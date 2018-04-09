«Подъём» с Сергеем Доренко от 9 апреля 2018 года

С. ДОРЕНКО: 8 часов 39 минут. Понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко. Доброе утро всем.

С. ДОРЕНКО: Памятник Хворостовскому могут установить в «Зарядье». Кафельников Евгений: «Я не расист». Это признание такое. За этим признанием может стоять и расизм, Евгений.

А. ОНОШКО: Но он в ответ на такое нехорошее замечание. Жень, давай без истерик.

С. ДОРЕНКО: Мне никогда не приходило в голову говорить, что я не расист, например, потому что просто вообще я как бы вне этой… Ну, понятно, да? Когда начинаешь оправдываться, сразу думаешь, а чего это он оправдывается?

А. ОНОШКО: Надо еще сказать: у меня есть даже друзья негры.

С. ДОРЕНКО: Погода. Погода два дня будет хорошая, потом будет погода ужасная. Я хотел ваше внимание обратить, но этого нельзя, наверное, делать, мне кажется, это будет не политично, что эти два дня у нас ветер из Киева, west-south-west. Один день будет west-south-west, а другой день south-west. У нас будет юго-западный ветер, а другой день будет западный — юго-западный. А это ветер из Киева. Вот два дня хорошей погоды. А потом подует ветер из Перми, Сыктывкара, вот оттуда, и будет сразу ужасная погода, абсолютно кощунственно ужасная.

А. ОНОШКО: Но мы привыкли, нормально. Мы же знаем, что все равно все растаяло уже.

С. ДОРЕНКО: «Откуда взялся ветер в Киеве?» А в Киеве он средиземноморский. Ветер с Украины идет, сейчас вот этот теплый ветер.

Я хотел обратить ваше внимание на новый способ езды. Ты замечала или нет, что творится на улицах?

А. ОНОШКО: Что-то много аварий стало.

С. ДОРЕНКО: Я тебе скажу так, я поставил машину подальше вчера и прошелся пешком, ну, сколько-то. И я видел по крайней мере двух автомобилистов, которые поехали на красный. Они, не дожидаясь стрелки, поехали. Условно говоря, все немножко взвинчены. Ребят, просто это учитывайте, пожалуйста, в езде, что примерно… Появились мотоциклисты. Из них 80% категорически взвинчены.

Я вижу, что мотоциклисты потом, в августе или в июле, будут ездить намного спокойнее. Сейчас они обязательно как бы демонстрируют, щеголяют и козыряют. Они выкатываются вперед на светофоре не на 2-3 метра, а выкатываются вперед метров на 15 и тоже, не ожидая стрелки, поворачивают. Мотоциклисты. Мотоциклисты хотят, как бы шухер навести, хотят показать свои возможности.

Мотоциклисты — это вчерашние автомобилисты, они вчера сидели за рулем своих машин. Это первое. Я бы сказал так: 80% мотоциклистов немножко возбуждены и деструктивны; и примерно 20 процентов автомобилистов тоже пришли в возбужденное, деструктивное состояние, идиотничают, поворачивают не под стрелку, не дожидаясь стрелки, расталкивают пешеходов, то есть ведут себя возбужденно, странно и антизаконно. Это следствие солнца, потому что мы все, конечно, все равно жуки-долгоносики. Вдруг подул ветер с Украины, и мы все такие: а, что, где? И понеслись.

Ребят, будьте осторожны, пока психи не угомонятся. Психи угомонятся, потом они устанут сами от себя, и снова станет нормально ездить.

А. ОНОШКО: Да, конечно.

С. ДОРЕНКО: И погода угомонится. У нас два дня теплых, ветер с Украины, а потом ветер пойдет из глубин России, с Северного Урала, прекрасный, настоящий, наш, русский, правильный ветер, будет плюс 9, плюс 8, то есть уже нас подостудит чуть-чуть. Правда же, будет здорово?

Да, я присоединяюсь к тем, кто скорбит по Анжелике Волчковой. Действительно огромная потеря. Она не вызывала сомнений в своем потрясающем удивительном таланте. Мы присоединяемся к тем, кто скорбит по поводу ее ухода. Она молодая, 47 лет.

ЧИТАЕТ АНЖЕЛИКА ВОЛЧКОВА «МЕНЯ, КАК РЕКУ…»

С. ДОРЕНКО: Она читает из Анны Ахматовой. Мы брали вчера интервью у ее коллег, Анжелики. Ну, все, ее нет. И коллеги, конечно, все обескуражены. Все, наверное, знали, я думаю, многие знали, что она болеет. Но всегда когда вот так болеет человек…

А. ОНОШКО: Все равно неожиданно.

С. ДОРЕНКО: Все равно неожиданно. Особенно когда человек молод и полон сил. Я говорил и продолжаю, что дряхлость — это лучшее какое-то изобретение существования белковой материи, дряхлость позволяет сделать так, чтобы тебе самому уже прискучило.

А. ОНОШКО: Ну, да.

С. ДОРЕНКО: Ходишь такая, тягостно все, не радостно все. Всем на тебя плевать. В конце уже и тебе на тебя плевать и т.д. Дряхлость — это хорошая фигня. Надо перед смертью где-то лет 10 быть окончательно дряхлым, никому не нужным, чтобы всем надоесть, всем чего-то советовать, вспоминать какое-то старье никому не нужное. Как генпрокурор Чайка. Мне кажется, когда до такого состояния… И тебе никого не жалко уже. А?

А. ОНОШКО: Да, я полностью согласна.

С. ДОРЕНКО: Что вспомнил Чайка? Он сказал, что он расскажет, как Березовский всех обманул в 2003 году.

А. ОНОШКО: Да, я сегодня видела тоже фотографии, вместе с Черномырдиным.

С. ДОРЕНКО: Я так хорошо все это помню, но забыл. Я забыл. Я помню, что Боря чего-то придумал, что-то, где-то, что-то было, да. Но сейчас Чайка это расскажет. Понимаешь, это дед на завалинке какой-то с домино. Чайка с домино, сейчас мы это самое, дубль шесть! Ну, что ты будешь делать? Зачем? Кого это интересует? Кого на хрен интересует, что делал Березовский, которого нет давно, в 2003 году, можно чокнуться.

А. ОНОШКО: А вот еще случай был, вот так.

С. ДОРЕНКО: В 2003 году к нему приехал офицер ФСБ. Я тебе расскажу, что было в 2003 году. И предложил убить Путина. В 2003 году. Сказал, что предстоит поездка Путина на Алтай. На Алтай, куда-то в те края, в южную Сибирь. И Березовский должен будет… И этот офицер ФСБ даст Березовскому точки, где будут снайперы.

А. ОНОШКО: А с какой целью? Он благословения хотел или денег?

С. ДОРЕНКО: Нет, приехал чувак. Я его знаю отлично, Валера зовут, неважно. Приехал чувак и сказал: Борь, вот такая фигня, Путин поедет с поездкой по региону, мы тебе дадим точки, где снайперы стоят, сможешь снять. Ну, снять снайперов, подойти, снять. То есть точно все точки, все. И вместо, условно говоря, снайпера фэсэошного поставишь своего, твой снайпер убьет Путина. Понятно?

А. ОНОШКО: Ну…

С. ДОРЕНКО: И дадим пути отхода. То есть дадим всю схему, чтобы ты поработал пути отхода. То есть твои чечены работают, убивают Путина и уходят, все. Боря, ни одной минуты не думая, выбегает в приемную и тотчас звонит в МИ-5 или в МИ-6, я забыл, и сдает этого офицера ФСБ. Его арестовывают моментально. И он сутки то ли двое проводит в кутузке.

А. ОНОШКО: Среди врагов.

С. ДОРЕНКО: В Лондоне в кутузке. Там он говорит, что Боря врет. А где, что? Просто беллетристика, ахинея полная. Его отпускают, Валеру. Валера уезжает домой. И все на этом. Я помню, это 2003 год. Если Чайка хочет рассказать эту историю прекрасную всему миру, так я ее рассказывал уже много раз в эфире. Ну, не много, может быть 2-3 раза. И, больше того, она описана в книге «2008», вся эта история. Если Чайка возьмет книгу «2008», то он как раз всю эту историю прочитает, про офицера ФСБ, который приезжал к Боре, предлагал убить Путина. На самом деле это было задание ФСБ, чтобы Боря клюнул. Понятно, о чем я говорю?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Боря должен был клюнуть.

А. ОНОШКО: А они бы его что? За это убили сразу?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет. Вывести чеченов, межгосударственный заговор, убийство президента страны и т.д. Но Боря, все-таки у него какой-то был инстинкт, он ровно через 10 секунд, выскочив в собственную приемную, оставив офицера ФСБ в кабинете, моментально позвонил в МИ-5, МИ-6, куда надо и слил его, и посадил его за решетку, ну, на сколько-то дней. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Если Чайка хочет рассказывать старые анекдоты, старые истории и т.д., то надо взять домино, сесть во дворе где-то в курточке, знаешь, застегивающейся под подбородок, и где-то резаться в домино и рассказывать старую хрень. Я готов Чайке подарить несколько историй, пусть он ходит, рассказывает.

Велосезон в Москве открывается 25 апреля. Но это уже не так долго осталось.

А. ОНОШКО: Пара недель.

С. ДОРЕНКО: Две недели и все, ребята, начнем ездить. Можно сейчас ездить, но мокровато.

А. ОНОШКО: А вы уже ездили на велосипеде?

С. ДОРЕНКО: Куда?

А. ОНОШКО: Вообще.

С. ДОРЕНКО: Ну, так. На работу я не ездил.

А. ОНОШКО: А будете?

С. ДОРЕНКО: Не буду. У нас тот раз был колхоз-навоз в прошлом сезоне, здесь охранял нас, у нас была какая-то охрана странная, какие-то были странные люди. А сейчас нам посадили ультра-элиту, элитное подразделение.

А. ОНОШКО: Росгвардии.

С. ДОРЕНКО: МВД, Росгвардии. Сейчас элитное подразделение. Они меня не пустят с велосипедом, как раньше. Раньше был колхоз-навоз, тут какой-то дед Щукарь сидел на входе.

А. ОНОШКО: Можно совет по поводу хранения велосипедов? В открытых публичных местах их не воруют. Это мне сказали, ну, я обслуживала свой велосипед в одном месте, я с ними советовалась, какой купить замок. Они говорят: а зачем вам замок? Я говорю: ну, оставлять, на работу, мы у метро. Нам кажется, что это опасно, на самом деле нет. Под камерами, на людях никто не ворует. Воруют из подъездов в тишине.

С. ДОРЕНКО: Где там тишина в подъездах, когда у меня три камеры вокруг квартиры?

А. ОНОШКО: Это другой вопрос.

С. ДОРЕНКО: У меня три камеры вокруг квартиры, три!

А. ОНОШКО: У нас тоже камеры висят в доме, у меня украли велосипед. Мне потом показали: вот этот мужик украл, вот видео, вот стоп-кадр. Я говорю: ой, как интересно, буду внимательнее смотреть. Но на самом деле камеры не помогают, то есть потом вы откручиваете, видите этого чувака, и никто ничего не делает.

С. ДОРЕНКО: Ну и хорошо. Боже, ты знаешь, сколько стоит мой велосипед? Сказать, сколько?

А. ОНОШКО: Тысяч 100.

С. ДОРЕНКО: 16, дорогая!

А. ОНОШКО: Докризисные цены.

С. ДОРЕНКО: Нет, дорогая! Я купил его в прошлом году. Надо покупать в сентябре. Но я купил в августе. 16! 10 и 6! Понятно, сколько стоит мой велосипед?! Лучший на планете земля, Bear Bike! Вот здесь, напротив у метро. Я тебе покажу.

А. ОНОШКО: Ничего себе.

С. ДОРЕНКО: Сейчас новый сезон, начало сезона, продают по 25. А в конце будет опять 16. Но можно торговаться! Я торговался, я купил за 13. Ну, потому что они по 16, а я-то хохол, я мальца поспорил. И вот я сейчас их название произнес, уже реклама, наверное, косвенная, не знаю. А может наоборот — антиреклама. Они мне раз, за 13 его отдали. 13 за велосипед! Тьфу на него, пусть его украдут, пожалуйста, я пойду новый куплю, вон через дорогу продается. Понятно?

25 стартует велосезон. Сегодня я перегоняю мотоцикл в город. Я не стал рано делать, сегодня поеду. Сейчас уже садовник мой мылится приехать сюда, забрать меня, отвезти к мотоциклу, и я приеду на мотоцикле. Понятно? И стану на нем ездить. Кроме этого хотелось бы ходить пешком.

А. ОНОШКО: Вот так.

С. ДОРЕНКО: Хотелось бы ходить пешком, потому что надо жить долго. Где мы живем, в какой стране? В стране, где надо жить долго.

А. ОНОШКО: Всех пережить.

С. ДОРЕНКО: Чтобы всех пережить и обгадить сверху и т.д., когда они все помрут. Поэтому надо ходить пешком. Остается: пешком, велик, мотоцикл и машина. Куда столько? И до работы 2 км. Куда мне столько? На телевидение я больше не езжу.

«Черный день для Дерипаски». «Повторите название, пожалуйста». Медвежий байк, Bear Bike. Он русский велосипед, все сделано в России, где-то в Нагатине. Почему? Потому что они все это выписали из Китая, а здесь они его собирают. Великолепный стальной велосипед, прекрасный. Вы ездите на велосипеде или нет? Или на мотоцикле? У меня осталось 2 минуты, я не собираюсь новую тему.

Да, сейчас самое ужасное положение у Дерипаски. Я вспоминаю Дерипаску. Раз уж мы вместе с Чайкой взялись вспоминать, как я еще молодушкой была, я хочу сказать такую фигню. Дерипаска приходит ко мне: чего, как? Я сидел в Останкине в дальнем крыле, то есть это была СК-3, но дальнее крыло. То есть, если войти с фронта и потом пойти вправо, вправо, вправо, влево программа «Время», например, по третьему этажу, а если вправо, вправо, вправо и потом буквой «г» и потом завернуть за отдел репортеров и туда, и подальше, то там я сижу.

У меня была комната, как селедка, маленькая, 11 кв. метров или 10 кв. метров, такая селедкой вытянутая, ну, примерно как сейчас, ровно такая же. И вдоль стены висели может быть штук 15 пиджаков разных, которые я покупал по скидке в Мадриде, за 10 копеек какие-то покупал. И, потом, людям не видно, пошли они к черту, я не собираюсь тратить деньги на то, что не видно. В камеру оно не видно, сколько он стоит. Можно так настроить камеру, что будет вроде хороший пиджак. Их много-много, с рубашками висело. Я сам в майке и в джинсах.

Входит: я хотел познакомиться. Я: ну, пожалуйста, знакомьтесь. Сел. Олег! Я говорю про Олега Дерипаску. Какой это был год? 1997 может быть, может быть 2008-й. Я: знакомьтесь, нет проблем. Сидит: ну, как вы? Я говорю: вот так. Потом я говорю, ну, типа некогда мне уже. И он ушел. Я Боре, ну, тогда: слушай, а что-то Олег пришел, что-то хочет знакомиться. Это что? Это про что? — Да, просто он любопытный, ему интересно. Вот это любопытство довело его до проблем, понимаешь, в чем дело?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ему интересно. Ему хочется всюду быть полезным, интересным, активным, Дерипаске, вопросы какие-то решать, встрять и т.д. Вот занимался бы промышленностью, как Алекперов, сидел бы тихо работал. Но всюду желание встрять и быть полезным ведет к плохим результатам. Ты понимаешь?

А. ОНОШКО: Да. Но вы не смогли разбудить во мне чувство жалости к Дерипаске.

С. ДОРЕНКО: Есть люди, занимаются четко промышленностью, сидят на промышленности, Мордашов какой-нибудь, не знаю, кто еще, Алекперов, четко занимаются промышленностью, хреначат эти свои там вышки, еще что-то. Без проблем живут! Дерипаска хочет быть полезным — огреб! Понятно? Вексельберг хочет быть полезным — огреб!

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Вот чего быть полезным? Нужный человек знаешь как сокращенно называется?

А. ОНОШКО: Как?

С. ДОРЕНКО: Нужник!

А. ОНОШКО: Ой!

С. ДОРЕНКО: Не надо быть нужным. Сиди тихо, работай, будет тебе счастье. Будешь все время нужным, будешь нужником, вот весь сказ.

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 9 часов 5 минут. Понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

«В Сирии подлили яду в огнь». Хороший заголовок.

А. ОНОШКО: «Яду в огонь».

С. ДОРЕНКО: В Сирии big trouble у нас какой-то, опять с этим Асадом. Асад, он какой-то шкодливый. И он, я так понимаю, нас не слушает.

А. ОНОШКО: Побеждает все время?

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, не побеждает, нет. Как тебе сказать, он побеждает? 7 лет войне, 7 или 8, я уже забыл, вот этой войне, которую ведь аль-Асад, ей уже очень много лет. Если бы он побеждал, так он бы уже победил. Никак не побеждает, не получается. Он не убеждает местное население. Местное население его недолюбливает. Долюбливают те, которые его, вот алавиты, а многие другие недолюбливают, поэтому вот эти все проблемки. Кроме, конечно, вмешательства внешних сил, как мы хорошо знаем. Если бы внешних сил не было, саудиты, американцы и т.д., которые против Асада, если бы они не вмешивались, мы знаем, Асад давно бы их всех перестрелял и отравил. Фосген, дефосген и прочие другие прекрасные яды, он бы их отравил ядами давно.

А. ОНОШКО: Почему мы его не отравим?

С. ДОРЕНКО: Мы не можем, потому что он нашенский. Он не нашенский, он иранский. Но иранский и многообещающий почти нашенский. И он нам обещает две базы, одну такую, другую такую.

А. ОНОШКО: То есть мы верим в его победу?

С. ДОРЕНКО: Мы не то, чтобы верим. Да и ему-то верим, мы не верим, но мы думаем, что в тех краях честное слово значит все, но не дольше десяти минут.

А. ОНОШКО: «Честное слово персидское, не будь я судейская дочь!», помните прекрасный спектакль?

С. ДОРЕНКО: Там честное слово значит все, но примерно 10 минут подряд. Потом оно уже не значит ничего.

На самом деле серьезная тема. Есть какие-то люди, которые скончались, умирали. И это есть на видео. Там, в Восточной Гуте, они умирали с пеной, то есть они пускали пену и затем умирали. Вид этих людей впечатлил весь мир, это показывали. Но нам это не показывали, и нам, конечно, легче дышать от этого. Но это домыслы… Что это сделал аль-Асад, все считают, наш дружок.

А. ОНОШКО: Мы — нет.

С. ДОРЕНКО: Наш дружочек. А мы думаем, что это наоборот.

А. ОНОШКО: Провокация.

С. ДОРЕНКО: Провокация тех боевиков, которые сами своих отравили. Не имея возможности выйти из боя с победой, они решили привлечь мировое сообщество таким нечестным, грязным путем, поэтому они взяли вертолеты сирийской армии и стали сбрасывать фосген, дефосген и чего там еще. А может быть не вертолеты, может быть они сами траванулись, и потом все это засняли на видео, чтобы вызвать гнев Трампа против аль-Асада, ну, как-то так.

Я сейчас прочитаю заявление наше. «Боевики используют мирных жителей, — говорит МИД Российской Федерации, — в качестве живого щита». «Однако те, кто не заинтересован в скорейшем уничтожении одного из последних гнезд террористов в Сирии, кто не хочет подлинного политического урегулирования, пытаются всеми способами осложнить обстановку и воспрепятствовать эвакуации гражданских лиц, — отметили в МИД РФ. — Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками».

Про хлор проехали, там уже какие-то боевые отравляющие вещества, но, правда, такие, устаревшие. «Цель этих лживых домыслов, — говорит МИД Российской федерации, — не имеющих под собой каких-либо оснований…» Вообще никаких. Но какие-то были, нет? Но кто-то помирал же? Или нет, или это ошибка? «… Выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне».

А. ОНОШКО: Вам не кажется, что это все восьмидесятые какие-то годы?

С. ДОРЕНКО: Это Громыко, конечно.

А. ОНОШКО: Риторика такая. Я была мала, но у меня блоками воспоминания всплывают.

С. ДОРЕНКО: Нет, это чисто Громыко. Но за этими словами правда, МИД Российской Федерации не может лгать. Давай найдем товарища Громыко. Еще был Пельше, разные люди, и я очень хорошо помню эти фамилии. Я был тоже мал. Ты думаешь, что я был велик? Андрей Андреевич Громыко, он говорил такие вещи. Громыко в ООН. Вот!

— Эти факты просто замалчиваются или в ответ делаются заявления о неубедительности таких фактов.

С. ДОРЕНКО: «ФактОВ» он говорит.

А. ОНОШКО: Тогда было модно так говорить.

С. ДОРЕНКО: Он же был постоянным представителем СССР в ООН, Андрей Андреевич Громыко.

— Хотя бы уже потому что этот вопрос являлся предметом переговоров, дискуссий на протяжении 25 лет. И предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций на протяжении по крайней мере шести месяцев.

С. ДОРЕНКО: Русский язык у него был специфический, как ты видишь. Он говорил по-русски не так, как это принято в России, «месяцеув». Он, наверное, западно-украинский. Посмотри мне быстро. Он похож мне на моего декана Белоуса. У меня был декан Белоус, который говорил: скажите, вы филолог? Старые Громыки, Гомельский уезд! Что я говорил? Могилевская губерния!

А. ОНОШКО: Белоруссия.

С. ДОРЕНКО: Поэтому он и говорит как нерусский, Громыко. «Однако те, кто заинтересован в скорейшем уничтожении» и так далее, вот он как-то так говорит. Это хорошо. Мы хвалим за это русский МИД. Почему? Потому что когда русский МИД говорит языком традиции, языком выверенным я бы сказал, он идет уверенной поступью к победе. Правильно я говорю?

Сегодня шарахнут там ракетами. Вот у меня вопрос другой. Все мы молодцы. Но 9 стран призвали собрать экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии. И, кроме того, сегодня американцы примут решение, бить ли туда ракетами. А там наши. Хорошо это или плохо? И что нам делать?

А. ОНОШКО: Эвакуироваться я бы предложила. Но я знаю, что наши так просто не сдадутся, у нас все падут героями, им дадут посмертно потом…

С. ДОРЕНКО: Нет, за Асада не надо, мне кажется.

А. ОНОШКО: Нет?

С. ДОРЕНКО: Давай проголосуем. Скажите, пожалуйста, если американцы примут решение о ракетном ударе по расположениям правительственных войск, а там наши советники, нам прикрывать живым щитом аль-Асада или куда-то временно слинять как-то? Вы бы как сделали?

Вы советник, и вы советуете, не знаю, Шойгу, не знаю, Путину. Американцы, например, сегодня решают нанести ракетный удар, у них там 50 «Томагавков» на Пунто-Рото в Испании, они просто спокойно бьют прямо оттуда, прямо из Испании могут бить.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Они могут шарахнуть. И вы советник. Скажите, прикрыть собою аль-Асада и братский сирийский народ, в смысле братский аль-асадовский народ. Да — 134-21-35. Нет, куда-то слинять на это время чуть-чуть, подвинуться где-то. Зайти на наши базы, по нашим-то не будут бить, зайти всем на наши базы, закрыться и пока чайку попить немножко. Нет? 134-21-36.

Прикрыть собою Асада, никуда не двигаться, проявлять волю, выдержку, героизм и пасть, может и нет, в борьбе за интересы…

А. ОНОШКО: Конечно, пасть, потом же за пацанов будет легче дальше летать, бомбить.

С. ДОРЕНКО: Все-таки пойти на наши базы и попить какое-то время чайку, немножко, чуть-чуть, посидеть пока, может сауну растопить, еще что-то. 73-73-948. Обсуждаем это, пока идет голосование. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте, Сергей. Это Лимузин. Мне кажется, что пора продемонстрировать, видимо, силу русского оружия, раз мы заговорили о том, что у нас…

С. ДОРЕНКО: Кстати, это был бы третий вариант. Какая горечь, я не включил его в голосование.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я имею в виду применить, допустим, какие-то противоракеты.

С. ДОРЕНКО: По Испании. А, нет, в смысле…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, допустим, американцы выпустили ракеты, а мы их просто…

А. ОНОШКО: А где? На подлете или над Италией? Где их сбивать?

С. ДОРЕНКО: Над Италией.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Где угодно, это уже определят специалисты. Для демонстрации того, что да, ребята, у нас такое есть, и мы это можем. Пока что только разговоры, куда нам деваться.

С. ДОРЕНКО: Зря, я не предугадал, во мне не хватило милитаризма, чтобы поставить и этот вопрос на голосование. Секундочку, сейчас мы это голосование закончим, и ваше поставим на голосование. Договорились?

