте, пожалуйста.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если мы говорим о глобальном изменении, то здесь конечно слово „Путин“ является основным. Если мы говорим о перманентной ситуации, когда просто мы колышемся и никуда не движемся, как мы жили и до этого, то как мы жили позавчера, также будем жить и послезавтра.

С. ДОРЕНКО: Будем колыхаться дальше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да.

С. ДОРЕНКО: Спасибо большое. Очень просвещённый и интересный Валерий, который сказал, что мы будем колыхаться, не приняв форму ни супа, ни холодца, а будем колыхаться в промежуточном состоянии.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 5 минут. Год назад Morgan Stanley говорил, что рубль упадет на 54 за доллар. Сейчас 60,32. Правду говорю сейчас, год назад прогноз был, я такой внимательный, и я там подгавкивал: 54, 54. Долго стояли на 56, потом долго стояли на 57. На три рубля упали вчера. Посмотрим, что дальше будет.

Если мы начнем помогать Дерипаске, а мы начнем помогать Дерипаске, потому что мы же с ним одной крови, ты и я, мы должны помочь ему. Евро 74,31. Если мы начнем помогать Дерипаске, а мы начнем помогать, понадобятся экстраординарные меры для того чтобы избежать следующей девальвации. Ну, не в два раза, конечно.

А. ОНОШКО: А во сколько?

С. ДОРЕНКО: Туда, к семидесяти. Мы же Дерипаске будем помогать за какие-то деньги, правильно. А сейчас если иностранцы еще уйдут из наших финансовых бумаг, а там треть иностранцев. А если они побегут, а если они побегут за неделю.

А. ОНОШКО: А мы пенсионный возраст повысим.

С. ДОРЕНКО: А мы бомбить Воронеж, мне кажется. Нет? 89,48 нефть. И 1,2316 главная пара, видали мы ее и на 1,22. Давай говорить о том, что с экономикой не ладится, надо об этом забыть, мне кажется. В конце концов, жизнь бренна. Ты видела когда-нибудь в парках подтянутых, худощавых старичков, которые в трениках по три рубля, такие трикотажные треники.

А. ОНОШКО: У нас такие бегают деды, только в шортах, а не в трениках, голые по пояс в любое время года.

С. ДОРЕНКО: Латентные гомосексуалисты.

А. ОНОШКО: Почему латентные?

С. ДОРЕНКО: Они показывают сиськи специально в надежде, что ты оценишь, какие они красивые. Я думаю, что есть такие старички, которые бегают по паркам в трениках за три рубля, советских. Помнишь, советские выцветшие треники или шортики. Им же не нужны, совсем не нужны. Самый тяжелый, адский инвентарь, который они покупают, — это скакалка. Хорошая скакалка, если на мягком прыгать всё время, служит им шесть-семь лет. Едят они…

А. ОНОШКО: Творожок.

С. ДОРЕНКО: Иногда творожок, потому что белок вредно, ты знаешь, это очень ужасно. Я думаю, казеиновый клей можно разварить, из него хороший суп получится. Не шучу сейчас.

А. ОНОШКО: Он тоже стоит денег.

С. ДОРЕНКО: Казеиновый клей можно где-то взять. „Папа принес с работы“ знаешь такую фразу? Можно принести с работы казеиновый клей, из него хороший суп, это не шутка. Потом можно перейти на уринотерапию. Мне кажется, мы напрасно совершенно воздерживаемся от народных средств. Урина содержит бесчисленную кладезь всевозможных веществ, щёлочи и так далее. Добавлять несколько капель перекиси водорода в мочу.

А. ОНОШКО: И что будет?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, будет моча с перекисью водорода. Я точно не знаю. Я читал где-то, что надо куда-то капнуть. Мне кажется, что мы можем легко возместить… Главное — быть счастливым, ведь главное — это чувство счастья.

А. ОНОШКО: Например, „Мир Дикого запада“ выходит в апреле на „Кинопоиске“.

С. ДОРЕНКО: Надеваешь треники, с голым торсом пьешь уринотерапию свою, доедаешь какой-нибудь рис, колобок из риса валяешь сам себе и жуёшь его, причмокивая. Можно солнцеедением заняться. Люди солнце едят. Солнце же никто не отнимет у нас, никакой Трамп. Солнцеедение и уринотерапия — это основа счастья. Главное — быть счастливым, а счастье оно внутри! Не снаружи!

А. ОНОШКО: И все сразу подумают, какие они были дураки, что отнимали деньги.

С. ДОРЕНКО: Конечно. Жить по-другому, товарищи, не надо экономить. С экономикой у нас не получается — да и хрен с ней! Почему обязательно должны заниматься экономикой?! Я занимался боксом, получил третий взрослый; мне дали по роже, и я ушел из бокса. Я сейчас не шучу. Мне дали по роже на соревнованиях, я шел из бокса. Что я себе сказал? Я себе сказал: кроме бокса есть миллион других вещей. Зачем я буду заниматься там, где мне дают по роже? Всё, я ушел.

Также надо русским сказать: с экономикой у нас не получается, как с футболом! С футболом у нас не получается — уйдем на хрен из футбола, вообще запретить футбол и точка!

