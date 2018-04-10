23-24 апреля в Москве пройдет XI Межотраслевой Форум «CISO FORUM 2020: взгляд в будущее» 

Компания infor-media Russia приглашает вас принять участие в XI Межотраслевом Форуме «CISO FORUM 2020: взгляд в будущее», который пройдет 23-24 апреля 2018 года в Москве.
О форуме:
Только факты:
·400+ участников
·70+ спикеров; 80% — СISO, которые уже успешно защищают свои компании
·ТОП 10 кейсов от ТОП 10 CISO
·3 параллельных потока: выбирайте темы, интересные именно вам!
·2+ интервью на сцене с трендсетерами
·3+ круглых стола — знакомься, общайся, обменивайся опытом
·4+ уникальных мастер-классов: полное погружение в реальность бытия безопасника
·30+ практических кейсов
·Вечерняя fuck up party — для закрепления дружбы участников
А также:
·Самые громкие и интересные кейсы за 2017 год ·В фокусе опыт практиков из госсектора и отраслей: топливно-энергетический комплекс, горнодобыча и нефтепереработка, банки и финансы, ритейл и FMCG, ИТ и телекоммуникации, недвижимость и строительство, металлургия и машиностроение, тяжелая промышленность и производство.
·Программа-конструктор: многогранный опыт и профессиональный уровень.
·Гарантия качества! Никакой рекламы! Тщательный отбор докладов с помощью экспертного совета.
·Возможность получить часы профессионального образования (CPE)
·Специальная дискуссионная панель «CISO 2020: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ». Хит-парад ключевых угроз, сильных трендов и многообещающих технологий
·И конечно же, неформальная программа, по которой вы так соскучились!
СISO-МЕНЮ ДЛЯ ГУРМАНОВ:
·Информационная безопасность в глобальном мире
·Все мы знаем о фундаментальных законах ИБ ·Безопасность на языке бизнеса
·Защита от современных угроз
·Человеческий фактор в ИБ Для любителей перчинки:
·Организационный поток: Тонкости службы безопасности
·Технологический поток: Новые технологии в ИБ: хайп или безлимитище?
·Искусственный интеллект: что идет в комплекте?
·Методологический поток: гибкость и Agile в жизни безопасника
·Звездный поток: грани лидерства
·Хакерский поток: О чем знают хакеры, но не знаете вы ·Судебный поток: Тебя посодют, а ты не воруй!
·Коммуникационный поток: взаимодействие с поставщиками услуг
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ, ЕСЛИ:
·Изучаете современные угрозы и способы защиты от них ·Решили создать идеальную службу безопасности и добиться авторитета и уважения среди коллег и руководства
·Оцениваете KPI своей команды и свои собственные KPI и нацелены повысить эффективность ИБ-службы в компании
·Обосновываете топ-менеджерам результаты работы службы безопасности
·Минимизируете отклонения от бюджета
·Хотите избежать дорогостоящих ошибок
·Понимаете, что что-то пошло не так и нужны срочные шаги к исправлению ситуации
·И просто спешите двигаться вперед, опережая конкурентов
Что вы получите?
·Полезные контакты
·Ответы на вопросы
·Все тренды и решения
·Вдохновение
·Инструменты управления
·Море позитива и приятных эмоций
Больше информации на сайте http://www.infosecurity-forum.ru/ и у Елены Проненко по тел. : +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru