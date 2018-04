«Подъём» с Сергеем Доренко от 11 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 39 минут. Среда. 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москвааааа! Анастасия Оношко, ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко. Доброе утро.

С. ДОРЕНКО: Настен, верни меня к бровям, пожалуйста. Это не отказ от мужественности?

А. ОНОШКО: Отказ.

С. ДОРЕНКО: Отказ от мужественности.

А. ОНОШКО: Были разные теории по поводу вообще надбровных дуг.

С. ДОРЕНКО: Зачем брови? Я знаю, зачем дуги. Дуги проще, потому что они прикрывают глаза, для того, чтобы глаза не испортить. Я тебе объясню, если по глазам бить дубинкой…

А. ОНОШКО: То брови самортизируют.

С. ДОРЕНКО: Конечно, защищают глаза. Глаза — это очень важный орган. А брови? Не дуги, а брови.

А. ОНОШКО: Для того, чтобы защитить глаз, достаточно угла вот этого, который не позволит дубинке попасть в глаз.

С. ДОРЕНКО: Зенки вылуплены, то как раз дубинкой будут бить, они у тебя и лопнут.

А. ОНОШКО: А волосы зачем тогда?

С. ДОРЕНКО: То же самое. Защита от скользящих ударов. Ты, наверное, не понимаешь этого. Защита от скользящих ударов. Если даже саблей тебя рубануть, у тебя копна волос будет, то скользящий удар пройдет по волосам.

А. ОНОШКО: Может быть. Тут речь идет про более древний период, 200 тысяч лет назад. Вообще непонятно было, зачем такие дуги надбровные.

С. ДОРЕНКО: Да не дуги, ты же ошиблась. Ты прочитала статью и ошиблась. Не дуги. Дуги защищают глаза, я тебе третий раз скажу, если надо. Хочешь, четвертый раз скажу. Брови, а не дуги. Брови. Брови, оказывается, нужны были для того, чтобы выражать эмоции. Так?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Хотя я думаю, что скользящий удар по надбровным дугам тоже защищался волосами. В том числе, ученые теперь говорят, что брови служили для выражения эмоций. Поскольку эмоции были угрожающие постоянно, то брови были большие. А когда эмоции стали не угрожающие, брови стали меньше. Правильно я рассуждаю?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Еще съездить в глаз скользящим ударом тоже стало меньше вероятности, и брови стали все меньше, меньше и меньше. Последний человек с большими бровями был Леонид Ильич Брежнев. С гигантскими бровями, которые он мог бы подстричь, но он не стал. Хорошо. А зачем же девахи сейчас красят брови? Они, значит, хотят угрожать. Девахи хотят угрожать. Девахи сейчас прокрашивают себе брови, все, как одна, с дутыми губами и бровями. Такая эпоха сейчас.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Бровасто-губастых девок. И че? Это значит, что они хотят угрожать. Или что? Согласно твоей теории.

А. ОНОШКО: Нет, там еще надо, чтобы они в дуги себе вставляли силикон, тогда будет похоже действительно.

С. ДОРЕНКО: Короче, люди от угрожающих перешли к более. Нет ли тут потери мужественности, в этом вопросе. Потому что переход от дальнобойщика к метросексуалу, в сущности, как новой модели человека. Нет ли здесь потери мужественности? Не превратятся ли мальчики в девочек?

А. ОНОШКО: Мир движется к андрогинности, это же очевидно.

С. ДОРЕНКО: К андрогинности?

А. ОНОШКО: Да, в смысле, к совмещению этих двух начал, разделение это сотрется со временем.

С. ДОРЕНКО: Что ты говоришь?

А. ОНОШКО: Наверное.

С. ДОРЕНКО: Я надеюсь, что нет. Ну хорошо. Что мне говорят про погоду. Минуса, все минуса, чего делать. Сегодня, со среды на четверг, будет минус 3 в мск, а потом с четверга на пятницу минус 1, с пятницы на субботу минус 1, зато будет много солнца. Солнце как появится, так и будет. Сегодня, завтра, потом в пятницу уже не будет, чуть-чуть будет, потом будет 17 в воскресенье. В воскресенье опять можно будет сесть на мотоцикл. В 17 я уже без подстежки езжу.

А. ОНОШКО: Остается чуть-чуть перетерпеть, буквально три-четыре дня.

С. ДОРЕНКО: Да. Сегодня 9, завтра 10, потом 12, 13, в воскресенье наконец 17, 16, 14, опять 13. Вы хотите майскую погоду в апреле.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Хрен вам вместо майской погоды. Очень просто. Денег хотите? Хрен вам вместо денег. Вы хотите май в апреле? Нет, не будет вам мая в апреле. Нет, не будет. Товарищи, вы что? Вы посмотрите на календарь. Еще зима. У нас зима формально. У нас зима полгода. Идет зима, товарищи, не надо радоваться заранее. Потому что, кто радуется заранее, получит в сопатку, от природы, а не от меня. От природы.

Российская Федерация заблокировала проект резолюции США по расследованию химатак в Сирии. В то же время там есть конкурирующие два проекта — это наш проект, потом еще Организации по запрещению химического оружия туда поедет, видимо, в пятницу.

А. ОНОШКО: Наши предлагали им как раз поехать, что они с Асадом все покажут.

С. ДОРЕНКО: Все-таки поедут. Нет?

А. ОНОШКО: Да, должны.

С. ДОРЕНКО: Но они могут и не поехать. Это нам кажется, что они готовят. Чего готовят, куда готовят? Может, они пошли кофе пить. Куда-то пошли. Хорошо. На самом деле послушайте меня.

На самом деле существует колоссальное напряжение сейчас военное между Россией и НАТО, Америкой, можно так сказать. Колоссальное военное напряжение. Военное напряжение разрастается. Сегодня или завтра… Вот послушайте теперь меня. Сегодня или завтра будет нанесен удар, начнут французы. Я тебе рассказываю, как будет. Слышишь меня, потом, через два месяца, все такие, «а, да, что». Сегодня написали, что Медведев сохранит пост премьер-министра. Когда я об этом сказал? Я сказал об этом в феврале: Медведев сохранит пост премьер-министра, его шансы абсолютно высочайшие, выше всех остальных кандидатов. Я говорил в феврале. Пожалуйста. Когда Магомедовых посадили, что я сказал? Это усиливает шансы Медведева на получение поста премьер-министра. Усиливает. Поскольку это его ослабляет и, следовательно, его усиливает. Понятно, да? Усиливает в глазах начальства. Когда он послабее чуть-чуть, он будет лучше. И так далее. Я последовательно говорю об этом. Сейчас уже пишут: вот он, наверное, все-таки сохранит. Дошло до всех через два месяца, как до жирафов.

Теперь слушай. Теперь то же самое я тебе рассказываю про Сирию. Удар будет нанесен сегодня или завтра. Начнут французы. И наши не будут знать, чего делать. Я тебе рассказываю, как это произойдет. Потому что когда израильтяне прилетели, отбомбились по Асаду, отстреляли Асада, наши что сделали?

А. ОНОШКО: Ничего.

С. ДОРЕНКО: Ничего. Пожали плечами. Сказали: елочки ж с палочками, ну как-то против… Помнишь, как у нас генерал Барсуков, или ты не помнишь, это было в твоем детстве. Генерал Барсуков был и был захват в Буденновске, а потом в Кизляре захват больницы боевиками Радуева. Знаешь, что сказал генерал Барсуков, когда они все ушли?

А. ОНОШКО: Что?

С. ДОРЕНКО: Он сказал: ну они же босиком ушли. Я тебе объясняю, генерал Барсуков, приближенный к Ельцину, его спрашивают, почему ушли боевики, вы же их окружили, генерал Барсуков сказал: ну они же босиком ушли.

А. ОНОШКО: А что это значит?

С. ДОРЕНКО: Значит, что против этого мы ничего не можем. Но если бы они в обуви пошли бы, то мы бы их перестреляли бы. Но, он говорит, они босиком ушли, вы понимаете или нет. И мы такие все говорим ага. Это как Чингачгук в мокасинах, почти босиком. Против этого никто ничего не может.

А. ОНОШКО: След в след.

С. ДОРЕНКО: След в след. У Фенимора Купера и у генерала Барсукова. Поэтому он говорит: товарищи, они ушли босиком. Босиком. Все говорят: а… тогда другое дело. Понятно, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: То есть идиоты у нас всегда не переводились, всегда были идиоты. Я тебе говорю, когда прилетели израильтяне и постреляли по Асаду сейчас ракетами, мы что ответили?

А. ОНОШКО: Ничего.

С. ДОРЕНКО: То же самое, что генерал Барсуков. Мы сказали: ну то же евреи, тогда другое дело. Они говорят: ну это же евреи, другое дело. Ребят, ну это вообще другое дело. Вот сейчас — сегодня или завтра — жахнут французы. Французы. И наши генералы, что скажут? Ну они же босиком, это же другое дело совсем. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Чтоб ты поняла, что происходит. Начинаются истории. «Газета news.ru: поступает информация от военного блока… по его информации, весь китайский флот переподчинен России…» Это фейк-ньюс называется. Не надо мне фейк-ньюс, пожалуйста. Какие-то вещи, совсем болезненные, не надо повторять. А если в носках французы будут? Тогда ваще… А?

А. ОНОШКО: В беретах. Они же были в беретах и шарфах.

С. ДОРЕНКО: Они же были в беретах… и шарфах. Нет, про «босиком» говорил генерал Барсуков, позвольте оспорить. Ну, конечно, это лягушатники, совсем другое дело. 73-73-948. Давайте обсудим. Конечно, будет атака. Конечно, наши, если грамотно поступят, просто уберут свои-наши ВКС куда-то, так сказать, в правильное место и сообщат об этом американцам, что мы все здесь, а остальное разбивайте как хотите. Если будут неумно себя вести, то ввяжутся. Если ввяжутся, то ввязаться можно несколькими способами. Настя, следи за моей мыслью. Первое — перехватить ракеты. Степень участия России, если она… Удар будет нанесен. Я тебе объясняю. Дальше. Как и кем? Скорее всего, французами. Дальше. Пойдут ракеты. Скорее всего, потом пойдут американские. Наше участие может быть несколько ступенчатым. Первое участие — это перехватить ракеты. Второе участие — сбивать самолеты. Это уже с живыми людьми, дорогие вещи. Самолеты — дорогие вещи. Мне кажется, что это все равно, что взять и кому-нибудь фотоаппарат сломать, это плохо, это как-то отрицательно характеризуется. На третьем месте — источники ракет поражать, эсминцы Соединенных Штатов Америки. Если начнут поражать эсминцы…

А. ОНОШКО: Такими ракетами, на которых написано «На Берлин».

С. ДОРЕНКО: …то начнется война. Начнется война, о которой так долго говорили большевики.

А. ОНОШКО: Мечтали.

С. ДОРЕНКО: Мы так долго мечтали о войне… мы мечтали огрести от англосакской орды. Мы мечтали. Вот мы и получим. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Смотрите, израильтяне наносят удар по «Хезболле» и иранским военным из воздушного пространства Ливана. Если бы они заходили на территорию Сирии, то наши могли бы их сбить, это такая красная черта проведена. Если они стреляют по «Хезболле» и с территории Ливана, наши никак по ним не работают никогда.

С. ДОРЕНКО: Ну и хорошо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Потом… Французы все-таки в одиночку не будут никого атаковать и первыми они не будут. Скорее всего, удар, если и будет нанесен, групповой, именно разными, коалицией стран.

С. ДОРЕНКО: А начнут французы.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Зачем? Во-первых, коалицией стран, чтобы наши силы распылить. Мы же с разными странами в разных отношениях. Неизвестно, как Саудовской Аравии мы могли бы ответить, как Германии. Допустим, если два бомбардировщика немецких будут участвовать, как мы им ответим? Никак.

С. ДОРЕНКО: Потому что мы строим «Северный поток» с Германией.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, мы с разными странами в разных отношениях, безусловно. И, безусловно, перехватить ракеты, «томагавки», мы в лучшем случае сможем только половину. А при массированном групповом ударе, 600 штук, штук 100, может быть, мы перехватим, ни больше.

С. ДОРЕНКО: Какой же вы оптимист.

А. ОНОШКО: Я себя чувствую за столом, над картами склонившись.

С. ДОРЕНКО: Настена, ты должна чувствовать себя при мужском разговоре.

А. ОНОШКО: Я чувствую, и мне страшно.

С. ДОРЕНКО: Тебе хочется сбегать за холодцом. Вот мы сейчас разговариваем с мужиками, а тебе хочется сбегать за холодцом.

А. ОНОШКО: Нет, чаем с лимоном, в подстаканниках.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я надеюсь только, что американцы, все-таки все одумаются, что этого не будет. Потому что групповой массированный удар 600 штук — это будет равносильно войне в Югославии. Это такой удар будет.