А. ОНОШКО: Да! В греко-римскую борьбу.

С. ДОРЕНКО: Все в греко-римскую борьбу. С экономикой у нас не получается, ну не получается и всё. Значит надо уйти на хрен из экономики и весь разговор. Давайте жить с духовностью, с духовностью у нас получается: яйца красить, водить хороводы.

А. ОНОШКО: Как индусы.

С. ДОРЕНКО: На лужайках водить хороводы. Давайте делом заниматься, которое у нас получается. Что лучше получается, то и делаем. А лучше всего у нас получается, о-ля-ля…

В Татарстане судят женщину… Я никогда не думал, что пенис так легко отрезать, и эта трагическая мысль преследует меня всё утро. В Татарстане она легко отрезала пенис. Мне кажется, он такой, такой какой-то кожистый.

А. ОНОШКО: Смотря, какой нож брать.

С. ДОРЕНКО: В Татарстане судят женщину, которая отрезала половой член у лежавшего на диване экс-супруга. Они были разведены. Злоумышленница напала на него с ножом, пока он отдыхал на диване. Неужели это так легко? Надо какой-то научный фильм на YouTube посмотреть „отрезать пенис“.

А. ОНОШКО: Ему пришили всё на место?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю. Она находилась в своей квартире, около 22 часов взяла кухонный нож, подошла к спящему мужчине и отрезала пенис. А он спал раздемшись, что ли? Как-то надо на ремень брюки брать, посильнее завёртываться, когда баба рядом.

А. ОНОШКО: Пояс верности мужской.

С. ДОРЕНКО: Когда вокруг носятся с ножами. Ему 44 года было. Она вызвала потом медиков, потому что сильное кровотечение было. Она не ожидала, что будет кровотечение, она не знала, что это связано с кровью. Она травматически ампутировала половой член со стороны основания мошонки, которое оценивается как тяжкий вред здоровью. Интересно, что именно „тяжкий вред“ — повреждение мошонки или пенис, не знаю. Рана правого бедра. Еще попорола правое бедро. Видать, сама испугалась и стала тыкать ножом в бедро. Надо было в живот. А там лёгкий вред здоровью — в бедро. Вообще, какой-то кошмар. Почему так легко? Она подошла и чик. Я думал, что она должна мучиться хоть с полчаса.

А. ОНОШКО: Он же не морж, что там мучиться полчаса?

С. ДОРЕНКО: Так, про моржа отдельно чуть-чуть.

А. ОНОШКО: А что такого? Все знают про него. В какой-то момент жизни начинается интерес, и все узнают, что кость внутри и моржа.

С. ДОРЕНКО: У моржа внутри кость, товарищи, как удобно.

А. ОНОШКО: Можешь лежать у экс-жены на диване.

С. ДОРЕНКО: Раскинув кости.

А. ОНОШКО: Ничего не опасаясь, потому что быстро не получится точно.

С. ДОРЕНКО: Хочешь, еще я продолжу. В Астане (Казахстан) 36-летняя женщина кастрировала возлюбленного. Что-то нашла в смартфоне. Что она сделала: она с ним договорилась, что они будут играть в ролевые игры; она его привязала четырьмя шарфами по рукам и ногам; потом положила две таблетки снотворного ему в рот, сказала „что от этого будет прикольнее“. Но он не заснул, потому что заснуть она ему не дала. Она пришла со скальпелем, обколола лидокаином ему внизу живота…

А. ОНОШКО: Она была по профессии кто?

С. ДОРЕНКО: Я не знаю. Может, хочет стать медсестрой, может поступит теперь в медицинский, раз уж она такая опытная. Обколола лидокаином, потом сделала инъекций много (не буду говорить, где) везде, потом стала делать надрезы, как бы снимая кожу с всей области. Может, хотела сделать кошелек. Потом перетянула канатики, вырезала тестикулы, вынула совсем, говорит „они тебе больше не понадобятся“ и хотела зашить. А, вон чего! Она вырезала тестикулы и хотела зашить, но не справилась. Началось кровотечение, и она посадила его в автомобиль и повезла в клинику. Всё это время он громко смеялся, я думаю. А как?

А. ОНОШКО: Опять двадцать пять.

С. ДОРЕНКО: Она его развязала и повезла в клинику. Больница № 2 Астаны его оперировала. Я так понимаю, что вшить назад ничего не удалось. Что творят девки! Мультфильмов насмотрелись жестоких.

Секретный НИИ патриотических игрушек. Но это же не стёб, это по-настоящему?

А. ОНОШКО: Сегодня на полном серьёзе в „Московском комсомольце“. Я тоже так подумала сначала.

С. ДОРЕНКО: Давайте почитаем. Чтобы обезопасить наших детей от вредных игр и игрушек, созданных по западным моделям… Мне кажется, всё из-за них, товарищи, всё из-за них. Вот раньше девочка деревенская играла с маленьким кусочком дерева и думала, что это куколка; ходила, качала на руках; веточку какую-то сорвёт и качает. И вырастала патриоткой. А сейчас что? Господи помилуй.

