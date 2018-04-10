Будут помогать: девушка без документов из монастыря переехала в центр социальной адаптации Перми

Зоя Васильева пришла в женский монастырь в Верхне-Чусовских городках в конце прошлого года. У девушки не было ни одного документа. Пришла за помощью. 9 апреля ее увезли из монастыря в Центр социальной адаптации в Пермь. Мы съездили к Зое и помогли сопроводить ее в Перми, а заодно узнали, что с ней случилось.

О девушке стало известно 5 апреля. В этот день полиция Прикамья опубликовала ее фотографии и попросила откликнуться тех, кому она знакома. Данных о девушке немного, и непонятно, достоверны ли они.

Весь этот год девушка прожила в женском монастыре в Верхне-Чусовских городках

Придя в Верхне-Чусовской монастырь Казанской Трифоновой женской пустыни, Зоя рассказала о себе местным постояльцам: зовут Зоей Владимировной Васильевой, 19 лет, родилась 7 ноября 1998 года в городе Саров. Никаких документов, подтверждающих это, при девушке не было. По информации полиции, такого человека в базе УФМС нет. В монастыре говорят: поведение девушки бывает странным — она может часами перекладывать предметы с места на место, порой считает чужие вещи своими.

В центре монастыря — храм, куда на службы приезжают из ближайших населенных пунктов и даже из Перми

Узнав о Зое, 59.ru обратился в Центр социальной адаптации Перми, где оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Из монастыря открывается прекрасный вид на окрестности

— Мы можем взять Зою к себе, — заявили в центре. — У нас все ее данные запишет и еще раз проверит паспортист. Если выяснится, что информация, которую предоставляет девушка, правдива, и ранее у нее был паспорт с такими данными, он будет восстановлен. Если нет — процедура будет сложнее, но возможность получить паспорт все же будет. Также у нас с Зоей поработает психолог.

Утром 9 апреля сотрудник Центра социальной адаптации и корреспондент 59.ru отправились в монастырь, чтобы забрать Зою в Пермь. Уговаривать девушку не пришлось — она оказалась дружелюбной. Поехать в центр согласилась сразу. В дороге Зоя отвечала на вопросы о своей жизни.

— Зоя, где ты жила до монастыря?

— Я родом из Сарова, но давно там не была. Хожу по монастырям, выбираю, где буду доживать. Я болею, с легкими проблемы.

— Расскажешь о Сарове?

— А что там рассказывать? Обычный город: дома, школы да полигон.

Зоя рассказала, что раньше жила в Сарове, но не смогла подробно описать его — Где ты жила в Сарове: в большом многоквартирном доме или в маленьком частном?

— В кадетской школе, в казарменных условиях. У нас в семье так заведено — дети рано становятся самостоятельными. Всех отдают в какие-нибудь школы и интернаты, связанные с военным делом.

— Общаешься с кем-нибудь из родных?

— Нет, у меня никого не осталось. Всех похоронила.

— Может быть, друзья есть?

— Есть, с кем-то я работала мясником, с кем-то готовилась к флешмобу в Москве. Но с ними тоже редко говорю. Я люблю тишину, уединение. Поэтому мне нравится в монастырях.

Сейчас девушка живет в пермском центре социальной адаптации

— Музыку любишь слушать?

— Нет, терпеть не могу. Вот взять, например, Баха. Он сначала хорошо начинает, а потом ритм сбивается, начинается какая-то мешанина. В попсе и в роке все про секс, мне такое не нравится. Многие фильмы тоже из-за этого не люблю. Например, многосерийный «Мастер и Маргарита». Редко смотрю телевизор. Но пару раз скачивала и смотрела сериалы «Универ» и «Кухня», а потом как отрезало. Еще «Аватар» скачивала, но восторгов он у меня не вызвал. Тема с волшебным деревом уже была в одном диснеевском мультике про принцессу, создатели фильма ее оттуда позаимствовали, ничего нового.

— Говорят, ты любишь собак?

— Да, я училась на кинолога в кадетской школе. Брала в работу только овчарок и волкодавок, с полукровками не рисковала. Собаки — очень умные животные. Они проявляют агрессию только если человек их не понимает. А если знать породу, как она думает, собака смотрит на тебя с благодарностью: «спасибо, человек, что ты меня понял».

Зоя производит впечатление довольно развитой, во многом разбирающейся девушки, но — с особенностями. В Центре социальной адаптации, куда ее привезли, подтвердили — девушку нужно будет показать психиатру. Это можно будет сделать, когда Зоя сдаст анализы и пройдет флюорографию — центр дает ей направление. Визит в поликлинику запланирован уже на завтра. До тех пор, пока не будут готовы результаты обследования, она будет находиться в карантинном отделении. Здесь с ней будет работать психолог и паспортист.

На вид девушке, представившейся Зоей Васильевой, 20-30 лет, рост — 175 сантиметров, среднее телосложение. Говорит с южнорусским акцентом. Если вы знаете ее настоящее имя, возраст, место рождения и владеете информацией о том, где живут ее родственники, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (34256) 6-48-22, 89824564319.