С. ДОРЕНКО: Но они снесут Асада. Они его снесут.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Асада самого они снесут. Вот они Милошевича не смогли снести, как ни стреляли.

С. ДОРЕНКО: Как вам сказать… Они снесут Асада. Они хотят закрыть тему Сирии.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они физически хотят его убить.

С. ДОРЕНКО: Они хотят Сирию переформатировать и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Уже все, поезд уже ушел, они уже отформатировали.

С. ДОРЕНКО: Нянчиться больше не будут. Они снесут Асада, будут дальше делать или хаос, или еще что-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Наземных сил там нет.

С. ДОРЕНКО: Да не надо наземных. Они породят хаос, этого достаточно. Вы же знаете теорию неконтролируемого хаоса. Их тема главная — высадить оттуда иранцев. Они же не с Асадом воюют по-настоящему, а с иранцами, в сущности. С иранцами. Им захочется и нас заодно высадить оттуда. Вот и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, конечно… Болезненный удар нанести они смогут, но никаких целей достигнуть не смогут.

С. ДОРЕНКО: Давайте проголосуем. Давайте телефонное голосование учиним. У нас вопрос простой. Мы на пороге серьезного военного конфликта в Сирии, возможно, с военным соприкосновением русских и американцев. Пиши: мы на пороге серьезного военного конфликта в Сирии. В результате этого конфликта победит кто? Победят американцы. Второе — победят русские. Начать голосование. Мы по алфавиту просто, извините, американцы на «а» получились, ничего страшного. Мы на пороге серьезного военного конфликта в Сирии, с возможным соприкосновением военным русских и американцев. В результате этого конфликта, вероятнее всего, победят американцы — 134-2135, победят русские — 134-2136. Русские там не очень корректно, потому что там иранцы на самом деле, мы, в сущности, там… Там, в сущности, мне сейчас обидно это сказать, мы там, в сущности, обслуживаем интересы Ирана.

А. ОНОШКО: Ну ничего страшного.

С. ДОРЕНКО: Ну ничего страшного, по дружбе-то. Святое дело по дружбе. Дружба — есть дружба.

А. ОНОШКО: За пацанов.

С. ДОРЕНКО: За пацанов и все. За иранских пацанов.

А. ОНОШКО: За всех.

С. ДОРЕНКО: Они же персы наши родные, индоарийцы, как мы примерно.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Так, чуть-чуть где-то до известной степени. Хорошо. Победят американцы — 57% сейчас… победят русские — уже 42%. Голосование летит. 57 на 43. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Денис Лукашин. Я бы сделал какой-нибудь интересный ход конем. У нас в последнее время одна, по-моему, большая проблема — мы не умеем ставить точку в каких-то вещах. По Украине, например. Мы все подвешиваем в какой-то непонятной…

С. ДОРЕНКО: Обратите внимание, что американцы тоже. То есть это называется контролируемый хаос, только мы делаем контролируемый хаос на наших границах. Американцы стараются делать контролируемый хаос где-нибудь подальше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы фактически оставляем возможность нас постоянно этим дергать.

С. ДОРЕНКО: Терзать, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому с Сирией, с моей точки зрения, если мы о ней беспокоимся, нужно давать им какое-то вооружение и оттуда уйти. Так, чтобы они уже дальше сами в этом всем варились. Но мы этого не сделаем, потому что там очень большие интересы, в том числе и финансовые, они связаны не с нефтью…

С. ДОРЕНКО: Не только.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Связанные с восстановлением, с финансированием, там куча перекрестных интересов, которые уже заложены.

С. ДОРЕНКО: Так же с повесткой. Как только мы уходим… Вот я вам говорю, еще проблема, пока мы в Сирии, все говорят про Сирию и про русских в Сирии. О’кей. Как только мы уйдем из Сирии, например, если бы мы ушли из Сирии, в этот же день нам начинают рассказывать все время опять про малайзийский «Боинг», про Украину, и нас как бы запирают в некий тупик, который, я понимаю, что мы сами его сконструировали, но главное, что сейчас мы из него вырвались. Мы на сирийских просторах. А если мы оттуда уйдем, то опять наша единственная повестка будет, что мы нехорошие. Это будет ужасно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но если бы у нас появились опять Александры Македонские, Жуковы, то есть люди, которые стратеги. А мы опять как-то тупо там просто…

С. ДОРЕНКО: Нет, ну мы прорвались… Смысл в чем? В Сирии мы нехорошие с размахом, в смысле для Запада.

А. ОНОШКО: Оказались.

С. ДОРЕНКО: Мы думали, что мы там найдем сотрудничество. Его не оказалось, никакого сотрудничества. Мы такие нехорошие с размахом. А как только мы, если бы мы оттуда ушли, как только мы уйдем, мы будем нехорошие провинциалы. То есть опять нас будут терзать Донбассом, опять вот это все, опять нам придется пятиться. А пятиться некуда, потому что… Отступать некуда, позади Крым. А мы должны тут стоять насмерть. И так далее. То есть мы теряем повестку, если мы уйдем из Сирии.

Новости

С. ДОРЕНКО: 9 часов 6 минут. Владимир из Дубая пишет мне: «Доброе утро. В Бахрейне силы США приведены в боевую готовность, Катар проводит развертывание своих сил, в том числе парамилитари».

А. ОНОШКО: Спасатели что ли, парамилитари?

С. ДОРЕНКО: Парамилитари — это как милиция такая народная. «В Эмиратах проводятся мероприятия по линии спасательных подразделений. Спасательные подразделения приводятся в готовность. Люди говорят о том, что Иран ударит по Израилю». Если Израиль начнет участие в американской операции, то Иран ударит, будет удар возмездия по… Вот и нефть будет 140. Господи помилуй, ведь я столько ждал этого, товарищи. Ведь я столько ждал. Нефть 140 будет.

А. ОНОШКО: Вы заставили мои глаза округлиться сейчас. Это же идея.

С. ДОРЕНКО: Как это все хорошо.

А. ОНОШКО: Может быть, сделать провокацию и начать до того, как они решатся на что-то, а потом сказать, что это они.

С. ДОРЕНКО: Иран бьет по Израилю.

А. ОНОШКО: Мы можем вместо Ирана ударить, сказав, что это Иран.

С. ДОРЕНКО: Так не можем. Кругом спутники, все видят. Будет очень обидно, но мы подзалетим с этой темой. Мы в любом случае встрянем. Россия не умеет наблюдать мировые войны из окна. Не умеет. Россия всегда должна встрять каким-то образом.

А. ОНОШКО: За правду.

С. ДОРЕНКО: Да, за пацанов. За пацанов. Мне кажется, Россия, когда она станет чуть взрослее, она сможет наблюдать мировые войны из окна. Типа, идет мировая война, гляньте, чего. Но поскольку мы не очень взрослые, то мы обязательно должны встрять. Я думаю, что нефтица-кормилица шуранет на 140, если Иран ударит по Израилю. Если Иран ударит по Израилю, а Израиль и Америка жахнут наконец по Ирану, чтобы покончить с этой темой…

А. ОНОШКО: И доллар 52 рубля станет.

С. ДОРЕНКО: Нет, доллар будет 80, это понятно. Но зато нефтица попрет как собака, будь здоров.

А. ОНОШКО: Разве нет зависимости?

С. ДОРЕНКО: Нет, не будет такой зависимости. Не-не, потому что нам Дерипаска… на ногах Дерипаска повис, не дает нам жизни, мы ему должны платить. Все, что мы заработаем, отдадим Дерипаске, потому что он все просрал. А как? По-другому не получится. Мы должны готовиться к хорошей нефти и к тому, что армия получит хорошее перевооружение, оборонная промышленность получит хорошие новые станки из Китая, еще что-то, пойдет дело на лад. Надо присосаться к теплой вене, мать, ты ищи, где теплая вена.

А. ОНОШКО: А может войска тогда убрать оттуда и просто остаться, так сказать, бенефициаром всего этого конфликта.

С. ДОРЕНКО: Ни в коем случае.

А. ОНОШКО: Почему?

С. ДОРЕНКО: Мы должны держать все время на выключателе руку, чтобы где-то шарахнуть вовремя и так далее. Я полон оптимизма. Владимир, здравствуйте. Я полон оптимизма.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте.

С. ДОРЕНКО: Нефть по 140.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Помните, чем отличается оптимист от пессимиста?

С. ДОРЕНКО: Скажите.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пессимист говорит, что все так плохо, что хуже уже не будет, оптимист говорит, будет, батенька, будет.

С. ДОРЕНКО: Будет. Я оптимист в этом смысле.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, несколько интересных моментов. Во-первых, обращаю внимание, молчит Турция. А между тем страна НАТО, а между тем военная база «Инджирлик» американская на территории Турции, и Турция участник операции в Сирии активнейший. Молчит. Второе. Две ракетных атаки, которые имели место быть, что израильская, что американская, они, несмотря на все увещевания и угрозы российской стороны, тем не менее произошли совершенно спокойно.

С. ДОРЕНКО: Аккуратненько абсолютно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Третье. Идентифицировать ракеты, которые летят, американская она, французская, не могут наши средства. Для этого нужно подлететь и посмотреть, какой флаг на ней нарисован, «за Родину», «за Сталина», что-нибудь такое, и тогда сказать, понятно, чья. Этого нельзя сделать. Следующий момент. Полномочия принятия решения. Это при ракетно-ядерных ударах, вообще при ракетных ударах очень важная вещь. Когда был Карибский кризис, это была тяжелейшая ситуация, потому что тогда, почему была высока вероятность начала войны? Потому что командующим советским контингентом были даны полномочия самостоятельно принимать решения.

С. ДОРЕНКО: Совершенно верно. И мы знаем даже фамилии людей, которые не приняли это решение. Был там адмирал один.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот здесь представим себе такую ситуацию. Все в готовности. Мы знаем, что будет удар, какие-то средства привели, все, сидим, ждем, вот они полетели. Полетели. Начинаем сбивать. Но в Москве-то ночь, в Кремле все спят, в Генштабе люди дремлют потихонечку, кто-то кофе пошел пить. Нужно принимать решение. Ракеты сбиваем? Хорошо. По авианосцу бьем?

С. ДОРЕНКО: «Ответ РФ, если при возможных ударах США по Сирии пострадают российские военнослужащие, будет незамедлительным», — говорит первый зампред комитета Совета Федерации по обороне. Кто? Фамилия? Мы же не знаем. Они там девок щупают, мы не знаем, кто это сказал.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, а вот это уже полная политическая, дипломатическая глупость. Потому что американский эсминец и американский авианосец — это территория США. И удар по нему — это удар по территории США. Удар американский по сирийской территории, в результате которого пострадал находящийся там российский гражданин, это не есть удар по территории России. Это примерно так же, как, скажем, идет война в Ливии, и там находится российский бизнесмен или коммерсант, или турист. Американцы бьют по Ливии, ему поцарапало ногу, Россия говорит: мы нападаем на Америку, потому что наш там пострадал. Но на Россию-то никто не нападает. А Россия говорит: я в ответ… Это примерно та же ситуация, когда во время войны в заливе, одной из войн, Ирак в ответ на удары американской коалиции бил по Израилю. Не по Британии, не по Франции или Америке, а бил по Израилю, который не принимал участия.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Давайте развитие. Я рисую сценарий. Сегодня-завтра французы поднимают истребители сначала и шарашат. На них, конечно, не написано «на господа уповаем», а написано «liberté, fraternité, égalité». Хорошо. Французы начинают — и понеслась эта катавасия вся. А наших предупредили, соберитесь где-то в кучку, чтобы мы вас не задели. Понеслась. Иран бьет тоже, например. Иран бьет тоже, и тогда они счастливые начинают лупить по Ирану. Нефть — 140.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не только они. И Саудовская Аравия пообещала, что она ввяжется непременно, потому что ее иранские ракеты из Йемена достали уже, честно говоря.

С. ДОРЕНКО: Саудовская Аравия тоже по Ирану, и все начинают работать по Ирану. Мы имеем войнушку года на два.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не потянем.

С. ДОРЕНКО: Имеется в виду Запад.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Запад — легко. Ситуация абсолютно непрогнозируемая.

С. ДОРЕНКО: Курды получают невероятный шанс, потому что к Иракскому Курдистану присоединяется Иранский Курдистан. И тогда курды получают шанс расшатать Турцию Господи, как все будет интересно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Турция мгновенно отвечает всем, чем может, исходя из своих интересов. Потому что она и так отвечает, и никто ее не контролирует.

С. ДОРЕНКО: Обратите внимание, на ближайшие несколько лет как выгодно быть востоковедом. Настенька, отдавай дочку на востоковеда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И тогда становится американским нефтяным компаниям страшно выгодно добывать сланцевую нефть.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И тогда российская никому опять становится не нужна.

