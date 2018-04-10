23-24 апреля в Москве пройдет XI Межотраслевой Форум «CISO FORUM 2020: взгляд в будущее»

Компания infor-media Russia приглашает вас принять участие в XI Межотраслевом Форуме «CISO FORUM 2020: взгляд в будущее», который пройдет 23-24 апреля 2018 года в Москве.

О форуме:

Только факты:

·400+ участников

·70+ спикеров; 80% — СISO, которые уже успешно защищают свои компании

·ТОП 10 кейсов от ТОП 10 CISO

·3 параллельных потока: выбирайте темы, интересные именно вам!

·2+ интервью на сцене с трендсетерами

·3+ круглых стола — знакомься, общайся, обменивайся опытом

·4+ уникальных мастер-классов: полное погружение в реальность бытия безопасника

·30+ практических кейсов

·Вечерняя fuck up party — для закрепления дружбы участников

А также:

·Самые громкие и интересные кейсы за 2017 год ·В фокусе опыт практиков из госсектора и отраслей: топливно-энергетический комплекс, горнодобыча и нефтепереработка, банки и финансы, ритейл и FMCG, ИТ и телекоммуникации, недвижимость и строительство, металлургия и машиностроение, тяжелая промышленность и производство.

·Программа-конструктор: многогранный опыт и профессиональный уровень.

·Гарантия качества! Никакой рекламы! Тщательный отбор докладов с помощью экспертного совета.

·Возможность получить часы про­фес­сиональ­но­го об­ра­зо­ва­ния (CPE)

·Специальная дискуссионная панель «CISO 2020: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ». Хит-парад ключевых угроз, сильных трендов и многообещающих технологий

·И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились!

СISO-МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ:

·Информационная безопасность в глобальном мире

·Все мы знаем о фундаментальных законах ИБ ·Безопасность на языке бизнеса

·Защита от современных угроз

·Человеческий фактор в ИБ Для любителей перчинки:

·Организационный поток: Тонкости службы безопасности

·Технологический поток: Новые технологии в ИБ: хайп или безлимитище?

·Искусственный интеллект: что идет в комплекте?

·Методологический поток: гибкость и Agile в жизни безопасника

·Звездный поток: грани лидерства

·Хакерский поток: О чем знают хакеры, но не знаете вы ·Судебный поток: Тебя посодют, а ты не воруй!

·Коммуникационный поток: взаимодействие с поставщиками услуг

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ, ЕСЛИ:

·Изучаете современные угрозы и способы защиты от них ·Решили создать идеальную службу безопасности и добиться авторитета и уважения среди коллег и руководства

·Оцениваете KPI своей команды и свои собственные KPI и нацелены повысить эффективность ИБ-службы в компании

·Обосновываете топ-менеджерам результаты работы службы безопасности

·Минимизируете отклонения от бюджета

·Хотите избежать дорогостоящих ошибок

·Понимаете, что что-то пошло не так и нужны срочные шаги к исправлению ситуации

·И просто спешите двигаться вперед, опережая конкурентов

Что вы получите?

·Полезные контакты

·Ответы на вопросы

·Все тренды и решения

·Вдохновение

·Инструменты управления

·Море позитива и приятных эмоций

Больше информации на сайте http://www.infosecurity-forum.ru/ и у Елены Проненко по тел. : +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru