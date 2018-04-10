«Америка не резиновая!»

Александр потерял все в 90-х и решился на переезд в Америку вместе с беременной женой. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянина о жизни в США.

Все началось в далеком 1988 году, когда я, будучи студентом второго курса Дальневосточного политеха, понял, что не хочу жить в стране дефицита, барахолок, Афгана с его грузами 200, комсомола и коммунистических лозунгов. Тогда я задумался о стране, где можно спокойно жить, учиться, работать и просто отдыхать так, как бы этого хотелось лично мне.

В 1993 году я женился, и мы переехали в Москву, чтобы жена смогла окончить вуз. С первых дней совместной жизни я говорил ей, что не вижу себя в России и хочу уехать. Она поддерживала, но не верила до конца в серьезность моих намерений. Да и как это делать, когда тебе 25, ты не еврей, без денег или богатых родственников.

17 августа 1998 года Правительство России Центральный банк объявили о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. В тот день я понял, что у меня, у нищего, отобрали те крохи, которые я пытался накопить, выживая и цепляясь за жизнь в тех самых «веселых» девяностых.

Утром 19 августа моя жена и я поехали в Австралийское посольство с наивной надеждой на то, что нас там ждут. Надежда испарилась после минутного общения с очень милой работницей посольства. Анкету на легальную иммиграцию нам все же дали без лишних вопросов, но на этом все и закончилось. Та же история повторилась в посольстве Новой Зеландии.

Во всех анкетах я обнаружил абсолютное сходство в условиях, по которым все-таки можно получить легальный вид на жительство. Оказалось, что идеальный кандидат должен быть обязательно моложе 27 лет, иметь высшее образование и минимальную научную степень, работать по специальности не менее десяти лет и, естественно, свободно говорить, писать и читать на английском языке. Одним словом, Goodbye, my dream, goodbye! В посольстве США нам с порога так сказали: «Америка не резиновая! Have a nice day».

После этого я решил изучить, как людям удается уехать в Штаты на ПМЖ. Оказалось, что таких вариантов было несколько: выиграть гринкарту, быть угнетенным евреем (пишу это без иронии), политическим беженцем, подать документы на воссоединение семьи или получить туристическую визу, остаться там и попытаться легализоваться на месте. Посоветовать было некому, интернета не было, и мы решили пойти по пути, как нам показалось, самому простому. Нашли компанию, которая помогла нам подготовить за умеренную плату пакет необходимых бумаг для получения туристической визы, и встали в очередь на интервью.

Получив все необходимые документы и купив билеты на самолет до Нью-Йорка, мы поняли, что на начало жизни в Новом Свете у нас есть всего 350 долларов. Так я и начал свою иммиграцию — беременная жена, ни слова по-английски и без какого-либо представления о том, куда же мы поехали.

Мы сняли квартиру в одном из самых неблагополучных районов Филадельфии за 250 долларов, так как на лучшее попросту не было денег.

Мы стали жить в месте, где каждую ночь негры убивают кого-то, а копы убивают негров. Я даже успел там поработать: меня и грабили, и просто не платили, и оскорбляли на английском языке, однажды даже чуть не убили…

Работал я тогда в ночную смену на заправочной станции в паре с узбеком. Я что-то делал на кассе, а он раскладывал товар по полкам. Боковым зрением я увидел, что он быстро вскочил, забежал в подсобку и закрыл за собой дверь. Я повернул голову и обнаружил, что на меня направлен Smith & Wesson 38 калибра. После реплики спокойным голосом «Деньги в кулек положи» я отдал 78 долларов мелочью и предложил забрать ко всему прочему сигареты. Неизвестный взял только деньги и ушел, и лишь тогда я осознал все произошедшее. Меня затрясло, но не от страха, а от осознания того, что я мог лишиться жизни. Вспоминаю все это как страшный сон.

Моя вторая работа была на фабрике по производству виниловых окон. Хозяин был поляк, платили мне пять долларов в час наличными. В то время мы немного пообжились и переехали с женой и маленькой дочкой на пару кварталов в сторону польского района. Жить стало безопасней и удобней. Вокруг все говорили на польском языке, и это был наш первый иностранный язык, который мы выучили, живя в Америке, — английский стал вторым.