С. ДОРЕНКО: Опять никому не нужна, но мы то уже востоковеды. А?

А. ОНОШКО: Да, дочку замуж за востоковеда, а сыновей востоковедами. Были у нас такие девочки из МГИМО, которые поехали и сидели в Тегеране, в посольстве моя одногруппница сидела и не выходила оттуда. Там специфика, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Ну там хиджабы.

А. ОНОШКО: Специфика.

С. ДОРЕНКО: А Керри Мэтисон почему ходила взад-вперед всюду в Афганистане? Керри так не повезло в последней серии «Родины», так не повезло. Я в слезах до сих пор. Сегодня среда, меня трясет два дня. С Керри Мэтисон проблемы, мать. Она упрямая девка, с дочкой это все. Нехорошо.

А. ОНОШКО: Я жду новый «Мир Дикого Запада», досматриваю Breaking Bad.

С. ДОРЕНКО: Обрати внимание, что в Breaking Bad появляется чувак, который… курочку делает, темный чувак.

А. ОНОШКО: Гус Фрин.

С. ДОРЕНКО: Он говорит по-испански не очень грамотно. Он говорит по-испански бегло… Знаешь, на кого он похож, этот актер? В Breaking Bad глава… он говорит по-испански бегло, очень хорошо, но с ошибками. Он похож на чувака из какой-нибудь, из Белиза, белизцы, они говорят по-испански, очень часто…

А. ОНОШКО: А чилийцы?

С. ДОРЕНКО: Чилийцы шикарно говорят. Но он похож на чувака из Белиза, который говорит по-испански бегло, четко, клево, но с ошибками. Я когда слушал его, думал, опаньки, еще ошибка, еще ошибка, которую носитель не может допустить. Как-то странно. Или он родился уже в Америке.

А. ОНОШКО: Что же там сценаристы тексты не проверяют свои? Или специально?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Какая тебе разница? Давай вернемся на Ближний Восток. Товарищи, востоковедом надо идти. Востоковеды. Завязывается серьезная тема. Хорошую карьеру можно сделать. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей, Анастасия. У меня такой вопрос: а рядом с эсминцами не плавают наши подводные лодочки?

С. ДОРЕНКО: Нет. Они должны пройти в Гибралтар, а эта хрень запирается. Откуда вы пропустите подводную лодочку?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Спасибо, я понял.

С. ДОРЕНКО: На здоровье. Проходил Гибралтар бесшумно… Вы знаете, что есть такой опыт. Под дном танкера прошел один человек Гибралтар на подводной лодке на нашей атомной. Знаешь, кто он?

А. ОНОШКО: Кто?

С. ДОРЕНКО: Командир Лячин. Но он погиб. Это подводная лодка «Курск». Подводная лодка «Курск» 20 лет назад под днищем танкера спряталась и прошла Гибралтар к удивлению НАТО. Но НАТО, они же не идиоты, они уже проработали так, что теперь это невозможно. То есть Лячин профигурировал, показал, что так можно, и НАТО уже сейчас проработало тему так, что теперь больше опять нельзя. Теперь уже нельзя. Лячин тогда всплыл у Югославии, и НАТО очень испугалось, как это так получилось. Подводная лодка «Курск» 20 лет назад прошла к берегам Югославии незамеченной. Теперь это сделать невозможно. Или должен нас пропустить тогда турок. А турок зачем нас пропустит, когда он состоит в НАТО? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вы немножко не правы. Можно пройти Гибралтар.

С. ДОРЕНКО: Можно. Там глубина, правда, по-моему, очень большая, в Гибралтаре.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Под шумными кораблями идут, но скрытно идут. В этом и суть подводных лодок.

С. ДОРЕНКО: Но и там глубина достаточная, Гибралтар. Я сейчас не помню точно. Посмотри быстренько Гибралтарский пролив, глубина. Другое дело, что мы не собираемся атаковать эсминцы. Это война между Россией и Америкой. Вот это мне нравится. Наш слушатель только что развязал войну с Америкой. Ку-ку, товарищ, вы соображаете, чего вы сейчас сказали? Мне нравится воинственность диванных аналитиков. Дяденька, обвяжитесь гранатами и хреначьте тогда против этого самого…

А. ОНОШКО: Наибольшая глубина 1184 метра.

С. ДОРЕНКО: 1184, совершенно верно.

А. ОНОШКО: А так глубина на фарватере до 338 метров.

С. ДОРЕНКО: Если наибольшая 1184… Какая-нибудь ямка, да. Ну хорошо. Но 300, можно все равно спрятаться под шумным кораблем, под танкером каким-нибудь. Ребята, интересное время живем. Интересное время живем. Скукотища закончилась. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Хочу на несколько моментов обратить внимание и поддержать Владимира. Турция очень торопится по поводу С-400, прям торопится. И мы говорим, ладно, мы вам быстрее поставим. Это первый момент. Второй момент. Принц Саудовской Аравии, вообще постоянный представитель Саудовской Аравии из Вашингтона вообще не вылазит.

С. ДОРЕНКО: Не вылезает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не вылезает, то есть они там постоянно сидят. Потому что поиздержались ребята, и надо как-то компенсировать. Саудовская Аравия кроме нефти особо ничего не производит. Я вам напоминаю мои слова, еще год назад мы с вами спорили, но я говорил…

С. ДОРЕНКО: Они хотят повторить дубайское чудо, но они в начале пути.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они его, наверное, повторят, потому что амбиции у них очень серьезные, тем более у этого… я сейчас не помню, как его зовут, молодой принц…

С. ДОРЕНКО: Его зовут, как положено, Мухаммед.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну правда, я не шучу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мухаммед. Не сегодня, завтра он встанет во главе государства. А потом… Ну хорошо, мы там проиграем сейчас по нефти нашей, по нашему бренду, но у нас есть уже «Северный поток», по которому мы тоже очень-очень торопимся.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Прямо быстрее-быстрее запустить. И госпожа Меркель, чтобы она против нас ни говорила, но за «Северный поток» она обеими руками и ногами.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Но ей пока разрешают быть обеими ногами, а потом запретят.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну… Посмотрим.

С. ДОРЕНКО: Но мир пришел в движение. Вы чувствуете, как вкусно это все-таки? Мир пришел в движение.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как говорил Попандопуло: Гриша, я чувствую, что мы накануне грандиозного шухера.

С. ДОРЕНКО: Что-то есть такое, правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Уже повисло это в воздухе, тем более сейчас лето, буде тепло.

С. ДОРЕНКО: Пора. Пора.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Пора. Уже надо. И к сентябрю…

С. ДОРЕНКО: Как говорил Владимир Ильич Ленин: сегодня еще рано, а завтра уже будет поздно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Поэтому к сентябрю…

С. ДОРЕНКО: Сегодня еще рано, а завтра уже будет поздно. Понимаешь?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это был анекдот такой про Брежнева, ты его не знаешь. Владимир Ильич Ленин идет. Рабочий был тогда Петров, с бородой, с усами… нет, с усами, бороды не было.

А. ОНОШКО: Конспирация.

С. ДОРЕНКО: Конспи’ация, товарищи. Конспи’ация. Идет мальчик по Петербургу, тогда Петроград, по Петрограду идет мальчик. Мальчик, когда начать революцию? Мальчик говорит: я вам так скажу, что сегодня еще рано, а завтра уже будет поздно. Этим мальчиком был Леонид Ильич Брежнев. Конечно. Он посоветовал. 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, доброе утро. Сергей, можно народную мудрость?

С. ДОРЕНКО: Давайте, но только без мата.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не-не. Может, мы их в сортире замочим?

С. ДОРЕНКО: Никого мы не замочим.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но это же народная мудрость.

С. ДОРЕНКО: А где она, мудрость? Кого мы замочили? Мы чеченам просто денег дали, переселили их в гостиницу «Президент» на Якиманку. И это называется замочить? Не понял, товарищи. Нет, мы никого не замочили ни разу. Все нормально. Мы только откупаемся, когда есть проблемы, стараемся откупиться. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Анастасия, здравствуйте. Денис. Вселяет в меня оптимизм аккуратные слова нашего представителя в Совбезе ООН господина Небензя: в результате удара последствия будут печальные. Такое глубокомысленное выражение.

С. ДОРЕНКО: А какие они будут печальные? Какие?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В том-то и дело. Мне кажется, мы повзрослели. Ваша мысль вселяет не то, что оптимизм, но заставляет включить голову, вспомнить 27 лет предыдущие, как мы встраивались в мировую систему, наши элиты в эту систему встраивались. И то, что только что вы сказали, наше умение откупаться. Мне кажется, закроемся мы в Хмеймиме, в Тартусе, ни в чем мы участвовать не будем, будем наблюдать, будем словами «интервенция»…

С. ДОРЕНКО: Да! Да! Помните, как мы в 2003 году? Я напомню, в марте 2003 года мы агрессивно были против Джорджа Буша-младшего и против «Бури в пустыне» были агрессивны, вербально. Но в этот же момент было велено «Лукойлу» разработать поставки сжиженного газа и нефти в Америку через Мурманск для того, чтобы поддержать американских партнеров в их атаке на Ирак. А вербально мы их проклинали как чертову матерь, честное слово. Это было удивительно. Я тогда думал, боже, мы не захлебнемся ядом, как мы их проклинаем, но при этом мы начали им поставки, и было такое, что мы доведем долю нашего сжиженного газа на рынке Америки теперь до стольких-то процентов. То есть мы были счастливы им помогать. Может, мы и сейчас им помогаем? В 2003 году Джордж Буш-младший, который беседовал с господом (он говорил, бог сказал мне делать это), большой друг России, он начал войну в Ираке. В то время еще был жив видный востоковед Примаков. В то время был бодр не по годам еще Жириновский. Он ездил взад-вперед в какой-то машине и матом ругал Джорджа Буша.

А. ОНОШКО: Этого не помню.

С. ДОРЕНКО: Я тебе напомню. Он ругал матом Джорджа Буша, говоря, что Джордж Буш… и далее мат. Жириновский. Примаков говорил, что «мы не позволим, мы ни за что не позволим». Летал Примаков постоянно туда к Саддаму, ныне покойному, эти два покойника разговаривали между собой. И все это выглядело как то, что Россия категорически против вторжения в Ирак. Категорически. На этом же фоне были заявления, что Россия доведет поставки сжиженного газа на рынке Америки до стольких-то процентов, и мы немедленно разворачиваем и будем строить терминал под Мурманском, и мы немедленно разворачиваем поставки на Америку. И мы тогда же увеличили экспорт нефти для того, чтобы помочь американцам. То есть мы помогли американцам напасть на Ирак, помогли, а вербально сотрясали воздух, так сказать, что э… тра-та-та… Может и сейчас тоже так будет. Я не знаю. Здравствуйте. Нет, сейчас так не будет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр Валерьевич, Москва. Я считаю, что сейчас не начнется, поскольку нет двух авианосцев. Пока не будет двух авианосцев, ничего не будет.

С. ДОРЕНКО: Будут ждать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Будет цикл перепланирования. Поскольку наши там заявили, что будут сопротивляться…

С. ДОРЕНКО: А сколько идет авианосец?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, это еще цикл планирования, это еще месяц как минимум.

С. ДОРЕНКО: Авианосец вышел как будто на смену… Есть авианосец уже один, стоит. А второй вроде бы идет ему на смену. Но на самом деле мы понимаем, что когда он придет на смену, будет решено оставить их оба.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно. Но еще есть планирование. Они должны все запланировать. Пока это не произошло, ничего не будет.

С. ДОРЕНКО: Англосаксы любят планировать, это правда, в отличие от нас. Англосаксы планируют на порядок серьезнее всегда. Я тебе серьезно говорю. Я всегда был потрясен. У англосаксов, у американцев, мальчик 18-летний, который отвечает за подачу транспорта для съемочных групп, оборудован, экипирован и умен примерно как у нас руководитель операции. Я тебе серьезно говорю. Я просто с этим столкнулся неоднократно. У американцев есть мальчик, который с двумя рациями бегает и организует подачу транспорта для съемочных групп. Вот этот мальчик подкован, подготовлен и экипирован, что очень важно, на уровне нашего руководителя, руководителя правительства не скажу, но хорошего министра.

А. ОНОШКО: А сенаторы там, как выясняется, сидят…

С. ДОРЕНКО: Идиоты. Чуть позже. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро. Все-таки вот мысль, нефть по 145, по 140, конечно, хорошо греет, но она уже бессмысленна.

С. ДОРЕНКО: Но мы-то, тыловые крысы, получим деньжат. Нормальное дело.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы не успеете, транзакция не успеет пройти. Может она и пройдет, но там дел всего будет на полтора часа.

