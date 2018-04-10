Художник создает шедевры из обычной яичницы

Сложно отыскать блюдо проще и банальнее обычной яичницы. Если убрать все возможные добавки из овощей и белковых продуктов — кажется, места для фантазии уже не останется: белок и желток, особо не разбежишься. Но фуд-художник из Мехико Мишель Балдини убедительно и изящно доказал миру обратное: да, именно из яичницы можно сооружать милые и забавные картины.

Волк и Луна, черное поле вокруг. Прямо экзистенциальная картина одиночества в себе — и весьма аппетитно при всем при том.

Фастфуд, да не фастфуд, а здоровая еда, которая еще и выглядит настолько здОрово, что вряд ли можно отказать себе в удовольствии съесть ее немедленно — мало ли что там на логотипе. Между прочим, изящно вырезано, правда же?

Мой веселый звонкий мяч — ты куда помчался вскачь? В здоровом теле дух тоже здоровый, и веселый — разве можно не улыбнуться при виде такого завтрака?

Лучшее признание в любви — да-да, путь к сердцу кого угодно лежит через самую обычную заботу: человек еще глаза не успел продрать, а его уже ждет на столе вот такое объяснение в нежных чувствах.

Замечательная идея для Хэллоуина — или для оригиналов, которые хотят удивить своих близких чем-то необычным, когда у них не так уж много времени. Ловкость рук — и вуаля.

Концептуальное послание: там кто-то кому-то что-то важное говорит. Или, наоборот, хочет съесть? Или это вообще кадр из мультфильма? Неважно. Спорим, у вас тоже так получится, если немного потренироваться?

Для фанатов яблочных дел: кто сказал, что брендомания — это так уж плохо? Зато не скучно уж точно, да и визуализации желаний может помочь.

Ну и что, что Новый год уже прошел? Праздник, который всегда в душе, — это всегда немножко больше, чем просто новый день. Который начинается именно с завтрака.

И снежинка — для тех, кто влюблен в зиму, в ожидание чуда, в… Да и в еду тоже, почему бы и нет? Интересно, а если накрошить в ячейки еще и разноцветных овощей например?

Тонкий намек на очевидное — яичница уже на столе, значит, за кофе отправляется кто? А понятно же, кто. И даже ясно, за каким именно.

Открыть с утра крышку — а там этакое мимими, да еще и глазами смотрит, и улыбается, Можно впасть в глубокую задумчивость, по правде сказать.

Что-то футуристское? Или стимпанковское? Это пейзаж? Рыба? Вольная абстракция? Без разницы, в общем-то: главное, красиво, и видно же — старался человек.

Первый урок на сегодня — география. Кто быстрее всех перечислит все изображенные на тарелке континенты? Гениально, просто и весело.

Бабочки-цветочки. Или это пчелки? Мило, симпатично, трогательно и наивно.

Белая графика на черном фоне — бесконечно стильно, свежо и иронично. Этак вот позавтракать — и можно ощущать себя вполне радостным человеком со сложным внутренним миром.

Извечные философские вопросы — быть или не быть, черное или белое, женское или мужское? После завтрака точно проще будет разобраться.

Если бы Ван Гог занимался отрезанием лишних частей от яичницы, а не от других важных частей тела, например, то, пожалуй, одним портретом было бы меньше. А может быть, наоборот. Кто их, гениев этих, разберет.

Четыре лепестка — это точно на удачу. Спорим, завтра треть наших читателей пойдут проверять этот нехитрый тезис — и всем вам точно будет исключительно везти весь день после подобного завтрака?

Ты на темной стороне силы? Или на светлой? Разобраться можно и по дороге — главное, чтобы желтки не повредились. И выбивать на сковороду их нужно очень ровно и симметрично.

Дайверский завтрак. Что значит «почему?» Потому что на подводном языке этот жест означает «Все хорошо». Впрочем, об этом и так все знают, наверное.

Ой, кажется, кто-то сгрыз лопаточку для переворачивания еды от голода. Ничего страшного — съедобна вся композиция. Скорее, пока не остыла.

Кто прочитал все части поттерианы? Тот поймет, к чему и о чем этот таинственный символ. А те, кто не понял, — скорее спросите у тех, кто в курсе. Только подождите — кажется, они еще завтракают.

Еще один способ сообщить самое важное, не говоря ни слова. Просто и трепетно.

Ну, тут вообще все понятно. Подобные вещи определенно заслуживают как минимум одного — «лайка» в соцсети. Согласны? Ну так вы знаете, что нужно нажать.