Создать секретный НИИ… Я сейчас читаю, мне кажется, что это шутка, но не первое же апреля, правильно. Сейчас не первое апреля?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Нужно создать секретный НИИ по разработке игрушек, включая психонейрологические исследования. То есть нужны такие игрушки, которые обоснуют жирные жопы, или что? 9 апреля участники заседания рабочей группы по вопросам информбезопасности детей… Товарищи, это была группа информбезопасности детей экспертного совета при вице-спикере Государственной Думы Российской Федерации Ирине Яровой. Качество детских игрушек и игр плохое, определяется только техническим регламентом. Но он отсекает только санитарно-гигиенические параметры, а нужно проводить экспертизу педагогическую, социальную и психологическую. Будет создан уполномоченный орган, который будет проводить экспертизы. „Детские игрушки — дело не шуточное, — согласили участники заседания. — В какие игры ты играешь, такую психологию имеешь“.

А. ОНОШКО: То есть запретят военную форму 40-х годов продавать наконец?

С. ДОРЕНКО: „И какой стране служишь: лучший тому пример — кукла Барби“, — сформулировал общий подход декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков. А. ОНОШКО: В которых давно никто не играет.

С. ДОРЕНКО: В Барби никто не играет. А во что сейчас играют?

А. ОНОШКО: Ну, там были Монстер Хай…

С. ДОРЕНКО: Нет, ты просто настолько отстала от жизни, мне так стыдно за тебя. Я тебе скажу сейчас, во что играют! Enchantimals, пожалуйста. Нужно купить Zelena Zebra & Hoofette. Конечно играют в Enchantimals сейчас, последняя фишка, последнее дыхание. Третьяков, конечно, не в курсе.

А. ОНОШКО: Да, да, я открыла.

С. ДОРЕНКО: Покупай с зеброй. Enchantimals — вот что надо покупать. Самое главное, покупаю как бешеный, но даже не знаю, что. Я знаю, что мне нужно купить куклу с зеброй и с жирафом, я хожу покупаю. Куклы „Лол“ надо покупать, сейчас куклы „Лол“ в ходу. Признайся, что ты отстала!

А. ОНОШКО: Я уже подарила на Новый год, всем причём.

С. ДОРЕНКО: „Лол“?

А. ОНОШКО: Да, шарик „Лол“.

С. ДОРЕНКО: Enchantimals ты подарила с зеброй и жирафом?

А. ОНОШКО: Нет.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха!

А. ОНОШКО: Вы же понимаете, что в конце концов все родители перестают покупать игрушки своим детям.

С. ДОРЕНКО: Короче, Виталий Третьяков вообще не в курсе. Он думает, что все играют в Барби.

А. ОНОШКО: Это из его детства.

С. ДОРЕНКО: Эта информация почерпнута Виталием Третьяковым в далеких 70-х годах. Сегодняшние игрушки в нашей стране преимущественно западные. Необходимо создать научно-исследовательский центр, причём обязательно секретный, по разработке собственных привлекательных игр и игрушек. Заниматься этим надо серьезно — вплоть до психонейрологических разработок этой темы. Причём делать это надо, чтобы не было разговоров. Это должно идти и всё.

»Если хочешь победить страну, — сказала вице-спикер Ирина Яровая, — воспитай соответствующим образом ее детей, отсюда и развал». То есть мы разваливаемся из-за Барби, вот почему.

А. ОНОШКО: А надо действовать наоборот — развалить Америку нашими игрушками.

С. ДОРЕНКО: Советник ректора Московского педагогического госуниверситета Евгений Спицын выступил (там же, у Ирины Яровой): «А то что же это получается? 25 лет у нас правили бал либералы. Сейчас — разворот на 180 градусов. Но вдруг потом будет новый разворот? Вот мы создадим единый федеральный образовательно-информационный, воспитательный детский интернет-портал „Школа безопасности“, наполним его положительным контентом. И что, придется его менять? Ребята-то сидят в окопах, как при Хрущеве, Брежневе и Суслове, и выжидают своего часа!» «Ребята» имеется в виду либералы. Они сидят в окопах, я знаю, это Оношко у меня. Оношко в окопе сидит. «Не успеем оглянуться — а они тут как тут, как Горбачёв!»

Выход один, подытожил декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова Виталий Третьяков: «Остановить! Запретить! Ввести мораторий на реформу образования! Без этого ничего не будет! Все меры бесполезны!» Это похоже на издевательство.

А. ОНОШКО: Похоже.

С. ДОРЕНКО: Существуют проблемы, какие-то вызовы у человечества. Человечество это конечно малозначительная фигня, но не важно, тем не менее, какие-то вызовы существуют. Сидят у целого заместителя председателя Государственной Думы… Минутку, давай без фамилий. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации собирает выдающихся людей, в частности, декана одного из факультетов МГУ и людей подобного масштаба, то есть очень масштабных людей, интеллектуальную элиту страны.

Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации собирает элиту страны, которая знает, что развал страны связан с неправильными детскими игрушками. И будут привлечены выдающиеся нейропсихологи, которые разработают такие игрушки, которые приведут к консолидации страны. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Тимур, Москва.

С. ДОРЕНКО: Я даже не знаю, что у вас спросить. Мне кажется, здесь масштаб проблемы и масштаб людей, которые там собрались, как-то диковинно не сочетается.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я бы прокомментировал с точки зрения профессиональной этот вопрос и предыдущий. Так получилось, что я последние 15 лет занимаюсь практически астрологией, то есть правом.

С. ДОРЕНКО: Ой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В юриспруденции работаю. Поэтому я вижу неразрывную связь между предыдущей темой, связанной с Дерипаской и санкциями, и этой темой. Если позволите, я опущусь совсем на базовый, фундаментальный уровень. И так как я люблю очень вашу радиостанцию…

С. ДОРЕНКО: Эти преамбулы все абсолютно излишни, восточные какие-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я проведу медицинскую аналогию. У нас есть человек, у…

С. ДОРЕНКО: Вы пропадаете. «У нас есть человек, у которого…» Угадывалось «у которого», но уже не было слышно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас есть человек, у которого есть системное базовой, фундаментальное заболевание, например, несвёртываемость крови. И вот есть симптомы: он царапается, из него, не переставая, течёт кровь. И вокруг него стоят девять нянек или десять, или миллион, которые очень хотят сделать всё, чтобы дитя сохранилось. Но дело в том, что они няньки, а не медицинские профессионалы.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А медицинские профессионалы, как люди образованные, доверия не вызывают. И вот чёрт его знает, он тебя лечить собрался или отравить по-хитрому.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому лучше я позову няньку: она может и знает меньше, но зато чаем меня поила в детстве.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так вот собрались девять нянек у товарища Яровой и начинают рассказывать, куда, какой пластырь прилепить. А что такое несвёртываемость крови и как она купируется, потому что это не лечится, они не знают. У нас всё, извините, из-за того, что право не работает и экономика тоже не встанет, пока не будет чётких, стабильных правил игры.

С. ДОРЕНКО: Но их не будет, потому что мы живем на территории, где право собственности, вообще ваше право — есть позиция динамическая, связанная со служением. Пока вы служите конкретной задаче и с конкретной миссией я вас отправил, например: от сих идите к «Москва-Сити»; я вам говорю «старик, должен дойти за полчаса». Вы говорите: но это абсурд; я говорю: неважно, убивай по пути людей, забирай машины, не парит. Вот когда вы человек миссии — у вас есть право. Когда вы дошли, вы говорите: ну вот я же… Пожалуйста, напейся. Но я не могу вам давать права вне и помимо конкретного задания. В России не существует права как такового. Право существует только в момент вашего выполнения задания.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это уже к вопросу: что делать? Вот вы спрашивали «что делать?» Есть одна вещь, которую можно делать, и в расчете не на сегодняшнее поколение. Мне 35 лет, вам немножечко побольше.

С. ДОРЕНКО: Чуть-чуть.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совсем. Я не рассчитываю, что я застану тот момент, когда английский газон взойдёт, который, как известно, надо 60 лет постригать…

С. ДОРЕНКО: Можно я вам отвечу: никогда не взойдёт! Потому что, еще раз, социализм был в Монголии и в ГДР, но ничего общего между ними не было. Ничего общего между Монголией и ГДР не было! Поэтому это вообще никогда не взойдёт. Здесь всегда будет это, а там всегда будет то, вот и всё.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, одно последнее уточнение оптимистическое. Есть одно небольшое общее между ГДР и Монголией…

С. ДОРЕНКО: Два уха, два глаза — да, я знаю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И мозг между ними, который способен извлекать информацию из ошибок. Наша задача — копить информацию и учиться на исторических ошибках.

С. ДОРЕНКО: В одной стране мозг извлекает информацию, как разжечь костёр на ветру; а в другой стране мозг извлекает информацию, как построить сообщество людей и уметь говорить горизонтально. У нас этого не может быть, потому что этого никогда не было и не будет. Если всегда падало на красное, будет всегда падать на красное, всегда, всегда, всегда!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вопрос вот какой: ты проезжаешь с пакетом мусора мимо свалки и думаешь «здесь всегда будет свалка». И ты принимаешь каждый раз для себя решение: зная, что здесь всегда будет свалка, ты доедешь километр до того места, где надо выбросить мусор или нет? Это вопрос индивидуального выбора всегда.

С. ДОРЕНКО: Нет, это культурная среда, понимаете. Вы в среде живете, в этой среде делают так, и так делают тысячу лет, и следующую тысячу точно так же и будут делать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А вы помните, что из себя представлял, например, Нью-Йорк середины XIX века?

С. ДОРЕНКО: XVII век более-менее помню, а XIX не помню, нет. Я знаю, что там было бандитское местечко. Спасибо. До Джулиани это было адское, бандитское местечко. Это правда. Ну, хорошо, что-то меняется, говорят мне люди-оптимисты.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Я хотел тебя порадовать новостями науки, Анастасия.

А. ОНОШКО: Я люблю.