С. ДОРЕНКО: Я понял. Тогда мы получим новую гимнастерку, что тоже неплохо. Все будут ходить в старых, а нам дадут новые. Потому что скажут, журналисты — элита страны, дадут новые гимнастерки.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Разрешите сказать мнение. Я не очень понимаю. Во-первых, как вы правильно сказали, мы сами себя загоняем в угол.

С. ДОРЕНКО: Я запомню ваш телефон, 41. Новости.

Новости

С. ДОРЕНКО: Мы хотим 41-го послушать, потому что я ему обещал. Он был полон скепсиса. Мы возвращаемся я к теме военной операции, которая вот-вот начнется. Я думаю, что начнется. Я думаю, что начнется вот-вот, не будут они ждать второго авианосца. Второй авианосец придет уже, если Иран, так сказать, что-нибудь сделает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро еще раз. Сергей, мы загоняем себя в угол. Вот эти заявления, что будут топить носителей и так далее, и тому подобное. Я не могу понять, что, наши пацаны проверяют себя… Знаете, как боксеры перед боем по морде себе бьют, чтобы тонус поднять.

С. ДОРЕНКО: Разозлиться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Или тренер его бьет. Объясните мне. Вы, человек, близкий в власти…

С. ДОРЕНКО: Нет. О чем вы говорите? Меня в лакейскую не пускают даже.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хорошо. Но раньше были.

С. ДОРЕНКО: Был. Был. Однажды.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Объясните мне, что происходит. Ведь это же не шутки. Это действительно атака американской территории. А если мы этого не сделаем, мы вообще теряем лицо. Кто мы есть? Мы не можем защитить своих партнеров, своих соратников.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, мы вербально их будем защищать, и отсюда вербальная реакция будет очень жесткой. Вербальная. У нас для этого есть подходящие ракетные силы, например, Лавров, например, Небензя, вербальные. У нас есть огромное количество патриотов внутри страны.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Диванных стратегов.

С. ДОРЕНКО: Они нахмурят надбровные дуги, кости пойдут специально в нахмур. Вербально.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но давайте посмотрим, что сейчас происходит. Пишут американцы, не мы, у нас этого нет. Все в полной боевой готовности. Наши… летают, то есть они просто в воздухе… Это предупреждение и контроль за обстановкой. Постоянно четыре по две пары Су-34, которые с противокорабельными ракетами. Я не знаю, как, но кто-то, наверное, досматривает, что подвешивается, и пишет об этом. На нем, по-моему, две противокорабельные ракеты. То есть один Су-34 может этот эсминец уничтожить.

С. ДОРЕНКО: Ну да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Теоретически. Если эти две ракеты попадут, это будет…

С. ДОРЕНКО: Абсолютно. Перл Харбор.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не Перл Харбор, но эсминцу хватит. Во всяком случае, он будет выведен из строя, они будут бороться за живучесть. Он может и не утонет, но как боевая единица потеряет. Вы понимаете?

С. ДОРЕНКО: Да РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это очень хорошие ракеты 101, противокорабельные наши. Дальше. К чему это все? Мы же реально сейчас на грани войны. Потому что Трамп сумасшедший, он просто безумен, это даже не надо обсуждать.

С. ДОРЕНКО: Давайте пожалеем. Помните, я прочил Хиллари? Вот вам вместо Хилари Трамп, товарищи. Была бы Хиллари, она, конечно, змеюка… Мы с вами за Хиллари, два умных человека. Вся Россия разъезжала с американскими флагами, у нас руководитель средств массовой информации, не буду называть кто, разъезжал с американскими флагами, поздравляя друг друга с победой Трампа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хиллари абсолютно предсказуемая, ясно, просчитываемая тетя.

С. ДОРЕНКО: Абсолютно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Абсолютно с ясными целями и с которой можно было договариваться, торговаться, и понятно, что она хотела.

С. ДОРЕНКО: Конечно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я даже не хочу эту тему обсуждать, это кем надо быть. Это даже не по окладу к нам этот вопрос. Они там праздновали, шампанское пили.

С. ДОРЕНКО: Хиллари медленно травила бы нас, медленно, но предсказуемо, и мы бы все это понимали.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Более того, все было бы адекватно и можно было договариваться. Сейчас с кем договариваться?

С. ДОРЕНКО: Не с кем.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы довели ситуацию до потери лица.

С. ДОРЕНКО: С Дерипаской можно договариваться. С Дерипаской.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: С Дерипаской не о чем договариваться.

С. ДОРЕНКО: Нет-нет, Дерипаска у нас же был мостиком с Соединенными Штатами в то время, на самом деле он же был мостиком нашим с Соединенными Штатами, вот Дерипаска сейчас полностью разгромлен. И вот мы с ним можем договариваться. Олег, позвони в Штаты, скажи Трампу, чтобы он там сделал то-то, то-то.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Олежка, поговори с этим, с Трампиком.

С. ДОРЕНКО: И с Манафортом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Скажи, что мы хорошие. Мы хорошие.

С. ДОРЕНКО: Смешно. Товарищи, я хочу вам мстительно сказать, что я был всю дорогу за Хиллари. Почему? Настя, ты помнишь это или нет?

А. ОНОШКО: Я помню, как она дергалась на видео, после этого я стала против нее.

С. ДОРЕНКО: Я был всю дорогу за Хиллари, потому что Хиллари — часть машины. Ты понимаешь в машине, когда ты открываешь капот, что делает…

А. ОНОШКО: А Трамп — внесистемная история.

С. ДОРЕНКО: Трамп — это что-то другое, это не часть машины. Хиллари — часть машины, она предсказуема. Когда ты открываешь капот, ты говоришь: а это куда идет, вот эта втулочка. Тебе говорят: она вот так, а потом вот так. Вот это с Хиллари было понятно как божий день, что она часть машины, аппарата. С Трампом абсолютно непонятно, как он там оказался. Это как под капотом почему-то кошка у тебя. Ты едешь 140, кошачий крик. Кто это, что это, почему так, не знаю. Она там пригрелась и спала.

А. ОНОШКО: А что такого непредсказуемого сделал Трамп за все свое время?

С. ДОРЕНКО: Трамп становится заложником обвинений, что он русский шпион практически. Он становится заложником этих обвинений. Он должен нас так отметелить, чтобы ни у кого не было сомнений. Потому что Трамп работает на второй срок, у него вторые выборы, следующие выборы. И он работает на второй срок. И он должен с нами так поступить, чтобы никто не поднял головы и не сказал: Трамп, ты русский шпион, тобой манипулируют русские. Вот чтобы этого не было, чтобы в него русские флаги не кидали, как в него кидают… В него кидают русские флаги, маленькие флажки русские, это обвинение, как плевок, что ты русский шпион. Он должен так с Россией поступить, настолько жестоко-показательно, чтобы никто не мог больше кидать в него русские флажки. Он этим и будет заниматься, потому что это вопрос второго срока. Иначе его не будет. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Михаил.

С. ДОРЕНКО: Михаил, прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У психологов есть такой феномен: ищите все свои проблемы в собственном детстве. С чем я не очень согласен. 1978 год. А наше детство с вами (даже наше с вами) это Советский Союз, понятно, что нам все время указывали, что там все было и была мудрость. В 1978 году был поставлен рекорд идеологической верности. За всю историю Советского Союза и России самый высокопоставленный чиновник Аркадий Шевченко остался на Западе, представитель в ООН.

С. ДОРЕНКО: Представитель Советского Союза в Организации Объединенных Наций, как сегодня Небензя, как был Громыко, как был Лавров в свое время (или он послом был?)

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Любимец, кстати, Брежнева. Не знали, что у него пристрастие тайное к алкоголю, ну, у многих есть. В то время я молод был, дурак, крутился… Ну, как молод, уже все-таки… Крутился в центре, естественно, мы все ребята — золотая молодежь. С родственниками близкими. Выпивали там в «Белграде», дипломат сидит…

С. ДОРЕНКО: «Белград», имеется в виду гостиница напротив МИДа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Там же Шевченко жил, за «Белградом». Вот он такой рафинированный весь, естественно, он из портфельчика вынул кока-колу настоящую, водочкой разбавляет. И он собирался. Мы разговорились с ним, мне его представили, он невозмутимый… Какой-то там референт сейчас летит в Америку и будет там отстаивать, и так далее. Он такой спокойный, развязно-циничный. Я говорю: а как, что, в чем ваша функция, как мы будем реагировать? Он говорит: не волнуйтесь, оторемся. Вот на всю жизнь я запомнил. Оторемся. То есть он не представлял другого ответа Западу, как кока-кола из портфельчика и просто отораться языком — и все пойдет своим чередом. Так оно своим чередом и пошло.

С. ДОРЕНКО: Нет, но вторглись в Афганистане в 1979-м.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И там оторались потом, что мы защищали молодую афганскую республику, правда, убили своего ставленника жестоко, а потом еще двоих. Дело в том, что для дипломатов и для той идеологической суеты, которая вокруг… Вот я вчера смотрел телевизор, я посмотрел Шевченко, то есть Соловьева, извиняюсь.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите? Вы оскоромились.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вы должны обязательно запись найти.

С. ДОРЕНКО: Ни в коем случае.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это было страшно. Открытые призывы к ядерным ударам. Этот Соловьев чуть под стол не упал, не он, естественно, призывал, а те, кто у него были на передаче. Открытые, серьезные призывы к ядерному удару. И главной тезой, которая вчера проходила у них в передаче на всю страну, это опережающий удар. При Советском Союзе, уверяю вас, вы когда-то тему войны нам напомнили, чтобы только не было войны, не было таких открытых по телевидению призывов.

С. ДОРЕНКО: Не было.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не было. Вот это меня напрягает, что эта так называемая элита, черт бы ее подрал, сходит с ума. Ну как можно в прайм-время по телевидению, которое смотрят все-таки люди наши, призывать к превентивному ядерному удару? Еще два слова. Я думаю, что будет. Конечно, Асад, дни его, я думаю, сочтены наконец. Не дни, а года его сочтены. Потому что это уже слишком. То, что за ним шлейф тянется.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что недели или месяцы у него остались.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я имею в виду годы, которые уже накопились, они сочтены днями. Я не понимаю, какая же близорукость идейная, опять меня это все возвращает в тонкую материю, что все, что у нас происходит на внешнем уровне, это все делается для внутреннего потребления, чтобы отвлечь действительно (глупо, но это так), чтобы отвлечь от бездны проблем, которые здесь. Просто бездна. Ваше заявление о Медведеве сегодня даже меня повергло. Я где-то надеялся, что у нас появится правительство.

С. ДОРЕНКО: Нет. Нееет. А зачем? Конечно, нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Несколько слов. Конечно, Асад будет сдан. Вообще, это повторение Милошевича, и бомбардировка Югославии была единственным решением этого вопроса. Потому что когда вместо пусть и коварного, пусть и изощренного отца, но который умел регулировать, он держал, конечно, этот пар, пришел этот сын, как после Тито пришел дурак Милошевич, ситуация может действительно привести к тому, что бомбардировки придется делать.

С. ДОРЕНКО: А вам нравился Асад-старший?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет-нет.

С. ДОРЕНКО: Асад-старший расстрелял несколько десятков тысяч коммунистов, как вы знаете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да о чем разговор? Он держал лагеря террористов на своей территории, и Шакал там начинал. Они были всегда, до последнего дня, и там был Калашников на Калашникове.

С. ДОРЕНКО: Это же наш друг. Они расстреливали коммунистов, поэтому были друзья Советского Союза, вы знаете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это естественно. Коммунист там был как чума. А сын доводит, как Милошевич довел до прямых войн, довел-то как раз сын. Сын довел до этого.

С. ДОРЕНКО: Но это пока… Как это, откричим, оторем?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Оторемся.