Работал я много: с утра — на фабрике окон, потом шел в ресторан мыть посуду, стричь газоны или ремонтировать заборы. В общем, делал все, что приносило хоть какой-то доход. На сон приходилось не больше шести часов в сутки.

Верите или нет, несмотря на все сложности, мы ни разу не задумались вернуться обратно. И не потому, что была нелюбовь к родине или что-то еще, а потому что была просто другая цель. Это попросту не возникало в наших мыслях. Мы верили в себя и в то, что мы сможем достичь того, ради чего приехали.

Район, в котором мы жили, поляки освоили достаточно давно. Там свои супермаркеты, рестораны и даже свои карнавалы, проходящие совместно с ирландской диаспорой. В первый раз эти своеобразные парады произвели на меня огромное позитивное впечатление. Помимо бесплатных хот-догов, бретцелей и кока-колы, там оказалось по-настоящему весело. За три сезона мы не пропустили ни одного такого парада-карнавала.

Вид на жительство в США (гринкарту) в итоге мы получили через работодателя. Весь процесс занял около года и стоил нам где-то полторы или две тысячи долларов. Но нам действительно повезло с адвокатом и самой ситуацией, так что мы, скорее, редкое исключение из правил.

Позже я совершенно случайно познакомился с парнем, который затем предложил мне стать его компаньоном. Он работал в бизнесе по уборке крупных магазинов, таких как Walmart , Kmart, The Home Depot и т.д. Я согласился, а позже открыл свою компанию. Примерно через год она насчитывала уже 75 рабочих, а оборот составлял немного более миллиона долларов. Так я жил, пока не пришла проверка. В результате мне выписали штраф за неуплату очень важного налога, который я не доплачивал все это время по собственному незнанию.

Я бегал по адвокатам в попытке найти выход и спасение от этой мзды, но все было тщетно. Один адвокат сказал мне так: «В этой стране, сынок, ты можешь взять за горло черного, вытащить его на площадь и пристрелить его, и твое наказание будет зависеть от твоего адвоката, а вот если ты не заплатишь налоги, то ни один адвокат тебе не поможет». За четыре года накопилось 150 тысяч долларов, и мне пришлось это все заплатить.

Бизнес мой начал валиться, так как к долгам добавились разногласия с компаньоном. После долгих раздумий было решено достать свой диплом инженера и начать искать работу по специальности. И я нашел, причем достаточно быстро. Язык я тогда уже подучил и открыл для себя новый мир под названием Нью-Йорк.

Это был мой первый инженерный опыт работы в Америке. Как выяснилось позже, школа советских знаний буквально меня спасла. Я умел и знал то, до чего американские инженеры не догадывались, и это давало мне огромное преимущество. Я получил все необходимые лицензии и разрешения для работы, оброс знакомствами, и, что самое главное, заработал репутацию.

Новый кризис в моей жизни наступил в 2008 году, когда рухнула экономика США и началась безработица. К тому времени моя жена закончила колледж, получила специальность «физиотерапевт» и работала в госпитале, что дало мне время сконцентрироваться на поиске новой работы. Пришлось переучиваться на то, что было востребовано. Так я попал в фармацевтическую промышленность и преуспел в ней как инженер. Там до сих пор и тружусь. Моя жена пошла дальше в науку и пишет докторскую диссертацию. У нас двое замечательных детей, и я совсем не жалею о том, что когда-то уехал.

Конечно, в каждой стране есть свои плюсы и минусы, и Штаты — не исключение. К примеру, медицина — бесспорно, самое дорогое удовольствие, которое только можно представить. С другой стороны, ремонтируют людей дорого, но качественно. А в случае чего можно и засудить, ведь это еще и страна адвокатов.

Когда я возвращаюсь из Европы, то понимаю, насколько жизнь в США удобней, надежней и комфортней. Чувствуется, что многое дает ощущение комфорта: широкие дороги, улыбчивые люди на улицах, заботливый персонал. Это все говорит о том, что мы не ошиблись с выбором страны проживания.

В заключении хотелось бы сказать, что к русским в Америке относятся хорошо. Я ни разу не встречал ненависти к нашему брату. Здесь человека ценят по его персональным качествам и способностям, а не исходя из национальности. Это страна иммигрантов.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.