С. ДОРЕНКО: Хорошее люблю, плохое не люблю. Сотрудники Университета Иллинойса и французской Nosopharm презентовали новый класс антибиотиков. Эти антибиотики все идут в помойку, всё, забыли. Новые антибиотики пошли, они называются одилорхабдины. Очень легко, говори «одилор».

А. ОНОШКО: Одилор.

С. ДОРЕНКО: Осталось ерунда — хабдины.

А. ОНОШКО: Хабдины. Что-то арабское в этом.

С. ДОРЕНКО: Да! Одилорхабдины. И еще более арабская фигня, которая напоминает о фильме «Дюна». Такой древний фильм «Дюна» был, помнишь. Они живут в земляных червях.

А. ОНОШКО: В земляных червях живут одилорхабдины?

С. ДОРЕНКО: Да. Одилорхабдины живут! Это же антибиотики, которые тоже живые. Они живут в земляных червях, которые в свою очередь колонизируют никак не землю, а насекомых. То есть в земле живут насекомые, в насекомых живут черви, в червях живут одилорхарбины. Мы всё это должны будем съесть.

А. ОНОШКО: Это те, которые волю свою навязывают?

С. ДОРЕНКО: Бактерия помогает убивать насекомых, одновременно борясь с бактериями-конкурентами. Что она делает, слушай меня, это очень важно! Одилорхабдины присоединяются к уникальному месту на рибосоме. Ни один антибиотик не использует до сих пор эту «посадочную площадку». После установления связи с рибосомой одилорхабдин начинает действовать и бактерия теряет способность интерпретировать и транслировать генетический код. Рибосомы в бактерии начинают допускать ошибки, продиктованные одилорхабдинами, производя новые белки. В итоге клетка бактерии умирает. Эксперименты показали: одилорхабдины помогают убивать и грамотрицательные, и грамположительные патогенны, и энтеробактерии, которые устойчивы к карбапенемам. Это хорошо. Понимаешь, куда шагнула наука, мать!

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: А ты погрязла здесь, березовые почки жуёшь. А вот она наука! Еще, Илон Маск. Друг другу будем рассказывать анекдоты про науку. Через какое-то время мы закроем страну окончательно и будем друг другу рассказывать истории «слыхали, слыхали…»

Глава SpaceX Илон Макс опубликовал в своем Instagram фото корпуса космического межпланетного корабля BFR, который будет предназначен не только для полетов к другим планетам, но и из города в город. Он будет пулять BFR из города в город. Он будет пулять эту штуковину за… сейчас я посмотрю — до Шанхая. Полет Нью-Йорк—Шанхай — 39 минут, из которых половина времени на разгон и торможение. А сам перелёт ничего не стоит.

Скорость ракеты от Нью-Йорка до Шанхая будет достигать 27 тысяч км/ч. Перелёты между большинством городов мира будут занимать не более получаса. Самое дальнее место на Земле можно будет достичь за один час. Например, ты захочешь слетать на Огненную Землю, около часа будет. Стоимость такого полета будет сопоставим, обещает Илон Маск, с эконом-классом.

А. ОНОШКО: Не может быть!

С. ДОРЕНКО: Может, может. Всё может, мать! Антибиотик нашли в червях, ракету будут пулять за полчаса.

А. ОНОШКО: А чемодан с собой можно будет брать или за него отдельно надо будет доплачивать?

С. ДОРЕНКО: Чемодан повезет Boeing.

А. ОНОШКО: Boeing летит шестнадцать часов или семнадцать.

С. ДОРЕНКО: У тебя необходимое что-то в чемодане?

А. ОНОШКО: Ничего, вдуматься если.

С. ДОРЕНКО: Если вдуматься, наши чемоданы везут чистую суету. Люди летят на Мальдивы, где они проходят десять дней или неделю ровно в плавках. Проходят в плавках и некоторое время, когда на территории, внутри, без плавок. Весь багаж таким образом человека, летящего на Мальдивы, может поместиться в нагрудный кармашек.

А. ОНОШКО: В ладошке.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно верно. В нагрудный кармашек может поместиться весь багаж человека, который летит на Мальдивы. При этом везётся леопардовое платье, какие-то босоножки, каждый день отдельные будут босоножки и так далее. На самом деле мы понимаем, что это полная пустота, суета.

А. ОНОШКО: Это в целях экономии, я сейчас думаю, эта шляпа соломенная, чтобы на месте не покупать.

С. ДОРЕНКО: Это всё можно отправить самолетом, можно отправить на телеге, чтобы оно само поехало и всё. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Это Капитан Очевидность.

С. ДОРЕНКО: Капитан, я увидел и подумал, что давно не общались. Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Был вопрос: реально ли летать из города в город на космической ракете. В принципе, реально. Но у меня сомнение смутное по поводу экономической выгодности всего этого.

С. ДОРЕНКО: Он говорит: будет стоимость эконом-класса, не больше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Понимаете, когда закладывалась программа «Спейс шаттл», предполагалось, что шаттлы будут летать очень часто, они будут летать без огромного подвесного топливного бака и возможно даже без твердых топливных ускорителей, просто как самолеты с аэродрома. Короче говоря, это тоже будет всё очень дёшево, хорошо, замечательно и прекрасно.