С. ДОРЕНКО: Оторемся.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это вся идеология — отораться, всех во всем обвинить. Что поделаешь? Живем в такой реальности. Как там доллар? Вы чего-то сегодня молчите.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите? Он отступил от максимума. Вчера же мы вдруг включились, когда он был 63,49, сейчас он 63,46. Мы начинали программу, был 62,86. Он опять пошел, гад, вниз, рубль я имею в виду.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, что ответа нашего не будет. И это будет мудро, и это оценят. А насчет Клинтон вы абсолютно правы. Я был в шоке, когда люди здесь шампанское… Захаровой все-таки позвоните, пусть она скажет, почему Симоньян и Захарова пили шампанское, какое это было шампанское, кем оно было оплачено, уж не Порошенко…

С. ДОРЕНКО: Все-все. На самом деле 63,46. Рубль не хочет стоять. Потому что я то думал, что он на 62 уйдет и уже там побудет какое-то время. Он не хочет. На 63,46 ушел. Ребят, я думаю, что мы оторемся. Я говорю, что сейчас я думаю. Я думаю, возвращаясь к Медведеву, что Медведев будущий премьер-министр. Я думаю, что стабильность любая, любое развитие событий происходит из точки нынешней, и эта категория динамическая. Стабильность — есть динамическая категория. Стабильность велосипедиста, он крутит педали, и оно едет, героэффект, у мотоцикла точно так же. Есть динамическая категория — стабильность. Поэтому на сегодняшнее мгновение Медведев не только будущий премьер-министр, но и будущий президент России в 2024 году. На это мгновение. Понятно, да? Медведев будущий премьер и будущий президент в 2024 году на это мгновение. Еще раз. Через неделю может быть что-то поменяется, но сейчас так. Если меня сейчас спросят, кто президент в 2024 году, я вам отвечаю: Медведев Дмитрий Анатольевич. Его мандат закончится в 2036. Он в 2024-м станет президентом, а в 2036-м закончится его мандат. Сколько тебе будет в 2036 году? Понятно, да. Это на это мгновение. Я тебе говорю, как на это мгновение. На это мгновение нужна консолидация внутренняя страны, потому что абсолютно серьезное удушение будет, как бы Америка будет нас душить. По-настоящему душить, по-боевому душить экономически. Тот закон, к которому мы перейдем после десяти к этой теме, тот законы, который готовится, должен обрушить нашу экономику. Но наша артподготовка заключается, опять мы работаем по внутренним целям, заключается в консолидации общества в ответ на серьезные проблемы. Консолидация общества должна произойти под знаменем ответа на внешние угрозы. То есть мы — хорошие, на Россию напали. В этой связи нам даже выгоден какой-нибудь… Я сейчас говорю сценарий фильма. Я не говорю о ситуации, я говорю сценарий фильма, если бы я писал сценарий фильма. То для этого сценария был бы выгоден какой-нибудь наш сбитый самолет. Понимаешь, да? Мы уже умеем на сбитые самолеты отвечать истерикой. Как турки тогда сбили, сейчас наши братья, турецкие братья наши они. Сбили нам самолет. Ты помнишь, как мы гневались? Вот сейчас если бы был какой-то сбитый самолет опять, это бы хорошо помогло в сценарии фильма. В сценарии фильма, что внешняя угроза, на экономическом фронте угроза, нападение, на политическом — нападение. И нам бы не отвечать. То есть они бы сбили, а мы бы не отвечали, просто обижались. И нужна консолидация общества. Консолидация общества, электората и элит. То есть надо и тех и тех консолидировать. Элиты можно консолидировать, как мы знаем, деньгами, а электорат — на всех не хватит, ну их нафиг, в хорошем смысле. Тогда их надо консолидировать вибрацией, общей вибрацией, чтобы они бились в унисон.

А. ОНОШКО: Но это временное решение такое.

С. ДОРЕНКО: Никак не временное! Всегда не понимаете. Не понимаете страны, не понимаете людей, не понимаете ничего. Это не временное решение. Жизнь — временна. Это решение спокойно проконает 20 лет, 10 лет.

А. ОНОШКО: А что оно будет давать? Вибрация в унисон, это нам позволит не расстраиваться что ли или что?

С. ДОРЕНКО: Нам это позволит вибрировать в унисон.

А. ОНОШКО: И как это нам поможет?

С. ДОРЕНКО: Нам это поможет стабильностью, у нас будет стабильность. А больше нам ничего не надо.

А. ОНОШКО: Но как стабильность при расползающейся экономике?

С. ДОРЕНКО: Чего тебе экономика? Ну не будет экономики, будешь получать паек. У тебя на третьем этаже здесь столовка есть?

А. ОНОШКО: Пока есть.

С. ДОРЕНКО: Дадут тебе котлету и гречку, потому что ты боец информационного фронта. Будешь спускаться на третий этаж, давать талон, тебе дадут котлету и гречку. Котлету одну. Можно вторую? Нет, пусть тебе даст свой талончик, потому что она худеть будет. Она даст свой талончик, но скажет: Настена, полкотлетки мне принесешь за талончик. Ты съешь две гречки, две порции, и полторы котлетки. Щеки будут хрустеть, будешь довольная ходить. Одну завернешь дочке, понесешь дочке одну котлету. В детском саду тоже будут кормить, но там будет гороховый суп, а ты котлетку понесешь с работы. Это что, по-твоему, не стабильность? Это что, по-твоему, не счастье? Это что, не укрепляет семью? Это укрепляет семью.

А. ОНОШКО: Укрепляет.

С. ДОРЕНКО: Ты будешь биться в унисон. Главное — вибрировать в унисон. Вибрировать в унисон — главное свойство стабильности.

А. ОНОШКО: Поняла!

С. ДОРЕНКО: Я тебя убедил. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Михаил звонил, я ему хочу сказать, Миша…

С. ДОРЕНКО: Не надо, не надо только грубо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, я его не ругаю. Просто понимать надо, есть америкосы, уже тошнит от них… Пусть живут в пределах своей границы. Не надо лезть туда, куда их не зовут.

С. ДОРЕНКО: Может быть, вы не в курсе, мы проиграли холодную войну. Мы ее проиграли. В 1986 году на Мальте мы расписались на американском корабле в том, что мы проиграли холодную войну. Понятно? Ну все. Вам это не нравится. А я не говорю, что мне нравится, что мне не нравится. Я просто наблюдаю за событиями. На Мальте Горбачев расписался в том, что мы проиграли холодную войну. Все. Вы просто почитайте газеты от 1986 года. Чего вы мне сейчас-то рассказываете? Старые газеты возьмите и прочитайте. Рейган, Горбачев. Прочитайте, вам легче станет. Здрасьте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Тимур, Москва. Если позволите, пара коротких мыслей в продолжение разговора вашего с Михаилом. Первое. Был в начале 20 века такой Теодор Рузвельт.

С. ДОРЕНКО: Был.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поработал президентом Соединенных Штатов. Насколько я помню, он говорил: говори тихо, ходи с большой палкой. Еще раз: говори тихо, ходи с большой палкой.

С. ДОРЕНКО: Ну хорошо. Применительно к нашей ситуации?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: К сожалению, к нашей ситуации это можно применить только в будущем. И второе. Я вспоминаю ваши слова, ранее сказанные, и могу сказать, что все будет хорошо, потому что, судя по всему, господин император, наши петухи не готовы к войне, слишком громкие.

С. ДОРЕНКО: Не готовы к войне.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Очень громкие петухи.

С. ДОРЕНКО: Но это же дымовая завеса. Дымовая завеса.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И последняя мысль. Помните, вы обсуждали вопрос про гонку вооружений. У викингов были такие поединки: приходили два ярла, садились друг против друга за стол и начинали делать два параллельных процесса. Первый — они яростно грызли щит зубами, изрыгая проклятия, щит держали правой рукой, а левой рукой они выкладывали очень дорогие мечи. Грызут они щит и выкладывают дорогие мечи. Тот, у кого дорогие мечи заканчивались раньше, понимал, что, в принципе, в гонке вооружений ему ловить нечего. Гонка вооружений, которая закончилась в 1986 году, как мы знаем, закончилась без… там грызли щиты, но мечами друг друга никто не стукнул. Поэтому тут вопрос не в возможности ударить мечом, а в количестве мечом. И опять вопрос не в том, что мы готовы или не готовы воевать с Америкой. Войны не будет. Будет опять война на разорение, то есть выкладывание мечей на стол.

С. ДОРЕНКО: Ну да, наверное. Я думаю, что вы очень правы. Так много всевозможных аллюзий интересных, интересных фактов, но во многом он прав. Дело в том, что нам сейчас… Сейчас 9:58, мы ничего не обрисуем. Давай сделаем так, мы после новостей обрисуем.

А. ОНОШКО: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Я просто хочу обрисовать ситуацию вместе — экономическую и политическую, и военную. Вместе. Мы нуждаемся… У нас начинается тяжелый период, очень тяжелый. И в этот тяжелый период, я коротко, в этот абсолютно тяжелый период, когда власти вынуждены будут подкупать элиту, в сущности, а народу придется затягивать пояса… Придется. В этот тяжелый период нужна консолидация. Эта консолидация обязательно включает в себя и вербальную агрессию, вербальная агрессия нужна, нужно рыгать ядом обязательно. И вербальную агрессию, и обиду, и обиду на Запад, и так далее. Это все предстоит обеспечить тебе, как бойцу информационного фронта, моя дорогая. Готовься.

Новости

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. 64,46 — рубль к доллару. Мы с вами несколько минут назад говорили, 63,40. Сейчас 64,45. Еще один рубль потерян к доллару. Готовьтесь к повышению на технику сначала. Сообщение, что ретейлеры предупредили магазины о том, что они повысят цены на импортную технику. Надо было бы тачку быстро купить, может быть. С нами Даша Булгакова.

Д. БУЛГАКОВА: Добрый день всем.

С. ДОРЕНКО: Дарья Булгакова, которая Бэкки с улицы, которая потрясающая, которая смерть оношкинская, потому что она есть тоже экскурсовод, знает языци и так далее, так далее. Прикинь, Настенька.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Настенька, твоя позиция непоколебима. Пожалуйста, не волнуйся.

А. ОНОШКО: Хорошо.

С. ДОРЕНКО: Каждый раз Настя думает, ну вот, вот смерть мои, погибель моя пришла. Нет, все хорошо.

А. ОНОШКО: А вот сегодня картинку Элкин опубликовал, смерть сидит с попкорном в кинотеатре. Вы видели? Потому что сейчас такая ситуация.

С. ДОРЕНКО: Даша, два слова про вас. Мы говорим все время про Сирию. Вы что, вы кто, откуда? Расскажите.

Д. БУЛГАКОВА: Я не из Сирии.

С. ДОРЕНКО: Вы москвичка.

Д. БУЛГАКОВА: Родилась я не в Москве.

С. ДОРЕНКО: А где?

Д. БУЛГАКОВА: Детство мое прошло в Подмосковье.

С. ДОРЕНКО: Где, скажите, мы мысленно перенесемся.

Д. БУЛГАКОВА: Я дочь военного. Это Ступинский район, закрытый городок, он до сих пор закрыт. Оттуда я переехала в 9 лет и благополучно…

С. ДОРЕНКО: Забыли об этом.

Д. БУЛГАКОВА: Забыла об этом, да. Родители у меня были активны. Я каждый раз была москвичка.

С. ДОРЕНКО: Вы оттуда, из Ступина, нет? Вы родились еще где-то?

Д. БУЛГАКОВА: Родилась еще где-то.

С. ДОРЕНКО: Ну скажите.

Д. БУЛГАКОВА: Малороссия.

С. ДОРЕНКО: Ну где?

Д. БУЛГАКОВА: Сумская область, город Глухов. Представляете?

С. ДОРЕНКО: Почему? Это роскошное местечко. Оттуда же Ющенко.

Д. БУЛГАКОВА: Там Гоголь писал свои все «Вечера на хуторе близ Диканьки».

С. ДОРЕНКО: Она землячка Ющенко. Это из гарнизона.

Д. БУЛГАКОВА: Но я этот факт скрываю, потому что…

С. ДОРЕНКО: А зачем? Специально?

Д. БУЛГАКОВА: Он у меня не теплится, это не моя родина.

С. ДОРЕНКО: Почему?

Д. БУЛГАКОВА: Это мои корни, безусловно.

С. ДОРЕНКО: Кто знает, как придется в жизни.

Д. БУЛГАКОВА: Это — да. Это я сейчас потираю руки, думаю, надо как-то…

С. ДОРЕНКО: Она имеет право на украинское гражданство в случае чего. В отличие от тебя, Оношко.

А. ОНОШКО: Я, если сильно напрягусь, тоже получу украинское гражданство.

Д. БУЛГАКОВА: Мы все родились в Советском Союзе.

С. ДОРЕНКО: Да. Ребят, давайте возвращаться к теме. Я еще раз скажу вам про доллар и про все эти истории. 64,42 в эту минуту, я смотрю на kursorub.com. Рубль падает. Мы помним, что вчера вечером он был… Вы знаете, что он долго был 57-57,40 и так далее. После введения последних санкций он упал на 63,49, но тотчас отскочил на 62,80 и он был на 62,80 еще вчера вечером. Несколько минут назад мы видели его на 63,40 и сейчас мы видим его на 64,42. Рубль продолжает падать. 79,70. Мы, кажется, коснемся, 80 по евро. Мы падаем по евро тоже. 70,77 — нефть. Нефть растет. Мы 68 вчера видели, и сейчас мы видим рост. Евро очень сильный к доллару — 1,2374, подпирает 1,24 коридор. Биткоин, который никого уже не интересует, 6855. Я все-таки говорю это для тебя, Настя, потому что у тебя теплились надежды.