Остановить голосование. Нам в виду возможного ракетного удара со стороны Соединенных Штатов по позициям сирийских войск оставить всех советников на месте и прикрыть нашими спинами братского аль-Асада — 34 процента. Слинять пока на наши базы и подождать, чем дело кончится — 66 процентов. Они будут стрелять из Пунто-Рота…

А. ОНОШКО: Там, где мы собирались отдыхать вот этим летом буквально, да?

С. ДОРЕНКО: Они будут стрелять, да, над головами наших людей, совершенно верно. Пунто-Рота, я не знаю, где это, я хочу понять. Я думаю, это около Кадиса где-нибудь. Секундочку, мне нужно посмотреть карту. Пунта-Кана почему-то сразу.

А. ОНОШКО: И у меня тоже Пунта-Кана.

С. ДОРЕНКО: Непристойности какие-то идут. А зачем я написал Пунта-Кана? Ты мне продиктовала. Пунта-Рота, а, так это где-то в Валенсии наверное. Ну, конечно! Нет, это Пальма-де-Майорка, это рядом, это Майорка — Алькудия, Манакор, Камполь дель Порт, это оттуда. Они пульнут оттуда, и мы шарахнем по Пальме тогда, вот это будет прикольно. Нет? Или что? Чего вы добиваетесь, я не понимаю? 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Вы не заметили, дело Скрипалей пропало, сейчас появилось…

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, дело Скрипалей живо абсолютно! О чем вы говорите? Зайдите на … и посмотрите тамошнюю последнюю фишку «Скрипаль воскрес» и так далее, вот это все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Никуда он не делся, о чем вы говорите? 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Генштаб уже пообещал утопить носители.

С. ДОРЕНКО: Подождите, еще раз.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Основной…

А. ОНОШКО: Его глушат.

С. ДОРЕНКО: Генштаб. Нет, это он ухом нажал на какую-то клавишу, на клавишу «три». Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, Настя, здравствуйте. Владимир.

С. ДОРЕНКО: Здравствуйте, Владимир. Как вы?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сегодня утром смотрел новости. Агентство САНА сообщает, что по Хомсу нанесен ракетный удар.

С. ДОРЕНКО: Уже.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: из… Средиземного моря.

С. ДОРЕНКО: Это мы знаем. И пока никто не берет ответственность за этот прекрасный…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но сам факт, что воинственные заявления, С-400, С-5000 и так далее, ПВО, все прикрыто, удар нанесен, и жертвы есть.

С. ДОРЕНКО: Давайте здесь остановимся чуть подробнее. Но мы не знаем кто, не знаем что, вот нанесен и все. Но сейчас мы можем развернуться.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Для нашего щита, который прикрывает наших ребят и дружественного Асада в Сирии не имеет значения кто и откуда. Щит должен прикрывать, щит не прикрыл.

С. ДОРЕНКО: Не прикрыл, нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Второе. Ситуация гораздо более…

С. ДОРЕНКО: Не хотел прикрыть!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Серьезность заключается вот в чем. Как вы знаете, недавно Владимир Владимирович открыл строительство электростанции атомной в Турции.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: При этом что интересно еще, подписан контракт на строительство атомной электростанции в Египте с участием нашего «Росатома».

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Обратите внимание, что это все не Швейцария, не Монокл и не Люксембург, да? Странно по менталитету и по географии.

С. ДОРЕНКО: Это верно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Третье. Впущен… Известно, что Соединенные Арабские Эмираты как бы решили построить, и завершено строительство первого атомного реактора электростанции в Абу-Даби.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: При этом поскольку «Росатом» наш и наша Россия хорошо строит по миру атомные электростанции, у нас с арабами хорошие отношения, то электростанцию это построил кто? Южная Корея. Далее. Наследный принц объявил, что Саудовская Аравия начинает программу атомной энергетики, будет построено 16 атомных реакторов, при этом уран будет собственный, свой. И поскольку у нас с саудитами отношения тоже хорошие, они сказали, что сбывать, будем мы уран именно наш использовать для этих электростанций, то строить электростанции будут американцы, и добывать уран будут тоже они. Более того, там последовало такое заявление, которое очень-очень тревожное, саудиты заявили, что если Иран все-таки идет до конца, доведет программу создания ядерного оружия, поскольку у нас уже будут источники, мы тоже создадим ядерное оружие.

С. ДОРЕНКО: Саудиты, мне кажется, честно говоря, вне всякой зависимости от Ирана будут создавать ядерное оружие.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я думаю, что и саудиты будут создавать, и будет создавать ОАЭ. Египет я не знаю. Турция вряд ли, потому что электростанция строится… То есть мы будем ей владеть, оперировать и просто продавать электроэнергию. Но ситуация пошла вразнос, и, теперь это обнаружено, на Ближнем Востоке помимо Ирана в этих странах, которые ему противостоят, неизбежно будет создано. Особенно интересно еще одно, «Росатом» подписал соглашение с Суданом о сотрудничестве, о том, что там, во-первых, будет для начала приведена плавучая атомная электростанция в порт Судана, потом построена стационарная. А еще подписали соглашение о научном центре в Судане, в Хартуме, «Росатома» и местных атомщиков.

С. ДОРЕНКО: Все идет в моих интересах. Владимир, вы помните, может быть вы не помните, что у нас с Оношко есть спор на 100 долларов.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, я помню. Что начнутся, обязательно.

С. ДОРЕНКО: До ноля часов 1 января 2025 года та или иная страна применит ядерное оружие именно как оружие. То есть не авария, а реально будет применено ядерное оружие. Любой страной мира. В этом случае Оношко дает мне 100 долларов. Я вижу, что дело на мази.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, совершенно верно. Процесс пошел, как говорил…

С. ДОРЕНКО: Настенька, соточку отмусоль.

А. ОНОШКО: Я уже отложила, под процентами она у меня лежит.

С. ДОРЕНКО: Да? А проценты будут тебе или мне?

А. ОНОШКО: 1,8. Мне.

С. ДОРЕНКО: Тебе? Хорошо. 73-73-948. Ребят, в Сирии, наверное, сегодня-завтра, но в любом случае, я думаю, в первой половине недели будет серьезное развитие, как мне представляется.

Я напомню, что происходит. 9 стран призвали собрать в понедельник, 9 апреля, экстренное заседание Совета Безопасности после сообщения о химической атаке в Сирии.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии».

Мы считаем, что это провокация. Россия считает, что это провокация. Но это не меняет дела. Потому что, что нужно Америке? Америке нужен какой-то шум в ООН. Мы можем, пожалуйста, резолюцию любую, наложить вето, понятно. Но некий шум в ООН… Шум, притом представленный всеми континентами. Вы видите: Кот-д'Ивуар, Перу, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Польша, США, Франция, Великобритания. То есть как бы есть и Перу, и Кот-д'Ивуар, то есть все континенты представлены. Шум. Который мы предсказуемо блокируем. Мы. Блокируем и блокируем, все. Но этот шум сам по себе показывает, что обеспокоенность всего мира и ра-ра-ра, тра-та-та, и Соединенные Штаты наносят удар. В этот раз, уже второй, потому что сейчас уже ракетный обстрел один был, наносят удар. Что нам делать? Что делать России? Тут надо либо действительно…

А. ОНОШКО: Вступать в схватку, военную прямо.

С. ДОРЕНКО: Вступать в схватку хотя бы оборонительную… Условно, американцы будут обстреливать позиции сирийской армии с некоторой вероятностью.

Если американцы будут обстреливать позиции сирийской армии в ближайшие дни, нам их ракеты сбивать? Или отойти в сторону? Нам их ракеты сбивать — 134-21-35, да. Отойти в сторону — 134-21-36.

Нам их ракеты сбивать… Наверное, не отвечать все-таки, да? Не будем совсем уже авантюристические какие-то решения.

А. ОНОШКО: Нет, не будем. Нам же не нужна война, мы же миролюбивая нация.

С. ДОРЕНКО: Да, мы миролюбивы. Отвечать не надо, то есть сбивать просто ракеты.

А. ОНОШКО: Это первый вариант.

С. ДОРЕНКО: Первый вариант, 134-21-35 — сбивать. Отойти в сторону, не лезть в это дело — 134-21-36.

Пока у меня 67 на 33. Но продолжается голосование. Посмотрим, что будет. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Герасимов сказал, что будет сбивать.

С. ДОРЕНКО: Нет, он сказал…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Герасимов. Генеральный штаб… Будет сбивать.

С. ДОРЕНКО: Я отлично знаю. Но я, например, вам могу сказать, что если вы беспилотники начнете запускать над моей дачей, я буду сбивать. Я могу сказать и не сбивать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, да. Но там привезли «Рычаг», который подавляет вот эти все крылатые ракеты, они просто падают штабелями, не долетая вот этого, территории земли, и все. То есть дело серьезное, конечно.

С. ДОРЕНКО: Я думаю, что вы до известной степени мистифицируете события. Да, они падают штабелями. Я, честно говоря… 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Сергей, дело в том, что это будет цугцванг, в шахматах такое есть.

С. ДОРЕНКО: Да, я знаю, когда каждый шаг ведет к поражению.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если сбивать, то тогда начинается конфликт, и мы проиграем все равно. Если не сбивать, то тогда выступление Путина с мультфильмами, это, в общем, будет просто как бы…

С. ДОРЕНКО: До известной степени дискредитировано.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно, конечно.

С. ДОРЕНКО: Я вам скажу, какой ход есть у пропаганды — Сирия это не Россия, вот и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Мы же пообещали защищать, уже пообещали. В этом случае опять наши слова как бы…

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, нет. Потому что мы в Астане, потом в Сочи вели переговоры со всякими оппозиционерами сирийскими, и мы найдем одного-двух, которые объяснят, почему Асад стал плохим. Был хороший, стал плохим. Это можно сделать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Проигрываем там наши все базы.

С. ДОРЕНКО: Это правда. Без баз нам трудновато жить, вот я чувствую.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно. То есть проигрыш будет в любом случае.

С. ДОРЕНКО: Ну, конечно, немножко приходится пятиться. Но как-то аккуратно выходить из ситуации. Или сбивать. Для меня вопрос заключается в следующем: мы должны аккуратно выходить, может быть что-то теряя (а еще тоже не очевидно, что теряя); либо упираться в надежде, что переупрямим. Ну, как, бывает же что они тоже может быть…

А. ОНОШКО: Для всех это второстепенная тема, да?

С. ДОРЕНКО: Мне кажется, они тоже понтуются, а по-настоящему не пойдут. А мы твердо стояли и все.

А. ОНОШКО: Я не могу в конце понять, что нам это даст, допустим, в результате нашей победы.

С. ДОРЕНКО: Когда Дона Корлеоне пристрелили. Они вдвоем стояли безоружные, Майкл и второй чувак, они стояли на крыльце, засунув руку за пазуху, делали вид, что у них есть оружие. И целая машина автоматчиков уехала. Потому что там понты и тут понты. Лучше перестоять может быть, я не знаю. Я спрашиваю. 73-73-948. Мне нравится ваш милитаризм. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей, доброе утро. Сергей, обещать, не значит жениться.

С. ДОРЕНКО: Всяко бывает.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

А. ОНОШКО: Бывает, что и женишься.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И второе. Лучше 5 минут трусости, чем всю жизнь калекой.

С. ДОРЕНКО: Это тоже бывает, да, да, да. Надо выбрать народную мудрость, какая нам больше подойдет. Ребят, сейчас я не смогу уже принять звонок, потому что у меня осталось 18 секунд. Давайте это обсудим после новостей. Смысл в том, что американцы, наверное, сегодня собираются, наверное, будут расстреливать этого Асада нашего, возлюбленного нашего Асада. Нам в это момент надо прикрыть его своим телом как-то или может быть отползти маленько чуть-чуть в стороночку?

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Если американцы начнут стрелять по сирийским воскам, мы должны сбивать их ракеты — 67%; 33 — пока отвернуться, пока не вмешиваться.

А. ОНОШКО: Вот наш наказ, да?

С. ДОРЕНКО: Наш наказ, да.

А. ОНОШКО: Президенту.

С. ДОРЕНКО: Товарищи, пожалуйста, сбивайте, всё, это наш наказ. Но при этом я должен вам сообщить такую маленькую подробность, удары по авиабазе сирийской правительственной армии Тифор (Т-4) в провинции Хомс попали на видео. То есть уже авиабаза сирийских войск уже подверглась ракетной атаке. Уже.

А. ОНОШКО: У нас пока данных о наших погибших нет.

С. ДОРЕНКО: Там есть погибшие. И уже правительственная армия Сирии была обстреляна, уже. И уже они пролетели над территорией Ливана со стороны Средиземного моря, эти ракеты. И уже говорят, что, вероятно, это сделали США. Но США ничего не говорят. А?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: И чего мы их не сбили? Как это происходит, я не знаю? Мне кажется, это же машина, она такая, как машина, которая сбивает ракеты, она же на автомате это делает.