С. ДОРЕНКО: Давайте верить, Маск — везучий парень.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Илон Маск — да. Скажем так: он не неудачник.

С. ДОРЕНКО: Капитан, давайте по-женски доверимся везучим парням.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте. И, знаете, еще что надо: надо есть землю. Раз эти насекомые и черви в земле, то для терапевтических и профилактических целей, если где-то кольнуло или сомнения, сейчас всё оттает…

С. ДОРЕНКО: Народная медицина, наряду с уринотерапией, мне кажется.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, да. И записать естественно, сами поняли чем.

С. ДОРЕНКО: Запивать уриной, но размешивать землю там в урине.

А. ОНОШКО: Брать прямо из цветочного горшка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Землицы, а потом урины.

С. ДОРЕНКО: Подмешать глинки, и хорошо лечит, мне кажется, очищает.

А. ОНОШКО: Я к вопросу о физиологии. Меня вся история с ускорением и с часом лёта, меня беспокоит — как физически? Я слышала, Сергей, и вы подтвердите, вроде бы невозможно спастись…

С. ДОРЕНКО: Ездить на BMW.

А. ОНОШКО: Да. Спастись из падающего самолета, потому что там вздувается кожа, вскипает кровь. Получается, что это резкий перепад. Сколько человек будет падать просто в свободном падении с 10 тысяч метров? Я читала, это сколько минут займет.

С. ДОРЕНКО: Он какое-то время разгоняется. На самом деле, человеку плевать на скорость, на ускорение не плевать.

А. ОНОШКО: И как эта проблема будет решена?

С. ДОРЕНКО: Проблема будет решена тем, что ускорение будет производиться на скоростях, которые позволительны человеку. Вот я гляжу на тебя и думаю, что 8 г ты выдержишь. Ну, кровь из ушей пойдет — это нестрашно. Будет стюардесса бегать и промакивать. Кровь пошла, ничего страшного, из глаз немножко.

А. ОНОШКО: Зато быстро доехали.

С. ДОРЕНКО: Никуда не надо вообще ездить! Надо по-даосски сидеть и странствовать с облаками. Ты знаешь, что такое «странствовать с облаками»? Садишься в медитационную позу и странствуешь с облаками. Твоя личность проявляется и там, и тут.

А. ОНОШКО: Мы этим летом так с детьми поедем.

С. ДОРЕНКО: Вот! Идешь к Дворцу пионеров, садитесь на лужайке.

А. ОНОШКО: Да, там очень хорошее место.

С. ДОРЕНКО: Научи их медитации. Делай сначала по 30 минут в день, потом можно до четырех часов в день довести, до шести и так далее, всё равно делать нечего. Ты садишься, и вы странствуете с облаками. Вы проявляетесь в физической форме там и тут и везде. Захотите в Индонезии, где хотите. На всё это у уйдет около двух минут. Не применяйте никаких сильнодействующих веществ, просто постарайтесь научить свое подсознание работать без веществ и всё будет нормально.

Владислав Сурков написал статью о том, что мы особая цивилизация, и нам одиночество светит. Ты читала?

А. ОНОШКО: Где сегодня это?

С. ДОРЕНКО: Он написал это где-то, неважно, никого не парит на самом деле. На РБК почитай, «Страна-полукровка». Я тебе могу сказать, где он это написал, но это никого не парит. «Россия в глобальной политике», тебя интересует журнал? Никто его не видел ни разу.

А. ОНОШКО: В библиотеке МГИМО, мне кажется, лежит подшивка.

С. ДОРЕНКО: Это потайной какой-то журнал, который издаётся для своих, какие-то экземпляры просочились. «Одиночество полукровки».

А. ОНОШКО: И про что же?

С. ДОРЕНКО: Введение в 2014 году (эпоха 14+») антироссийских санкций ознаменовало собой окончание продолжавшихся четыре века попыток России стать частью «Западной цивилизации», возврат на оставленный после разрыва с Золотой Ордой и начала…

Сурков говорит, что мы четыреста лет жили в Востоке, мы были лучшей, замечательной частью Золотой Орды, в сущности. Мы были частью Золотой Орды, ку-ку!

А. ОНОШКО: Сергей, вопрос…

С. ДОРЕНКО: Почему ты думаешь, что мы ездили в Сарай постоянно интриговать, Сарай был столицей России.

А. ОНОШКО: Мы ездили, потому что мы были вынуждены…

С. ДОРЕНКО: Не вынуждены! Не вынуждены! Что значит «вынуждены»? Мы были лучшей частью Золотой Орды! Нам доверяли, в отличие от других! Нашим князьям доверяли собирать дань, возить в Орду, подкупать ханш и так далее. Мы были лучшей частью Золотой Орды! Так же как Прибалтика была лучшей частью Советского Союза!

Мы были лучшей частью Золотой Орды — я настаиваю! Они разрешили нам сами собирать дань, самим отвозить, сами всё решать, понастроить монастырей, которые крепости на самом деле. Татары нам всё разрешали. Добрые люди татары, спасибо вам, татары! И монголы тоже добрые, спасибо вам, монголы!

Что?! 63,09!