А. ОНОШКО: Но эфир немножко растет, вы знаете, он 300 сейчас стал.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. Мы продолжаем следить за долларом. Подглядывай все время за долларом, потому что он выкрутасничает будь здоров, в смысле, рубль наш дорогой, в смысле, он не дорогой, рубль наш дешевый, он все время выкрутасничает так, что надо посматривать.

Я расскажу вам (теперь у меня две собеседницы, Даша и Настя), как я понимаю ситуацию. Я понимаю, что война в Сирии будет, и я понимаю, что у нас там широчайший выбор возможностей, которых на самом деле нет. Его нет. Выбора возможностей нет. Он широчайший, его нет, он равен нулю. Я понимаю Россию, как сложную динамическую систему, стремящуюся к упрощению. Вообще Россия. Динамические системы бывают разные. Например, динамическая система Великобритании, динамическая система Соединенных Штатов Америки, динамическая система Китая и так далее. Есть разные динамические системы. Россия — есть сложная динамическая система, политико-экономическая Россия, по всему комплексу, это есть сложная динамическая система, стремящаяся к упрощению. Почему она стремится к упрощению? Потому что она стремится избегать противоречивых сигналов, Россия. Например, в Америке все делается сложнее, там есть противоречивые сигналы: один хочет обрушить президента, другой наоборот — поддержать президента, третий хочет отлежаться где-то в тине и так далее, пятый вот-вот готовится атаковать президента и так далее. Российская Федерация — есть сложная динамическая система, стремящаяся к упрощению. Система, в которой противоречивые сигналы либо избегаются, либо, если они появляются, их пытаются обесценить. Ну, например, возвращение Тулеева во власть. Условно говоря, этого не должно быть, но если это есть, надо его обесценить. Все говорят: да ладно, он больной, он не встает, он лежит все время, ну его нафиг, какая разница, вернулся, не вернулся. Одним словом, Россия в попытке упроститься, как сложная динамическая система, обесценивает все, что делает ее более сложной. Неважно, Навальный, условный, делает систему более сложной, значит, его надо обесценить, еще что-то делает систему более сложной, это тоже надо обесценить. И так далее. Либо аннулировать и не допустить, либо обесценить. Этот принят аргумент?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Россия такая сложная динамическая система. В этой сложной динамической системе есть у власти некоторые собеседники, не до конца наделенные субъектностью, но тем не менее представляющиеся важными в динамической системе. Этими собеседниками мы можем упрощенно (а Россия стремится к упрощению) назвать электорат и элиты. Электорат разный. Есть Дагестан, есть Коми-Пермяцкая, есть Новосибирская область. Электорат разный. Но мы его назовем электорат, потому что в данном подходе он представляется единым — единым по подходу. И есть элиты. Элиты более разные, чем электорат. Более разные. Элиты, назовем их, это военные, это спецслужбы, это ученые, попы, которые тоже элита, безусловно, влияющая, крупные бизнесмены, всеми остальными можно пренебречь, потому что все остальные на правах мышей. Средний бизнес, мелкий бизнес на правах мышей. В них можно запустить тапочком, можно их убить, неважно, они никого не интересуют, в сущности, они электорат. Крупный бизнес — это все элиты. И с ними надо каким-то образом быть понятным. Не то, чтобы беседовать, уж совсем до бесед дело не доходит, потому что тогда они были бы наделены субъектностью, никакой субъектности у них нет. Но им надо быть понятными. То есть, если бы я был власть в России, я бы сказал следующее: я должен на эмоциональном уровне вибрировать в унисон с массами. То есть создать ситуацию, в которой массы электоральные вибрируют в унисон со мной. Понятно, да? Все орут «за Сережу», за пастушка.

А. ОНОШКО: У меня вопрос. Что будет, если этого не произойдет? Например, вам не удалось. И тогда что?

С. ДОРЕНКО: Удалось. Мне удалось, потому что я сейчас ставлю задачу. Я только ставлю задачу. Что значит, удалось, не удалось? Потом удастся или не удастся. Удастся. Потому что ресурс, тот, который я предлагаю, бесконечен. Я тебе предлагаю ресурс, который бесконечен. Есть электорат, который должен вибрировать в унисон со мной на эмоциональном уровне. Почему он должен вибрировать в унисон со мной на эмоциональном уровне? Почему? Потому что у него интеллектуального уровня нет вообще никакого. Просто нет. Он в этот момент отключает интеллект. Его нет, поэтому этим можно пренебречь. Хорошо. И на уровне элит я должен им включить, если не интеллектуальный уровень, то как бы уровень… Русские элиты похожи на кастрированного кота. А они все равно ощущают, что от батареи идет тепло. Вот они кастрированные коты, все русские элиты, безусловно, все без исключения, но они чувствуют, что от батареи идет тепло. Вот на уровне тепла-холода я должен элитам обеспечить место у батареи, чтобы как бы они вибрировали со мной в унисон, но сидя на батарее. Вот это отличие от электората. Для этого мне нужна вербальная война с Америкой. Вдобавок Америка нас душит. Сегодня или вчера была прекрасная статья в «Независимой газете», мне редко приходиться хвалить это издание, интересный анализ, по-моему, Костин написал сам, может быть, кто-то у него написал, интересный анализ, почему Америка не добилась расслоения элит и антипутинских настроений в элитах. Почему не добилась?

А. ОНОШКО: Почему?

С. ДОРЕНКО: Она не добилась. Они пытались санкции в 2014 году, еще санкции, еще санкции и все такие: ну когда же все восстанут против Путина, пойдут его арестуют и все. Не будет этого. Этого не будет. Америка наоборот способствует консолидации на все более низком материальном уровне. То есть мы будем беднеть, но консолидироваться все плотнее, плотнее и плотнее. Мы будем все жестче консолидироваться. Вербальная война на Первом канале, на Втором канале, она нарастает, и уже справедливо говорят наши слушатели, что вчера, например, аудитория требовала категорически нанесения первого ядерного удара по Америке. То есть вербальная война уже атакует Америку ядерным оружием. Вербальная война становится все сильнее. Я думаю, что Россия применит вербальную войну, оторется, Россия применит высочайшую степень скромности в Сирии, хотя, с точки зрения драматургии, потери в Сирии нам выгодны. Выгодны. Тогда за пацанов мы здесь вибрировать будем в унисон сильнее, чем если бы без пацанов. С точки зрения драматургии я говорю. Если бы я писал сценарий, то я бы повалил там самолет, а может два, чтобы раз, раз, такой опаньки, и мы такие ууу… Но не отвечать. Только вербально отвечать. Потому что на невербальную войну у нас нет средств, это понятно, тогда мы развалимся. А вербально ответить жестко, по всей правде ответить, что типа сучьи дети, мы не простим ни за что вас. Вот так как-то. Я бы так играл. И теперь докажи мне, что я бы так играл, но так не будут играть другие. Я думаю, так и будут.

А. ОНОШКО: Скорее всего, так и произойдет.

С. ДОРЕНКО: А чего делать-то? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Ну вербальной войны не будет, а уже настоящая горячая война дышит нам в спину. И один выход, по-моему, один, и Путин это понимает, но, конечно, его гордыня ничего не может сделать, это уйти ему срочно в отставку, и должен прийти новый человек, который может заговорить по-новому. Иначе будет война, потому что все идет к этому.

С. ДОРЕНКО: Не думаю. Я не думаю. Я все-таки придерживаюсь своей точки зрения. Во-первых, войны не будет. Во-вторых, мы вербально будем объявлять страшную войну, там на космическом уровне и как хочешь. И даже если будут потери, мы не ответим, а если ответим, то только по телевидению. Мы можем даже запустить ракету и показать ее по телевидению. Слушай, а почему не сделать войну по телевидению…

А. ОНОШКО: Прямо на 3D войнушку какую-нибудь.

С. ДОРЕНКО: Почему не сделать 3D? На 3D-моделировании нарисовать, ракета пошла, вторая пошла.

А. ОНОШКО: И звук такой.

С. ДОРЕНКО: И взрывается эсминец, раз, два, три. И потом мы победили Америку, они сдались, естественно, капитуляция. Я бы на 3D-моделировании сделал это все. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Владимир. Сергей, пользуясь близкой у нас в России каждому уголовной терминологии, все равно гонят под шконку.

С. ДОРЕНКО: А что это значит, я не до конца информирован?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Шконка…

С. ДОРЕНКО: Шконка — это кровать, я насколько осведомлен. А нас гонят под шконку. А зачем? Что это значит?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Противостояние глобальное между нами и Западом.

С. ДОРЕНКО: То есть сущностно пытаются понизить нас в статусе, имеется в виду?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Еще как. Если идти им навстречу и не попытаться противопоставить что-то им, то мы там окажемся. Мне кажется, объективно так.

С. ДОРЕНКО: Да, объективно. Но есть еще народ России. Он есть. Если они сейчас… Вы знаете, что они сейчас готовят? Просто мне интересно, вы знаете или нет. Они готовят новый законопроект, который в ближайшее время будет принят, о том, что санкции будут ужесточены. Начали обсуждение новых санкций против России. Вот эти санкции, все, что было до сих пор, ерунда. Это «Акт солидарности с Великобританией» называется. Сейчас я дочитаю: «Новые санкции. Все долговые бумаги, выпущенные Минфином России, Центробанком, от имени Фонда национального достояния, которые имеют срок обращения более 14 дней. Нельзя будет контролировать бумаги России, а также Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, ВЭБа. Их тоже бумаги будут запрещены». А у них 34% всех облигаций России. Они положат экономику нашу. Положат просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так я об этом и говорю. В экономическом, политическом, социальном пространстве они делают именно это.

С. ДОРЕНКО: Это война.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому у нас выбор простой. Если тебе на улице плюнули в лицо — или дать сдачи, или утереться и уйти.

С. ДОРЕНКО: А с вами бывало? Вот как вы действовали?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Со мной? Я укладывал. Помните, я вам звонил про двух тяжеловесов? Шансы лечь есть у каждого.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В категории тяжей Россия и США, в категории тяжеловесов, или ты…

С. ДОРЕНКО: А у меня было так в Комсомольске-на-Амуре. Обступили пятеро, и один из них вычистил карманы. Я знал, что пятеро стоят, стоят и сзади, и спереди. Я знал, что у меня с собой 30 копеек, по тем временем, 20 копеек стоило пойти в кино. Взяли 30 копеек они. Я понимал, что если я махаловку устрою, то пять человек меня точно положат, а я отыграю 30 копеек. Я думал, да пусть заберут, ну их нафиг.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, у России обостренное чувство собственного достоинства.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы выигрывали величайшие мировые войны. Я не думаю, что мы себя будем уютно чувствовать под шконкой.

С. ДОРЕНКО: Согласен.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Значит, или уложить их…

С. ДОРЕНКО: Был позже случай. Двое схватили меня за руки, и один еще стоял сзади, всего трое, а четвертый хряпнул по роже. Но я пытался вывернуться, но это не смог. Вот такой был случай.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, ваше чувство собственного достоинства не уязвлено, вы сделали все, что могли.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Я дернулся, я мог, но они держали меня за руки двое.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне кажется, что выбор у нас небольшой.

С. ДОРЕНКО: Хлопцы были крепкие. Они так за руки подошли, взяли.

Д. БУЛГАКОВА: Тут еще вопрос, что есть 30 копеек для России.

С. ДОРЕНКО: Вот. Что мы теряем? Потому что когда меня потрошили в Комсомольске-на-Амуре, я помню, прямо в кинотеатре около кассы, я понимал, что моя потеря будет 30 копеек либо 30 копеек и разбитая рожа. Сочетание разбитой рожи и 30 копеек или только 30 копеек, а рожа на месте. Я подумал, что, может быть, пусть потрошат.

А. ОНОШКО: Правильно.

С. ДОРЕНКО: Я подумал, раз они полезли в карманы уже, их пятеро, ну что теперь делать, так бывает. Но я не успел метнуться. Так бывает в Комсомольске-на-Амуре. Лучше, конечно, перейти на другую сторону дороги было бы, но там не было места, куда слинять. Вот так. Здесь вот так. Надо драться, говорит нам слушатель. А в чем драться? В чем победа? Победа в чем?

А. ОНОШКО: Она мысленная у нас.

С. ДОРЕНКО: Послушайте меня, я вам прочитаю эту вещь. Она мысленная, конечно, как все победы. Центробанк. Если они вводят этот закон, а его вводят сейчас паровозными темпами, то есть паровоз летит по рельсам, иностранные граждане, граждане США и все остальные, потому что они заставят Европу, не смогут покупать бумаги Минфина, Центробанка, Фонда национального достояния, Сбербанка, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и ВЭБа. Никаких бумаг. Понятно? Они положат всю эту тему. Просто положат. Это 34% облигаций федерального займа на 2,27 триллионов рублей принадлежит иностранцам. Они сейчас выскочат из этой темы, возникнет эффект бутылочного горлышка.

