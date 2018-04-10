Почему Россия всегда находится внутри мировых катаклизмов

Вся проблема в том, что у нас и у них — принципиально разные цели.

Им, чтобы решить накопившуюся кучу проблем, нужна война — не на их, естественно, территории. Нам, чтобы решить нашу кучу проблем, нужен мир — мы от предыдущих войн ещё не оклемались, ни от великой, ни от холодной.

Наша экономика только сейчас начала обретать более-менее ясные очертания. Наша жизнь только сейчас вошла в какую-то разумную колею. Нам очень нужен мир — хотя бы на несколько десятилетий, чтобы окончательно привести себя в чувство.

Но почему, собственно, мы опять оказались в центре катаклизма? Почему мы не можем тихо и спокойно делать своё дело — строить заводы и коровники, совершенствовать медицину и образование, повышать пенсии и банально богатеть?

Да потому что мы слишком заметные, слишком большие, слишком потенциально богатые и невероятно перспективные.

А главное — мы начинаем формулировать иные смыслы, чем те, которые правили миром в последние десятилетия.

Мы — их прямые (пока более потенциальные, чем реальные) конкуренты на этом, в общем-то, небольшом шарике. И при этом — важнейшая часть глобального мира; миропорядок без нас представить невозможно.

А хотелось бы. По этой простой причине Россия всегда находится внутри, а не снаружи мировых катаклизмов.

Сложно оставаться в стороне от драки, когда пытаются бить конкретно тебя. Всё, даже Крым — мелочи в этом смысле. Это как «дай закурить» в качестве повода для драки. Есть у тебя закурить или нет — никому, в общем-то, не интересно.

Войну надо избегать, но войны невозможно избежать, позволяя вытирать о себя ноги — так её можно только приблизить.

Мы же попытались в 90-е всем улыбаться и быть милыми. И нас все любили, потому что в таком виде мы всех устраивали — нищие, с отсутствующей экономикой, исправно качающие нефть и газ, виноватые во всем и переживающие, как бы о нас не подумали плохо.

А они тем временем занимали наше место на мировом рынке, дербанили то, что ещё работало и снисходительно похлопывали нас по плечу.

Но идиоты и те, кто говорит, что надо превентивно долбануть по Вашингтону нашей этой новой штуковиной. Потому что эта война убьёт много что, но нас она убьёт прежде всего.

Победить мы можем только мудростью, твёрдостью и выдержкой.

И мы победим.

Источник: Блог Дмитрия Михайлина