А. ОНОШКО: Ну, да, достаточно включить и все.

С. ДОРЕНКО: Или надо созвониться сначала, сейчас мы начнем сбивать, пустите туда-то, а мы сейчас собьем? Или что? Не знаю. Когда-то давно их испытывали над заливом Кара-Богаз-Гол на Каспии, вот это сбивание т.д. Но тогда знали, те, кто запускал, что сейчас полетит и тогда надо сбить. Там есть такой залив, в Туркмении, это прекрасное место, там как раз сбивали все подряд. 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Николай. Людям нужно объяснить. Наверное, ваш папа участвовал, у него были мишени хорошие, да?

С. ДОРЕНКО: Сбивали, сбивали, да, да, вот там, над Кара-Богаз-Голом.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Беспилотники были у папы, ну, хорошо. Нужно людям объяснить, что в прошлый раз был залп, двумя эсминцами всего подошло… Американские. И за 6 минут выпустили около 60 «Томагавков»! Чем мы можем ответить? Один «Томагавк» можно, ну, 99 процентов попадания, нужно 4 противоракеты С-300 приблизительно, и то очень сложно. Но они дорогие.

С. ДОРЕНКО: Еще раз, сколько они выпустили за 6 минут?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: 60 «Томагавков»! Ну, 57 или 58, или 60. Долетело 57 вроде бы. Но у нас тоже есть такие приблизительно ракеты, которые мы с Каспия, с границ запускали. Но скорострельность… Ну, две ракеты, не знаю, во сколько минут. У нас и с торпедами такие же дела. У нас все есть, но скорострельность настолько низкая, перезарядку нужно делать очень долго. А у них, вот представьте, всего 2 эсминца, 60 ракет за 6 минут. Что можно противопоставить этой массе летящей? Ничего.

С. ДОРЕНКО: Может быть мужество?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, только Воронеж. Я считаю, нужно оттягиваться на зимние квартиры, в город Зима…

С. ДОРЕНКО: Вы пессимист. В вашем голосе я чувствую пессимизм. А я преисполнен мужества и храбрости.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В прошлый раз мы наблюдали…

С. ДОРЕНКО: Дайте мне гранату в зубы, я обвяжусь гранатами и пойду под танк. Нет? Где танк? Покажите танк. Дайте гранату в зубы, я пойду под танк. Мне хотелось бы как-то увековечиться. Может быть когда я буду неизлечимо болен, я тогда обвяжусь гранатами. А? Это очень модно было бы, а?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. «Россия заплатит „большую цену“». Еще я хотел вам сказать кроме военных действий, к которым, я знаю, вы все предрасположены, Россия будет платить еще какую-то «большую цену». «Россия заплатит „большую цену“ за поддержку Асада», — заявил Трамп. Что за цена? Не знаю.

Россия «заплатит большую цену» за поддержку президента Сирии Башара Асада, объявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter. Ну, вот и все. То есть еще будут санкции.

А. ОНОШКО: А вас это, скорее, злит или пугает, такое заявление от Трампа?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Утром в воскресенье распространил заявление о том, что была химатака. Госдеп США распространил. Могли погибнуть десятки людей. Осуществили ее военные Башара Асада, как говорят в Госдепе. Наши считают, что нет.

А Россия, которая поддерживает Асада, то есть не отшатнулась от Асада, не оставила Асада, Россия таким образом, как думают в Госдепе, несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия в Сирии. Хочешь проголосовать?

А. ОНОШКО: Давайте. Очень интересно.

С. ДОРЕНКО: А я не знаю. На фоне нашего заявления МИДа не выглядит ли это голосование провокационным?

А. ОНОШКО: Вот так? Мне кажется, что МИД, давно пора генерала поставить во главе какого-нибудь, чтобы окончательно…

С. ДОРЕНКО: Ну, не знаю. Давай не голосовать.

А. ОНОШКО: Не будем.

С. ДОРЕНКО: Но Госдеп считает, что мы несем ответственность.

А. ОНОШКО: Мы же хорошие, мы же не можем нести ответственность за применение химоружия.

С. ДОРЕНКО: Не можем, нет. Мы в целом хорошие люди, на нас посмотри.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Мы хорошие люди. Ты хороший человек?

А. ОНОШКО: Я очень.

С. ДОРЕНКО: Вот видишь. Какая может быть ответственность, сама подумай.

Трамп предупредил и Россию, и Иран о последствиях поддержки Асада в Twitter. Он уже не называет атаку «предполагаемой». Нет, «предполагаемой» атаки уже нет. Он пишет: «Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира».

То есть там, внутри людей убивают химоружием, полагает Трамп, помочь этим людям невозможно, то есть их просто травят. Дальше слушайте текст Трампа: «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену». И в другом месте еще он говорит: животное Асад сделал то-то, животное Асад сделал это.

России придется «заплатить большую цену». Какую цену, непонятно. Что будет делать, непонятно. 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Пора закупаться пирожкам в магазине.

С. ДОРЕНКО: Пирожками нет, консервами тогда уж.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, да. Потому что, видите, как накручивают, каждый виточек, потом пружина разожмется, уже надо будет что-то предъявлять.

С. ДОРЕНКО: Ближе к Витебску надо будет, находиться. Ближе к Витебску, мне кажется.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, придется пистолет доставать, потому что если со всех сторон… Изгоем делают конкретно, сейчас прямо все это просматривается. Сейчас что-нибудь еще добавят попозже. Единственный в этой ситуации грамотный ход — если автоматика противоракетная сработает, как в фильме «В бой идут одни старики», чтобы ни одна бомба не упала на переправу. Если отработает все штатно, ничего не прилетит, тогда будет как бы позор американцам, тут мы их умоем. А в других вариантах у нас ситуация патовая, любое наше действие будет уже с опозданием, и оно будет неправильное. Поэтому здесь только понадеяться на работу электронщиков.

С. ДОРЕНКО: Да, да, да. До известной степени китайских. Спасибо. Ну, там микрочипы китайские. 73-73-948. Хорошо бы они сработали, купленные на рынке в Гуанчжоу, микрочипы, было бы просто славно. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сергей Леонидович, одну секунду. Перед Новым годом на нашу авиационную базу, аэродромчик, на взлетную полосу, где стояли наши самолетики, подъехала машинка одна. С «Васильком». Минометы, которые стреляют на 4 км. Они отстреляли один боезапас, если помните, 12 самолетов наших подбили. Вы помните это или нет?

С. ДОРЕНКО: Нет, повредили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Повредили. Не говорю, что сбили, уничтожили, подбили их.

С. ДОРЕНКО: А почему вы думаете, 12? Может меньше.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Как птичку из рогатки, она живая, но попали.

С. ДОРЕНКО: Подбили, попортили.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Она уже плохо летает. Попортили. 12 самолетов маленьким минометиком «Василек».

С. ДОРЕНКО: Вы абсолютно убеждены, что 12?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Два человека погибли там, во-первых. Это были, возможно, часовые, которые там стояли по периметру. Два гроба было, они признали это. А сколько самолетов? Конечно, их можно подлатать, заварить, заклепать, что угодно сделать.

С. ДОРЕНКО: Это же алюминий, господи! Дюралюминий, что там, господи?!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Но факт же не в этом.

С. ДОРЕНКО: А в чем же?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Всего один минометик «Василек» и все, и больше ничего не нужно. О чем это говорит? Какая защита? Откуда они подъехали? До сих пор нет никаких разбирательств, ничего.

С. ДОРЕНКО: Да. Главное оружие в пустыне, как вы хорошо знаете, — Toyota Hilux.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Toyota Hilux. Хреначит на маленьких грузовичках, Toyota и все дела. Это тачанка такая. «Ехала тачанка полем на Воронеж» помнишь?

А. ОНОШКО: Помню. Смутно.

С. ДОРЕНКО: Не помнишь?

А. ОНОШКО: Песню такую?

С. ДОРЕНКО: «Ехала тачанка полем на Воронеж».

А. ОНОШКО: Поставим?

С. ДОРЕНКО: Нет. «Падали враги как, спелая рожь». «Ехала тачанка полем на Воронеж, падали враги, как спелая рожь. Позади тачанки надпись „Хрен догонишь!“, впереди тачанки „Живым не уйдешь!“» А ты знаешь, чьи это стихотворные формы?

А. ОНОШКО: Чьи?

С. ДОРЕНКО: Это стихотворение, написанное русским поэтом Нестором Махно. Это Нестор Махно, это его стихотворение.

А. ОНОШКО: Здорово. А вот что делать гражданам, которые, например, внутренне не поддерживают всю вот эту политику внешнюю? Ничего? Просто смотреть?

С. ДОРЕНКО: Поддерживают, не поддерживают. Кто тебя спрашивает, поддерживает, не поддерживает?

А. ОНОШКО: Никто.

С. ДОРЕНКО: Я не поддерживаю, я поддерживаю. Какая разница, что ты делаешь, я вообще не понимаю. Ты не имеешь доступа к принятию решений, вот и все, и сиди тихо. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Вот эти «Васильки», про которые звонят и говорят, просто погасить свет США. Просто погасить свет. Ничего не взлетит, и Трампа не слышно будет.

С. ДОРЕНКО: Мы можем?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да элементарно.

С. ДОРЕНКО: А как?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Буря, снег, мороз.

А. ОНОШКО: Климатическое оружие что ли?

С. ДОРЕНКО: Научите. Вы говорите загадками.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Погас свет и все. Мы их ни слышать не будем, ни бояться.

С. ДОРЕНКО: А, мы выключим свет?!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно.

С. ДОРЕНКО: У себя? Или у них?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У них.

С. ДОРЕНКО: А у себя? Если у себя, тоже ничего не будем слышать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Нет, у себя зачем, Сергей? Все нормально у нас.

С. ДОРЕНКО: А как мы там выключим?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: У нас электростанций много, на дизеле, на бензине.

С. ДОРЕНКО: Ну, подождите. Расскажите. Я не знаю, трудновато мне надеяться, когда я не очень понимаю детально. В каком смысле?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но вот нас пугают какими-то ракетами и всем прочим, свет погасим.

С. ДОРЕНКО: Вы все равно остаетесь… не раскрываете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Я знаю, как это сделать.

С. ДОРЕНКО: Но не скажете.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Позвоните после эфира.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. Не то, что… Он не скажет, короче. Но мы можем, оказывается, сделать раз, раз, раз и все, по волшебству. Ребят, нас никто не пугает особо. Но нас пугают тоже.

Да, кстати говоря, нас пугают, черт, я забыл! Нас пугают, «Россия „заплатит большую цену“» сказано, это же и есть пугание. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Переформулируйте по запросам телезрителей голосование для этих 67 процентов. Они готовы собственных детей и внуков…?

С. ДОРЕНКО: Нет. Это всегда…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Готовить для того, чтобы платить эту цену?

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот вопрос такой, очень простой. Потому что все эти риторические всхлипы, мы принимаем решения, не зная очевидных фактов, которые умалчивают и нам не сообщают. Поэтому популизм, он, конечно, очень дурно пахнет.

С. ДОРЕНКО: Но понимаете, в чем дело, вы не обязаны посылать детей. Детей, это когда уж на нашу территорию вступят…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Исходя из вашей максимы, нас никто не спросит, мы не же принимаем, не влияем на решения.

С. ДОРЕНКО: Нет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот поэтому предлагаю разделить это голосование исключительно для тех, кто 67 процентов, рекомендуют сбивать ракеты.

С. ДОРЕНКО: Можно я скажу, как разделятся 67 процентов вот эти?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте.

С. ДОРЕНКО: Из них 40 процентов, я сейчас серьезно говорю, две трети из них, 42 процента (то есть от ста 42, но две трети от них) пойдут в ружье, а остальных мы с вами увидим стремительно пересекающих границу Казахстана и Белоруссии.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ха-ха-ха-ха!

С. ДОРЕНКО: Серьезно. Конечно. Они люди ушлые, правда, и среди них… А вы куда, в Белоруссию или в Казахстан?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но я же не принимаю решения.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, но машина-то у вас есть. Ходу, ходу, а? Позади тачанки надпись «хрен догонишь». Ха-ха-ха-ха!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Дело все в том, что уже когда сюда придут… Я не знаю, придут, не придут, скорее всего, просто до этого уже не дойдет.

С. ДОРЕНКО: Современное противостояние будет, безусловно, иначе выглядеть, конечно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да. Ладно.