А. ОНОШКО: И в чем он заключается?

С. ДОРЕНКО: Мы увидим рубль на 80. Это заключается в инфляции 10%, с которой сейчас борются, борются, борются. Инфляция будет 10% и больше 10.

А. ОНОШКО: Девальвация.

С. ДОРЕНКО: Начинай сначала. На дворе мочала, начинай сначала. Девальвация, все по-прежнему. Это как-то надо будет объяснять. Это надо будет как-то объяснять. В сыре будет еще больше пальмового масла, еще меньше сыра. Все будет хорошо, но только, так сказать… И так далее. Это надо как-то объяснять. Это проблема.

А. ОНОШКО: Это мы объясняем нелюбовью к нам и все.

С. ДОРЕНКО: На этом фоне легче воевать вербально в Сирии, чем здесь объяснять людям, что мы еще и горячую войну устроим. Я не знаю. Я просто пытаюсь разговаривать со слушателями. Я пока сталкиваюсь с мнением, что все хотят на войну. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Сергей, вы знаете, война все-таки будет. И вы уже простите меня, старого человека, но я вам просто советую, посмотрите, пожалуйста, фильм о святом Христофоре Тульском, вот там все говорится в 1996 году.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. И там наше прошлое, настоящее и будущее.

С. ДОРЕНКО: Дайте же нам хоть какую-то надежду на будущее. Надежду на будущее дайте нам. Что же будет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас нет надежды. Он сказал, что хорошо, если нас завоюет не Китай, который дойдет до Урала. Посмотрите, пожалуйста, этот фильм. Лучше, если нас завоюет Запад.

С. ДОРЕНКО: Он сказал? Христофор Тульский.

А. ОНОШКО: Это старец, он пророчествовал. Ему хотелось, как некоторым жителям Петербурга, чтобы Финляндия наконец забрала себе Петербург.

С. ДОРЕНКО: Он же был Христофор Тульский, не петербургский никакой.

А. ОНОШКО: Тульский. Он говорит: до Урала.

С. ДОРЕНКО: До Урала. Чтобы Тула как-то пристроилась, ага. Ага.

А. ОНОШКО: Он очень страдал.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте. Виктор. Женщина на самом деле права.

С. ДОРЕНКО: Да ладно, я умоляю. Начинается пораженчество.

А. ОНОШКО: Сейчас голосование устроим.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Просто к мировому правительству, действительно такое все идет. Я много раз был в Штатах. Как бы они к нам относятся нормально. Рабочий человек там получает хорошие деньги, имея работу. Я здесь имею работу, я кручусь 25 часов, вообще просто это катастрофа, двоих детей… Но все идет к тому, что элита нас уже предала в любом случае. Уже они там все Майами обстроили, все квартиры скуплены нашими звездами.

С. ДОРЕНКО: Это богема. В Майами вся богема.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вся она там. Они там рожают уже, у них уже там внуки, любовницы, парикмахеры.

С. ДОРЕНКО: Большая инфраструктура, абсолютно верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да пусть они тогда, я извиняюсь… Конечно… негодовать. Но пусть они придут, но мне уже без разницы, что Меркель придет, что Трамп сюда придет, я рабочий человек, я пашу.

С. ДОРЕНКО: Вы пораженец. Нет, нехорошо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они охраняют свои углеводороды здесь, получается…

С. ДОРЕНКО: А на войну? А на войну.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я трус, наверное, не хочу войны.

С. ДОРЕНКО: Вот это я понимаю.

Д. БУЛГАКОВА: Жить хочется красиво.

С. ДОРЕНКО: Виктор. Вы же Виктор. Виктор, держитесь. Это пораженчество. В то время, когда под предводительством генерала Брусилова наши войска ринулись в Брусиловский прорыв, в этот момент вы хотите пройтиться по Морской с шатенками. Ты помнишь эту тему? Пройтиться по Морской с шатенками. Я хочу вам, Виктор, специально прочитать это стихотворение. И вы знаете, что носить ветреницам воду… Помнишь Маяковского ответ? Это же ответ на это стихотворение.

А. ОНОШКО: Нет, сейчас уже подзабыла.

С. ДОРЕНКО: Ты все забыла. Потому что я говорю об этом постоянно в эфире, но это никого не парит. Невозможно. На это стихотворение «Еще не значит…» ответил Маяковский. И он сказал: «Я лучше подавать буду ананасную воду…» Это он сказал Игорю Северянину. После новостей я прочитаю.

Новости

С. ДОРЕНКО: С нами Дарья Булгакова и Анастасия Оношко.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: Мы втроем сидим, а говорю один я. Это не страшно, так бывает. Я к чему толкаю? Наш посол, российский посол в Ливане, только что сказала мне Волгина Женя, он сказал, что мы будем не только сбивать ракеты, но и источники тоже. То есть мы будем лепить по их эсминцам. Мне очень интересно. Мне действительно интересно.

А. ОНОШКО: Мы будем ждать заявления от Минобороны. Все-таки это посол в Ливане.

С. ДОРЕНКО: На самом деле мы вернулись к спору 14-го — 15-го годов прошлого века. Игорь Северянин выступил в 1914 году, но уже осенью, со стихотворением «Еще на значит…» Должно быть, вы все помните его.

Ещё не значит быть изменником —

Быть радостным и молодым,

Не причиняя боли пленникам

И не спеша в шрапнельный дым…

Ходить в театр, в кинематографы,

Писать стихи, купить трюмо,

И много нежного и доброго

Вложить к любимому в письмо.

Пройтиться по Морской с шатенками,

Свивать венки из кризантэм,

По-прежнему пить сливки с пенками

И кушать за десертом крэм.

Ещё не значит… Прочь уныние

И ядовитая хандра!

Война — войной. Но очи синие,

Синейте завтра, как вчера!

Война — войной. А розы — розами.

Стихи — стихами. Снами — сны.

Мы живы смехом! Живы грёзами!

А если живы — мы сильны!

В желаньи жить — сердца упрочены…

Живи, надейся и молчи…

Когда ж настанет наша очередь,

Цветы мы сменим на мечи!

С. ДОРЕНКО: И вот ему отвечает Маяковский, который милитарист наоборот. Милитарист.

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие, нажраться лучше как, —

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,

вдруг увидел, израненный,

как вы измазанной в котлете губой

похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,

жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре ветреницам буду

подавать ананасную воду!

С. ДОРЕНКО: Это спорт милитариста, гордого милитариста Маяковского…

А. ОНОШКО: С пацифистом.

С. ДОРЕНКО: С пацифистом. Мне интересно, вы сегодня Северянин и пройтиться по Морской с шатенками — 134-2135. Пройтиться по Морской с шатенками…

А. ОНОШКО: Купить трюму.

С. ДОРЕНКО: Свивать венки из кризантэм. По-прежнему пить сливки с пенками и кушать за десертом крэм. Вы за Северянина — 134-2135. Нет, вы за Маяковского, вы человек скорее воинственно настроенный и вы, конечно, лучше будете в баре ветреницам подавать ананасную воду, чем дружить с пацифистской сволочью со всей этой — 134-2136. В этом поэтическом споре вы скорее придерживаетесь милитаристкой позиции, жесткой позиции, мужской… Вдруг бы герой увидел, израненный, как вы измазанной в котлете губой похотливо напеваете Северянина! Тьфу на вас. 72 на 28.

А. ОНОШКО: Пацифисты побеждают.

С. ДОРЕНКО: Даша?

Д. БУЛГАКОВА: Я не помню, как закончил свою жизнь Игорь Северянин, но как Маяковский закончил свою жизнь и насколько это быстро случилось…

С. ДОРЕНКО: Северянин в Таллине, по-моему, был.

Д. БУЛГАКОВА: Я не помню, в каком возрасте.

С. ДОРЕНКО: Я тоже не помню. Мы посмотрим.

Д. БУЛГАКОВА: Но Маяковский очень ярко ушел и до сих пор про это спорят. Поэтому, может быть, можно сделать какой-то вывод.

А. ОНОШКО: В 1941 году 20 декабря Северянин умер.

С. ДОРЕНКО: Он сказал прекрасную фразу: как хороши, как свежи были розы, моей страной мне брошенные в гроб.

Д. БУЛГАКОВА: Он романтик, он все равно романтик, всегда же вот в таком смысле.

С. ДОРЕНКО: Как хороши, как свежи были розы, моей страной мне брошенные в гроб. 68 на 32. Я останавливаю голосование. 68 на 32. 32% за Маяковского, 68% — за Северянина. Как видите, каши с вами не сваришь. Я имею в виду, милитаризм вас недостаточно достиг, но достигнет. Мы вас раскачаем.

А. ОНОШКО: В изгнании в Таллине он умер, в эмиграции.

Д. БУЛГАКОВА: А Маяковский в Москве на Лубянке застрелился.

С. ДОРЕНКО: Да-да, какая неприятность. Давайте поговорим с людьми. 73-73-948. «Так, тебя бояться поправлять, но нужно сказать любящим, а не любящим». Ну хорошо. Ах, правда, любящим. Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Минкин Саша. Спасибо огромное. Никто меня не боится поправлять. Оношко просто не знает ни одного правильного ударения на планете Земля. Оношко не знает ни одного. Она говорит отдал вместо отдал, она говорит «одел» вместо «надел».

А. ОНОШКО: Почему вы меня вспомнили вдруг?

С. ДОРЕНКО: Потому что Минкин пишет: «Тебя боится поправлять соведущая. А надо говорить любящим». Но Оношко меня не боится поправлять…

А. ОНОШКО: Я боюсь, потому что я не уверена ни в чем.

С. ДОРЕНКО: В том-то и дело, она боится поправлять, потому что она сама по-русски говорит едва-едва, она почти не говорит по-русски, она с трудом вспоминает слова, вокабулы какие-то рассыпаны, подобно детским кубикам. Ну скажи же, скажи хоть слово.

А. ОНОШКО: Я боюсь и стесняюсь поправлять.

С. ДОРЕНКО: Она знает по-русски только «сколько стоит» и «скидочку бы».

А. ОНОШКО: Что?

С. ДОРЕНКО: Что? Сколько стоит? И скидочку бы. Оношко требует скидочку даже у полицейского, который останавливает ее для штрафа. Она говорит: скидочку бы.

А. ОНОШКО: Нет, я говорю не так. Я говорю: ну давайте будем оформляться. Грустно. Это и есть прошение о скидке. А вы знаете, — говорит он мне, — что за это лишение? Я говорю: что же поделаешь, придется пойти в суд.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. 73-73-948. У нас воинственных только 32%. Ребята, с вами каши не сваришь. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Не кумир ни Маяковский, ни второй товарищ…

С. ДОРЕНКО: Северянин.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мне нравится товарищ Суворов, который говорил: мы русские, как это прекрасно. Про эту ситуацию. Я в свои 34, с тремя детьми, не собираюсь защищать интересы этого правительства, которое сейчас, ни этого президента. Потому что я сам записался на выборы наблюдателем, я голосовал за другого человека, которого я очень уважаю, который сам себя сделал. Я уже вам звонил, говорил, hand made, ручной сборки.

С. ДОРЕНКО: Ну ладно, ладно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Честно говоря, мне жалко только народ, потому что я защищать буду свою семью. Понятно, что это коснется и меня тоже. Мне придется идти бок о бок с тем пузатым сыном Чайки, который будет сидеть в окопе…

С. ДОРЕНКО: Нет, он не будет сидеть в окопе, я вас уверяю. Я вам расскажу. Когда вы придете в окоп, вы встретите знакомые все лица, никаких незнакомых там не будет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Он будет в штабе сидеть. Честно говоря, сейчас противоречий столько возникло в народе, в массах, сейчас интернет, если раньше слухи ходили-ходили, сейчас можно подсветить, сразу выложить в интернет, и все видно, как он там жирует сидит. Народ просто разорвет этих людей. Элита не понимает, что сейчас она уже под такой лупой, что видно все: кто, что, с кем, когда.

С. ДОРЕНКО: Видно. И мы все равно вибрируем в унисон. Все хорошо. Вы напрасно наводите тень на плетень. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Дмитрий. А я бы на самом деле стрельнул бы. Потому что терять уже ничего, в принципе, и нечего, полная экономическая…

С. ДОРЕНКО: Чем отличается жизнь от смерти, знаете? Вот вы живы, а потом — нет. И чего?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А мы и так и так не будем живы.

С. ДОРЕНКО: Ну нет. Ну нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Или я бы собрал, еще один вариант, господ наших любимых олигархов, пусть они едут, договариваются, чтобы с нас снимали все санкции, а потом уже как бы те пусть стреляют, а мы как бы потихонечку… Вот такой вариант.