А. ОНОШКО: 77,97 евро.

С. ДОРЕНКО: Рубль подприлёг, товарищи! Насрать уже на всё теперь! Ребята, 63,09 мне не нравится.

А. ОНОШКО: Скорость не нравится.

С. ДОРЕНКО: Мне не нравится скорость, потому что образуется бутылочное горлышко, и мы ляжем на 70, если так пойдет дело. Ребята, это экстренная новость, насколько я понимаю. Наплевать на всё, давайте говорить про рубль. 7373-94-8. Послушайте меня: рубль 63,49 прямо сейчас. Он упал на шесть рублей с того, что было до санкций.

А. ОНОШКО: 10% уже. Еще вчера было 5%, сегодня уже получается 10%. Это утро еще не кончилось.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе. Это Тараторка.

С. ДОРЕНКО: Что делать-то?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ничего не делать. Надо все-таки наконец подумать над своими ошибками и дать дорогу малому бизнесу. Сколько раз уже крупный бизнес доказывал свою несостоятельность.

А. ОНОШКО: А он за счет чего будет существовать, у людей же денег нет.

С. ДОРЕНКО: Как всегда нам некогда, как всегда у нас экстренные обстоятельства. Тараторка, у нас экстренные обстоятельства, не до вас! А потом опять не до вас!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А в итоге получается, что крупный бизнес лажает, а страдают все вокруг. Надо дать все-таки дорогу малому. Пусть они хоть капельку от нас отстанут, налоги понизят, мы поднимем страну. В принципе, сейчас малый бизнес волокёт, не только крупный.

С. ДОРЕНКО: Да! Но вам никто не даст! 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. В таких критических ситуациях, на мой взгляд, лучший барометр — это отношение ближайших друзей и соседей. Буквально пару дней из Минска вернулся. Мне очень понравилось, я всегда люблю там смотреть телевидение: новости с полей, удои, покосы, свинарники новые. А здесь самый главный человек, которого не называют вслух, искренне радуется дружбе с Китаем и на всю страну объявляет, что Китай — это именно та страна, которая в кризис выручила Белоруссию, подставила плечо и сыграла решающую роль в реализации всех программ экономических.

С. ДОРЕНКО: Это правда, что им дали китайцы денег.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: С другой стороны, здесь очень важно вовремя отойти от того человека, которому будет плохо. В данный момент у меня такое ощущение, что они поняли, что пора отходить.

С. ДОРЕНКО: От нас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Подержать в стороне. Белорусы демонстрируют любовь к Китаю, показную, как говорит наш слушатель, по телевидению Лукашенко расхваливает Китай и так далее. Наш слушатель воспринимает это как попытку Белоруссии дистанцироваться от больного.

62,92. Доллар отскочил от максимумов, только что мы видели 63,49. Мать, мне поплохело что-то. Ребята, я конечно всякое видал, но не хочется. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, мы с вами разговаривали уже сегодня.

С. ДОРЕНКО: Тревожно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не переживайте. Курс растет, а объемы торгов не увеличиваются, значит, это спекулятивный спрос, на это вообще не надо обращать внимания. Весь объем продажи алюминия российского годовой (10-12 млрд долларов) это смешная цифра для государства. Государство закроет все проблемы, Дерипаска перепрофилирует продажу на другие рынки. Заметили, алюминий растет в цене. Он ничего не потеряет.

С. ДОРЕНКО: Как хорошо. «Больной перед смертью потел?!» Главное, всё хорошо, правая рука тёплая и тяжёлая, левая рука тёплая и тяжёлая. А мне хорошо! Давайте друг другу говорить, как нам хорошо.

А. ОНОШКО: Солнышко вон какое светит!

С. ДОРЕНКО: Товарищи, перезагружаем телефон, и вот почему, потому что у меня количество звонков превысило разумную цифру, стало их очень много, и всё жахнулось в результате. 63,04, доллар пробил опять, вы видели 63,40 несколько минут назад, и нам показалось это очень тревожным. 7373-94-8. Здравствуйте, слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Андрей. Когда жили в Советском Союзе, ведь без этого обходились.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно.

А. ОНОШКО: А как жили-то, хорошо?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абрамович и Дерипаска своим жёнам по полмиллиарда не отстёгивали.

С. ДОРЕНКО: Нет! Дерипаска дал бывшей жене, он же развёлся с ней. А пока жила с ним, она жила в нищете.

А. ОНОШКО: Если бы не женился, можно было бы ничего не отдаваться.

С. ДОРЕНКО: Не женился — не давал бы ничего. А он не мог, нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Надо посмотреть всё-таки, как китайцы живут.

С. ДОРЕНКО: А как они живут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Социализм, будем говорить так.

С. ДОРЕНКО: У них?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Нет там социализма. Там американская промышленность. Соединенные Штаты Америки создали в Китае свою американскую промышленность, в особенности на юге. То есть китайцы пустили Америку, понимаете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И нам бы так.

С. ДОРЕНКО: Ну как мы пустим? Мы же землю русскую не дадим топтать никогда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они не дали топтать.

С. ДОРЕНКО: Они дали топтать!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они технологии взяли.