С. ДОРЕНКО: Я к чему клоню? «Россия заплатит большую цену». Я пытаюсь понять, какую цену, кто? Вы можете сосредоточиться на этом, расшифровать мне вот это? Товарищи слушатели, я очень прошу. Какую цену? Кто, куда чего? Заплатит какую цену? Что будет? То есть, каков механизм причинения боли в современном мире?

А. ОНОШКО: Кроме санкций. Внесение в черный список.

С. ДОРЕНКО: Санкции все хуже и хуже. Вот рубль, например, шарахнул же на 58,2.

А. ОНОШКО: Это же нефть.

С. ДОРЕНКО: Но это же санкции. Нет, нет, нет. Это к Дерипаске имеет отношение. Нам обрушили одну из становых, как бы крупнейших компаний. 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр. На самом деле шутки шутками, а у меня вот квартира в Грузии, я скоро собираюсь туда на летние каникулы, подальше от всего этого.

С. ДОРЕНКО: Значит, вы работаете не в офисе, вы можете работать дистанционно, правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да. У меня такая профессия, что мне нужен только интернет и ноутбук.

С. ДОРЕНКО: Скажите, вы 3D-моделированием занимаетесь?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не совсем. Я больше программированием, написанием программ.

С. ДОРЕНКО: Когда меня выгонят, я пойду учиться в «британку» на 3D-моделирование, я вам серьезно говорю, я лично. Я собираюсь пойти в «британку», я только жду, когда меня выгонят с работы. И буду заниматься 3D-моделированием. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Серьезно, сейчас не шучу. Буду на Maya работать 3D MAX, на NukeX и так далее.

А. ОНОШКО: Осталось выбрать место, откуда.

С. ДОРЕНКО: В каком смысле «откуда»? С компьютера.

А. ОНОШКО: Из Москвы.

С. ДОРЕНКО: Я купил ROG, Republic of Gamers, хороший ROG, один терабайт SSD, 32 гига оперативка. Понятно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Шелестит. ROG купил хороший, Republic of Gamers ASUS, очень серьезный. Пойду MSI еще себе куплю, MSI, правильный комп. И буду шарашить вот это 3D-моделирование. Понятно?

А. ОНОШКО: Начнем прощание с Windows? Нет?

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха! Нет, нет, нет. Какая тебе разница? Вот Настя говорит, Windows, сняли приоритеты.

А. ОНОШКО: Да. Мне прямо жаль.

С. ДОРЕНКО: Насть, быстро скажу тебе просто, нет разницы. У меня сейчас ROG вот этот, Republic of Gamers, и у меня сейчас самый последний MAC, который я купил на Пятой Авеню недавно. Понимаешь, да?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Я не особо парюсь, на чем я работаю. Поскольку я работаю либо в «облаке», либо в софте, который становится на эту основу, какая мне разница? У меня Opera на ROG или у меня Opera на MAC, какая мне разница? Я же в Opera сижу, а не в чем-то другом.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну? Вот тебе и софт, вот тебе и среда. Opera. Дальше я иду по сайтам. Какая мне разница, кто открыл мне этот сайт?

А. ОНОШКО: Ну, да.

С. ДОРЕНКО: Ну, в общем, если разобраться. Правая кнопка мыши два удара пальцами. И там, и там это два удара пальцами, то же самое, как бы большой разницы уже нет. Это когда в 1993 году я у Мананы Асламазян взял MAC, она мне дала MAC, и был Windows 3.1, вот разница была большая. В 1993 году. Большая разница. Но это было 25 лет назад или сколько? 26 лет.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Разница была большая. Windows 3.1 и MAC — это было две разные планеты. Сегодня нет большой разницы, пойми ты, нормально все работает.

Возвращаемся к причинению боли. Как именно американцы могут причинить нам боль? Что это значит «Россия заплатит большую цену»? Ну, просто знать, чтобы готовиться. Что они могут сделать? 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Александр. Москва. Я думаю, что они дальше начнут душить экономически, перекрывать все каналы. Денежные потоки, товарообмен, товарооборот не только с Америкой, но и с Европой и близлежащими странами. Могут нас разругать с Китаем.

С. ДОРЕНКО: Нет, не получится. Китай самостоятельная страна, мы — самостоятельная.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Знаете, она непредсказуемая страна, так же как и Турция, у меня такое впечатление. Но а до войны, как тут многие говорят, я думаю, не дойдет, они же понимают, что тогда следующая война будет каменными топорами, все понимают.

С. ДОРЕНКО: Не обязательно. Вот если воевать в чужом месте, понимаете, да, не на наших землях, а в чужом месте воевать, то можно без каменных топоров обойтись.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А экологическая катастрофа, вы не забывайте.

С. ДОРЕНКО: Я не забываю.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сразу ядерная зима и все ногами вперед.

С. ДОРЕНКО: Я не забываю. А я думаю, что тоже преувеличено. Если все заряды выпустить, то, безусловно, будет ядерная зима. Но если не все заряды выпустить, а, я не знаю, по десятку ядерных зарядов с каждой стороны, ничего такого не будет.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Сейчас бесконтрольно начнут пулять друг в друга и пока, я не знаю, земля не треснет.

С. ДОРЕНКО: Но мы же воюем до последнего сирийца, я имею в виду, что не до последнего русского, а до последнего сирийца, ну, что за проблема? Мы воюем другими шахматами вообще. Понятно, да?

А. ОНОШКО: Ну, да.

С. ДОРЕНКО: Рождается мальчик Петя какой-то, и он сидит дальше, все хорошо. На его землю сапог оккупанта не ступает, все хорошо, все прекрасно. Как было, так и есть, яйца красит и так далее. Какая ему разница? Мы же воюем до последнего сирийца. И до последнего иранца потом уже, когда сирийцы кончатся. Когда сирийцы кончатся, мы до последнего иранца повоюем тогда, это к нам какое имеет отношение? Ну, так, чуть-чуть. Ну, денег стоит. Хорошо. Зачем нам деньги, мы что, евреи? Нет, правда.

А. ОНОШКО: Да. Не поспоришь. Действительно.

С. ДОРЕНКО: Любимая присказка Березовского была: «Зачем тебе, Сережа, деньги? Ты что, еврей?» Зачем они нам? Зачем вам деньги, вы что, евреи? Кончайте, прекратите эту меркантильность, я умоляю. 73-73-948. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Вы меня просто озадачили. Я вас очень внимательно всегда слушаю, анализирую ваши передачи.

С. ДОРЕНКО: Прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Так вот, что, действительно это животное Трамп поднапугал? Я думаю, вас ни что не может напугать.

С. ДОРЕНКО: Меня?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вас лично.

С. ДОРЕНКО: Нет! Я пытаюсь раздуть анализ! Товарищи, зачем мне пугаться? На самом деле пугаться не совсем правильно. Надо все время бояться. А пугаться зачем? Надо хронически бояться все время, осторожность проявлять. Для чего человеку дана боль? Для осторожности. Иначе бы человек шел в огонь — умирал. Прыгал бы с крыши — умирал. Человеку для чего нужна осторожность и боль? Для осторожности, для сохранения. Если вы считаете, что это глупо, о'кей. Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Проблема в том, что мы уже давно не являемся каким-то противником для Америки, мы мальчик для битья. Даже не мальчик, а девочка для битья.

С. ДОРЕНКО: Я не согласен. Я не разделяю эту точку зрения.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Россия горит, Сергей, горит, начиная от домов для престарелых и до башни вот этой, Останкинской.

С. ДОРЕНКО: Мы понимаем, что у нас не все ладно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Не «Зимняя вишня» горит, а Россия горит, Сергей.

С. ДОРЕНКО: Мы понимаем, что у нас не все ладится и так далее, но с точки зрения военной мощи, мы в самом деле вторая страна в мире.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да какая мощь? Есть английская пословица, если вы свое превосходство военное, это значит.. Ну, ладно, я не буду.

С. ДОРЕНКО: Если она непристойная, лучше не надо. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы должны быть постоянно настороже, мне кажется, вот это правильно. Не пугаться, а быть настороже. Пугается лошадь, пугается кролик почему? Они все время забывают, что надо быть настороже. Потом ах, ой! Нет, так не надо. Надо все время быть настороже.

Нашей слушательнице скажу: извините, я не знаю, как вас зовут, дорогая слушательница, надо, как кот, лапой трогать траву, прежде чем наступить; надо, как кошка, на мокрой траве лапой потрогать, наступить. Надо быть осторожным, чтобы не сделаться сильно мертвым. Надо все время быть осторожным, чтобы быть живым. И наоборот — надо быть неосторожным и ужасно мертвым. Надо выбрать для себя, что лучше. Ладно?

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: 10 часов 6 минут. Понедельник, 9 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва»! Говорит Москва! Анастасия Оношко — ведущая этой программы.

А. ОНОШКО: И Сергей Доренко.

С. ДОРЕНКО: 58,36! У нас рубль упал. Он был 57,40 на прошлой неделе, 57,20, 57,60 даже был в разное время. 58,37, рубль упал. Но это связано с санкциями американскими, пятничными. Евро 76,64. Нефтица 67,37. Но мы ее здесь и видали в пятницу. Евро/доллар 1,2268. Маленькое движение было, 1,2222, 1,2228. Сейчас 1,2268. И, наконец, биток, на который полагается Настя, 7137.

Ребят, я хочу сказать, что на 30 процентов упал Дерипаска. Ты не уловила в новостях? Вот Володя говорил сейчас, именно «Русал» или там еще у него En+, вот эта компания. То есть Дерипаска падает на 30 процентов.

А. ОНОШКО: Я могу сообщение оригинальное найти.

С. ДОРЕНКО: Найди. Дерипаска падает сейчас сильно, потому что там какие-то суровые меры против него Соединенные Штаты приняли, и дело пошло не на лад. Акции падают. Драматическое падение.

Не менее 14 военных… Кстати говоря, новости в Telegram-канале радио «Говорит Москва», вы можете посмотреть наш Telegram-канал. Не менее 14 военных погибли в результате ракетного удара по авиабазе в сирийском Хомсе.

А. ОНОШКО: Но наши советники не пострадали.

С. ДОРЕНКО: Обстрел был осуществлен израильскими военно-воздушными силами. Подробности здесь. Это в Хомсе. А какие-то ракеты еще прилетели в другой город, это разные вещи.

А. ОНОШКО: Аэродром Тифор.

С. ДОРЕНКО: Там ракеты идут…

А. ОНОШКО: Тифор это в Хомсе или нет?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Я должен сказать, что я воспринимаю это как два разных названия. Может быть я ошибаюсь, может быть я неправ.

Акции En+ и «РУСАЛа» пережили драматическое падение после попаданиях их владельцев в черный список Минфина Соединенных Штатов Америки. В пятницу. На Московской бирже они упали на 12,2%. Сейчас они открылись и упали на 30. На 30, насколько я понимаю, от уже падения. Уже упали и сейчас еще на 30% упали и так далее. Ну, что ты сделаешь? Скоро Дерипаска будет ходить, стрелять деньги на сэндвич.

А. ОНОШКО: И мы тоже вместе с ним или нет? Или он один будет ходить и просить?

С. ДОРЕНКО: Горе Дерипаски и наше, оно произойдет синхронно или нет, это вопрос к вам. Кто разбирается в экономике? 73-73-948. Дерипаска и его горе, и наше — отдельное горе, оно синхронно или оно совпадает? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Юрий. Москва. Вы просто сняли с языка. В десятом году мы заплатили за горе наших олигархов…

С. ДОРЕНКО: В девятом. В феврале девятого года.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да. Тоже мы будем платить. Вопрос в том, сколько мы заплатим с вами. Вот это пугает очень сильно.

С. ДОРЕНКО: Но мы не почувствуем. В девятом году, я помню, в феврале вышел список 500 становых хребтов, основополагающих предприятий, 70% из которых были офшорами, мы заплатили, но как-то не почувствовали, как-то хорошо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да! Секундочку, а потом, в четырнадцатом году когда шарахнуло? Вы думаете, девятый год не повлиял на четырнадцатый год? Мне кажется, повлиял.

С. ДОРЕНКО: Нет. Да, кстати, может быть!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Взаимосвязано это, Сергей, я уверен в этом.

С. ДОРЕНКО: Да, вы правы. Это правда, может быть, да, да. 73-73-948. Здравствуйте. Насколько наши судьбы с Дерипаской переплетены? То есть его горе как-то на нас отразится? Здравствуйте.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, конечно, отразится. Это вообще вопрос не экономический, а политический. Наш кризис девятого года, он до сих пор еще нас не отпустил, мы еще в тех реалиях девятого года только подбираемся.