С. ДОРЕНКО: Вы все время исходите из того, что мы очень кому-то интересны.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну… Наверное.

С. ДОРЕНКО: Нет. Наверное, нет. Понимаете, в чем дело, они пытаются нас обнулить. То есть вы исходите из того, что мы интересны, например, даже как негатив, а они пытаются представить себе мысленно, что на месте России Мировой океан, просто тут нет нечего, люди здесь не живут. Они пытаются добиться этой ситуации. То есть они не пытаются с нами даже… как вам сказать, они пытаются нас обнулить, вот в чем дело. Я хотел бы на этом остановиться. Мы думаем мысленно, что мы враги, а это уважаемо, с большой буквы, враг — это же охренительно, враг — это большой какой-то, серьезный. Они исходят из другого, что мир пригоден для жизни в той степени, в которой он вестернизирован. Понятно, да? Условно говоря, Афганистан мало вестернизирован. Эрго, как говорили древние, малопригоден для жизни. Например, Уганда до известной степени вестернизирована, а до известной — нет. Значит, она только в малой степени пригодна для жизни. Вот это предположение, что вестернизация — есть критерий пригодности для жизни — это принципиальное соображение. Дальше. Подходим к бывшему Советскому Союзу. Они говорят: можно ли вестернизировать до известной степени какие-то части бывшего Советского Союза? Они говорят: да, например, Прибалтика, можно вестернизировать, она и так годная, и как бы вот. Можно попробовать вестернизировать Украину? Большой гемор, но можно там чего-то такое дернуть, ну как-то так, с разным успехом. Можно ли вестернизировать, условно говоря, Узбекистан. Небезынтересно. 32 миллиона человека, есть интересы у руководителя, давайте посмотрим, что с этим можно сделать. Вестернизировать с точки зрения политического процесса не удастся, но попробовать вестернизировать с точки зрения экономического, может быть, можно попробовать до известной степени. Можно ли вестернизировать Россию? Ответ: нельзя. И вот кажется, на этом консенсусе они сошлись, что нас нельзя вестернизировать, а, следовательно, мы как бы непригодны, с их точки зрения. То есть нет подходца, подхода нет, как ни подойдешь, все не получается.

А. ОНОШКО: Мы уж и сами не рады.

С. ДОРЕНКО: Дальше. Какой вывод? Скажите, пожалуйста, они говорят, вот эту территорию вестернизировать не получается и никак не получается, и не получится. Ну хорошо. А что делать? А давайте попробуем абстрагироваться. Ее положим в ноль, в пепел, как бы в пепел экономический, без войны, и будем считать, что здесь океан. Подходишь к карте, а там океан. Можно даже нарисовать такую карту, просто океан. Соответственно, Казахстан примыкает к океану, большой океан, красивый. И так далее. Вот давайте исходить из этого. И они начинают исходить из этого. И им надо довести нас до состояния океана, то есть обнулить. Они хотят нас обнулить. Они просто не хотят нас… Они хотят, чтобы история пошла, обтекая нас как камень, то есть мы лежим, а история обтекает. История мира, планеты Земля проходит, обтекая нас, как если бы нас не было.

А. ОНОШКО: Но навряд ли они этого специально хотят. Им просто все равно, что с нами будет.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что они хотят наконец нас забыть и обнулить нас. Обнулить. Они сейчас будут рушить нас экономически. Мы ответим на это мобилизацией. Можно, я тебе Соловея прочитаю. Валерия Соловея. Правильно? Он же должен склоняться. Или Соловья? Вот Минкин должен сказать. Минкин, скажи, Соловея или Соловья? Здесь вопрос на самом деле. Ведь фамилия цельная как бы. Может быть, Соловья. Валерия Соловья. В связи с нарастающим противостоянием между Россией и Западом Валерий Соловей опубликовал в Facebook пять тезисов, которые будут звучать в ближайшее время из телеэфира. «Первое. Запад развязал против России экономическую войну. Россия ответит переходом к мобилизационной экономике». И это значит карточное распределение в том числе, наверное. Нет? «Второе. Запад поддерживает террористов в Сирии, провоцирует и нагнетает военную напряженность на российских рубежах. России надо усиленно готовиться к военному отпору». То есть нас ждет война с Западом. «Третье. Предвоенная ситуация требует патриотического сплочения нации. Идеологические колебания политической оппозиции становятся предательством родины». То есть, если раньше идеологические колебания позволялись, ну как слабость, человек слаб… Вот мы сильные, а он слабый. Оношко у нас была слабым звеном, она либералочка. То с какого-то момента, Анастасия, это будет предательством родины.

А. ОНОШКО: Я уже поняла.

С. ДОРЕНКО: Предатель родины. Со всеми вытекающими. Дальше. «Четвертое. Запад труслив, морально разложился и психологически слаб». Чего стоят гомосексуальные браки одни, представляете, да. То есть Запад, что о нем сказать, они морально разложившиеся сообщества. «В критической ситуации он отступит перед нашей дерзостью и первоклассной российской военной машиной». Они трусливые. Они трусливые и педики. Просто педики, а еще и трусливые педики, вот почему мы их напугаем. Мы в этот момент представляемся такими чеченами всемирными, ичкерийцами. «Пятое. Нам все врали о ядерной войне. В ближайшее время мы услышим такой аргумент. Британские ученые доказали, что ядерная война не приведет к гибели человечества и в ней возможен победитель». Вот это пятая позиция. Мы скоро все это услышим по ящику. Прелестно. Валерий Соловей говорит, что мы скоро это все услышим по ящику. Я уже сегодня половину из этого рассказал, про ядерную войну правда не рассказывал, но я сегодня уже половину рассказал про это. Вот мы блистательные умы с Валерием Соловеем. Или Соловьем? Соловьем или Соловеем?

А. ОНОШКО: Соловьем, конечно.

С. ДОРЕНКО: Соловьем.

А. ОНОШКО: Соловей это актриса была.

С. ДОРЕНКО: Но он же мужчина.

— Мужчина, конечно, будет склоняться как обычное слово.

С. ДОРЕНКО: Как соловей. Человек, как тварь, как птичка.

— Конечно.

С. ДОРЕНКО: Целый мужик как птичка. Боже милостивый.

— А вам жалко?

С. ДОРЕНКО: Мне жалко птичку, нет, наоборот, Соловья.

— Нет, нормально, будет склоняться так.

С. ДОРЕНКО: То есть Соловьем и точка. Хорошо. Мы скоро это все услышим, товарищи. Давайте с наслаждением изготовимся и будем ждать. Я чувствую, на этой неделе все услышим. Потому что я уверен, я говорил об этом в начале программы, что военный удар начнется в эти два дня, сегодня-завтра, и начнут французы. Французы и израильтяне скорее всего. Израильтяне могут тоже атаковать, тем более, что у нас хорошая с ними дружба и все на свете. Так что посмотрим.

Дай мне эту страницу, я хочу, чтобы люди насладились наконец американскими сенаторами, которые допрашивают Цукерберга.

А. ОНОШКО: Пожалуйста. CNN подборочку сделала.

С. ДОРЕНКО: Прежде я скажу, что Лукашенко собрал своих и предупредил о том, что… в сущности, по смыслу, предупредил об информационной войне, на которую готова Россия, и Белоруссия должна дать отпор России. Лукашенко впервые в истории провел большую пресс-конференцию, на которой было 130 журналистов, за круглым столом сидели пресс-секретарь, руководители ведущих СМИ, остальные в зале, впервые не пригласил русских… Впервые не пригласил русских. Всегда проводил с русскими. И сказал, что поводом стала новая эпоха информационных войн. Именно информационные войны отличительная черта 21 века. Вы знаете, что это оружие. И он их учил и говорил, что все его ключевые информационщики должны быть не русскими, а белорусскими. Он учил их, в сущности, противостоять России, противостоять информационной агрессии со стороны России. Лукашенко. Я говорю об Александре Лукашенко, президенте Белоруссии. Он готовит свой, так сказать, информационный спецназ для того, чтобы он мог противостоять России. Ну… интересно. Интересно. Я не знаю, насколько сдвинется тогда в сторону Варшавы.

А. ОНОШКО: Нет, не получится. Там же он говорит, он про Эрнста сказал, что это талантливый человек и все такое, но нам нужно свое. А речь же идет о культурном пространстве…

С. ДОРЕНКО: Он хочет отжимать у русских каналов территорию, территорию смыслов, он хочет отжимать, готовясь к информационной агрессии со стороны России, в сущности, вот что он сказал. Ну не этими словами, Лукашенко всегда довольно мутно изъясняется.

Прочитай мне то, что Цукерберга. Я хочу сказать одну потрясающую вещь, ребят. Законодатели, на которых вы не можете смотреть без слез здесь, на территории России, оказывается, столь же изумительны и на территории Соединенных Штатов. Смотрите, что они спрашивал у Цукерберга, который пришел к ним на доклад. Расскажи, Настенька.

А. ОНОШКО: Пять часов длилась эта встреча. Они его допрашивали. Один из вопросов был такой…

С. ДОРЕНКО: Как вы можете поддерживать свой бизнес, бизнес-модель тогда, когда пользователи не платят за сервис?

А. ОНОШКО: И тот отвечает: у нас реклама.

С. ДОРЕНКО: А у нас реклама, говорит Цукерберг. То есть они не в курсе. Внимание, я очень хочу, чтобы вы поняли, они были не в курсе.

А. ОНОШКО: А еще вопрос. Д. Фишер спрашивает, сенатор… Может, по-английски зачитаем. Сколько у вас категорий, которые у себя складывает Facebook?

«How many data categories do you store, does Facebook store, on the categories that you collect?» Это он задал вопрос. А Цукерберг не понял его и говорит: Senator, can you clarify what you mean by data categories?

С. ДОРЕНКО: Я даже не понимаю, о чем вы говорите.

А. ОНОШКО: А тот говорит: а я сам точно не знаю.

С. ДОРЕНКО: Сенатор сказал: а я и сам не знаю.

А. ОНОШКО: «I'm not actually sure what that is referring to». То есть им там кто-то готовил вопросы и так далее. То есть они вообще, видно, не пользуются Facebook.

С. ДОРЕНКО: Сенаторы Соединенных Штатов под стать нашим, ребята, это обнадеживает. Они под стать нашим. Давай еще какой-нибудь идиотский вопрос. Идиотский.

А. ОНОШКО: Идиотский вопрос: когда вы дадите нам право удалять из себя все данные? Марк Цукерберг говорит: вы и сейчас можете это сделать.

С. ДОРЕНКО: Удалить все данные. Они его спрашивают, в частности, в допросе: как нам сделаться вашими друзьями в Facebook? Один из сенаторов: я хочу добавить вас в друзья, как этого достичь? И так далее. То есть человека позвали на допрос. Это так меня обнадеживает. Ребят, это так меня обнадеживает, потому что я думал, что только наши, оказывается, американские такие.

А. ОНОШКО: Сергей, это сразу же вызывает следующий вопрос. Какой-нибудь врач — мануальный терапевт, вы приходите к нему, а он говорит: у меня нет ни WhatsApp…

С. ДОРЕНКО: Можно, я скажу. Миром правят дезактуализированные старики.

А. ОНОШКО: А имеет ли это значение, у меня вопрос.

С. ДОРЕНКО: Имеет.

А. ОНОШКО: А то, что они не знают, как работает в Facebook, это отменяется?

С. ДОРЕНКО: Имеет. Это модели мышления прошлого. А. ОНОШКО: Нужно ждать, пока они вымрут просто и все.

С. ДОРЕНКО: Ничего подобного, придут следующие старики. Миром правят дезактуализированные старики. Проблема этой планеты в том, что на этой планете люди жили по 30 лет и не накапливали опыт, это была гигантская проблема. Затем люди стали жить 40-50 лет, стали накапливать опыт. И люди перешли сейчас в новую эпоху, когда опыт есть препятствие развитию. То есть было так, что опыта нет и от этого нет развития, это абсолютно принципиальная вещь. Опыта нет и нет развития. Затем опыт есть и поэтому есть развитие. И сегодня мы пришли в эпоху парадоксальную, когда опыт почти всегда значит отсутствие развития. Потому что все так меняется быстро, что любой опыт — есть ужас анахронизма, мракобесия и так далее. Любая традиция сегодня ведет нас назад, вспять. Вот в чем дело. Опыт — это плохо в ближайшие десятилетия, потому что мир развивается так быстро, что опыт тянет назад, понимаете.

63,78 доллар. Что вам «В движении»? Какое вам движение? Было сейчас 64,32-64,42, сейчас откатился назад, 63,78. Мы сейчас 63,78 уже воспринимаем как подросший рубль. Понятно? Вот так постепенно вы будете воспринимать как что-то хорошее то, что раньше не считали хорошим. Отлично. Мы пойдем и проживем ее, эту среду, 11 апреля.