С. ДОРЕНКО: О чём вы говорит! Это принадлежит американцам! Завод Apple, по-вашему, это взятая технология?! Заводы все компьютерные до единого переехали туда! Это принадлежит Америке! Это их собственность.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не всё же на Apple замкнулось, есть и другие технологии.

С. ДОРЕНКО: Конечно! Есть завод Audi, конечно не только на Apple. Там построили лучшую промышленность на планете Земля, и она принадлежит Америке и Европе! Она не принадлежит Китаю! Она принадлежит Америке и Европе! Вы этого не понимаете. Он думает, что они взяли. Они ничего не взяли, китайцы дали землю свою, людей и законы. Понятно, что они дали? Землю, людей и законы, защищающие иностранцев — вот что дали китайцы. И продолжают твёрдо стоять, десятилетиями давая деньги, людей и законы, защищающие иностранцев. Вы наверно не поняли, что сделали китайцы. Китайцы дали землю, людей и законы.

А. ОНОШКО: Еще экологию свою на убийство, на заклание.

С. ДОРЕНКО: И на убийство свою экологию. Пришли иностранцы, взяли землю, людей и законы и построили лучшую свою экономику на планете Земля в Китае. Вы этого хотите? Вы сначала поймите. У нас бы это называлось потеря суверенитета. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Где-то год назад Демура говорил: ребята, вы достигли такого предельного баланса притока с Востока. Если мы переходим стабильно за 60 рублей за доллар, то следующий месяц на 80, а после восьмидесяти соточка — это всё разовьется через полгода. То, что мы прожили этот год, правительство как могло боролось за этот хрупкий баланс, но этими санкциями фактически подсекли и сейчас уже не известно, кто и что будет делать. Вот что плохо.

С. ДОРЕНКО: Visa и MasterCard вводят сервис денежных переводов по номеру телефона. Не внутри банка, как сейчас. Сейчас можно проводить внутри банка. Например, твой муж говорит «перекинь мне на карточку», ты вводишь его номер телефона и шуруешь, это сейчас уже работает. Но будет из банка в банк по номеру телефона. То есть номер телефона становится большим идентификатором, который будет удостоверением личности, в сущности. 7373-94-8. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Я думаю, с экономической стороны это всё доказывает недоразвитость нашей аудитории, наших людей. Потому что, допустим, сегодня санкции провели к Дерипаске и всем остальным — это однозначно сильно будет отражаться на нас с вами. Не обязательно, чтобы Дерипаска бедным стал, и нам стало лучше. Здесь надо посмотреть с другой стороны. Нас начинают блокировать, и нам в этом случае нужен экономический антидот. Что хорошо — хорошо, что доллар дорожает, это для нас с вами будет хорошо.

С. ДОРЕНКО: Почему?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы не будем покупать заграничные станки, которые для станков. Народу, головастым людям будут платить в России, они будут стараться, чтобы Россия имела свои станки для станков.

С. ДОРЕНКО: Нет, не будут, потому что у нас маленькая экономика, крошечная, микроскопическая.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, если деньги негде будет тратить, поверьте мне, у нас и не только это будет.

С. ДОРЕНКО: Как вы не поймёте. Я верю экономистам. Экономика на сегодня не может быть обеспечена самодосточная без как минимум 400 млн good consumers, а не рванина, которая населяет мою землю. Мою землю населяют люди, живущие на уровне субсистенции, выживания! Люди выживают! Не может быть построена экономика, как вы этого не понимаете! О чём вы сейчас говорите!

Экономика — это взаимодействие экономических субъектов. Кто здесь субъекты?! Субъект покажите мне! Здесь люди заняты субсистенцией, здесь люди недавно жили, пристраивая хлев к избе! Ходили в хлев через избу! Здесь люди живут на уровне субсистенции последние несколько веков! Может быть, много веков живут на уровне субсистенции, выживания, понятно!

Где экономический субъект для процветания?! Назовите мне субъект! Его нет, его не существует! Когда вы это поймёте, вам станет легче жить. Нужно 400 млн good consumers, но их нет! Я в слезах. Если вы построите казарму, где будут раздавать тушёнку, то да, но только она проиграет мировое соревнование. Уже сейчас проигрываем, мы не имеем темпов роста даже средних по планете Земля. Мы растем ниже, чем планета Земля. Ниже, чем Америка, мы растем, которая уже развита и всё равно растет выше нас.

Вы что, ребят?! Вы хотите построить казарму и раздавать тушёнку, правильно?! Вы хотите построить тюрьму, где будет добрый надзиратель, и вы считаете, что это даст развитие стране — ни хрена не даст! Если вы считаете «Беломорканал» развитием страны, то я вам объясню: «Беломорканал» сегодня не используется. Захреначили сотни тысяч жизней, убили людей русских сотнями тысяч, может быть десятками, не знаю, я не считал, который на хрен никому не нужен! Ни-ко-му! Он не используется! Вы этим дерьмом собираетесь заниматься и дальше, считая, что это будет ваш прогресс?! Во народ! Мы пойдем и проживем его, этот вторник, 10 апреля.