С. ДОРЕНКО: Восьмого-девятого.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: С мая восьмого года упала русская биржа, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А то, что мы всегда будем должны оплачивать нашим олигархам, экономическому блоку, из государственного бюджета, это как бы аксиома, по-другому государство наше не живет.

С. ДОРЕНКО: А с другой стороны — Дерипаска дает зарплату. Вы же помните, Дерипаска дает зарплату и работу. И там есть целые города, которые у него на зарплате. Если предположить себе крах этого досточтимого человека, то города останутся осиротевшими.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому мы государству и платим, это аксиома нашего государства.

С. ДОРЕНКО: То есть правильно делает государство, что платит, правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А другого нет выхода. Если не заплатить, то как бы непонятно…

С. ДОРЕНКО: Товарищи, я просто обращаю ваше внимание, что Дерипаска не сам по себе существует, нет, он не сам по себе. У него есть целые предприятия, которые целые города. Вы, что, не помните, когда премьер-министр Путин в девятом году, если мне не изменяет память, навещал одно из предприятий?

А. ОНОШКО: Да, да.

С. ДОРЕНКО: Оттуда была фраза «доктора что ли послать?». Помнишь, «послать им доктора»?

А. ОНОШКО: Да. И «ручку дайте».

С. ДОРЕНКО: «Дайте ручку». Помните, Путин говорит «дайте ручку»? Премьер-министр Путин, он был на одном из предприятий Дерипаски. Это где-то по пути между Москвой и Петербургом.

А. ОНОШКО: Не Череповец?

С. ДОРЕНКО: Нет, не Череповец. Дерипаска не держит Череповец. Череповец держат другие люди. У нас каждый город держат какие-то досточтимые господа. Путин: доктора послать. Это значит, что нам Дерипаску придется выручать. Почему? Потому что он не просто…

А, это про «Мечел» было. 9 лет назад. Заявление президента в связи с… 24 июля…

В. ПУТИН: «Здесь тоже у нас есть проблема, над которой мы должны вместе подумать, что здесь происходит. Для примера просто. Есть у нас такая уважаемая компания „Мечел“. Кстати, собственника и руководителя компании Игоря Владимировича Зюзина мы пригласили на сегодняшнее совещание, но он вдруг заболел. А между тем известно, что в первом квартале текущего года компания продавала сырье за границу по ценам в два раза ниже внутренних, а значит, и мировых. А маржа где в виде налогов для государства? Конечно, болезнь есть болезнь, но я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться. Иначе к нему доктора придется послать».

С. ДОРЕНКО: «Иначе к нему доктора придется…» Это важная существенная фраза. А где Дерипаска? Пикалево.

А. ОНОШКО: Точно, Пикалево.

С. ДОРЕНКО: Пикалево, товарищи!

А. ОНОШКО: Там «ручка» была, да?

С. ДОРЕНКО: Конечно, там была «ручка», да. Это старый материал.

— Несколько месяцев назад большая часть работников была отправлена собственниками завода в неоплачиваемый отпуск или сокращена. Жители города неоднократно выходили на митинги протеста, а 2 июня они почти на сутки…

С. ДОРЕНКО: Смысл в том, что Пикалево — это Дерипаска. Если у Дерипаски плохи дела, то там, соответственно, плохо жить. Понимаете? Горожане должны что, заниматься разбоем, а их дочери стать проститутками? Нет.

В. ПУТИН: «Начать нарушать здесь закон. И я думаю, что это было сделано в сговоре с теми, кто не хотел, чтобы я сюда приехал. А, может быть, и за деньги тех людей, которые не хотели, чтобы я сюда приезжал. Потому что мы не можем поощрять нарушения закона, от кого бы они ни исходили и чем бы ни мотивировались».

— В результате Путин в город приехал. И провел совещание, на которое созвал не только собственников завода, местную власть, но и его работников. На совещании премьер показал всем записку, которую ему на недавней встрече с профсоюзными организациями России передал представитель профорганизации завода.

В. ПУТИН: «Это ваша записка? Да? Вы помните, что тогда я сказал, что не готов ответить, потому что с ситуацией незнаком…»

С. ДОРЕНКО: Слышишь голос корреспондента? Кто это?

А. ОНОШКО: Кто?

С. ДОРЕНКО: Это Антон Верницкий. Который 22 марта 2000 года, в четверг, сделал репортаж о том, что Григория Явлинского поддержат гомосексуалисты. Это как раз перед выборами. Антон Верницкий.

В. ПУТИН: «И, обращаясь к этим авторам, могу сказать, что считаю, что вы сделали заложниками своих амбиций, непрофессионализма, а, может быть, просто и тривиальной жадности тысячи людей».

С. ДОРЕНКО: Вот, это коренная фраза! И эту фразу я очень ждал. Он обращается к собственникам: «Вы сделали заложниками своих амбиций, а может быть даже жадности, тысячи неповинных людей».

А. ОНОШКО: Людей.

С. ДОРЕНКО: Просто «людей». Еще раз, это очень важная фраза. Почему нам придется платить за Дерипаску? А нам придется платить за Дерипаску, но мы все скинемся и заплатим. Потому что он сделал в Пикалеве в десятом году (то ли в девятом, то ли в десятом) заложниками своих амбиций, а может быть даже жадности тысячи людей. И снова сделал, и снова нам придется заплатить, ничего не поделаешь. Секундочку, послушай, это очень важная фраза, серьезно.

В. ПУТИН: «…Своих амбиций, непрофессионализма, а, может быть, просто и тривиальной жадности тысячи людей. Это абсолютно недопустимо».

С. ДОРЕНКО: «Это абсолютно недопустимо». Поэтому мы тогда дали ему денег, Дерипаске, потому что он вел себя недопустимо. И снова дадим. Потому что он опять ведет себя недопустимо.

А. ОНОШКО: Но он сейчас не виноват, да?

С. ДОРЕНКО: Почему?

А. ОНОШКО: Или виноват?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Как виноват?

А. ОНОШКО: Совершенно с другим чувством будем давать.

С. ДОРЕНКО: Что такое осторожность человека? Он идет по мокрой траве, трогая траву, как кот. Ну, кот как идет по мокрой траве? Пробует траву, потом наступает, пробует — наступает.

А. ОНОШКО: А бывает так, что обеими лапками раз и развернется в воздухе.

С. ДОРЕНКО: А Дерипаска, он траву не пробует, а наступает, значит он неосторожный человек, значит он опять пришел куда-то в тупик. Зачем? Почему? Ну, он пробовал траву-то? Не пробовал. Значит неосторожный человек. Придется нам помочь ему теперь, раз так. Ну, раз так, а что делать? Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Джон. Мне кажется, самый влиятельный человек в нашей экономике это Настя Рыбка. Потому что…

С. ДОРЕНКО: Она первая предвосхитила. Настя Рыбка первая предвосхитила.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ее надо, по-моему, нашим представителем в ООН или по крайней мере…

С. ДОРЕНКО: Вы пропадаете. Настя Рыбка, как человек прогнозирующий события с безупречной четкостью, конечно, она действительно как рыбка в аквариуме. Знаешь, у японцев, которая предвосхищает землетрясение. Она отбомбилась раньше всех вообще. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Вы маленько неточно сказали про Дерипаску. Все-таки в Пикалево предприятия перестали работать. … А сейчас предприятия работают, но сейчас угроза смена собственника у Дерипаски.

С. ДОРЕНКО: Что вы говорите?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Долги не может вернуть. Рабочие как работали, так и будут работать. Но собственник может поменяться. И чтобы не поменялось на иностранного собственника, нужно спасать Дерипаску.

С. ДОРЕНКО: Надо спасать.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А то будет иностранный собственник.

С. ДОРЕНКО: Давайте спасем. Нам не впервой, мы готовы, мы рады.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Будет иностранный собственник, который нашими… не могут уже командовать.

С. ДОРЕНКО: Ни в коем случае не пустим никакого иностранца, о чем вы говорите? Но мы не должны отдавать командные высоты тем, кем мы не можем командовать, правильно?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну, как же? А для чего нам отдавать тому, кем мы не можем командовать? Правильно?

А. ОНОШКО: Но может быть в этом трюк?

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Мы должны помочь Дерипаске, на которого напали натовские империалисты. Да, мы должны помочь Дерипаске, и вы хотите, и понимаете, что это придется сделать, и с хорошим сердцем это делаете. 134-21-35 — да. 134-21-36 — нет. Вот вам голосование.

134-21-35 — да, мы должны помочь Дерипаске. Видите, санкции американские и так далее. Человеку ни с того, ни с сего было хорошо, стало плохо. Мы должны помочь Дерипаске. Тем более, он же системообразующий, не забывайте, на нем держатся какие-то города. Все эти города пойдут прахом, сотрудники пойдут в разбойники, их дочери пойдут в проститутки, вы этого хотите? Вы хотите, чтобы целые города были разбойников и проституток? Нет, вы этого не хотите. Если вы не хотите — надо скинуться. Я правильно рассуждаю?

А. ОНОШКО: Правильно.

С. ДОРЕНКО: Вы хотите помочь Дерипаске, да — 134-21-35. 134-21-36 — нет. Значит, в вас какое-то собственничество, мещанство говорит. Вы не можете мыслить государственнически. Почему вы не можете помочь Дерипаске, интересно? Вы мыслите мещански. Мещанская ваша кровь. А так, по патриотически, надо помочь. 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. С другой стороны если посмотреть, у господина Олега Владимировича, его так зовут, очень много друзей, Роман Аркадьевич, Алишер Бурханович.

С. ДОРЕНКО: Я не стал бы верить в такую дружбу. Это друг скорпиона с фалангой, нет, это не очень.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А почему мы должны ему помогать? Он просто напросто неэффективный собственник. Сколько можно спасать? Пускай поменяется собственник и все наладится.

С. ДОРЕНКО: Вы понимаете, в чем дело, но сейчас если он падет, то падут города!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да никто не упадет.

С. ДОРЕНКО: Все упадут.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Если другой человек придет в собственники, никто не упадет, и никто не пойдет в проститутки.

С. ДОРЕНКО: Нет, не сразу, да? Ну, ладно. 73-73-948. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Доброе утро. Михаил.

С. ДОРЕНКО: Михаил, прошу вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Канонической фразой тогда было «верните ручку».

С. ДОРЕНКО: «Верните ручку», да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Конечно. Пикалево. Самая дорогая ручка, она может стоить какие-то деньги. Видите, как все обернулось. Теперь мы должны вернуть Дерипаске, но уже не ручку, а множество…

С. ДОРЕНКО: Бизнес.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, множество субсидий. Это естественный ход вещей. Дело в том, что ситуация историческая повторяется. Она, конечно, неточна. Сейчас мне приходит на ум 19 век: эпоха терзаний священным союзом Германии. Это была катастрофа, которая в конечном счете знаете к чему привела, к четырнадцатому году. Несмотря на наличие великих современных до 19 века Цезарей в Германии, это и Бисмарка, еще ранний Фридрих. Раздробленная Германия стала, по меткому выражению одного величайшего философа, он сказал так: они могли иметь мировой горизонт, но получили провинциальный горизонт. Именно за счет раздробленности княжеств. А у нас эта аберрация происходит в сторону мнимого единства страны. Но на самом деле трещины идут везде. Эти трещины экономического порядка. Поэтому ядерной войны, конечно, не будет, вот я ее совершенно не боюсь. Ваше маниакальное стремление взорвать атомную бомбу пугает детей уже даже.

С. ДОРЕНКО: Нет, нет, я хочу выспорить 100 долларов просто.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Давайте я вам 200 дам.

С. ДОРЕНКО: Ха-ха-ха-ха!

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И, пожалуйста, снимете напряжение, я вас умоляю!

С. ДОРЕНКО: Карте место, с вас 200 долларов и я снимаю этот спор, договорились.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Хорошо, договорились. Счет карточки Сбербанка, это великий банк, который, если его копнуть, абсолютный банкрот.

С. ДОРЕНКО: Не надо так говорить, потому что они в суд подадут. Не надо, нет. Не подтвержденная информация.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Направление удара несомненно — трансэкономика. Дело в том, что американцы поставляют Китаю достаточно много газа.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: И, видимо, все-таки идея… Они вообще Наполеоны. Вообще, американцы — это великие Наполеоны, вот они глобально, никто с ними по долгосрочности сравниться не может. Наполеон когда-то идею Евросоюза, общего рынка, это он прописал эту будущую идею, но ведь ее сделали американцы через план Маршала, согласитесь. То есть они реализовали идею Наполеона 19 века через план Маршала, и Европа стала единой. И это будет функционально не менее важно, они все-таки хотят вытеснить одного большого поставщика газа в Европу. Вы знаете, кто этот поставщик.

С. ДОРЕНКО: Это про нас сейчас будет, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Ну, конечно. И главное, почему они так себя жестко ведут в Китае, во всяком случае Трамп в своем Twitter? Не боятся вроде Китая… А наши идеологи все кричат: да Китай их всех раздавит и все подарит нам. Нет, они не боятся Китая, потому что Китай экономически колоссально от них зависит. Ну просто нет в мире больше сегодня большей зависимости какой-либо другой страны от другой, чем Катая от…

С. ДОРЕНКО: В американской прессе, напомню, есть термин Кимерика, это Китай-Америка.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Совершенно верно. И это будет потрясающим. Не красная кнопка будет решать, а экономическая мощь.

С. ДОРЕНКО: Хорошо. Но Дерипаске помогут, об этом высказались уже…

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Кстати, Дерипаска очень хороший собственник, это очень талантливый человек, не надо зря говорить.

С. ДОРЕНКО: Зачем? Никто не говорит.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Гораздо в большей степени он эффективен, чем тот, кого там назвал товарищ, который звонил. Но дело в том, что, вы правильно сказали, credo quia absurdum, «верую, ибо это нелепо». Наша экономика всецело повязана отношениями Сюзерена и вассалов. Он дал вассальскую клятву когда-то. Дал ее причем прилюдно. И что сделаешь? Его можно только пожелать.

С. ДОРЕНКО: Не остановятся ли исследования физического бессмертия, которые курирует Дерипаска и профессор Скулачев? Ведь это нас по-настоящему интересует.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Эта идея еще Вирта, верного…

С. ДОРЕНКО: Вы знаете, что Дерипаска курирует тему физического бессмертия?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, да, я помню это. Это то, что я хотел сказать. Так что номер карточки я жду.

С. ДОРЕНКО: Спасибо. Дерипаска, почему эта фигура абсолютно важна для наш для всех, для русских, в особенности для русской элиты? Он курирует изучение вопроса о физическом бессмертии, которое, безусловно… Наша элита не может умереть физически, это очень неправильно будет, это грязно я бы даже сказал, поэтому Дерипаска занимается и курирует финансово и вдохновляет, насколько мне известно, эту тему. Вот «ручка».

— Условия, которые мы предлагаем. Однако мы думаем, что в ближайшее время мы сможем найти решение.

— Причем фраза о том, что «мы подумаем и найдем решение в ближайшее время» на Путина не подействовала.

В. ПУТИН: «Вы подписали этот договор?»

— Да.

В. ПУТИН: «Олег Владимирович подписал? Не вижу тут подписи. Идите-ка сюда, подпишите. Только авторучку мне отдайте».

С. ДОРЕНКО: «Ручку мне верните». В интернете все говорят, что Путин поставил Дерипаску в положение школьника. На самом деле это было выгодное для Дерипаски положение, потому что ему дали денег. Причем денег дали немерено. Немерено. Поставили в положение школьника, но денег дали. И много дали. И совсем много дали. Ну и хорошо. То есть типа того, что он пострадал публично, перед камерами, но потом подставил карман, и туда полилось золото. А?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Ну, так надо. Смысл в том, что он сейчас опять падает. Там уже поставлены даты, до какого числа все акционеры должны американские или зависящие от американцев, как-то будет продавливаться все дальше, дальше и дальше. Будут избавляться от его акций, уходить от него, не подписывать с ним ничего, ни общаться с ним и т.д. А может двинуться в Китай, в Китай наверняка. Хотя нет, китайцы тоже не захотят. Он может двинуться в Иран, наконец.

А. ОНОШКО: О боже!

С. ДОРЕНКО: Дерипаска может двинуться в Иран!

А. ОНОШКО: А потом в Сирию, когда там настанет мир.

С. ДОРЕНКО: Иран, Иран. Иранцы пренебрегут предупреждением Соединенных Штатов, вот горизонт будущего для Дерипаски, это прекрасно.

НОВОСТИ

С. ДОРЕНКО: Сейчас Хазин придет, и ему прямо выкладывают на блюде тушку Дерипаски, какой ужас. 50% потерял Олег Дерипаска уже.

Но меня сейчас заботит не столько Олег Дерипаска и города, которые от него зависят, и рабочие, которые пойдут в разбойники, и их дочери, которые пойдут в проститутки, меня это не интересует. Меня интересует другое. Меня интересует Полина, его супруга, с которой он развелся ради Насти Рыбки или кого там, я не помню. Полина!

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Полина Юмашева бывшая в девичестве. Которая семья Ельцина. Которой Полине Дерипаска подарил акций на 500 млн долларов!

А. ОНОШКО: Ну как подарил? Отсудила она. По закону.

С. ДОРЕНКО: Отсудила. Ей позвонили, сказали: имей совесть, животное. Неважно. И он ей дал акций на 500 млн долларов американских. Вкусно, да?

А. ОНОШКО: И теперь?

С. ДОРЕНКО: Представь, как она сейчас летит вниз! Полиночка, мы с вами!

А. ОНОШКО: Дерипаске деньги дадут, а ей что? Ей нет?

С. ДОРЕНКО: Дерипаске деньги дадут, родина даст ему деньги. Почему? Потому что он системообразующий. А вы, Полина, ни хрена ни системообразующая. И вот здесь вы в пролете. Если En+ только что потерял 20%, то Полина Дерипаска потеряла 100 млн долларов. Только что. 100 млн долларов. Мать, лучше бы вчера поужинала на полную с черной икрой, а?

А. ОНОШКО: Я думаю, она так и сделала. А вот теперь США задумались…

С. ДОРЕНКО: Нет сотенки. И она продолжает лететь. Полина, вы продолжаете лететь вниз. Это ужасно. А если он с ней раньше жил, то она какое-то отношение имеет к санкциям?

А. ОНОШКО: Она? Конечно.

С. ДОРЕНКО: Он же жил с ней.

А. ОНОШКО: Вот: США задумались о новых санкциях против РФ из-за химатаки в Сирии

С. ДОРЕНКО: Это понятно. Он сказал: заплатят большую цену. «Россия заплатит большую цену». Да, да, новые санкции будут введены, да, абсолютно верно. Но это когда-то, не сию же секунду, правильно? Когда-то, может быть дня через два, через три. Мы можем пока куковать. Пока мы можем хорошо себя чувствовать, все будет хорошо.

Интересно про Бурятию. Я долго смеялся, мне кажется, что надо посвятить людей в эту прекрасную историю. В Бурятии осуждены призеры скачек (они на скачках участвовали, скакали на лошадях, не на самокатах, а на лошадях), напавшие на немецких туристов с криками «мани, доллар, айфон». Они умеют по-английски говорить, бурятские чемпионы, и они кричали: мани, доллар, айфон.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Были немецкие туристы, они приперлись туда, в Бурятию. Бурятия — это очень хорошие люди на самом деле. У меня много друзей-бурятов, которые стреляют из лука, они прекрасные люди на самом деле. Они приперлись туда, в Бурятию. Двое пенсионеров, туристов из Германии. Они съездили на Байкал. Все это в фургоне. У них фургон туристический. Сарай на колесах знаешь? В соседние регионы. Потом вернулись. Они уже были в Улан-Удэ. И опять приехали в Улан-Удэ. Почему? Им сказали, что в Улан-Удэ будут прекрасные соревнования, национальный спортивный праздник «укради девушку» и всякие другие национальные обычаи, когда все будут, улюлюкая, скакать на лошадях. Знаешь, что буряты на самом деле говорят на языке, который понятен монголам? То есть это одно из монгольских племен антропологически.

А. ОНОШКО: Алтайская группа, да.

С. ДОРЕНКО: Антопологически. Буряты говорят на языке, который понятен монголам. Монголы говорят на языке, который понятен бурятам.

А. ОНОШКО: У них там есть региональные группы, которые говорят «не пора ли нам воссоединиться» и так далее.

С. ДОРЕНКО: Не знаю. Я знаю другое, это одно из монгольских племен древности, буряты. Это прекрасно, когда они скачут на лошадях, улюлюкают. Это нравится немецким пенсионерам, они говорят: ой, как это мило, какие они все подлинные.

А. ОНОШКО: Настоящие.

С. ДОРЕНКО: Есть в них что-то подлинное. Они остановились на своем фургоне (фургон с туалетом, все как положено), и рядом спортсмены, которым надлежало завтра участвовать в соревнованиях. Они готовились к соревнованию, и они пили в этой связи спирт. А затем, когда выпили спирт имевшийся, они отправились в магазин, чтобы купить еще. И действительно купили. Купили водки и шли назад, в рамках подготовки к соревнованиям. На обратном пути они увидели припаркованный фургон с иностранными номерами и решили ограбить владельцев. И что? Верно, действительно, почему же не помочь материально, правильно? Они стали раскачивать фургон, нанося по кузову удары, пытаясь выманить европейцев наружу. Иди сюда, европеец! Они выкрикивали постоянно: «Мани, мани, доллар, айфон!» Вот это ты могла бы использовать при встрече с иностранцами тоже вот здесь, в Москве: «Мани, мани, доллар, айфон!»

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Попробуй, у тебя получится.

А. ОНОШКО: Обязательно.

С. ДОРЕНКО: Затем один из обвиняемых сорвал регистрационный знак с автомобиля, и стал в окошко показывать немцам, что он им его продает, что он готов продать регистрационный знак, но если они купят. «Мани, мани, доллар, айфон!» Но немцы не стали покупать.

А. ОНОШКО: А что они сделали?

С. ДОРЕНКО: Да ну его на фиг, сидят дальше. Тогда молодые люди собрались все вместе и выломали заднюю дверь фургона. Они сумели все-таки. За ногу вытащили одного из иностранцев, побили его и сняли с руки потерпевшего часы. Зачем тебе часы? Сейчас не модно. Затем нашли портмоне с деньгами, там находилась крупная сумма денег в иностранной и национальной валюте. Национальная — это рубли. Там в Бурятии нет никакой такой валюты, потому что это были рубли. Грабители подобрали кошелек, после чего один из них забрался внутрь автомобиля и стал бить локтем по лицу и телу пенсионера. Затем забрал у него фотоаппарат Canon D6 с объективом и вспышкой общей стоимостью 240 тысяч рублей. Ну, что, зачем иностранцам такие богатые вещи? Дорого стоят и все. Затем они стали палкой бить стекло в кабине, и забрали дорогие очки. Увидев полицейских патруль, уехали. Почему я рассказываю эту историю? Эта история была вульгарная и неинтересная.

А. ОНОШКО: Их сняли с соревнований?

С. ДОРЕНКО: Нет! Они пришли и стали чемпионами. Они пришли первыми. Просто слушай меня.

На следующий день участники дерзкого ограбления и вот этой пьяной оргии завоевали призовые места. Понятно? Вот где кроется жемчужина этой истории.

А. ОНОШКО: И все отдали, да?

С. ДОРЕНКО: Нет, не отдали, их арестовали сразу. Сразу после соревнований они были задержаны. У них было изъято практически все похищенное имущество, которое сразу после его осмотра было возвращено. Ну, что-то пропили и пропили, что теперь делать? Уголовное дело по статье «Разбой», «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному… „Разбой“ потом переквалифицировали в „Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, в крупном размере“, а также „умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб“, УК РФ.

Смысл в том, что они победили потом. Они пили всю ночь и избивали немцев, а с утра пошли на соревнования и взяли призовые места. Россия, XXI век.

Следственный комитет начал проверку после сообщений об издевательствах над восьмимесячной девочкой в больнице Новосибирска. Я видел видео. Ты видела видео?

А. ОНОШКО: Не успела посмотреть.

С. ДОРЕНКО: Я тебе объясню. Я смотрел первый раз, второй раз, третий раз, я все время смотрел и жду, где же будет девочка? Видео заканчивается. Я думаю, что произошла какая-то ошибка. Я думал, что там тряпочку кидают. Врач подходит, берет как бы из детской постельки тряпочку, как мне показалось, одеялко что ли, не знаю, и вот так швыряет назад. Ну, об пол этой постельки, шварк! Я понимаю, что до девочки дело никак не доходит, чтобы ее избить. Оказывается, это не было одеялко, это и была девочка. Но так, чтобы девочка вот так, ее так легко, с легкостью такой швыряли об кроватку… Она, вероятно, плакала, поэтому ее и били об кроватку, эту восьмимесячную девочку. А? Она еще не знала, что не положено плакать. Инструкция какая-то не была доведена до девочки. Сейчас ее будут проверять.

В воскресенье, 8 апреля, объявили о проведении проверки о жестоком обращении медицинского работника с малышами. Это отказница, она девочка-отказница, от нее отказались. Поэтому врач взял на себя тяжкое бремя педагогики и стал ее швырять об кроватку, эту девочку.

Настолько она легкая, она прямо как одеялко, он ее прямо поднимает и как шарахнет об постель. В смысле, я думал, что это неживое что-то, я серьезно тебе говорю. Сейчас проверят. Это что, остановит жестокость с детьми?

А. ОНОШКО: Навряд ли.

С. ДОРЕНКО: Навряд ли. Нет, ничего не остановит.

А. ОНОШКО: А сколько таких на самом деле избиений в день происходит.

С. ДОРЕНКО: Девочка ничья, она же отказница. Ей 8 месяцев. Она мало того, что отказница, так она еще и плачет. А это уже ни в какие рамки, согласись. Приходится ее вот, собственно, пытаться… как это сказать? Приглушить. Звук приглушить. А как ее выключишь? Ну, вот врач бьет об кроватку. В надежде, что она потише начнет плакать. А она, может, наоборот начинает плакать.

Кстати, там какая-то родительница это сняла на видео, и ей обещали уголовное преследование со стороны…

А. ОНОШКО: За распространение…

С. ДОРЕНКО: Со стороны больницы. Ей сказали, что ее будут преследовать. Это очень интересно. „Сноха все сняла и показала врачам, на что врачи сказали…“

Поскольку они давали клятву Гиппократа, ты знаешь, это детская больница, они очень любят детей, они сказали, что если ты опубликуешь, мы тебя накажем уголовно. И вообще никому не показывай, а то накажем уголовно. То есть врачи в доброте своей и в уважении к детям, в стремлении ласково обращаться с детьми запрещали ей публиковать это, и угрожали уголовным преследованием, если она это опубликует. Но ни фига, она опубликовала тем не менее, пошла на риск уголовного преследования. И теперь Следственный комитет будет это расследовать. Забавно.

Я не понимаю со Скрипалями. Если ты понимаешь, объясни мне. Sky News объяснила „чудесное восстановление“ Скрипалей. Скрипали, мы-то ждали, что они умрут. Серьезно. С трагическим ощущением. Нет, у нас было трагическое предвкушение, что Скрипали умрут. Было?

А. ОНОШКО: Хотя бы отец, да.

С. ДОРЕНКО: Но кто-то должен был, хоть кто-то. Боевое отравляющее вещество, все пироги и так далее.

Сергею Скрипалю и его дочери повезло, что врачи к ним прибыли быстро и оказали квалифицированную помощь, заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй Sky News.

Оказывается, у этих боевых отравляющих веществ есть один единый механизм действия. Как правило, применяется…

Извините, я не очень специалист, позвольте мне таковым и остаться. У боевых отравляющих веществ есть скорость действия и т.д., но механизм примерно один. Я забыл, один из слушателей когда-то нам сказал. И, оказывается, антидот может быть в известной степени универсальным, который борется именно с этим механизмом. И, оказывается, говорит Аластер Хэй, в Великобритании им успели ввести антидот. Как же они выжили, задаются вопросом журналисты Sky News. И вот этот Аластер Хэй говорит, что нет волшебного противоядия именно против „Новичка“, они действовали на ощупь и дали универсальный антидот.

Кто разбирается в химическом оружии и в ядах? Объясните, пожалуйста, каков механизм действия, что там происходит на молекулярном уровне в момент введения вот этих ядов и боевых отравляющих веществ? Кто разбирается? 73-73-948. Расскажите нам. Мне звонил тогда человек и рассказывал, но я запамятовал. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Добрый день. Александр. Аспирантура по биохимии. Там ситуация такая, в синопсе между нервом и мышцей существуют нейномедиаторные… возбуждения. Для того чтобы эти вещества распадались, существует фермент. После того, как они распадутся, можно опять передать это возбуждение. Любое вещество, нервно-паралитического действия этот фермент блокирует. Типичный пример аналогичного совершенно принципиального действия — это дихлофос на мух.

С. ДОРЕНКО: Мозги работают, а замирают.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Они замирают. Вот если к мухе присмотреться, также как к любому млекопитающему, то первый симптом — это судороги. Это запредельное возбуждение мышцы на фоне невозможности нейромедиатор разложить. То есть мышцы приходят в возбуждение, судорога, и после этого запредельное торможение, то есть она уже в ответ на нейромедиатор перестает сокращаться. Поэтому в подавляющем большинстве млекопитающие, в том числе человек, гибнет от паралича дыхательной мускулатуры.

С. ДОРЕНКО: Понятно, перестает дышать и все.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да. Вот если мы посмотрим на этих джентльменов и …, которые лежали на скамейке, у них не видно никаких признаков судорожного синдрома.

С. ДОРЕНКО: Кроме того, что, говорят, мужчина непрерывно двигал рукой.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Но это не судорога. То есть, чтобы было понятно, это примерно должно быть что-то напоминающее этот эпиприпадок, который, я думаю, видели многие из радиослушателей.

С. ДОРЕНКО: Я видел эпилептический припадок, я например. Ты видела, Настя?

А. ОНОШКО: Нет, ни разу.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Это, конечно, не то, но это некоторым образом будет вам показано…

С. ДОРЕНКО: У меня сторож допился до белой горячки и валялся на даче на земле в эпилептическом припадке, поэтому я хорошо понимаю, о чем речь.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Еще надо понимать, что на фоне дыхательной недостаточности, которая формируется при боевом применении, смерть должна наступать … если они ни какие-то выдающиеся йоги…

С. ДОРЕНКО: За минуты.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Минута! Ну, это до 10 минут это 100 процентов.

С. ДОРЕНКО: Да, абсолютно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Значит, если это ручка была, и они куда-то пошли, ну, я себе плохо это представляю.

С. ДОРЕНКО: Странно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Единственный вариант, что они где-то сидели в кафе, в них чем-то стрельнули, помазали, побрызгали.

С. ДОРЕНКО: Но может быть универсальный антидот как таковой? Может существовать?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Самый примитивный антидот, который применяется, допустим, раньше применялся в войсках, сейчас не знаю, это атропин, который есть, допустим, в любой аптечке скорой помощи в России.

С. ДОРЕНКО: Атропин. Он что-то расширяет зрачки, мне кажется. Нет?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Да, он в том числе действует на зрачки. Но это не специфическая вещь. Но при его применении, если бы эта была хорошая летальная доза, эффекта бы не было никакого.

С. ДОРЕНКО: От атропина, да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Есть специфические антидоты от фосфороорганики. Я не знаю, что такое „Новичок“, то есть я не разбирался, но это действие наверняка типовое фософоорганическое. Если ввести специфический антидот, то при хорошей летальной дозе он все равно не поможет.

С. ДОРЕНКО: Это правда.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому вот чисто логика научная нам говорит о том, что была какая-то минимальная, нелетальная доза, либо это просто вранье насчет нервно-паралитического газа. Вторая версия мне как-то логичнее.

С. ДОРЕНКО: Маленько все странно, абсолютно верно. Спасибо.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому сожгли этого несчастного кота, потому что… Из огнемета сжечь кота — это просто уничтожить улику. Этих двух свинок утилизировали, бедных.

С. ДОРЕНКО: Понятно.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Поэтому этих леди, джентльменов, Скрипалей, наверное, выдавать не будут до той поры, пока…

С. ДОРЕНКО: Их вообще не будут выдавать. Им дадут паспорт и по программе защиты свидетелей спрячут в США.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Их будут держать настолько долго, чтобы нельзя было сделать анализ, который бы доказал наличие или отсутствие, вот и все.

С. ДОРЕНКО: Я понимаю. Спасибо. Нет, Скрипаль… Теперь есть новости, что, вероятно, это возможно, им заменят имена, идентичности, то есть им как бы подошьют другую идентичность и спрячут в Соединенных Штатах Америки, которая, как мы знаем, очень большая страна. Мы все время думаем, что Америка маленькая страна, но это не так, товарищи. Я хотел вам сказать, что Америка это типа как от какого-нибудь Петербурга до Новосибирска, это большая страна. Так вот, там на просторах их, американских, от Петербурга до Новосибирска где-то их припрячут. И там они станут…

А. ОНОШКО: Жить-поживать.

С. ДОРЕНКО: Жить-поживать может быть даже, да. Здравствуйте. Слушаю вас.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Здравствуйте. Вы знаете, я должен тут немножко охладить ученого, который звонил, и немножко не понимаю, что он, в общем-то, говорит. Дело в том, что боевое отравляющее вещество, вся технология его применения — это распыление, с помощью снарядов, бомб.

С. ДОРЕНКО: А нельзя нанести на ручку двери?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Из специальных аппаратов, подвешенных под самолет. Понятно, что когда прошли 10 лет, это вещество есть. Как его применить? Для одного индивидуального человека, чтобы не отравить весь город Солсбери. Если бы озадачались Солсбери отравить, они бы ее быстро…

С. ДОРЕНКО: Но какие-то яды КГБ были, помните, „Зонтик“?

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: В том-то и дело. И они били в десятку.

С. ДОРЕНКО: Да.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: А тут это просто какой-то подножное средство, берут люди, которые понаслышке, как этот уважаемый человек звонящий, рассказывает нам про дозы. Какие дозы?! Сравните распыление с самолета и мазание ручки какой-то! Неважно, какой-то…

С. ДОРЕНКО: Может быть тоже фосфороорганика, которая работает как яд, без газа.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Тут, на мой взгляд, дело очень тонкое. Оно настолько тонкое, потому что занимались непрофессионалы. Если бы профессионалы сделали, к сожалению, они бы погибли.

С. ДОРЕНКО: Ну, да, наверное.

РАДИОСЛУШАТЕЛЬ: Вот как возил этот, наш уважаемый человек, радиоактивный элемент, и на пол-Лондона оставил следы.

С. ДОРЕНКО: „Как с генералом МакКлендоном в „Родине““ — говорит Александр. Спасибо, Александр. Сегодня же понедельник, товарищи. Вы понимаете, что это значит? Что новая серия „Родины“. Отменяем сегодня все дела, товарищи! Единственное, перегоним мотоцикл с дачи и все. Потом „Родину“ смотрим, правильно? Или наоборот — сначала смотрим „Родину“, перегоняем мотоцикл. На сегодня больше никаких дел. Правильно?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: „Генерала МакКлендона в „Родине““, ну, конечно. Я начинаю думать про Скрипалей, что мне все меньше понятно, ну, вот если честно. Я обладаю большим и большим объемом информации, понимаю, что эта информация какая-то дымовая завеса, и я не понимаю, что на самом деле. Ничего не понимаю.

А. ОНОШКО: Ну, да.

С. ДОРЕНКО: Ну, правда. Они теперь довольны и счастливые, улыбаются и все на свете. Я не понимаю, извините.

А. ОНОШКО: Ведь кому-то это нужно было.

С. ДОРЕНКО: Виктория то поедет, то не поедет, то опять поедет. Она согласна сотрудничать со Скотленд-Ярдом и так далее.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Это слишком сумбурная история. Ее может снять Гай Ричи, мне кажется, очень было бы правильно.

А. ОНОШКО: Да. Главное, основную мысль какую-то все-таки выделить.

С. ДОРЕНКО: Основной мысли нет.

А. ОНОШКО: Которой нет, да. И это вводит в какое-то заблуждение.

С. ДОРЕНКО: Нам надо понимать технически: вот дубинка, вот человек, подошел, взял, что-то делал. Но мы не понимаем. Если это было такое ужасное, даже название, потом они такие все клевые, все у них хорошо. Непонятно.

Москва подтверждает нанесение Израилем авиаудара по сирийскому аэродрому. То есть это Израиль отстрелялся ракетами по сирийскому аэродрому. Причем со стороны Ливана пришли ракеты и т.д. Это Израиль стрелял так, что все в порядке. Это хорошо, правда же?

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Израиль, мы там союзничаем с ними, все координируем. И Израиль всегда все правильно стреляет. Они не первый раз стреляют, а уже может быть двадцатый. И мы всегда довольны, мы говорим: ну, молодцы, ну, молодцы.

А. ОНОШКО: Да.

С. ДОРЕНКО: Так что и в этот раз можно порадоваться, что это Израиль отбомбился по сирийцам. Можно порадоваться, потому что они в целом все правильно сделали, наверное, я не знаю. Ну, раньше много раз делали, и мы всегда были довольны.

Мы пойдем и проживем его, этот понедельник, 9 апреля.